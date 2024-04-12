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Росіяни примушують українських дітей робити обереги для окупантів, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей у захоплених школах робити обереги для солдатів ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Діти роблять обереги на уроках праці під наглядом вчителів. Подається це як добровільна ініціатива дітей, хоча відмовитися від виконання роботи неможливо. Потім ці обереги передають окупантам.

Зауважимо, що раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з РФ учителів з російської мови", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни проводять для сиріт у школах-інтернатах на окупованих територіях пропагандистські зустрічі зі співробітниками МВС РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5035) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+5
оберег для окупантів

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12.04.2024 13:11
+5
Не факт, не факт!

Якщо дитинка зробить оберіг з ненавистю, та ще й плюне всередену, то окупант НЕ жилєц 😂
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12.04.2024 13:22
+4
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12.04.2024 13:21
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це заручники
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12.04.2024 13:02 Відповісти
Іх оберіг - жалобна стрічка за убієнним
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12.04.2024 13:04 Відповісти
напихайте в них мінвату .
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12.04.2024 13:04 Відповісти
Православний культ вуду:

як появиться злий укропський дрон, треба наштрикати оберіг "ваньку" голками.
дрон заспокоїться і полетить геть 😂
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12.04.2024 13:10 Відповісти
я обхохоталься: оберіг...

"ванька-НЕ-встанька" 😂😂😂😂
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12.04.2024 13:06 Відповісти
оберег для окупантів

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12.04.2024 13:11 Відповісти
Тут сміються, а це психологічне насилля.
Все це дуже погано...
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12.04.2024 13:13 Відповісти
Не факт, не факт!

Якщо дитинка зробить оберіг з ненавистю, та ще й плюне всередену, то окупант НЕ жилєц 😂
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12.04.2024 13:22 Відповісти
А може їхні батьки цього хотіли й голосували за "руССкій мір"??
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12.04.2024 13:15 Відповісти
Ти за кого голосував , Гріша?
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12.04.2024 14:01 Відповісти
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12.04.2024 13:21 Відповісти
 
 