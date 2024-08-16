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Ратификация Римского статута усилит сотрудничество с МУС: Мы уже делаем многое из того, что он предусматривает, - Костин

Генеральний прокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрей Костин приветствовал решение президента Владимира Зеленского внести в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. Передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Костин, ратификация Римского статута является не только необходимым условием для интеграции Украины в Европейский Союз, это и четкий сигнал, что Украина разделяет принципы международного порядка, основанного на законах и правилах, и в полной мере готова действовать в соответствии с этими принципами.

"Мы уже делаем многое из того, что предусматривает Римский статут. В Украине созданы все условия для того, чтобы МУС мог осуществлять свои эффективные и беспристрастные расследования. Приняты соответствующие изменения в законодательство. Украинские прокуроры на ежедневной основе сотрудничают с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, предоставляют все необходимые материалы и способствуют в сборе доказательств. В Украине действует полевой офис МУС - самый большой за пределами Гааги. Ратификация Римского статута только усилит это сотрудничество", - говорится в сообщении генпрокурора.

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Также отмечается, что полноценное присоединение к участникам МУС предоставит Украине дополнительные возможности использовать инструменты МУС, в частности, для поддержки пострадавших от преступлений, совершенных во время российской агрессии.

Отмечается, что Офис Генерального прокурора со своей стороны готов и в дальнейшем обеспечивать максимальное содействие работе Международного уголовного суда и открыт к сотрудничеству с международными партнерами.

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Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Автор: 

ратификация (413) Римский статут (47) Международный уголовный суд (233) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+2
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1. Ми відміняємо всі міжнародні норми по правах людини, бо пакувати в бусік і ламати людей в підвалі ТЦК якось не дуже, коли ці норми ми типу формально повинні підтримувати.
2. Ми приймаємо всі міжнародні норми, які дадуть нам в карман ще бабла. Коли це буде неясно, може і через років 20
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16.08.2024 15:24
+1
Навіть не знаю, що написати. Слова: зебіл, хрипате падло, нацюцюрник Шапіто, просто Віслюк Апокаліпсису вже не варті емоційного випорожнення моєї дупи в бік колективного малороса "ЗЕ". Маю надію, що колективне ЗЕ іще більше нагне мудрий нарід, нагне так, щоб було бажання лише вішати і вбивати малороське падло.
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16.08.2024 15:48
+1
Кого готувати? Вся суддівська система - це колективне рускаязичне падло.
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16.08.2024 15:49
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Правила форума Совет форумчан
Як зручно:
1. Ми відміняємо всі міжнародні норми по правах людини, бо пакувати в бусік і ламати людей в підвалі ТЦК якось не дуже, коли ці норми ми типу формально повинні підтримувати.
2. Ми приймаємо всі міжнародні норми, які дадуть нам в карман ще бабла. Коли це буде неясно, може і через років 20
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16.08.2024 15:24 Ответить
Це правильно. Але треба вже готувати і суддів і дбр і прокурорів для роботи відповідно до Римського статуту. Щоб проходили свій вишкіл в спеціалістів іноземців які з цим працюють давно.
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16.08.2024 15:35 Ответить
Кого готувати? Вся суддівська система - це колективне рускаязичне падло.
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16.08.2024 15:49 Ответить
Не пишіть дурні.
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16.08.2024 16:42 Ответить
Навіть не знаю, що написати. Слова: зебіл, хрипате падло, нацюцюрник Шапіто, просто Віслюк Апокаліпсису вже не варті емоційного випорожнення моєї дупи в бік колективного малороса "ЗЕ". Маю надію, що колективне ЗЕ іще більше нагне мудрий нарід, нагне так, щоб було бажання лише вішати і вбивати малороське падло.
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16.08.2024 15:48 Ответить
А дерибанити бюджет які міжнародні закони дозволяють?!!!
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16.08.2024 16:00 Ответить
І будуть наші військові як Марків за кордоном арештовані. Бо люба російська тварина може написати заяву, що когось вбили під час штурму. "В июле 2019 года, рассмотрев дело, итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли."
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16.08.2024 16:45 Ответить
Зачем сотрудничать с международной космической станцией?
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16.08.2024 19:32 Ответить
 
 