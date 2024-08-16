Ратификация Римского статута усилит сотрудничество с МУС: Мы уже делаем многое из того, что он предусматривает, - Костин
Генпрокурор Андрей Костин приветствовал решение президента Владимира Зеленского внести в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. Передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Костин, ратификация Римского статута является не только необходимым условием для интеграции Украины в Европейский Союз, это и четкий сигнал, что Украина разделяет принципы международного порядка, основанного на законах и правилах, и в полной мере готова действовать в соответствии с этими принципами.
"Мы уже делаем многое из того, что предусматривает Римский статут. В Украине созданы все условия для того, чтобы МУС мог осуществлять свои эффективные и беспристрастные расследования. Приняты соответствующие изменения в законодательство. Украинские прокуроры на ежедневной основе сотрудничают с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, предоставляют все необходимые материалы и способствуют в сборе доказательств. В Украине действует полевой офис МУС - самый большой за пределами Гааги. Ратификация Римского статута только усилит это сотрудничество", - говорится в сообщении генпрокурора.
Также отмечается, что полноценное присоединение к участникам МУС предоставит Украине дополнительные возможности использовать инструменты МУС, в частности, для поддержки пострадавших от преступлений, совершенных во время российской агрессии.
Отмечается, что Офис Генерального прокурора со своей стороны готов и в дальнейшем обеспечивать максимальное содействие работе Международного уголовного суда и открыт к сотрудничеству с международными партнерами.
Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
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1. Ми відміняємо всі міжнародні норми по правах людини, бо пакувати в бусік і ламати людей в підвалі ТЦК якось не дуже, коли ці норми ми типу формально повинні підтримувати.
2. Ми приймаємо всі міжнародні норми, які дадуть нам в карман ще бабла. Коли це буде неясно, може і через років 20