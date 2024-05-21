Россияне агитируют родителей отдавать детей в военное училище в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

Оккупанты агитируют родителей на ВОТ отдавать своих детей в Мариупольский филиал Нахимовского училища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

"Россия все захваченные территории превращает в военные базы. Так, уничтожив в блокаде Мариуполь и убив десятки тысяч людей, оккупанты начали строить первым делом военное училище при "министерстве нападения рф", - пишут в ЦНС.

Там добавляют, что враг ищет абитуриентов для 5, 6 и 7 классов (по 80 человек). При агитации россияне акцентируют на современном здании, что должно добавлять престижа.

"То есть враг использует контраст, где новое здание противопоставляется уничтоженному городу. При этом, в рф единственная возможность пойти вверх по социальной лестнице - это стать наемником в ссс рф, к чему также апеллируют оккупанты. Это и "русский мир": уничтожить город, а затем вербовать оставшихся детей вступать в ряды армии и готовиться к очередным войнам, которые планирует кремль", - отмечают в Центре.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне организовали выставку "Русская весна".

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