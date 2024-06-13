Росія застосувала тактику навмисного голоду під час облоги Маріуполя, - The Guardian
Під час 85-денної облоги Маріуполя Росія застосувала тактику навмисного голоду, що прирівнюється до воєнних злочинів, що призвело до загибелі близько 22 000 цивільних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Зазначається, що у звіті, який подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, наголошується, на тому, що російська влада мала намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.
Юристи підрахували - під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей, а через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.
Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях — стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.
Вона зазначила, що юристи звернули увагу на чотири фази російської атаки:
- атака на цивільну інфраструктуру;
- припинення постачання електроенергії, опалення та води;
- відмова в гуманітарній евакуації;
- атаки у той час, як допомога не могла надійти.
За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 000 людей до 24 лютого 2022 року.
На кладовищі в Маріуполі цифрами позначені могили невідомих місцевих жителів, які загинули під час боїв у місті.
У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації - розбомблені.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири.
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раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів
В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище
А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
Їх є за що хапати
Нелегальна робота, порушення законів Німеччини
І вони ж тупі, як дерев"яні двері автобуса, німецьку мову не вчать
Квартиру самі арендувати не можуть навіть
Їх нічого тут доброго не чекає
Німеччина толерантно їх вичавить на росію
Вони дуже цікавляться, хто це до них приїхав
І кому вони платять зі своїх податків
Вчіть німецьку мову тоді
І розказуйте німцям правду
Боїтесь?
То нехай Військовий Вождь відповість як так сталося , що за 3-4 дні ординці без спротиву проїхались с комфортом та вітерцем по дорогам "великого будівницьтва" з Криму та оточили Маріуполь з гарнізоном ?! Вже третій рік пішов , а Вова про це нічого не каже ! Єрмак не дозволяє?
Вові ніколи на такі дрібні питання відповідати ... ВОНО готується до каламутного ЗЕперфомансу - "саміт миру" , а також постійно підписує "угоди безпеки". Після підписання чергової угоди Путло радісно салютує ракетами-КАБами-шахедами по містах України , підкреслюючи "важливість" підписаної угоди ... ось вчора до Вовіного Кривого Рогу знов прилетіло .