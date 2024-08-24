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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП в Украине

Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні

В субботу, 24 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Соответствующий документ опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что закон должен вступить в силу через 30 дней после его подписания и обнародования.

Общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на разрыв связей с российской православной церковью.

Религиозные организации, которые подозревают в сотрудничестве с Российской православной церковью, будет проверять соответствующая экспертная комиссия. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Если комиссия зафиксирует нарушения, ГЭСС выдаст предписание церкви на исправление ситуации.

После этого должен состояться суд, который решит, запрещать ли религиозную организацию.

Также читайте: Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Автор: 

закон (3175) запрет (1705) Зеленский Владимир (20232) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+56
Виправте заголовок - не про заборону, а про консервацію.
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24.08.2024 11:08
+44
Ага, однією рукою підписав оту імітацію, а іншою зриває бігборди з "Армія.Мова.Віра"!
Ось і все про цього "справжнього" українця при владі - вонючка ніколи не стане бджолою і ніколи не принесе меду.
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24.08.2024 11:19
+34
Знову багато шуму із нічого.
Закон про справжню заборону московської церкви дійсно поторібен! А це що він підписав про "може десь, коли-небудь..."
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24.08.2024 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Виправте заголовок - не про заборону, а про консервацію.
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24.08.2024 11:08 Ответить
Или про беременность. 9 месяцев дали КГБ-шным попАм, чтобы разродиться.
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24.08.2024 13:23 Ответить
а чи буде консервація - заледатиме від людей України. є закон - користуйтеся. ну як не будете користуватися, то хто ж вам дохтор.
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24.08.2024 15:48 Ответить
рештки зелупинського інкубатора тупіють на очах ))
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24.08.2024 16:11 Ответить
як ти точно про себе. обожнюю самокритиків. ти не окучив комент, і як 73%номозглий на нього відповів
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25.08.2024 03:00 Ответить
закон не про запрет УПЦ а про запрет связанных с россией религиозный организаций, формально УПЦ ни скем не связанна, в этом весь и подвох..
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24.08.2024 22:10 Ответить
І НЕ ЗВОЛІКАВ НАВІТЬ.
 МОЛОДЕЦЬ.
ЗВОРОТНІЙ ДЕВ'ЯТИ МІСЯЧНИЙ ВІДЛІК ПІШОВ...
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24.08.2024 11:09 Ответить

Всього то якихось 5 років "незволікання" пройшло.
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24.08.2024 13:05 Ответить
Дурню, вони формально вийдуть з складу ПЦ МП-ФСБ, а попи і тупорила паства лишаються ті ж самі!
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24.08.2024 13:13 Ответить
А що потрібно зробити - повбивати всіх?
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24.08.2024 13:39 Ответить
Як казав Нестор Іванович: піп - це такий запроданець перед народом та совістю, що вбити його, як муху, ніколи не зайве. Але спочатку потрібно все ж розібратися, чи потрібно його вбивати зараз, чи може дати йому час на виправлення. І він давав їм той час, але у більшості своїй сволота таки грішила до останнього і він їх валив безщадно.
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24.08.2024 15:47 Ответить
Точно такі самі як і Махно, який укладав союзи з більшовиками!
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24.08.2024 16:06 Ответить
Оце і все, що тобі відомо про Махна? Бідненько ....
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24.08.2024 16:08 Ответить
Цього досить
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24.08.2024 16:09 Ответить
І до ПЦУ пролізе купа прокацапських пі@расів в рясах, супер, геніально! Напхати до ПЦУ кацапських кротів!
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24.08.2024 13:16 Ответить
Дуже потрібне рішення-але воно запізнилоь на десятки десятки...років нажаль...
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24.08.2024 11:10 Ответить
Це не заборона, це наї..лово! Таке рішення потрібне тільки кацапським попам щоб легалізуватися
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24.08.2024 16:08 Ответить
Нема в тому законі нічого про заборону упц мп
- там тільки заборона рпц.
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25.08.2024 01:46 Ответить
Ага, з відстрочкою в дев'ять місяців і через суд по кожному випадку.
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24.08.2024 11:13 Ответить
Знову багато шуму із нічого.
Закон про справжню заборону московської церкви дійсно поторібен! А це що він підписав про "може десь, коли-небудь..."
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24.08.2024 11:14 Ответить
Ага, однією рукою підписав оту імітацію, а іншою зриває бігборди з "Армія.Мова.Віра"!
Ось і все про цього "справжнього" українця при владі - вонючка ніколи не стане бджолою і ніколи не принесе меду.
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24.08.2024 11:19 Ответить
И в выходной работает.
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24.08.2024 11:26 Ответить
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24.08.2024 11:30 Ответить
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24.08.2024 11:20 Ответить
У цьому Законі нічого не сказано, про УПЦ МП!
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24.08.2024 11:23 Ответить
Бо ніякої УПЦ МП не існує у юридичній площині. Є тільки УПЦ - Українська православна церква.
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24.08.2024 13:44 Ответить
упц мп це не церква, в сектантьі, і прикриття для розвідки з на росії, у них Томоса немає,зате форма, військові звання, нагороди є,от їм дали 9 місяців ,можливо потім дадуть ще 100 днів,і ще.
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24.08.2024 15:12 Ответить
УПЦ МП не існує??? Якби ти був Злий, я би тобі щось казала. Але ж ти Злой!
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24.08.2024 17:07 Ответить
і про заборону упц там нічого

- тільки рпц
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25.08.2024 01:48 Ответить
Буба хороший,рейтингозависимый,попиариться любит.Двуличный мародер.
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24.08.2024 11:24 Ответить
А 9 місяців залишив. Ще 9 місяцев ця гідота буде труіти країну і багато з них інфільтується до ПЦУ.
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24.08.2024 11:29 Ответить
На самом деле не 9, а 12 месяцев( ведь закон вступит в силу лишь через 3 месяца после оприлюднення((
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25.08.2024 08:34 Ответить
Шостий рік преЗе намагається сам себе переконати, що "я ж президент". І все одно сам собі не вірить, бо замість спрямування всіх зусиль на витіснення ворога, наказує здирати рекламу ПОП. Так він і не подорослішав, і тепер спостерігаємо, як ним керують дитячі комплекси.
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24.08.2024 11:30 Ответить
Не, ну, вы - такой интересный. Чуть что , сразу детские комплексы. Мож проблема в тяжелых родах и банальной палате с Бонапартами.
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24.08.2024 12:27 Ответить
Проблема в тому, що внуку нквдешника і єврейському синку мами рімми і папи саші харашо било в савєтском саюзе, і справжню Україну він ненавидить, але мусить грати роль .
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24.08.2024 13:40 Ответить
+100500
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25.08.2024 01:50 Ответить
**здец подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
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24.08.2024 11:33 Ответить
Отже, 24 вересня ц.р. Закон вступить в силу.
А тільки в переддень наступного Дня Конституції розпочнеться навіть не заборона діяльності мокшанського сатанату в Україні, а лише його вибіркових осередків (парафій).
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24.08.2024 11:39 Ответить
берете вна Ютубі слухаєте ТВЧ - Тараса В.ячеславовича - він розклав все це до молекул.
це в сотий раз зелені виродки мокнули наріт в вигребуху. Там доводити зв.язок секти і москви можна вічно.
"журналісти" тупо ідіоти? якраз для Тейлор-Грін козир - Сматрітє, попов в трусіках мощєй лішают!!!1111
б*же, реально шоу, ну як настільки тупими мона бути шоб:
а) взагалі ходити в капища де вас вчать шо всесвіту 7000 років
б) вірити оманським шоуменам і шоуменкиням
Це жесть, я думаю що зелені ідіоти(виборці), це просто ще тупіше ніж рядові комуністи - ті хоч не вірили в "комунізм", а тут - прямо годують лайном, а зелені маси кричать - Апарашенка би уже сдалса!!111
жесть, це реально крінж. їм всоте провели по губах тим чим грали на піаніно, а вони - Ой бубочка ай да маладєц. Послухайте Чорновола, повторю, ролик, ну просто думаю - ЯК можна бути настільки нахабними шоб ОЦЕ згодовувати стаду. Хоча, судячи по самому стаду - Так, можна! тьху!
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24.08.2024 11:51 Ответить
чому?
сидить при температурі в кімнаті що чуть не задихається від спеки, то це "повія"?
вибачте, ну, тоді..... кх, навіть .... може ти троль просто. таке пестанути.
я певно би останнього кого б вважав московцем, то саме ТВЧ. володя, іди ти на, іди ти на, іди ти на.
за крейсерочком
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24.08.2024 13:52 Ответить
Є повії, які оступилися. Ну так у Тарасика склалося, до речі і у Дмитрика Корчинського теж, що Ющенко свого часу їм перейшов дорогу. Це ми з вами набагато пізніше зрозуміли, що таки він всій Україні перейшов дорогу, але то таке ... Але Дмитро проковтнув, а от Тарасик ні - все ж таки пішов "добивати Юща" до овочевої зграї. Благо, з часом, схоже зрозумів помилку і вже з того часу херню не ліпить. Ну, буває в житті всяке ...
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24.08.2024 15:56 Ответить
так це навпаки добре! знати ворога зсередини, його методи і підлість - це найкраще, коли хтось розчарувався і перейшов до інших. Той же Невзоров - спочатку бігав з попами і співав в хорах, а зараз ні один піп з ним в дискусію не вступить, бо обісреться і буде обсміяний суворо по правилах, з цитатами, канонами, іменами святих і т.д.
"св. Пігідій" - придумав Невзоров і Мілонов обгадився. так що ТВЧ дуже крутий саме тому що знає цих ворогів, в рядах яких був.
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25.08.2024 10:48 Ответить
Ви давно знаєте чи слідкуєте за Нєвзоровим, що такі майже інтимні речі знаєте про нього? Не впевнений! Тому знайте: він ніколи ні за якими попами ніде не бігав! Так, по молодості, коли був пацаном, любив "таїнство та дивну глибокість" церковних пісень, але саме тоді і став свідком мін*єта прихожанки у попа. Після цього хотів на емоціях податися в монахи, але угомонився і просто послав "т.з. православну чортівню до біса". Це один з доволі принципових і щирих москалів, яких ну дуже-дуже мало на рахі і по за нею. А вміння його "біть глаголом" - це неперевершений талант. Тому дивіться на речі спокійніше. Так, є нюанс, а саме його дивна прихильність до бубочки, але, швидше за все, то з розряду "ложь - признак развитого интеллекта".
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27.08.2024 16:28 Ответить
про що мова?
був щирим правослабним, навіть як там прийнято, пафосно "хрестився", я бачив відео.
за прихожанку, - ну я чув, Невзоров сам казав в відео шо то був, так би мовити "прихожанин", тобто якийсь попок молодий, а не прихожанка, а Невзоров курив якраз десь вище по сходах і це бачив\чи чув.
що не так? я написав що це добре шо був "вірючим" і добре знає про рпц.
А бубочка\Ємрак скоріше заплатили йому, бо ТАК облизувати цю гниль, це тільки за бабло мона. Невзоров часто каже шо він "найманець", так шо питань нема, просто огидно як з пафосом ту бубочку обсмаковує оманську)((((
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31.08.2024 12:28 Ответить
Вас заділо? Чого так ревностно реагуєте? Претендуєте на першість та однозначність свої інформації - так будьте першим . Суть відповіді вам була в цій короткій тезі: не звинувачуйте нікого, не знаючи достеменно!
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31.08.2024 20:06 Ответить
чіво?
по-моєму люба собака може перевірити шо Невзоров був дуже віруючим в Яхве. І це добре, бо зненавидів цю контору і вміло висміює товстих брехунів в рясах. на що саме я "ревносно реагую"?
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15.09.2024 10:31 Ответить
нє, я гострий, бо Тарасік пояснив чому вступив до Овоча, його навіть чуть не знищили коли виходив, але Яхве спас, пославши, вроді лисицю, на дорозі і цей пан скинув швидкість.
"повія" мало не бомж? ну-ну. ви би то точно за теке повійництво прибарахлився - внукам би хватило аж до 3000-го року шикарно жити, чи не так?
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25.08.2024 10:44 Ответить
Вова - ти тепер АРМОВІР?
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24.08.2024 12:05 Ответить
А через 9 місяців народиться що? Аборт, тільки аборт! Ах зеля, зеля...
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24.08.2024 12:07 Ответить
Якийсь всраний фальшивий подарунок від прокремлівської мафії на День Незалежності. Схоже на якесь знущання.Всі закони, підписані клоуном, треба буде або скасовувати, або доробляти.
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24.08.2024 12:13 Ответить
Вот хоть убейте, нафига та подпись и +9 месяцев, если по умолчанию Мсатанат не имеет права править службу у нас, бо с юридической стороны не имеет Томоса.
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24.08.2024 12:19 Ответить
Популізм, дурість, тупість, ганьба, жадоба збагачення!!!
Ось, що характеризую ******* владу в Україні!!!
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24.08.2024 12:41 Ответить
Цей Закон недолугий . "Слуги Зеленського-Єрмака" зумисне створили Закон , який не буде працювати . Буде тяганина чере спецКомісію , потім через Суди і т.д. Зеленський з ворогами в рясах (упц мп) України не хоче , зараза , боротися - тому ОП очолює Агент ФСБ Єрмак ! ! ! Вибори 2019 року - це помилка , яка коштує життя сотень тисяч громадян України ! ! !
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24.08.2024 12:42 Ответить
Чому Зельониє так називають цей закон, якщо ні в назві, ні в самому законі нема "Заборона УПЦ МП"? Потужна і незламна струя в очі своїм 73%?
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24.08.2024 12:49 Ответить
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24.08.2024 12:54 Ответить
А щоб не ви#бнутись і підписати відразу, не по-кварталівські?
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24.08.2024 13:29 Ответить
Треба всіх московських попів заарештувати і обміняти на полонених бійців Азову. Якщо москва не захоче то значить всіх попів повісити за зраду України.
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24.08.2024 14:14 Ответить
Показуха
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24.08.2024 14:34 Ответить
ну якби РПЦ голосувало за Блазня Тупорилого на виборах, це його електорат, який він намагається врятувати за будь-яку ціну.
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24.08.2024 14:51 Ответить
Немає закону про заборону упц мп, там зовсім інша назва,ніхто їх не забороняє, а просто закон,по якому можуть до будь-якої концесії прийти із запитанням, мовляв, доведіть ,що ви не маєте зв'язків з московщиною.Закон більше схожий ,що написаний для корупціонерів драти гроші з релігійних громад, мені здається, що до упц мп з цим законом прийдуть в саму останню чергу .
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24.08.2024 15:19 Ответить
У Бубєнота все завжди побудовано на одній і тій же ідеологічній підставі: как би здєлать так, чтоби нам била всєгда в кайф, а народу і тіпа правільна, но всьо такі ху..во?
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24.08.2024 16:00 Ответить
ну наконец то!пусть гундяй удавится от злости!
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24.08.2024 16:14 Ответить
Зеля наш!
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24.08.2024 16:20 Ответить
Так. Він ваш. Забирайте.
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24.08.2024 17:01 Ответить
вибори заборонив
свободу заборонив
конституцію скасував
церкву заборонив

диктатура на марші
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24.08.2024 16:21 Ответить
Та ще й поглумився з України встановивши мінору на Майдані Незалежності.
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24.08.2024 17:02 Ответить
А що на це каже братан Баканов?
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24.08.2024 17:19 Ответить
" Затяжні пологи для гундяй--ліліПУТІНСЬКИХ мракобісів !? "
ЦЕ так СИМВОЛІЧНО ( з посилом саме на -9 міс. ) і обнадійливо. що врешті--решт воно саме- собою щось там розродиться ... Схоже : кремлівські вовкулаки запевнили ЗЕ-пасенка. що вже за -9 міс.вони таки доконають Україну !?
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24.08.2024 18:28 Ответить
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25.08.2024 01:55 Ответить
якось по дніпро-жидівськи все порішав бубочка..
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25.08.2024 12:59 Ответить
 
 