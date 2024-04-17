У Німеччині знайшли 161 українську дитину, яку викрала РФ

Українські поліцейські змогли встановити на території Німеччини 161 українську дитину, яку викрали росіяни.

Про це голова Нацполіції Іван Вигівський сказав у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав Вигівський.

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Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", - підкреслив голова Нацполіції.

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Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

Він також розповів, що Росія використовує в якості інструменту гібридної війни організовану злочинність, зокрема, "злодіїв в законі". А збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

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Зустріч відбулась на полях Європейського поліцейського конгресу, участь у якому бере українська делегація.