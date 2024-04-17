В Германии нашли 161 украинского ребенка, похищенного РФ

Украинские полицейские смогли установить на территории Германии 161 украинского ребенка, похищенного россиянами.

Об этом глава Нацполиции Иван Выгивский сказал в Берлине во время встречи с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Белоруссию", - сказал Выгивский.

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Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство – в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", – подчеркнул глава Нацполиции.

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Выговский отметил плодотворное сотрудничество с немецкими коллегами по документированию и сбору доказательств.

Он также рассказал, что Россия использует в качестве инструмента гибридной войны организованную преступность, в частности, "воров в законе". А увеличение количества украинских граждан в Германии привело к увеличению и фактам участия отдельных лиц в противоправной деятельности, в частности, нелегальной переправке мигрантов.

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Встреча состоялась на полях Европейского полицейского конгресса, в котором принимает участие украинская делегация.