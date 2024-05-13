УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8347 відвідувачів онлайн
Новини
605 5

Майже 2000 дітей загинули або зазнали поранень з початку повномасштабної війни, - ЮНІСЕФ

Скільки дітей загинуло чи зазнало поранень за час війни

За перевіреною інформацією, щонайменше 1 993 дитини в Україні були вбиті або поранені з моменту ескалації війни понад два роки тому - в середньому дві дитини щодня. Однак ця цифра може бути набагато вищою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ЮНІСЕФ.

"Окрім вбивств дітей та фізичної шкоди, спричиненої нападами, багато дітей по всій Україні зазнали втрат та насильства, які завдали шкоди їхньому психічному здоров'ю та благополуччю. Половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п'ятий має нав'язливі думки та спогади", - йдеться в звіті.

Крім того, за даними організації, майже половина дітей, які навчаються в школах України, не відвідують очну форму навчання, а майже мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через небезпеку.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні розслідують близько 3800 кримінальних проваджень за фактом вчинення російськими військовими воєнних злочинів проти українських дітей.

Читайте: ЮНІСЕФ передав українським школярам майже 39 тис. ноутбуків

Автор: 

діти (5053) ЮНІСЕФ (156) жертви (1785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І все це через непрофесійних, злодійкуватих клоунів, яких потрібно було одразу знімати після кисневих війн під час спалаху ковіду дельти, коли на два місяці закрився на ремонт єдиний завод, який виробляв медичний кисень.

Вже тоді потрібно було їх відправити у відставку усіх.
показати весь коментар
13.05.2024 22:53 Відповісти
При чем здесь кислородные войны и КОВИД? Может дело немножко и в соседнем на голову епнутом народе?
показати весь коментар
14.05.2024 03:39 Відповісти
А то, що той народ епнутий було відомо до 24.02.2022 ?
показати весь коментар
14.05.2024 08:27 Відповісти
Не всем. Примерно 25% украинцев.
показати весь коментар
14.05.2024 15:36 Відповісти
ще одна глибока стурбованість від переляканої західної демократії боягузливого нато - маєте лише Ф-16 6000 шт. то дійте щоб не гинули діти а не пускайте бульки.
показати весь коментар
14.05.2024 05:55 Відповісти
 
 