У Німеччині знайшли 161 українську дитину, яку викрала РФ
Українські поліцейські змогли встановити на території Німеччини 161 українську дитину, яку викрали росіяни.
Про це голова Нацполіції Іван Вигівський сказав у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав Вигівський.
Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.
"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", - підкреслив голова Нацполіції.
Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.
Він також розповів, що Росія використовує в якості інструменту гібридної війни організовану злочинність, зокрема, "злодіїв в законі". А збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.
Зустріч відбулась на полях Європейського поліцейського конгресу, участь у якому бере українська делегація.
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Якщо Луїза каже, що транзит до арабів - це помста, то транзитувати потрібно якомога більше дітей. Масово вилучити у батьків та відправити. Між іншим, є ще шлях через Каспій до Ірану. Нащо через Німеччину, це довше і дорожче.
кацапи викрали 161 дитину. а ці діти в німеччині?
як так?
типу, кацапи гуманні, не в орськ дітей завезли, а в німеччину відправили? з якими документами? з українськими? чи з кацапськими?
взагалі, нєхєра не зрозуміло!
що це, за черговий вкид?
взагалі, що зроблять, з будь ким, хто краде дітей, навіть у лєвацькій толерастії?
А зкаціплених агентів з московії, не слухайте, а просто убивайте!
Вони тільки гадять, отим сруськім міфом, по Європі!!
Україна переможе! Слава Захисникам України та їх Родинам