Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи твердження Дональда Трампа, заявив, що президент України Володимир Зеленський є "легітимним" і "обраним президентом вільної системи".

Про це він сказав прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

"Це не стосується Володимира Путіна, який упродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що президент України є легітимним та "обраним президентом вільної системи".

На думку президента Франції, Зеленський "не може провести вибори", вказуючи на те, що в Україні вже майже три роки діє воєнний стан і це перериває будь-який виборчий процес.

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"Як ви думаєте, чи може він організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів на фронт (...) і де ціла смуга його території була завойована Росією", - продовжив Макрон, додавши, що "тривалий мир" є "передумовою для виборів".

"Ми хочемо більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру. Президент Зеленський теж хоче демократії, тому що він є її наслідком", - резюмував французький лідер.

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Заяви Трампа про Зеленського та вибори в Україні

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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