На кожні два вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо майже десять доларів російських збитків, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський порівняв скільки далекобійні удари по РФ коштують Україні та агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну.

На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру.

Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон