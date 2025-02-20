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Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон

Макрон підтримав Зеленського після заяв Дональда Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи твердження Дональда Трампа, заявив, що президент України Володимир Зеленський є "легітимним" і "обраним президентом вільної системи". 

Про це він сказав прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

"Це не стосується Володимира Путіна, який упродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами", - наголосив Макрон. 

Він зазначив, що президент України є легітимним та "обраним президентом вільної системи".

На думку президента Франції, Зеленський "не може провести вибори", вказуючи на те, що в Україні вже майже три роки діє воєнний стан і це перериває будь-який виборчий процес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, - Макрон

"Як ви думаєте, чи може він організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів на фронт (...) і де ціла смуга його території була завойована Росією", - продовжив Макрон, додавши, що "тривалий мир" є "передумовою для виборів".

"Ми хочемо більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру. Президент Зеленський теж хоче демократії, тому що він є її наслідком", - резюмував французький лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори, бо українці його "зневажають"

Заяви Трампа про Зеленського та вибори в Україні

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової – призупинив вибори під час війни, - Гілі про заяви Трампа

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) путін володимир (24230) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+13
Знову з пустого в порожнє, та ніхто ж не сказав, що його обрали з порушеннями. Це те саме що Кучма ж був обраний легітимно? Чому він не призидент?
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20.02.2025 22:49 Відповісти
+10
заберіть його до себе
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20.02.2025 22:50 Відповісти
+9
Тому і не було звернення до Конституційного Суду України. Блазень такий же самозванець як бульбаш та *****. КРАПКА.
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20.02.2025 23:53 Відповісти
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опзж на роботі?
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20.02.2025 22:51 Відповісти
Яник теж був напочатку легітимним...
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21.02.2025 00:19 Відповісти
Краще б сказав, як в рижого мочу з голови вибити. Чи якби знав, став би лауреатом Нобелівської премії з психіатрії чи біології.
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20.02.2025 22:53 Відповісти
Так вже очевидно? А от кнституційний суд в 2014 році так не вважав. Але нащо нам тей суд та й конституція разом з ним? У нас же є бубочка найвеличніший і єлдак пророк його.
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20.02.2025 22:56 Відповісти
Знову з пустого в порожнє, та ніхто ж не сказав, що його обрали з порушеннями. Це те саме що Кучма ж був обраний легітимно? Чому він не призидент?
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20.02.2025 22:49 Відповісти
Besya #601314
завтра на уроці задай це питання своїй вчительці. Вона пояснить.
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20.02.2025 22:54 Відповісти
Та я сам розумію, але пів дня Трамп дрочить Зеленського, потім наступні всі лідери ЄС за його легітимність.
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20.02.2025 22:56 Відповісти
а ти, баран, типу не знаєш коли президент втрачає повноваження?

як ти зовсім убогий то нагадаю - коли новий приймає посаду - так, принаймні, в Конституції написано
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21.02.2025 08:00 Відповісти
Дурню, коли 5ти річний мандат закінчується на який його обрали. Читай рішення КСУ.
Незаконний узурпатор є кримінальним злочинцем, що захопив владу в Україні
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21.02.2025 17:31 Відповісти
псьов за мацквою, козлина и пуйла з собою захвати, який точно так вважає - у преза закінчуються повноваження коли на пост заступає наступний - зарубай собі це на носі
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21.02.2025 18:36 Відповісти
Що кацапський підфуйловник, забрехався?
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21.02.2025 18:46 Відповісти
туго всмоктуєшь ? псьов за мацквою
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21.02.2025 18:49 Відповісти
заберіть його до себе
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20.02.2025 22:50 Відповісти
Мікрон, жаба хранцузька, разом з канцелярськими щурами ООН нахабно втручаються у внутрішні справи України.

Ні Рада безпеки ООН, ні Загальна асамлея ООН не приймали рішень щодо легітимності зеленого узурпатора.
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21.02.2025 18:02 Відповісти
то ми це розуміємо.
але він вже з.......бав!!!!!
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20.02.2025 22:51 Відповісти
Svitlana,
процитуй закон (назва, №, дата, стаття) про:
"...він тепер ніхто, а головним повинен бути спiкер допоки не проведут вибори."
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20.02.2025 22:59 Відповісти
Стаття 103
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Зеленський повинен був звернутися до Конституцiйного Суду задля того щоб той розглянув це питання i винic рiшення.
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20.02.2025 23:36 Відповісти
нічого він не повинен - то що ви процитували - значить тільки одне - вибори кожні п'ять років (якщо є можливість)

а повноваження президент втрачає тільки коли наступний приймає посаду
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21.02.2025 08:03 Відповісти
Рішення суду вже було винесене з цього приводу у 2014р.
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21.02.2025 17:33 Відповісти
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.

Достроково повноваження не припинялись, тому немає правових підстав для ст.112

Хоча "дурнів" достатньо, котрі вчепились у фразу "на термін 5 років"

Та не звертають уваги, що прописано - вибори згідно закона
А згідно двох законів
- ВРУ повинна призначити наступні вибори президента
- Будь які вибори заборонені під час воєнного стану

От якщо ВРУ не подовжить воєнний стан, тоді зможе призначити наступні вибори
А те що ВРУ повинна обявити наступні вибори.
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20.02.2025 23:28 Відповісти
Хрен там.
КСУ еще в 2015 году растолковал эту норму. Нет никаких сроков кроме пятилетнего. И никаких условий для продолжения тоже нет.

Речь не о выборах. Речь только о пятилетнем сроке.
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20.02.2025 23:43 Відповісти
Стаття 83. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.



КРАПКА. І жодного згадування про продовження повноважень Президента України під час дії воєнного чи надзвичайного стану . КРАПКА.
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20.02.2025 23:48 Відповісти
Тому і не було звернення до Конституційного Суду України. Блазень такий же самозванець як бульбаш та *****. КРАПКА.
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20.02.2025 23:53 Відповісти
Чому не вказали
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

5 років, навіть без воєнного стану можуть змінюватись
наприклад повторні вибори, котрі займуть ще 1-2 місяця
І президент буде мати повноваження більше ніж 5 років

Візьмемо заяви Трампа
"Зеленський не підписав угоду про рідкоземельні матеріали"....
"Диктатор, без виборів" і т.п.

А сьогодні, знову хочуть підписати доопрацьовану угоду, котру передала Україна пару днів тому.

Якщо Зеленський "нелегітимний", навіщо Трампу заключати з ним угоду?
Котру потім під цим приводом відмінять

Виходить Трамп визнає легітимність по факту - проте публічно не каже
Европейскі лідери прямо підтверджують легітимність

І тільки в росії, та "боти" на форумі кажуть про нелегитимність
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21.02.2025 00:02 Відповісти
То у випадку проведення виборів і обрання нового Президента - до його інавгурації.
Тобто, тиждень-два.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України ... строком на п'ять років.

П'ять років спливли 20го травня минулого року.

Не проведення виборів - є узурпація влади.

Зе привів війну в Україну.
Зе ігнорував попередження ВСІХ розвідок.
Зе НЕ оголосив військовий стан напередодні вторгнення, але ж оголосив НАДЗВИЧАЙНИЙ - щоб пресувати супротив українців.

Зе є узурпатор і тримається за владу.
Він вже ніколи не буде відчувати себе в безпеці серед українців.
Зе має зникнути з України.
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21.02.2025 06:32 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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21.02.2025 00:07 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України ... строком на п'ять років.

Мали бути вибори та передача булави новообраному президенту.
За відсутності виборів - виконувати обов'язки повинен Голова Верховної Ради.

Зе має піти.
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21.02.2025 06:41 Відповісти
баране - ніхто ніякі повноваження не продовжував - бо не потрібно

през втрачає повноваження тільки коли новий заходить на посаду
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21.02.2025 08:05 Відповісти
Для особо одарьонного барана-- навіть ***** *****м, а зміни до конституції провів!
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21.02.2025 08:44 Відповісти
Виконує повноваження коли є 2 президенти, тобто з новообраним. Виконання повноважень попереднім президентом обмежено 30ма днями до проведення інавгурації.

Конституцією України не передбачено переривання чи заборони проведення виборів президента, в тому числі під час стану війни чи воєнного стану. Вони повинні тривати постійно і безперервно.

Тому вчинений їх саботаж є кримінальним злочином проти державності, спрямованим на повалення конституційного ладу в Україні
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21.02.2025 17:39 Відповісти
Там же сказано, що вибори проводяться згідно закона
А закон забороняє вибори під час воєнного стану

Якщо провести, чи буде це порушенням закона де це прописано?

Де в Конситуції прописано, як саме проводити вибори, коли виборці не перебувають за місцем реестрації?
Де в Конституції прописано, як проводити вибори на окупованих територіях?
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21.02.2025 17:59 Відповісти
БРЕХНЯ. Там сказано, що вибори проводяться за процедурою (як саме проводити вибори) встановленою законом. Процедура проведення виборів це не заборона їх проведення. Тому жоден закон не може заборонити проведення виборів, які встановлені Конституцією як обов'язкові.
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21.02.2025 18:30 Відповісти
Законність і легітимність це різні явища.
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20.02.2025 22:52 Відповісти
Для Макрона легітимний, а для когось нелегітимний.
Все справедливо
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20.02.2025 22:52 Відповісти
А американська думка тебе теж не турбує? Значить скоро припливеш.
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20.02.2025 23:01 Відповісти
тільки ось точка зору Макрона куди вагоміша
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21.02.2025 08:10 Відповісти
Задохера "лєгітімних" як для однієї країни
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20.02.2025 22:54 Відповісти
А Макарон в курсі, що Україна уже має "легітимного" і обраного на вільних виборах президента у вигнанні, куди нам приткнути ще одного "легітимного" ?
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20.02.2025 22:55 Відповісти
Так проблема даже не в выборах... Он должен был подтвердить свою "легитимность" обращением в КСУ. Ну или наоборот, получить доказательство что "нелегитимный" и тогда бы функции президента, по Конституции выполнял бы спикер ВР. Вот так поступают "приверженцы демократии".

Но он забил на это все, он же "лидер", ему все можно... Да и времени нет, думать стратегически.
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20.02.2025 22:57 Відповісти
P.s. Особенно смешно, выглядел "аргумент" против обращения в КСУ... Типа про это обращение сказал *****, по этому мы будем делать наоборот и не обращаться в КСУ.
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20.02.2025 22:59 Відповісти
Ось дві статті Конституції - коли голова ВРУ виконує повноваження президента
Де тут сказано про нелегетимність?

Проте сказано, що продовдує виконувати повноваження до обрання нового президента
Для обрання повинні бути призначені вибори. Це функція ВРУ
Інший закон забороняє ВРУ призначати вибори під час воєнного стану
Воєнний стан затверджує ВРУ

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
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20.02.2025 23:32 Відповісти
Ну у меня нету "диплома юриста", как и Президента, я не знаю всех этих юридических деталей.

Так в чем была проблема просто обратится в КСУ, когда срок его президентства закончился? Они бы подтвердили, что он "легитимный", "не просроченный" и не было бы никаких проблем. Никто бы не смел его упрекнуть в "нелегитимности".
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20.02.2025 23:40 Відповісти
Обратного что нелегитимный также не подтверждено.
Это только русские про это говорят.

Вы же не обратились в Конституционный суд, чтобы он разъяснил

Ответ ИИ, на основе статей Конституции

Чи є Президент легітимним після завершення 5-річного строку?
Так, залишається легітимним, оскільки:

Конституція (ст. 108) прямо передбачає, що Президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового Президента.Проведення виборів юридично неможливе через воєнний стан, що є форс-мажорною обставиною.Верховна Рада не усунула Президента, що свідчить про визнання його повноважень.
🔹 Прецедент: в Україні немає історичних випадків, коли вибори не проводилися через воєнний стан, але в інших країнах (наприклад, Сирія, Ліван) вибори відкладалися з подібних причин.

Потенційні правові ризики
Юридична колізія: формально 5-річний термін сплив, але немає механізму зміни Президента в умовах війни.
Політичні наслідки: опоненти можуть ставити під сумнів легітимність Президента після 5 років.
5. Висновок
📌 Президент залишається легітимним, оскільки:
Вибори неможливо провести через воєнний стан.Конституція не обмежує повноваження Президента після 5 років, якщо немає нового обраного Президента.Верховна Рада, яка має конституційні повноваження, не усунула Президента.
🛑 Юридично Президент діє в межах Конституції, але політичні ризики зростають з часом.
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20.02.2025 23:51 Відповісти
С военным станом трохи непонятки:-https://www.youtube.com/watch?v=oAfbyXLnzVo
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21.02.2025 00:36 Відповісти
Воєнний стан суперечить п. 19, 20 ст. 106 Конституції. Під час війни може діяти лише правовий режим - стан війни.
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21.02.2025 17:53 Відповісти
ДЕ в Конституції України написано про неможливість проведення виборів Президента України під час дії воєнного чи надзвичайного стану? Монобільшість в Верховній Раді, яка має конституційні повноваження, не усунула блазня з посади Президента,

Юридична колізія: формально 5-річний термін сплив, але немає механізму зміни Президента в умовах війни.-- Перше -- не в умовах війни , а в умовах військового стану. Друге -- Та відсутьня будь яка Юридична колізія-- вибори Президента України мають бути проведені за будь яких обставин. Крапка.
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21.02.2025 00:37 Відповісти
Там же сказано, що це відповідь Штучного Інтелекту після аналізу Конституції

Европейськи лідери визнають легітимність
Трамп також визнає

Мають претензію тільки росіяни
Чому тільки вони?
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21.02.2025 00:44 Відповісти
Штучний Інтелект це тільки програма, складна . але програма. І писали її люди, і закладали параметри оцінок такі які вони бачили. А признавати чи не признавати буде Конституційний Суд України.
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21.02.2025 09:00 Відповісти
Немає жодної колізії. Вибори президента мали бути проведені відповідно до вимог ст.103 Конституції, їх не можна було саботувати.
Воєнний стан суперечить п. 19, 20 ст. 106 Конституції. Під час війни може діяти лише правовий режим стану війни, під час дії якого проведення жодних виборів не заборонено Конституцією.
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21.02.2025 17:57 Відповісти
Ти брехливий пропагандист кремлівський.
За ст. 108 попередній президент виконує повноваження коли є 2 президенти, тобто коли вибрано новообраного. Ст. 104 Виконання повноважень попереднім президентом обмежено 30-ма днями для проведення інавгурації новообраного.

Конституцією України не передбачено переривання чи заборони проведення виборів президента, в тому числі під час стану війни чи воєнного стану. Вони повинні тривати постійно і безперервно.
При юридичній колізії чи суперечності норм закону і Конституції, перевагу має Конституція, відповідно до ст. 8, яка має найвищу юридичну силу.

Тому вчинений їх саботаж є кримінальним злочином проти державності, спрямованим на повалення конституційного ладу в Україні
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21.02.2025 17:51 Відповісти
Тільки росіяни цим переймаються
Та підтасовують факти

від росіянина "Ст. 104 Виконання повноважень попереднім президентом обмежено 30-ма днями для проведення інавгурації новообраного."

В Конституції України
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Нічого спільного з Конституцією, та інший сенс

Наприклад можуть бути повторні вибори президента
Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.

Тобто діючий президент має повноваження 90+ днів, поки не пройдуть повторні вибори

Ось такі російські боти...
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21.02.2025 18:08 Відповісти
Читати вмієш? 30 днів з моменту оголошення результатів виборів. Немає виборів - немає виконання повноважень.
Інших випадків виконання повноважень попереднім президентом в Конституції не передбачено.
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21.02.2025 18:34 Відповісти
якщо немає диплома -ти сиди рівно і не смерди
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21.02.2025 08:11 Відповісти
Януковича теж вибрали на відносно чесних виборах ...
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20.02.2025 22:58 Відповісти
І майже без вкидів. Ну так, буквально пару каруселей...
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20.02.2025 23:03 Відповісти
Платники податків США чекають на відповідь.
3 лютого в інтерв'ю агентству Associated Press Зеленський заявив, що гадки не має, куди поділися виділені США $200 млрд на військову допомогу.
---
єрмаківсько - корумповану зграю геть!
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20.02.2025 23:03 Відповісти
ТА ВСЕ ВОНИ РОЗУМІЮТЬ про "легітимність" Зеленського!
Тому й говорять постійно про "легітимно обраний на демократичних виборах"...
Але їм поки що ВИГІДНО та вони ВВАЖАЮТЬ що зможуть з НИМ вирішити проблему війни, а про вибори вже "подумати потім"...
І поки що не розуміють, що він знаходиться повністю ПІД ВПЛИВОМ та В ЗАЛЕЖНИСТІ від агентів впливу.
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20.02.2025 23:03 Відповісти
Крім того, вже публічно оприлюднено в судовому засіданні справи про державну зраду призначених ним агентів кремля про те, що вибори зеленого зрадника фінансувало і тому призначило його на пост вороже фсб
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21.02.2025 18:17 Відповісти
Забагато розмов про вибори під час війни, коли підступний ворог пре всими силами. Треба оборонятись всіма силами, а вибори провести коли буде перемога і нормальні кандидати.
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20.02.2025 23:04 Відповісти
Замість оборони,корупція і потужні гарантіїї,це повний крах і питання лише часу
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20.02.2025 23:07 Відповісти
Про крадівництво поговоримо?
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20.02.2025 23:17 Відповісти
немає довіри до влади, не буде перемоги.
воює нація, а не військо
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20.02.2025 23:33 Відповісти
Дурника не включай, слизька жаба. Предметом суперечок є не те, чи легітимно він був обраний.
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20.02.2025 23:11 Відповісти
При Зеленском - свободных выборов не будет
Вообще никаких выборов не будет
Он же сказал - Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы же не спросили - а какого размера этот один срок?
Вы сильно ошиблись в 2019
Думая, что выбираете ПРЕЗИДЕНТА МИРА
ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ ВОЙНЫ
Он президент - только пока война
А значит - он сделает все ,чтобы она продолжалась
Ему невыгодно,чтобы Трамп остановил войну
Как этому помешать?
Пересраться с Трампом
А вы купились, лохи....
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20.02.2025 23:14 Відповісти
Зе вибрали під час війни і зараз він прострочений
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20.02.2025 23:16 Відповісти
зєлєскій легітимний янєлох
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20.02.2025 23:17 Відповісти
Це ж вже було: "я лєгітімний". Зелені манагери вчергове підставили Україну... Це питання можна було закрити через КС України та уряд Національної єдності/ порятунку. Проте для цих ушльопків держава і життя українців - пох, головне шкурки 5-6 менеджерів.
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20.02.2025 23:24 Відповісти
Я от також не розумію чому давно вже не закрити це через конституційний суд та і не було б таких проблем, на рівному місці створили проблему для держави...
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20.02.2025 23:52 Відповісти
військо підпорядковуються головнокомандувачу.
немає довіри до влади, не буде ї перемоги.
тому що воює не військо, а нація.
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20.02.2025 23:37 Відповісти
Навіть Трамп де факто підтверджує легітимність Зеленського

"Трамп заявив, що з міністром фінансів Скоттом Бессентом поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила проєкт угоди про видобуток рідкоземельних мінералів."

Сьогодні
"Так, я думаю, що я збираюся воскресити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся воскресити її, інакше речі не зроблять його занадто щасливим."

Якщо б вважали не легітимним, то 2 рази підряд не намагались заключити угоду.
Маючи ризики, що наступник скасує угоду через "нелегітимність"

P.S.
Хоча на словах "обурюються", проте угоду хочуть
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21.02.2025 00:08 Відповісти
Наступник не скасує угоду через "нелегітимність" блазня, якщо в угоді буде прийняття України до НАТО та Євросоюзу.
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21.02.2025 00:48 Відповісти
Олена Яблунька:

Акценти, акценти та ще раз акценти.Дивно. Ви не кричите в писок Трампу - не принижуй нашу країну, не принижуй наш народ. Ви йому волаєте - не займай Бубочку, падла, бо це нібито принижує країну. Відчуваєте нюанс? Нє? Прикро.Ви не кажете - єднаймося, браття з ЗСУ, чи єднаймося один з одним. Ні, ви кажете - єднаймося з Бубочкою, а значить і з Єрмаком, Портновим, Татаровим і всією тою зрадницькою шоблою, яка до всього цього киздецю країну і привела.Ви не призиваєте - підтримаємо гуртом нашу Армію і країну перед всім світом, нехай побачать нашу згуртованість і що ніяка влада перед цим нічого не вирішує. Бо Україна - це її народ, це її армія, а не 5-6 менеджерів з Найвеличнішим прєдсєдателем Фунтом.

Ні, ви зазиваєте підтримати Бубочку. Оно вже працівники музеїв Трампу петиції пишуть у підтримку сонцесяйного. (сором то який, Господи!) Так що ж ви хочете від Трампа?

Ви, чи то від нерозуміння, чи то по підказці, самі акцентуєтеся на, тому, що США має підтримати не народ , що б'ється за свою країну, а саме Бубочку в якійсь там незрозумілій Україні. А з чого б це йому те робити? Вас же нема, ви самі себе викреслили з умов задачі. Ви себе Бубочкою замінили у рівнянні і стали невідомим. А Трампу цю Бубочку можна і нагнути, бо він для нього вже ніхто і звати його ніяк. І цього принизливого статусу той "лідер" з коксу і айкосів сам же і домігся.
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21.02.2025 00:57 Відповісти
Мда, таке відчуття, що ти читало текст дупою і з кінця..? ***, як ці данінги-крюгери вже задовбали. Прочитає перші два слова і строчить свою експертну мислЮ... Жах,
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21.02.2025 04:18 Відповісти
Боже мій, який класичний яскраво виражений данінги-крюгер. Ще й дислексія має місце..? А текст точно читав ззаду наперед.
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21.02.2025 06:25 Відповісти
Ага, краще не провокувати

Шизофренія - це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово.
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21.02.2025 06:38 Відповісти
Сколько типа умных и правильных комментариев! А я знаю одно "в мутной воде легче рыбку ловить". Только рыбаки это Трамп, Зе, Путин, а рыбка - Украина и ее народ.
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21.02.2025 05:44 Відповісти
Згоден на 100%
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21.02.2025 06:40 Відповісти
Лідор шашличний хоче навязати думку що він і Україна одне і теж саме,
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21.02.2025 07:09 Відповісти
Покидьок та зрадник- ось він хто...але тільки не президент!!!
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21.02.2025 07:41 Відповісти
Сто лет назад,и полностью проваливший работу.
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21.02.2025 08:01 Відповісти
Вже таке враження, що є Зеленський - є Україна, нема Зеленського - нема України...
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21.02.2025 08:30 Відповісти
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21.02.2025 09:05 Відповісти
 
 