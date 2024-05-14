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Росіяни на окупованих територіях відбирають випускників шкіл для навчання у військових вишах, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України відбирають випускників шкіл для навчання у своїх військових вишах.

Про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно з медіа стало відомо, що окупанти на ТОТ України "відбирають" випускників місцевих шкіл для подальшого навчання у російських вищих військових і міліцейських закладах освіти. Це вкотре свідчить про одне: РФ хоче зробити з українських дітей майбутнє покоління солдат, щоб змусити воювати проти своєї Батьківщини", - зазначив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усіх дітей, яких ми повертаємо, ми повертаємо виключно в українські сім’ї, - Лубінець

За його словами, протягом 10 років росіяни на тимчасово окупованих територіях України перевиховують дітей, залучають їх до руху "Юнармія" та кадетських шкіл. Українським дітям агресивно нав’язуються російські пропагандистські наративи, аби змінити їхню самоідентифікацію.

"Наголошу, що всі ці дії – порушення норм міжнародно гуманітарного права. Зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У межах цієї теми також нагадаю, що жителі ТОТ піддаються примусовій паспортизації та мобілізації. До лав армії РФ фактично можуть потрапити 18-річні юнаки, які тільки закінчили середню школу!", - підкреслив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 6 дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію

Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав людини країною-терористом і засудити ці дії.

Дмитро Лубінець про дітей на окупованих Росією територіях

Раніше Лубінець повідомляв, що росіяни формують списки дітей на депортацію.

Автор: 

діти (5055) окупація (6681) Лубінець Дмитро (591)


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Топ коментарі
+7
вони відбирають випускників не лише для вишів, а й в м'ясні батальони....

Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
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14.05.2024 21:21
+4
А чим ти їм зможеш протидіяти, облрембуд, окрім свого ритуального бекання-мекання?
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14.05.2024 21:21
+3
І не тільки в армію набирали скрізь в усі сфери життя тягнули всіх самих кращих щоб потім, коли вони проявлять свої таланти, назвати їх русскімі.
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14.05.2024 21:41
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Росіянам майдани муляють до сих пір. Скільки років вже пройшло.
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14.05.2024 21:36 Відповісти
целый день отрабатываете деньги сидя в ростове или мухосранске
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14.05.2024 21:40 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація:14.05.2024
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14.05.2024 21:41 Відповісти
А чим ти їм зможеш протидіяти, облрембуд, окрім свого ритуального бекання-мекання?
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14.05.2024 21:21 Відповісти
вони відбирають випускників не лише для вишів, а й в м'ясні батальони....

Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
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14.05.2024 21:21 Відповісти
так, погоджуюсь, в т.ч. я особисто *******, бо не зміг таких як ти переагітувати
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14.05.2024 21:44 Відповісти
Як свіжовилупленому, раджу перевіряти в опонента графу: "мене читають" у даному випадку... А тоді вже, спорожнюватись на форумі, хоч до лазні...
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15.05.2024 14:41 Відповісти
покукурікай ще кугуте, вважатимемо, що це твій бенефіс, одразу по тому як пір'я обсохло та голос гнусавого лідора прорізався.
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15.05.2024 15:01 Відповісти
дев'яти денний кугуте!
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15.05.2024 15:07 Відповісти
ти хворий
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15.05.2024 15:08 Відповісти
Тут "цікавіше" інше - а чим ТИ займався до 6 травня 2024 року? Учився у школі погано і батько до комп"ютера не допускав? Бо ця людина та її політичні погляди мені відомі з моменту мого першого з"явлення на "Цензорі" (у 2014-му) Й інакше як "дурним висером" я твої коментарі назвать не можу!
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15.05.2024 03:51 Відповісти
ви, шановний, тут давно зареєстровані? і це означає, що ви дуже розумний? вірно?
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15.05.2024 08:18 Відповісти
А ти перевір!
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15.05.2024 08:31 Відповісти
навіщо воно мені? ви навіть на просте питання відповідь дати не змогли, що перевіряти??? все й так ясно.
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15.05.2024 08:51 Відповісти
Це все на що ти здатен? Лайном поплювать в людей?
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15.05.2024 08:53 Відповісти
я тобі не писав, ти перший лайном почав плюватись. з тобою все в порядку?
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15.05.2024 11:26 Відповісти
А мені достатньо що ти "скочив як Пилип з конопель" та лайном плювать почав у мого однодумця Та ще й одного з найнепримиренніших противників "ЗЕ-дебілів" Тому й порекомендував тобі "заткнуться"!
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15.05.2024 11:39 Відповісти
так в нього риторика як в зедебілів. він точно проти них?
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15.05.2024 12:09 Відповісти
Я скоріше тебе запідозрю в належності до "батраків Подоляка"! Бо останнім часом вони тактику змінювать почали : не вдається прославить "Блазня" -так ллють лайно на його противників під "псевдопатріотичними" лозунгами
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15.05.2024 12:15 Відповісти
їбанутись можна. і шо, така тактика допомагає? ну, типу, якщо я обісру тут на форумі когось, хто проти Зе, то що? що станеться?
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15.05.2024 12:19 Відповісти
Я ж кажу - що ти "школяр вчорашній"! Бо "ні хрєна" не тямиш в психології Це іменується там "роботою від зворотнього" - коли цілком розумна річ спеціально доволиться до абсурду І тоді вона сприймається людиною негативно Лекцію тобі не читатиму - це все одно що розказувать першокласнику принцип роботи ядерного реактора
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15.05.2024 12:29 Відповісти
як це працює з форумними ноунеймами?
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15.05.2024 14:14 Відповісти
Це стосується обговорення статті? Ні! Тому лекція - платна
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15.05.2024 14:20 Відповісти
Тут "цікавіше" інше - а чим ТИ займався до 6 травня 2024 року? Учився у школі погано і батько до комп"ютера не допускав? Бо ця людина та її політичні погляди мені відомі з моменту мого першого з"явлення на "Цензорі" (у 2014-му) Й інакше як "дурним висером" я твої коментарі назвать не можу!

а цей ваш комент стосується обговорення статті. ага. лікуйтеся.
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15.05.2024 14:23 Відповісти


цікаво було б послухати твої аргументи проти пороха і за зе.
переубедітель ****.
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15.05.2024 14:34 Відповісти
ну і що? що ви від мене хочете? я не розумію
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15.05.2024 14:37 Відповісти
Чого хочу? Щоб ти трохи думав перед тим як тут про щось писать! Або просто промовчав - якщо чогось не знаєш
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15.05.2024 14:50 Відповісти
ваше прохання прийнято до уваги.
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15.05.2024 14:55 Відповісти
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15.05.2024 14:56 Відповісти
➡️
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15.05.2024 14:58 Відповісти
Йди-йди! Я не затримую!
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15.05.2024 15:13 Відповісти
🖕
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15.05.2024 15:16 Відповісти
На жаль це правда. На окупованих територіях залишилось вже мало чоловіків, яких не погнали на фронт. І в першу мобілізували тих, хто у 2014 кричал "путін памагі".
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14.05.2024 22:31 Відповісти
Мабуть, отой лубинець, і буде наступним після зелі!
Жорсткі заяви і прямі відосики, аж зашпари беруть…
Потужний, як і голобородько у ВРУ… Але ж єрмак, чи згодиться??
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14.05.2024 21:30 Відповісти
Так само як набирають з татар, азіатів, кавказців. Це для них типово і було так завжди. Не розумію чому дивується обмундсмен.
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14.05.2024 21:35 Відповісти
І не тільки в армію набирали скрізь в усі сфери життя тягнули всіх самих кращих щоб потім, коли вони проявлять свої таланти, назвати їх русскімі.
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14.05.2024 21:41 Відповісти
Це ще в часи Совка було - усі мізки з України текл в Маскву, та ставали "русскімі".
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14.05.2024 21:58 Відповісти
А може того хотів "мудрий нАрід", голосуючи на виборах, не кажучи вже про лугондон...
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14.05.2024 21:58 Відповісти
ті випускники не проти.. оттак ми готуємо собі ворогів. Україна вигодувала вороже сім'я.
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14.05.2024 22:00 Відповісти
Та не ми , а самогубці , прокляті БИДЛЮКИ 73% 🐑🐏🦠‼️ Які ржали на концертах ФСБшного 95 кварталу -пацюків ЧЛЕНОГРАЯ -ЖИДКОВА, Кравец , ……… Коли ЗЕІУДА зняв незаконно Денисову , 🙃за те, що вона , « вигадувала злочини росіян» ЦЕ Ж БУВ ПОВНИЙ ПИ…ь Так оцей лопух тявкає тільки , що « козирь « дозволить , чтоб партнерів не обидет
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14.05.2024 22:39 Відповісти
 
 