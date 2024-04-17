УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 554 23

У Німеччині знайшли 161 українську дитину, яку викрала РФ

діти,евакуація

Українські поліцейські змогли встановити на території Німеччини 161 українську дитину, яку викрали росіяни.

Про це голова Нацполіції Іван Вигівський сказав у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав Вигівський.

Читайте: Німеччина має бути стійкою до дезінформації Росії. Її мета - послабити підтримку України, - Пісторіус

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", - підкреслив голова Нацполіції.

Читайте: Росіяни примушують українських дітей робити обереги для окупантів, - Центр нацспротиву

Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

Він також розповів, що Росія використовує в якості інструменту гібридної війни організовану злочинність, зокрема, "злодіїв в законі". А збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні вдалось повернути 38 дітей за останні 2 місяці, - Лубінець

Зустріч відбулась на полях Європейського поліцейського конгресу, участь у якому бере українська делегація.

Автор: 

Німеччина (7317) діти (5038) Вигівський Іван (72)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Цікаво, а як це викрадені росією діти опинились у Німеччині?
показати весь коментар
17.04.2024 10:02
+9
може я тупий настільки, але, будь ласка поясніть!
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
показати весь коментар
17.04.2024 10:03
+5
Так це капля в морі!!! А ще тисяч дітей треба знайти!!! От сукі що виробляють!!!
показати весь коментар
17.04.2024 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там еще где-то миллион мужиков лежит-валяется, если пошукать по углам...
показати весь коментар
17.04.2024 09:59 Відповісти
Цікаво, а як це викрадені росією діти опинились у Німеччині?
показати весь коментар
17.04.2024 10:02 Відповісти
Добре шо знаходять ...бо здається шо Німеччина це транзіт наших дітей , до арабського світу, то тепер хай працють , шоб перекрити цю систему ...
показати весь коментар
17.04.2024 10:15 Відповісти
Думав, що русня залишає викрадених дітей собі, бо вони ж так трясуться над своєю кількістю.
показати весь коментар
17.04.2024 10:17 Відповісти
Так це капля в морі!!! А ще тисяч дітей треба знайти!!! От сукі що виробляють!!!
показати весь коментар
17.04.2024 10:20 Відповісти
Ніт не залишають ...тому шо ,дуже незростаються з менталітетом , навіть маленьких українців , транзіт до арабського світу ...це помста за чоловічу мужність , українського генофонду
показати весь коментар
17.04.2024 10:27 Відповісти
Але ж на ТОТ чимало шкіл працює, дітей вчать "родіну любіть", тут про це новини регулярно публікують.
показати весь коментар
17.04.2024 10:30 Відповісти
до чого тут "але ж"? там вчаться невкрадені діти, в яких є батьки
показати весь коментар
17.04.2024 13:46 Відповісти
І їх набагато більше, ніж викрадених.
Якщо Луїза каже, що транзит до арабів - це помста, то транзитувати потрібно якомога більше дітей. Масово вилучити у батьків та відправити. Між іншим, є ще шлях через Каспій до Ірану. Нащо через Німеччину, це довше і дорожче.
показати весь коментар
17.04.2024 13:51 Відповісти
Все дуже просто. Невже хтось може подумати, що кацапські свиноматки, які по-п'яні вагітніють і народжують спадкових алкашів і алкашок, ще будуть брати вкрадених українських дітей? Цих дітей крадуть ("усиновлюють") заможні кацапи, які не можуть мати своїх дітей з тих самих причин - власного і спадкового алкоголізму, наслідків венеричних захворювань, кількох попередніх абортів, операцій на сім'яниках для "тимчасового" запобігання заплідненню, яке виявляється постійним, тощо. Саме вони і відправляють "своїх" дітей і утриманок до безпечних місць, подалі від "скрєпного рускаго міра" Страшно собі уявити, якою виросте дитина, вихована в сім'ї таких дебілів і мерзотників.
показати весь коментар
17.04.2024 10:23 Відповісти
Велика частина - так, потрапляє до подібних "сімей". Але чимало і досить дорослих дітей, які вже добре пам'ятають себе, тому їх не захочуть брати собі такі "батьки", бо діти їх рідними ніколи не вважатимуть. Що з ними робити? Тут є тільки один вихід - інтернат, інтенсивне "патріотічєскоє воспітаніє", потім військова бурса і - армія. Армія нових яничар.
показати весь коментар
17.04.2024 10:28 Відповісти
може я тупий настільки, але, будь ласка поясніть!
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
показати весь коментар
17.04.2024 10:03 Відповісти
Пояснюю для тупих: в Німеччині живе багато москалів, які замовили собі українських дітей. Замовники отримали дитину, а виконавці гроші.
показати весь коментар
17.04.2024 10:16 Відповісти
Це , Ваше припущення? А варіантів багато ! Як їх ввозили і залишали , де їх батьки , чи рідні ? Жах !
показати весь коментар
17.04.2024 10:31 Відповісти
Так , це моє припущення
показати весь коментар
17.04.2024 11:00 Відповісти
тобто, як що в німеччині, буде доведено, що ця дитина вкрадена, та по підробленим документам продана громадянину німеччини, то що зробить закон, з тим рускім нємцєм?
взагалі, що зроблять, з будь ким, хто краде дітей, навіть у лєвацькій толерастії?
показати весь коментар
17.04.2024 10:39 Відповісти
Пам'ятаєш жахливу історію , як росіянка з німцем вбили молоду матір і забрали її дитину? Це ж росіяни, їм закони не писані
показати весь коментар
17.04.2024 10:59 Відповісти
Чому терпільська влада Німеччини нічого не робить щоб скоротити кількість кацапів в Німеччині
показати весь коментар
17.04.2024 13:41 Відповісти
Господи ,нарешті зглянулися на цю тему ...Дякую Богу !!!💖
показати весь коментар
17.04.2024 10:07 Відповісти
А твій лох яким боком?! Особисто шукав чи в Німеччину завіз?
показати весь коментар
17.04.2024 10:13 Відповісти
Дякуємо Німеччині та Шольцу за реальну допомогу Україні!!
А зкаціплених агентів з московії, не слухайте, а просто убивайте!
Вони тільки гадять, отим сруськім міфом, по Європі!!
Україна переможе! Слава Захисникам України та їх Родинам
показати весь коментар
17.04.2024 10:07 Відповісти
Виходе вони з рідними батьками виїхали!! Хто це таку хе.ню пише
показати весь коментар
17.04.2024 10:13 Відповісти
Потрібно документи РФ заборонити в всьому світу, так як РФ сама їх підробляє, вписуючи недостовірні дані. Папірці які нічого не коштують.
показати весь коментар
17.04.2024 12:13 Відповісти
 
 