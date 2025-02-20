Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи твердження Дональда Трампа, заявив, що президент України Володимир Зеленський є "легітимним" і "обраним президентом вільної системи".
Про це він сказав прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
"Це не стосується Володимира Путіна, який упродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами", - наголосив Макрон.
Він зазначив, що президент України є легітимним та "обраним президентом вільної системи".
На думку президента Франції, Зеленський "не може провести вибори", вказуючи на те, що в Україні вже майже три роки діє воєнний стан і це перериває будь-який виборчий процес.
"Як ви думаєте, чи може він організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів на фронт (...) і де ціла смуга його території була завойована Росією", - продовжив Макрон, додавши, що "тривалий мир" є "передумовою для виборів".
"Ми хочемо більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру. Президент Зеленський теж хоче демократії, тому що він є її наслідком", - резюмував французький лідер.
Заяви Трампа про Зеленського та вибори в Україні
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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завтра на уроці задай це питання своїй вчительці. Вона пояснить.
як ти зовсім убогий то нагадаю - коли новий приймає посаду - так, принаймні, в Конституції написано
Незаконний узурпатор є кримінальним злочинцем, що захопив владу в Україні
Ні Рада безпеки ООН, ні Загальна асамлея ООН не приймали рішень щодо легітимності зеленого узурпатора.
але він вже з.......бав!!!!!
процитуй закон (назва, №, дата, стаття) про:
"...він тепер ніхто, а головним повинен бути спiкер допоки не проведут вибори."
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Зеленський повинен був звернутися до Конституцiйного Суду задля того щоб той розглянув це питання i винic рiшення.
а повноваження президент втрачає тільки коли наступний приймає посаду
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Достроково повноваження не припинялись, тому немає правових підстав для ст.112
Хоча "дурнів" достатньо, котрі вчепились у фразу "на термін 5 років"
Та не звертають уваги, що прописано - вибори згідно закона
А згідно двох законів
- ВРУ повинна призначити наступні вибори президента
- Будь які вибори заборонені під час воєнного стану
От якщо ВРУ не подовжить воєнний стан, тоді зможе призначити наступні вибори
А те що ВРУ повинна обявити наступні вибори.
КСУ еще в 2015 году растолковал эту норму. Нет никаких сроков кроме пятилетнего. И никаких условий для продолжения тоже нет.
Речь не о выборах. Речь только о пятилетнем сроке.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
КРАПКА. І жодного згадування про продовження повноважень Президента України під час дії воєнного чи надзвичайного стану . КРАПКА.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
5 років, навіть без воєнного стану можуть змінюватись
наприклад повторні вибори, котрі займуть ще 1-2 місяця
І президент буде мати повноваження більше ніж 5 років
Візьмемо заяви Трампа
"Зеленський не підписав угоду про рідкоземельні матеріали"....
"Диктатор, без виборів" і т.п.
А сьогодні, знову хочуть підписати доопрацьовану угоду, котру передала Україна пару днів тому.
Якщо Зеленський "нелегітимний", навіщо Трампу заключати з ним угоду?
Котру потім під цим приводом відмінять
Виходить Трамп визнає легітимність по факту - проте публічно не каже
Европейскі лідери прямо підтверджують легітимність
І тільки в росії, та "боти" на форумі кажуть про нелегитимність
Тобто, тиждень-два.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України ... строком на п'ять років.
П'ять років спливли 20го травня минулого року.
Не проведення виборів - є узурпація влади.
Зе привів війну в Україну.
Зе ігнорував попередження ВСІХ розвідок.
Зе НЕ оголосив військовий стан напередодні вторгнення, але ж оголосив НАДЗВИЧАЙНИЙ - щоб пресувати супротив українців.
Зе є узурпатор і тримається за владу.
Він вже ніколи не буде відчувати себе в безпеці серед українців.
Зе має зникнути з України.
Мали бути вибори та передача булави новообраному президенту.
За відсутності виборів - виконувати обов'язки повинен Голова Верховної Ради.
Зе має піти.
през втрачає повноваження тільки коли новий заходить на посаду
Конституцією України не передбачено переривання чи заборони проведення виборів президента, в тому числі під час стану війни чи воєнного стану. Вони повинні тривати постійно і безперервно.
Тому вчинений їх саботаж є кримінальним злочином проти державності, спрямованим на повалення конституційного ладу в Україні
А закон забороняє вибори під час воєнного стану
Якщо провести, чи буде це порушенням закона де це прописано?
Де в Конситуції прописано, як саме проводити вибори, коли виборці не перебувають за місцем реестрації?
Де в Конституції прописано, як проводити вибори на окупованих територіях?
Все справедливо
Но он забил на это все, он же "лидер", ему все можно... Да и времени нет, думать стратегически.
Де тут сказано про нелегетимність?
Проте сказано, що продовдує виконувати повноваження до обрання нового президента
Для обрання повинні бути призначені вибори. Це функція ВРУ
Інший закон забороняє ВРУ призначати вибори під час воєнного стану
Воєнний стан затверджує ВРУ
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Так в чем была проблема просто обратится в КСУ, когда срок его президентства закончился? Они бы подтвердили, что он "легитимный", "не просроченный" и не было бы никаких проблем. Никто бы не смел его упрекнуть в "нелегитимности".
Это только русские про это говорят.
Вы же не обратились в Конституционный суд, чтобы он разъяснил
Ответ ИИ, на основе статей Конституции
Чи є Президент легітимним після завершення 5-річного строку?
✔ Так, залишається легітимним, оскільки:
Конституція (ст. 108) прямо передбачає, що Президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового Президента.Проведення виборів юридично неможливе через воєнний стан, що є форс-мажорною обставиною.Верховна Рада не усунула Президента, що свідчить про визнання його повноважень.
🔹 Прецедент: в Україні немає історичних випадків, коли вибори не проводилися через воєнний стан, але в інших країнах (наприклад, Сирія, Ліван) вибори відкладалися з подібних причин.
Потенційні правові ризики
❗ Юридична колізія: формально 5-річний термін сплив, але немає механізму зміни Президента в умовах війни.
❗ Політичні наслідки: опоненти можуть ставити під сумнів легітимність Президента після 5 років.
5. Висновок
📌 Президент залишається легітимним, оскільки:
Вибори неможливо провести через воєнний стан.Конституція не обмежує повноваження Президента після 5 років, якщо немає нового обраного Президента.Верховна Рада, яка має конституційні повноваження, не усунула Президента.
🛑 Юридично Президент діє в межах Конституції, але політичні ризики зростають з часом.
Юридична колізія: формально 5-річний термін сплив, але немає механізму зміни Президента в умовах війни.-- Перше -- не в умовах війни , а в умовах військового стану. Друге -- Та відсутьня будь яка Юридична колізія-- вибори Президента України мають бути проведені за будь яких обставин. Крапка.
Европейськи лідери визнають легітимність
Трамп також визнає
Мають претензію тільки росіяни
Чому тільки вони?
Воєнний стан суперечить п. 19, 20 ст. 106 Конституції. Під час війни може діяти лише правовий режим стану війни, під час дії якого проведення жодних виборів не заборонено Конституцією.
За ст. 108 попередній президент виконує повноваження коли є 2 президенти, тобто коли вибрано новообраного. Ст. 104 Виконання повноважень попереднім президентом обмежено 30-ма днями для проведення інавгурації новообраного.
Конституцією України не передбачено переривання чи заборони проведення виборів президента, в тому числі під час стану війни чи воєнного стану. Вони повинні тривати постійно і безперервно.
При юридичній колізії чи суперечності норм закону і Конституції, перевагу має Конституція, відповідно до ст. 8, яка має найвищу юридичну силу.
Тому вчинений їх саботаж є кримінальним злочином проти державності, спрямованим на повалення конституційного ладу в Україні
Та підтасовують факти
від росіянина "Ст. 104 Виконання повноважень попереднім президентом обмежено 30-ма днями для проведення інавгурації новообраного."
В Конституції України
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Нічого спільного з Конституцією, та інший сенс
Наприклад можуть бути повторні вибори президента
Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
Тобто діючий президент має повноваження 90+ днів, поки не пройдуть повторні вибори
Ось такі російські боти...
Інших випадків виконання повноважень попереднім президентом в Конституції не передбачено.
3 лютого в інтерв'ю агентству Associated Press Зеленський заявив, що гадки не має, куди поділися виділені США $200 млрд на військову допомогу.
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єрмаківсько - корумповану зграю геть!
Тому й говорять постійно про "легітимно обраний на демократичних виборах"...
Але їм поки що ВИГІДНО та вони ВВАЖАЮТЬ що зможуть з НИМ вирішити проблему війни, а про вибори вже "подумати потім"...
І поки що не розуміють, що він знаходиться повністю ПІД ВПЛИВОМ та В ЗАЛЕЖНИСТІ від агентів впливу.
воює нація, а не військо
Вообще никаких выборов не будет
Он же сказал - Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы же не спросили - а какого размера этот один срок?
Вы сильно ошиблись в 2019
Думая, что выбираете ПРЕЗИДЕНТА МИРА
ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ ВОЙНЫ
Он президент - только пока война
А значит - он сделает все ,чтобы она продолжалась
Ему невыгодно,чтобы Трамп остановил войну
Как этому помешать?
Пересраться с Трампом
А вы купились, лохи....
немає довіри до влади, не буде ї перемоги.
тому що воює не військо, а нація.
"Трамп заявив, що з міністром фінансів Скоттом Бессентом поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила проєкт угоди про видобуток рідкоземельних мінералів."
Сьогодні
"Так, я думаю, що я збираюся воскресити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся воскресити її, інакше речі не зроблять його занадто щасливим."
Якщо б вважали не легітимним, то 2 рази підряд не намагались заключити угоду.
Маючи ризики, що наступник скасує угоду через "нелегітимність"
P.S.
Хоча на словах "обурюються", проте угоду хочуть
Акценти, акценти та ще раз акценти.Дивно. Ви не кричите в писок Трампу - не принижуй нашу країну, не принижуй наш народ. Ви йому волаєте - не займай Бубочку, падла, бо це нібито принижує країну. Відчуваєте нюанс? Нє? Прикро.Ви не кажете - єднаймося, браття з ЗСУ, чи єднаймося один з одним. Ні, ви кажете - єднаймося з Бубочкою, а значить і з Єрмаком, Портновим, Татаровим і всією тою зрадницькою шоблою, яка до всього цього киздецю країну і привела.Ви не призиваєте - підтримаємо гуртом нашу Армію і країну перед всім світом, нехай побачать нашу згуртованість і що ніяка влада перед цим нічого не вирішує. Бо Україна - це її народ, це її армія, а не 5-6 менеджерів з Найвеличнішим прєдсєдателем Фунтом.
Ні, ви зазиваєте підтримати Бубочку. Оно вже працівники музеїв Трампу петиції пишуть у підтримку сонцесяйного. (сором то який, Господи!) Так що ж ви хочете від Трампа?
Ви, чи то від нерозуміння, чи то по підказці, самі акцентуєтеся на, тому, що США має підтримати не народ , що б'ється за свою країну, а саме Бубочку в якійсь там незрозумілій Україні. А з чого б це йому те робити? Вас же нема, ви самі себе викреслили з умов задачі. Ви себе Бубочкою замінили у рівнянні і стали невідомим. А Трампу цю Бубочку можна і нагнути, бо він для нього вже ніхто і звати його ніяк. І цього принизливого статусу той "лідер" з коксу і айкосів сам же і домігся.
Шизофренія - це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово.