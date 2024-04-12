Росіяни примушують українських дітей робити обереги для окупантів, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей у захоплених школах робити обереги для солдатів ЗС РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Діти роблять обереги на уроках праці під наглядом вчителів. Подається це як добровільна ініціатива дітей, хоча відмовитися від виконання роботи неможливо. Потім ці обереги передають окупантам.
Зауважимо, що раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з РФ учителів з російської мови", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Deodar Revolution
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як появиться злий укропський дрон, треба наштрикати оберіг "ваньку" голками.
дрон заспокоїться і полетить геть 😂
"ванька-НЕ-встанька" 😂😂😂😂
Все це дуже погано...
Якщо дитинка зробить оберіг з ненавистю, та ще й плюне всередену, то окупант НЕ жилєц 😂