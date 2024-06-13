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Новини Агресія Росії проти України
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Росія застосувала тактику навмисного голоду під час облоги Маріуполя, - The Guardian

маріуполь

Під час 85-денної облоги Маріуполя Росія застосувала тактику навмисного голоду, що прирівнюється до воєнних злочинів, що призвело до загибелі близько 22 000 цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Зазначається, що у звіті, який  подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, наголошується, на тому, що російська влада мала намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Юристи підрахували - під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей, а через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях — стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

Вона зазначила, що юристи звернули увагу на чотири фази російської атаки:

  • атака на цивільну інфраструктуру;
  • припинення постачання електроенергії, опалення та води;
  • відмова в гуманітарній евакуації;
  • атаки у той час, як допомога не могла надійти.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 000 людей до 24 лютого 2022 року.

На кладовищі в Маріуполі цифрами позначені могили невідомих місцевих жителів, які загинули під час боїв у місті.

У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації - розбомблені.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) Міжнародний кримінальний суд (328) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+23
росія завжди використовує тактику знищення людей садистськими методами
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів

В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище

А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
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13.06.2024 07:54
+18
влаштовувати голодомори - руская традиция
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13.06.2024 07:51
+12
Знаю людей з Маріуполя , з Миколаїва ,Київа ...які тут , добре влаштувалися , які і досі ждуна включають... шоб все була московія , дорослі свідомі ідеологічні потвори !
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13.06.2024 07:58
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Правила форума Рада форумчан
влаштовувати голодомори - руская традиция
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13.06.2024 07:51 Відповісти
А голосувати за проросійських зеків і клоунів, втрачати памʼять історії, чекати що рассєюшка щедро роздасть всім українцям свої нафто-газодолари після того як «асвабадіт от гньота біндеровцев» і далі втикати кацапські пропагандонські кіношки - це українська традиція.
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13.06.2024 09:27 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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13.06.2024 09:50 Відповісти
росія завжди використовує тактику знищення людей садистськими методами
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів

В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище

А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
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13.06.2024 07:54 Відповісти
Знаю людей з Маріуполя , з Миколаїва ,Київа ...які тут , добре влаштувалися , які і досі ждуна включають... шоб все була московія , дорослі свідомі ідеологічні потвори !
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13.06.2024 07:58 Відповісти
Не переживайте
Їх є за що хапати
Нелегальна робота, порушення законів Німеччини
І вони ж тупі, як дерев"яні двері автобуса, німецьку мову не вчать
Квартиру самі арендувати не можуть навіть
Їх нічого тут доброго не чекає
Німеччина толерантно їх вичавить на росію
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13.06.2024 08:09 Відповісти
50% можливо і так ,але на моїх курсах німецкої , таких ждунів 99% і всі мріють про інтеграцію у Deutschland ...але з московією ...не кажучі вже про московомовних німціві з квітами зустрічати танки на Берлін
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13.06.2024 09:13 Відповісти
Розказуйте німцям про те
Вони дуже цікавляться, хто це до них приїхав
І кому вони платять зі своїх податків
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13.06.2024 15:01 Відповісти
Стучати не моя фішка ...але за достаток у Німеччині , українці вдячні ,розум мають , язиками не тілімбають, навіть як шо поруч сидить 100% б/ у сепаратист ...бо таки у Німеччині , користиються як симпатіями, так і привілегіями в першу чергу
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13.06.2024 15:46 Відповісти
Якась тупість. те що ви написали
Вчіть німецьку мову тоді
І розказуйте німцям правду
Боїтесь?
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13.06.2024 16:25 Відповісти
Ви така відкрита , пряма ...здається шо ви працюїте, за компютером ...
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13.06.2024 18:22 Відповісти
Чому не згадуються мобільні крематорії які цілодобово працювали в той час?
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13.06.2024 08:00 Відповісти
А еще 26000+ тел через морг в Мангуше прошло

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13.06.2024 08:40 Відповісти
йой, як не зручно все складається... Хтось в ООН покриває Мордор.
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13.06.2024 08:18 Відповісти
а ось московські щури що кажуть (ОГП - офіс генерального прокурора):

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13.06.2024 08:29 Відповісти
Рашоскот - це чума 21 сторіччя.
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13.06.2024 08:28 Відповісти
Облога Маріуполя ? А звідки взялась ця облога ? Хто її забезпечив?

То нехай Військовий Вождь відповість як так сталося , що за 3-4 дні ординці без спротиву проїхались с комфортом та вітерцем по дорогам "великого будівницьтва" з Криму та оточили Маріуполь з гарнізоном ?! Вже третій рік пішов , а Вова про це нічого не каже ! Єрмак не дозволяє?

Вові ніколи на такі дрібні питання відповідати ... ВОНО готується до каламутного ЗЕперфомансу - "саміт миру" , а також постійно підписує "угоди безпеки". Після підписання чергової угоди Путло радісно салютує ракетами-КАБами-шахедами по містах України , підкреслюючи "важливість" підписаної угоди ... ось вчора до Вовіного Кривого Рогу знов прилетіло .
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13.06.2024 08:52 Відповісти
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13.06.2024 09:15 Відповісти
А хто в Україні відповідає за безпеку громадян? До нього питань немає?
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13.06.2024 09:52 Відповісти
у випадку із Маріком, і не тільки, відповідає Гарант Конституції та Верховний Головнокомандувач.
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13.06.2024 10:20 Відповісти
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13.06.2024 11:53 Відповісти
А Гутеррешу хоч в очі сци - йому Папа задешево всі гріхи списав на честь дня бензоколонки.
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14.06.2024 00:02 Відповісти
 
 