Ратифікація Римського статуту посилить співпрацю з МКС: Ми вже робимо багато з того, що він передбачає, - Костін

Генпрокурор Андрій Костін привітав рішення президента Володимира Зеленського внести до Парламенту законопроєкт щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Передає Цензор.НЕТ.

Як зауважив Костін, ратифікація Римського статуту є не лише необхідною умовою для інтеграції України до Європейського Союзу, це й чіткий сигнал, що Україна розділяє принципи міжнародного порядку, заснованого на законах і правилах, і повною мірою готова діяти згідно з цими принципами.

"Ми вже робимо багато з того, що передбачає Римський статут. В Україні створено всі умови для того, щоб МКС міг здійснювати свої ефективні та неупереджені розслідування. Ухвалено відповідні зміни до законодавства. Українські прокурори на щоденній основі співпрацюють з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду, надають усі необхідні матеріали та сприяють у збиранні доказів. В Україні діє польовий офіс МКС - найбільший за межами Гааги. Ратифікація Римського статуту лише посилить цю співпрацю", - йдеться в повідомленні генпрокурора.

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Також зазначається, що повноцінне приєднання до учасників МКС надасть Україні додаткові можливості використовувати інструменти МКС, зокрема, для підтримки постраждалих від злочинів, вчинених під час російської агресії.

Наголошується що Офіс Генерального прокурора зі свого боку готовий і надалі забезпечувати максимальне сприяння роботі Міжнародного кримінального суду та відкритий до співпраці з міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.