Россияне агитируют родителей отдавать детей в военное училище в Мариуполе, - Центр нацсопротивления
Оккупанты агитируют родителей на ВОТ отдавать своих детей в Мариупольский филиал Нахимовского училища.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.
"Россия все захваченные территории превращает в военные базы. Так, уничтожив в блокаде Мариуполь и убив десятки тысяч людей, оккупанты начали строить первым делом военное училище при "министерстве нападения рф", - пишут в ЦНС.
Там добавляют, что враг ищет абитуриентов для 5, 6 и 7 классов (по 80 человек). При агитации россияне акцентируют на современном здании, что должно добавлять престижа.
"То есть враг использует контраст, где новое здание противопоставляется уничтоженному городу. При этом, в рф единственная возможность пойти вверх по социальной лестнице - это стать наемником в ссс рф, к чему также апеллируют оккупанты. Это и "русский мир": уничтожить город, а затем вербовать оставшихся детей вступать в ряды армии и готовиться к очередным войнам, которые планирует кремль", - отмечают в Центре.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне организовали выставку "Русская весна".
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