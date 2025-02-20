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На кожні два вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо майже десять доларів російських збитків, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський порівняв скільки далекобійні удари по РФ коштують Україні та агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну.

На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру.

Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) звернення (634)


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Топ коментарі
+15
яким боком тут ти???!!!
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21.02.2025 00:00 Відповісти
+10
З кожних вкладених у оборону двох доларів зелена мародерна погань краде півтора.
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21.02.2025 00:31 Відповісти
+8
це складно для нього - в нього 1 клас і той не закінчений
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21.02.2025 00:07 Відповісти
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яким боком тут ти???!!!
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21.02.2025 00:00 Відповісти
А що, мавіки вже не весільні дрони?
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21.02.2025 04:01 Відповісти
Я б дав точнішу оцінку - на кожен долар інвестицій припадає п'ять доларів збитків агресора.
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21.02.2025 00:03 Відповісти
це складно для нього - в нього 1 клас і той не закінчений
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21.02.2025 00:07 Відповісти
Не лукавьте.
На кожен доллар инвестиций припадае пять долларов записанных инвестором
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21.02.2025 07:39 Відповісти
ДАВАЙ ГОНИ З ОФШОРІВ СВОЇ НАМАРОДЕРЕНІ - ЦРУ їх ще з часів Байдена "охороняє"
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21.02.2025 00:04 Відповісти
Перестроїлась .
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21.02.2025 00:06 Відповісти
ПОРОШЕНКО неожиданно отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа! Срочное обращение к власти!
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21.02.2025 00:10 Відповісти
Келлог привіз до Зє інформацію прямого перетоку бабла на офшори з ОПУ - якщо не підпише угоду про мир - копалини США оголосятьсумми намародереного українцям

Чрезвычайные вопросы: как жить дальше и где деньги? / №905 / Юрий Швец
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21.02.2025 00:40 Відповісти
Есть такой слушок (на счет "проводок по счетам").
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21.02.2025 00:56 Відповісти
а чого воно літало в Емірати? Та ще й з дружиною- сімейний розділ імущества в сундуках офшорів .
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21.02.2025 04:41 Відповісти
не українцями ..а ОПой
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21.02.2025 07:11 Відповісти
Если вы не робот ответьте.
Если Зеленский подпишет мир-копалини США сохранят в тайне наморадеренного?
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21.02.2025 07:43 Відповісти
Ба. Снова очередной видосик вместо удара нашими дальнобойными ракетами по рашке. Как неожиданно ....
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21.02.2025 00:23 Відповісти
Барига який отримує
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21.02.2025 00:26 Відповісти
З кожних вкладених у оборону двох доларів зелена мародерна погань краде півтора.
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21.02.2025 00:31 Відповісти
1 до 5 ?
Дуже МАЛО!
І, все одно, тобі віри НЕМАЄ - явно знов ЗБРЕХАВ!
(ніхто же не може порахувати скільки дронів ви запустили і скільки досягли цілі)
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21.02.2025 00:36 Відповісти
Щоб було більше, потрібно розхитати їх ППО. А воно ще мінімум рік триматиметься на радянських запасах. Далі вже з'являться істотні дірки.
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21.02.2025 01:14 Відповісти
Ось не потрібно тут про "радянське ППО"!
Піди почитай про Матіаса Руста - дуже багато відкритій буде про "радянське ППО"...
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21.02.2025 02:44 Відповісти
11 років війни , забагато для однієї України, потрібно або припиняти все і робити мирну угоду, або посилювати удари по московіі разів в 25 , що з того найможливіше те і робити середнього не дано
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21.02.2025 00:57 Відповісти
З цього треба було починати, то вже б війна закінчилася. Але 3 роки "партнери" живали соплі, а гундоса потвора не почухалася відродити знищене ракетобудівництво. Тепер запізно, Україна видихається, ще роки війни вона вже не витримає.
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21.02.2025 01:59 Відповісти
Правєріл алгєброй гармонію, ****....
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21.02.2025 00:59 Відповісти
США угрожает вывести войска из Европы, если союзники не примут условия договора с Россией о капитуляции Украины, утверждает финский депутат Европарламента Мика Аалтола со ссылкой на собственные источники в политических кругах.
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21.02.2025 01:17 Відповісти
Потужний Двбп! Тепер воно ще й економіста із себе корчить...Та прдерації пох на "цінувійни"!
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21.02.2025 01:25 Відповісти
Майстер-ПЗДОБОЛ...Воно й досі імпровізує як на сцені,ПДОР.
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21.02.2025 03:38 Відповісти
война шла за вход в нато, но теперь понятно -не возьмут, зачем убивать людей. и саморазрушаться, для сохранения власти кагалу?
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21.02.2025 06:34 Відповісти
Ты тупой?
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21.02.2025 08:17 Відповісти
 
 