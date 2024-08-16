Ратификация Римского статута усилит сотрудничество с МУС: Мы уже делаем многое из того, что он предусматривает, - Костин

Генпрокурор Андрей Костин приветствовал решение президента Владимира Зеленского внести в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. Передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Костин, ратификация Римского статута является не только необходимым условием для интеграции Украины в Европейский Союз, это и четкий сигнал, что Украина разделяет принципы международного порядка, основанного на законах и правилах, и в полной мере готова действовать в соответствии с этими принципами.

"Мы уже делаем многое из того, что предусматривает Римский статут. В Украине созданы все условия для того, чтобы МУС мог осуществлять свои эффективные и беспристрастные расследования. Приняты соответствующие изменения в законодательство. Украинские прокуроры на ежедневной основе сотрудничают с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, предоставляют все необходимые материалы и способствуют в сборе доказательств. В Украине действует полевой офис МУС - самый большой за пределами Гааги. Ратификация Римского статута только усилит это сотрудничество", - говорится в сообщении генпрокурора.

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Также отмечается, что полноценное присоединение к участникам МУС предоставит Украине дополнительные возможности использовать инструменты МУС, в частности, для поддержки пострадавших от преступлений, совершенных во время российской агрессии.

Отмечается, что Офис Генерального прокурора со своей стороны готов и в дальнейшем обеспечивать максимальное содействие работе Международного уголовного суда и открыт к сотрудничеству с международными партнерами.

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Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.