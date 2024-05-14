Ще 6 дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію

Шістьох дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років", - зазначив він.

За словами Прокудіна, через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення" батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Наразі всі діти у безпеці, із ними працюють медики та психологи.

Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

Повернення дітей з окупації

Раніше повідомлялось, що Катар та Україна розширюють співпрацю для повернення українців з тимчасово окупованих територій..

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