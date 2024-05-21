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Россияне агитируют родителей отдавать детей в военное училище в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

Окупанти набирають дітей у військове училище в Маріуполі

Оккупанты агитируют родителей на ВОТ отдавать своих детей в Мариупольский филиал Нахимовского училища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

"Россия все захваченные территории превращает в военные базы. Так, уничтожив в блокаде Мариуполь и убив десятки тысяч людей, оккупанты начали строить первым делом военное училище при "министерстве нападения рф", - пишут в ЦНС.

Там добавляют, что враг ищет абитуриентов для 5, 6 и 7 классов (по 80 человек). При агитации россияне акцентируют на современном здании, что должно добавлять престижа.

"То есть враг использует контраст, где новое здание противопоставляется уничтоженному городу. При этом, в рф единственная возможность пойти вверх по социальной лестнице - это стать наемником в ссс рф, к чему также апеллируют оккупанты. Это и "русский мир": уничтожить город, а затем вербовать оставшихся детей вступать в ряды армии и готовиться к очередным войнам, которые планирует кремль", - отмечают в Центре.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне организовали выставку "Русская весна".

Также читайте: В школах на ВОТ начали преподавать предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о "российских ценностях", - Центр нацсопротивления

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дети (6480) Мариуполь (5708) оккупация (10130) Центр национального сопротивления (562)


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Влада нам казала, що Маріуполь повністю знищений, а виявляється, що там залишилось багато народу
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21.05.2024 01:05 Ответить
- В чём разница между украинцами и "рассеянами", в отношении к войне?
- Украинцы воюют за то, чтобы жить долго и счастливо... А "рассеяне" - за то, чтобы "умереть в России"!
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21.05.2024 01:28 Ответить
Миня хоче свіжого мʼяса
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21.05.2024 04:14 Ответить
Пиня
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21.05.2024 04:15 Ответить
Училище - законна ціль. Хай потім не плачуть.
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21.05.2024 05:12 Ответить
Точно? Нахімовці - це наші "ліцеїсти" Вони ще присяги не приймали І ще не відомо - чи стануть вони курсантами Так що не "махай шаблею" де-попало!
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21.05.2024 07:30 Ответить
Пушечное мясо готовятмосковиты.Набираютянычар.
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21.05.2024 05:53 Ответить
Будуть яничарами, турки свого часу теж так робили.
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21.05.2024 06:58 Ответить
 
 