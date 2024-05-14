Росіяни на окупованих територіях відбирають випускників шкіл для навчання у військових вишах, - Лубінець
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України відбирають випускників шкіл для навчання у своїх військових вишах.
Про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно з медіа стало відомо, що окупанти на ТОТ України "відбирають" випускників місцевих шкіл для подальшого навчання у російських вищих військових і міліцейських закладах освіти. Це вкотре свідчить про одне: РФ хоче зробити з українських дітей майбутнє покоління солдат, щоб змусити воювати проти своєї Батьківщини", - зазначив Лубінець.
За його словами, протягом 10 років росіяни на тимчасово окупованих територіях України перевиховують дітей, залучають їх до руху "Юнармія" та кадетських шкіл. Українським дітям агресивно нав’язуються російські пропагандистські наративи, аби змінити їхню самоідентифікацію.
"Наголошу, що всі ці дії – порушення норм міжнародно гуманітарного права. Зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У межах цієї теми також нагадаю, що жителі ТОТ піддаються примусовій паспортизації та мобілізації. До лав армії РФ фактично можуть потрапити 18-річні юнаки, які тільки закінчили середню школу!", - підкреслив Лубінець.
Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав людини країною-терористом і засудити ці дії.
Раніше Лубінець повідомляв, що росіяни формують списки дітей на депортацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:14.05.2024
Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
а цей ваш комент стосується обговорення статті. ага. лікуйтеся.
цікаво було б послухати твої аргументи проти пороха і за зе.
переубедітель ****.
Жорсткі заяви і прямі відосики, аж зашпари беруть…
Потужний, як і голобородько у ВРУ… Але ж єрмак, чи згодиться??