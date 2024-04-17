В Германии нашли 161 украинского ребенка, похищенного РФ
Украинские полицейские смогли установить на территории Германии 161 украинского ребенка, похищенного россиянами.
Об этом глава Нацполиции Иван Выгивский сказал в Берлине во время встречи с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Белоруссию", - сказал Выгивский.
Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство – в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.
"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", – подчеркнул глава Нацполиции.
Выговский отметил плодотворное сотрудничество с немецкими коллегами по документированию и сбору доказательств.
Он также рассказал, что Россия использует в качестве инструмента гибридной войны организованную преступность, в частности, "воров в законе". А увеличение количества украинских граждан в Германии привело к увеличению и фактам участия отдельных лиц в противоправной деятельности, в частности, нелегальной переправке мигрантов.
Встреча состоялась на полях Европейского полицейского конгресса, в котором принимает участие украинская делегация.
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Якщо Луїза каже, що транзит до арабів - це помста, то транзитувати потрібно якомога більше дітей. Масово вилучити у батьків та відправити. Між іншим, є ще шлях через Каспій до Ірану. Нащо через Німеччину, це довше і дорожче.
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
взагалі, що зроблять, з будь ким, хто краде дітей, навіть у лєвацькій толерастії?
А зкаціплених агентів з московії, не слухайте, а просто убивайте!
Вони тільки гадять, отим сруськім міфом, по Європі!!
Україна переможе! Слава Захисникам України та їх Родинам