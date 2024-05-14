Еще 6 детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию
Шестерых детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольные Украине территории.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Шестерых детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию и спасти от лагерей российских оккупантов. Это девочка и пятеро мальчиков в возрасте от 5-ти до 12-ти лет", - отметил он.
По словам Прокудина, из-за угрозы отправки детей на так называемое "оздоровление" родители решились уехать из оккупации. Были случаи, когда детей забирали и не возвращали домой.
Сейчас все дети в безопасности, с ними работают медики и психологи.
С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 84 ребенка из Херсонской области.
Возвращение детей из оккупации
Ранее сообщалось, что Катар и Украина расширяют сотрудничество для возвращения украинцев с временно оккупированных территорий.
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