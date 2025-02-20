На кожні два вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо майже десять доларів російських збитків, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський порівняв скільки далекобійні удари по РФ коштують Україні та агресору.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну.
На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру.
Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки", - сказав Зеленський.
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Дуже МАЛО!
І, все одно, тобі віри НЕМАЄ - явно знов ЗБРЕХАВ!
(ніхто же не може порахувати скільки дронів ви запустили і скільки досягли цілі)
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