Рада ратифікувала Римський статут МКС

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 281 парламентар.

"Народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та Буданова", - зазначив Железняк.

Ратифікація Римського статуту означатиме повноцінне долучення України до Міжнародного кримінального суду. Це є однією із вимог вступу України до ЄС.

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Водночас Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території, тобто фактично визнала його юрисдикцію.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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