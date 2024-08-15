Ратифікація Римського статуту прискорить притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, - "слуга народу" Мережко

Ратифікація Україною Римського статуту прискорить притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

На цьому наголосив голова Комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради Олександр Мережко у коментарі для LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні Міжнародний кримінальний суд, створений на основі Римського статуту, є одним із небагатьох міжнародно-правових механізмів, який дозволяє реально притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. Ратифікація Римського статуту стане рішучим кроком на шляху до справжнього міжнародного правосуддя", - заявив депутат.

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Мережко підкреслив, що Україна підписала Римський статут, але не ратифікувала його ще у 2000 році. Він попередив, що "деякі сили почнуть просувати хибний наратив про те, що нібито ратифікація Римського статуту може завдати удару по нашим військовим".

"Однак це повна нісенітниця, яка, на мою думку, буде використовуватися також російською пропагандою... Треба мати на увазі, що Україна вже погодилася на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Одного цього факту достатньо, щоб показати абсурдність наративів проти ратифікації Римського статуту. Завдяки заяві, яку Україна робить до статті 124 Римського статуту, ратифікація цього міжнародного договору, по суті, мінімізує ризики для наших військових, які є зараз", - вважає Мережко.

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Голова парламентського комітету зазначив, що наша держава втрачає більше від "не-ратифікації Римського статуту, оскільки не може брати участь в діяльності органів Міжнародного кримінального суду, наприклад в Асамблеї держав-учасниць".

"Варто також зазначити, що ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів", - пояснив депутат.