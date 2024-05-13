Майже 2000 дітей загинули або зазнали поранень з початку повномасштабної війни, - ЮНІСЕФ

За перевіреною інформацією, щонайменше 1 993 дитини в Україні були вбиті або поранені з моменту ескалації війни понад два роки тому - в середньому дві дитини щодня. Однак ця цифра може бути набагато вищою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ЮНІСЕФ.

"Окрім вбивств дітей та фізичної шкоди, спричиненої нападами, багато дітей по всій Україні зазнали втрат та насильства, які завдали шкоди їхньому психічному здоров'ю та благополуччю. Половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п'ятий має нав'язливі думки та спогади", - йдеться в звіті.

Крім того, за даними організації, майже половина дітей, які навчаються в школах України, не відвідують очну форму навчання, а майже мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через небезпеку.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні розслідують близько 3800 кримінальних проваджень за фактом вчинення російськими військовими воєнних злочинів проти українських дітей.

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