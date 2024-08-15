Ратифікація Римського статуту: в ОП пояснили, що дасть участь України у роботі Міжнародного кримінального суду
Україна ратифікує Римський Статут Міжнародного кримінального суду.
Про це заявила у Фейсбуці заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, передає Цензор.НЕТ.
"Це важливий крок для нашої держави, саме тому Президентом України подано до Верховної Ради проєкт закону "Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього".
Чому ми це робимо?
- Покарання російських злочинців
Завдяки залученню України до МКС вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично, ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя та матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому. МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, армійської верхівки: Шойгу, Герасимова та інших генералів. Наша участь у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців.
- Відстоювання інтересів України в МКС. Україна зможе:
- брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС і формувати політику МКС;
- висувати свого кандидата на посаду судді;
- затверджувати розподіл бюджету МКС з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;
- брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема Прокурора МКС), впливати на розробку змін до Римського Статуту, що є ключовим для нас у питанні захисту наших військових.
- Євроінтеграція України та виконання нашої частини безпекових угод.
Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського Статуту в Угоді про Асоціацію з ЄС (стаття 8.) Крім того це одна з вимог нашого вступу до блоку. Низка вже підписаних безпекових угод з країнами також містять положення щодо ратифікації Римського Статуту, зокрема, з Нідерландами та Німеччиною. За умовами безпекових угод ми отримуємо від партнерів військову, фінансову та дипломатичну підтримку, а взамін проводимо реформи та гармонізуємо наше законодавство. Тому ратифікація стане потужним сигналом нашої відданості своїм зобов’язанням.
- Компенсація українцям, які постраждали від російських злочинів.
Повноцінна участь України у МКС (для якої потрібна ратифікація) спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів.
- Захист наших військових.
Варто розуміти, що ратифікація не означає, що з’явиться ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності.
По-перше, Україна вже повністю визнала юрисдикцію МКС з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами, а Офіс Прокурора МКС розпочав розслідування Ситуації в Україні "охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяностi чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України, будь-якою особою" – без обмежень ЗА громадянством.
По-друге, відповідно до компліментарності – фундаментального принципу роботи МКС – наші громадяни можуть постати перед МКС лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини.
Але найважливішим є те, що, Україна ратифікує Римський Статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.
Ратифікація Римського Статуту Міжнародного кримінального суду посилить позицію України на міжнародній арені та дозволить отримати кращі можливості для переслідування росіян за їхні злочини і захистити громадян України. Участь в роботі МКС також є частиною нашої інтеграції до простору розвинутих, демократичних країн Європи і світу. Ми приймаємо правила гри та багато чого отримуємо взамін, як держава, та і суспільство", - пояснила Мудра.
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кацапи не підписали цей статут, і тому вбивають, гвалтують, мародерять. їм насрати.
а, от коли, україна підпише цей статут, під час війни, нам піздець. точніше, нашим зсу.
кожна дія, солдата, буде вивернута так, як захоче, та чи інша сторона!
****** зе!шобло підвело україну під гільйотину!
****, чергова профанація, заради хайпу!
зе!шобло закапує україну живцем!
Цей пункт, та оголошення новини представницею жОПи мене лякає найбільше!
Ця дуже важлива інформація і вона не має лише позитивного чи негативного забарвлення. Але вона показує, що влада знову приймає рішення, наслідки яких не прораховує. А от це відкриває поле для дискусії по темі. Тому що на кону безпека та свобода наших військовослужбовців всіх рівнів - від солдат до генералів.
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту та змін у законодавстві. Раніше Кримінальний кодекс України не передбачав кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Документ моє закрити ці прогалини
І тут є нюанс. Зеленський цим відкриває скриньку Пандори. Поясню про що мова.
Станом на квітень 2013 року Римський статут ратифікували 122 держави світу. Серед 193 держав-членів ООН його ратифікувала лише 121 держава (острови Кука не є членами ООН), 31 - підписали, але не ратифікували, а 41 - взагалі не підписали.
Деякі держави принципово негативно ставляться до самої ідеї існування МКС. На їхню думку, МКС обмежує суверенітет держави та має невизначено широку компетенцію. Серед цих країн США та Ізраїль. І влада цих країн набагато краще розуміють всі небезпечні моменти та нюанси. А те, що ці дві країни безпеку СВОЇХ громадян ставлять на перше місце - давно відомий факт. До речі, Росія та Китай теж не ратифікують Римський статут, але зовсім з іншої причини. Влада цих країн має намір таким чином захистити себе, а не своїх громадян.
Хочу нагадати, що адміністрація Буша-молодшого прорахувавши всю небезпеку та маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США. Хоча Буш-молодший не був же найвеличнішим політичним діячем ********** по версії Андрія Єрмака і тому прийняв рішення в інтересах військовослужбовців - громадян США, а не для чогось іншого.
Окрім того, у 2002 році в США був ухвалений спеціальний Закон про захист американських військовослужбовців, котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави. Навіть якщо він був затриманий на підставі рішень згідно Римськогостатуту. Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку. Але в Україні ******* створювати Офіси простих рішень, а не прогнозувати наслідки своїх дій, тому не треба дивуватися, коли керівництво країни радило українцям напередодні повномасштабного вторгнення готуватися до травневих шашликів, а не до оборони країни та рятування життів своїх близьких.
Так, якби Україна ратифікувала договір, то стала би членом Асамблеї держав-учасників і могла би ставити питання на порядок денний Асамблеї, мати свого суддю і брати участь у роботі суду.
Але гарантовано і те, що уряди країн, які мають близкі та дружні стосунки з Росією використали б це проти наших воїнів. Наприклад Угорщина чи Бразилія могли б стати інструментами для переслідування українських військових різного рівня. І це треба розуміти. А також треба розуміти, чи зможе Україна надати та забезпечити гідний рівень безпеки та захисту тим, хто сьогодні боронить Україну. Можете пригадати справу нацгвардійця Віталія Марківа, за плечима якого трирічне перебування в італійській в'язниці за сфабрикованою справою, за якою легко побачити вуха Кремля. І це лише один з випадків. А їх значно більше. Тож треба все враховувати.
Ніхто не заважає Зеленському ініціювати в Україні введення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, щоб врегулювати це питання на законодавчому рівні. Але треба бути дуже недалекоглядним, щоб віддати цей інструмент в руки, які можуть бути руками ворога.
Розумію, що схильність до простих рішень - це фішка Зеленського, але треба ж і головою думати та прораховувати наслідки. Чи наслідки прораховані і це навмисно робиться?
Зараз Україна і без такої загрози має значні труднощі з мобілізацією, бо не може переконати більшість громадян добровільно захищати цю державу.
А якщо б додатково з'явилася загроза переслідування БУДЬ-КОГО в Україні з боку якихось лівих міжнародних чиновників, яким по... байдуже до будь-яких інтересів України, її самозахисту і т.д., тому що їм чим більше будь-яких людей засудити, тим більші бюджети, зарплати і премії... То могло би виявитись, що усі державні службовці України, які її захищають, виявились би начебто "винуватими" у якихось начебто "злочинах". Наприклад, наш ворог уже зараз їх обвинувачує, а цього може бути ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО для того, щоб ті ліві "чиновники" із того лівого "суду" видали ордер на арешт наших захисників, включно з Президентом України, щоб "перевірити" і "провести розслідування", як це нещодавно вони зробили, коли видали ордер на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю після нападу палестинських убивць із Хамас на Ізраїль.
(див. приклад про Ізраїль у попередньому реченні.) !!!
Кому мало прикладу ордера того "суду" на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю, згадайте історію, як МВС України Аваков ДЕКІЛЬКА РОКІВ намагався визволити одного із захисників України - нацгвардійця - із тюрми в Італії за те, що той нацгвардієць захищав Україну на горі Карачун у 2014 році.
При цьому УКРАЇНА НЕ СТАВИТЬ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І СЕБЕ У ЗАЛЕЖНІСТЬ від якихось лівих (невідомих, неконтрольованих нею) людей, які мають якісь свої мотиви (гроші) чи щось там іще (іще гроші).
ВІДДАВАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЦЕ НЕРОЗУМНО.
Ядерну зброю вже віддали, щоби сподобатись "Заходу і Росії", і заплатили за цю помилку СОТНІ ТИСЯЧ ЖИТТІВ. Цей "статут" був би подібною помилкою з ще більш важкими наслідками (тому що ядерною зброєю вдарити нас без наслідків в мільйони і мільярди разів складніше, аніж вдарити когось із нас "судом" (наприклад, наших захисників), тому ядерні удари по нам не роблять щодня, а "суд" може бити або залякувати, тобто, демотивувати нас навіть щодня без жодних наслідків для цього "суду").
Тобто замість функцій системи захисту від злочинності карна система "Феміди" сама стає знаряддям злочину і, якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця хоча б самим фактом наявності додаткових можливостей для злочину, які створюються наявністю цього знаряддя, яке може бути використане, як зброя. Думаю, це означає (логічно доводить), що система "правосуддя Феміди" не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей від злочинності, але навпаки, може і сприяти злочинності, і навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю, і навіть додатковим мотиватором. ... ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=MTb69t4OAq4&list=PLFq_OojK_1kdlui5_H5A8IgdMN9lQP9Ut&index=2&t=0h53m51s