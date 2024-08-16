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Новини
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Ратифікація Римського статуту посилить співпрацю з МКС: Ми вже робимо багато з того, що він передбачає, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін привітав рішення президента Володимира Зеленського внести до Парламенту законопроєкт щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Передає Цензор.НЕТ.

Як зауважив Костін, ратифікація Римського статуту є не лише необхідною умовою для інтеграції України до Європейського Союзу, це й чіткий сигнал, що Україна розділяє принципи міжнародного порядку, заснованого на законах і правилах, і повною мірою готова діяти згідно з цими принципами.

"Ми вже робимо багато з того, що передбачає Римський статут. В Україні створено всі умови для того, щоб МКС міг здійснювати свої ефективні та неупереджені розслідування. Ухвалено відповідні зміни до законодавства. Українські прокурори на щоденній основі співпрацюють з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду, надають усі необхідні матеріали та сприяють у збиранні доказів. В Україні діє польовий офіс МКС - найбільший за межами Гааги. Ратифікація Римського статуту лише посилить цю співпрацю", - йдеться в повідомленні генпрокурора.

Також читайте: Ратифікація Римського статуту: в ОП пояснили, що дасть участь України у роботі Міжнародного кримінального суду

Також зазначається, що повноцінне приєднання до учасників МКС надасть Україні додаткові можливості використовувати інструменти МКС, зокрема, для підтримки постраждалих від злочинів, вчинених під час російської агресії.

Наголошується що Офіс Генерального прокурора зі свого боку готовий і надалі забезпечувати максимальне сприяння роботі Міжнародного кримінального суду та відкритий до співпраці з міжнародними партнерами.

Читайте: Ратифікація Римського статуту прискорить притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, - "слуга народу" Мережко

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Автор: 

ратифікація (262) Римський статут (42) Міжнародний кримінальний суд (327) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+2
Як зручно:
1. Ми відміняємо всі міжнародні норми по правах людини, бо пакувати в бусік і ламати людей в підвалі ТЦК якось не дуже, коли ці норми ми типу формально повинні підтримувати.
2. Ми приймаємо всі міжнародні норми, які дадуть нам в карман ще бабла. Коли це буде неясно, може і через років 20
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16.08.2024 15:24
+1
Навіть не знаю, що написати. Слова: зебіл, хрипате падло, нацюцюрник Шапіто, просто Віслюк Апокаліпсису вже не варті емоційного випорожнення моєї дупи в бік колективного малороса "ЗЕ". Маю надію, що колективне ЗЕ іще більше нагне мудрий нарід, нагне так, щоб було бажання лише вішати і вбивати малороське падло.
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16.08.2024 15:48
+1
Кого готувати? Вся суддівська система - це колективне рускаязичне падло.
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16.08.2024 15:49
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Як зручно:
1. Ми відміняємо всі міжнародні норми по правах людини, бо пакувати в бусік і ламати людей в підвалі ТЦК якось не дуже, коли ці норми ми типу формально повинні підтримувати.
2. Ми приймаємо всі міжнародні норми, які дадуть нам в карман ще бабла. Коли це буде неясно, може і через років 20
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16.08.2024 15:24 Відповісти
Це правильно. Але треба вже готувати і суддів і дбр і прокурорів для роботи відповідно до Римського статуту. Щоб проходили свій вишкіл в спеціалістів іноземців які з цим працюють давно.
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16.08.2024 15:35 Відповісти
Кого готувати? Вся суддівська система - це колективне рускаязичне падло.
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16.08.2024 15:49 Відповісти
Не пишіть дурні.
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16.08.2024 16:42 Відповісти
Навіть не знаю, що написати. Слова: зебіл, хрипате падло, нацюцюрник Шапіто, просто Віслюк Апокаліпсису вже не варті емоційного випорожнення моєї дупи в бік колективного малороса "ЗЕ". Маю надію, що колективне ЗЕ іще більше нагне мудрий нарід, нагне так, щоб було бажання лише вішати і вбивати малороське падло.
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16.08.2024 15:48 Відповісти
А дерибанити бюджет які міжнародні закони дозволяють?!!!
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16.08.2024 16:00 Відповісти
І будуть наші військові як Марків за кордоном арештовані. Бо люба російська тварина може написати заяву, що когось вбили під час штурму. "В июле 2019 года, рассмотрев дело, итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли."
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16.08.2024 16:45 Відповісти
Зачем сотрудничать с международной космической станцией?
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16.08.2024 19:32 Відповісти
 
 