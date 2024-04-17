РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11345 посетителей онлайн
Новости Война
7 554 23

В Германии нашли 161 украинского ребенка, похищенного РФ

діти,евакуація

Украинские полицейские смогли установить на территории Германии 161 украинского ребенка, похищенного россиянами.

Об этом глава Нацполиции Иван Выгивский сказал в Берлине во время встречи с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Белоруссию", - сказал Выгивский.

Также читайте: Украине удалось вернуть 38 детей за последние 2 месяца, - Лубинец

Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство – в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", – подчеркнул глава Нацполиции.

Также читайте: 537 детей погибли в Украине из-за российской агрессии

Выговский отметил плодотворное сотрудничество с немецкими коллегами по документированию и сбору доказательств.

Он также рассказал, что Россия использует в качестве инструмента гибридной войны организованную преступность, в частности, "воров в законе". А увеличение количества украинских граждан в Германии привело к увеличению и фактам участия отдельных лиц в противоправной деятельности, в частности, нелегальной переправке мигрантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известно о 255 случаях изъятия соцслужбами детей у беженцев из Украины, - Лубинец

Встреча состоялась на полях Европейского полицейского конгресса, в котором принимает участие украинская делегация.

Автор: 

Германия (6926) дети (6466) Выговский Иван (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Цікаво, а як це викрадені росією діти опинились у Німеччині?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:02
+9
може я тупий настільки, але, будь ласка поясніть!
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:03
+5
Так це капля в морі!!! А ще тисяч дітей треба знайти!!! От сукі що виробляють!!!
показать весь комментарий
17.04.2024 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там еще где-то миллион мужиков лежит-валяется, если пошукать по углам...
показать весь комментарий
17.04.2024 09:59 Ответить
Цікаво, а як це викрадені росією діти опинились у Німеччині?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:02 Ответить
Добре шо знаходять ...бо здається шо Німеччина це транзіт наших дітей , до арабського світу, то тепер хай працють , шоб перекрити цю систему ...
показать весь комментарий
17.04.2024 10:15 Ответить
Думав, що русня залишає викрадених дітей собі, бо вони ж так трясуться над своєю кількістю.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:17 Ответить
Так це капля в морі!!! А ще тисяч дітей треба знайти!!! От сукі що виробляють!!!
показать весь комментарий
17.04.2024 10:20 Ответить
Ніт не залишають ...тому шо ,дуже незростаються з менталітетом , навіть маленьких українців , транзіт до арабського світу ...це помста за чоловічу мужність , українського генофонду
показать весь комментарий
17.04.2024 10:27 Ответить
Але ж на ТОТ чимало шкіл працює, дітей вчать "родіну любіть", тут про це новини регулярно публікують.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:30 Ответить
до чого тут "але ж"? там вчаться невкрадені діти, в яких є батьки
показать весь комментарий
17.04.2024 13:46 Ответить
І їх набагато більше, ніж викрадених.
Якщо Луїза каже, що транзит до арабів - це помста, то транзитувати потрібно якомога більше дітей. Масово вилучити у батьків та відправити. Між іншим, є ще шлях через Каспій до Ірану. Нащо через Німеччину, це довше і дорожче.
показать весь комментарий
17.04.2024 13:51 Ответить
Все дуже просто. Невже хтось може подумати, що кацапські свиноматки, які по-п'яні вагітніють і народжують спадкових алкашів і алкашок, ще будуть брати вкрадених українських дітей? Цих дітей крадуть ("усиновлюють") заможні кацапи, які не можуть мати своїх дітей з тих самих причин - власного і спадкового алкоголізму, наслідків венеричних захворювань, кількох попередніх абортів, операцій на сім'яниках для "тимчасового" запобігання заплідненню, яке виявляється постійним, тощо. Саме вони і відправляють "своїх" дітей і утриманок до безпечних місць, подалі від "скрєпного рускаго міра" Страшно собі уявити, якою виросте дитина, вихована в сім'ї таких дебілів і мерзотників.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:23 Ответить
Велика частина - так, потрапляє до подібних "сімей". Але чимало і досить дорослих дітей, які вже добре пам'ятають себе, тому їх не захочуть брати собі такі "батьки", бо діти їх рідними ніколи не вважатимуть. Що з ними робити? Тут є тільки один вихід - інтернат, інтенсивне "патріотічєскоє воспітаніє", потім військова бурса і - армія. Армія нових яничар.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:28 Ответить
може я тупий настільки, але, будь ласка поясніть!
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:03 Ответить
Пояснюю для тупих: в Німеччині живе багато москалів, які замовили собі українських дітей. Замовники отримали дитину, а виконавці гроші.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:16 Ответить
Це , Ваше припущення? А варіантів багато ! Як їх ввозили і залишали , де їх батьки , чи рідні ? Жах !
показать весь комментарий
17.04.2024 10:31 Ответить
Так , це моє припущення
показать весь комментарий
17.04.2024 11:00 Ответить
тобто, як що в німеччині, буде доведено, що ця дитина вкрадена, та по підробленим документам продана громадянину німеччини, то що зробить закон, з тим рускім нємцєм?
взагалі, що зроблять, з будь ким, хто краде дітей, навіть у лєвацькій толерастії?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:39 Ответить
Пам'ятаєш жахливу історію , як росіянка з німцем вбили молоду матір і забрали її дитину? Це ж росіяни, їм закони не писані
показать весь комментарий
17.04.2024 10:59 Ответить
Чому терпільська влада Німеччини нічого не робить щоб скоротити кількість кацапів в Німеччині
показать весь комментарий
17.04.2024 13:41 Ответить
Господи ,нарешті зглянулися на цю тему ...Дякую Богу !!!💖
показать весь комментарий
17.04.2024 10:07 Ответить
А твій лох яким боком?! Особисто шукав чи в Німеччину завіз?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:13 Ответить
Дякуємо Німеччині та Шольцу за реальну допомогу Україні!!
А зкаціплених агентів з московії, не слухайте, а просто убивайте!
Вони тільки гадять, отим сруськім міфом, по Європі!!
Україна переможе! Слава Захисникам України та їх Родинам
показать весь комментарий
17.04.2024 10:07 Ответить
Виходе вони з рідними батьками виїхали!! Хто це таку хе.ню пише
показать весь комментарий
17.04.2024 10:13 Ответить
Потрібно документи РФ заборонити в всьому світу, так як РФ сама їх підробляє, вписуючи недостовірні дані. Папірці які нічого не коштують.
показать весь комментарий
17.04.2024 12:13 Ответить
 
 