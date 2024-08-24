Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП в Украине

В субботу, 24 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Соответствующий документ опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что закон должен вступить в силу через 30 дней после его подписания и обнародования.

Общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на разрыв связей с российской православной церковью.

Религиозные организации, которые подозревают в сотрудничестве с Российской православной церковью, будет проверять соответствующая экспертная комиссия. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Если комиссия зафиксирует нарушения, ГЭСС выдаст предписание церкви на исправление ситуации.

После этого должен состояться суд, который решит, запрещать ли религиозную организацию.

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Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.