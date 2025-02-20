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Новини Рейтинг Зеленського Вибори під час війни
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Маск заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори, бо українці його "зневажають"

Ілон Маск про Зеленського та вибори в Україні

Американський мільярдер та директор Департаменту ефективності уряду США(DOGE) Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче проводити вибори, бо український народ "зневажає його" і він "знає, що програє".

Про це він написав у соцмережі Х 20 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, CommunityNotes (функція у Х на перевірку фактчекінгу - ред.) все частіше використовується урядами та традиційними ЗМІ для маніпуляцій. Працюємо над тим, щоб це виправити", - написав Маск.

За його словами, "контрольоване Зеленським опитування про його власну підтримку не заслуговує на довіру".

"Якби Зеленського дійсно любив народ України, він би провів вибори. Він знає, що програє з великим відривом, попри те, що захопив контроль над всіма українськими ЗМІ, тому скасував вибори", - стверджує соратник Трампа. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової – призупинив вибори під час війни, - Гілі про заяви Трампа

"Насправді народ України зневажає його, і саме тому він відмовився від виборів. Я закликаю Зеленського провести вибори й спростувати це. Він цього не зробить", - продовжив Маск. 

Американський мільярдер додав, що Трамп нібито має рацію, що ігнорує його і "прагне до миру незалежно від огидної, масивної машини підкупу, що живиться мертвими тілами українських солдатів".

Маск про Зеленського

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори в країні.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Автор: 

вибори (6726) Зеленський Володимир (24589) Маск Ілон (686)


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Топ коментарі
+40
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20.02.2025 21:39 Відповісти
+32
Українці зневажають тих, хто пропонує домовлятись зі споконвічним ворогом.
А вибори проведуть через певний час після війни коли для цього будуть всі підстави.
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20.02.2025 21:34 Відповісти
+28
В чьом "он прав"?
Хочете виборів - заставте кацапів вийти з окупованих територій і на наступний день будуть вам вибори...
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20.02.2025 21:38 Відповісти
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Ну тут Ілона таки нажаль права....
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20.02.2025 23:40 Відповісти
не маскова то справа, як українці ставляться до нашого презЕдента! це наше внутрішнє питання і нехай його то не колише! для них усіх - він НАШ обраний президент! і для нас він легітимний.
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20.02.2025 23:54 Відповісти
У зе Украина на 20 месте, на первом деньги и власть. Это брыхло и подонка нужно гнать и судить! И провести выборы, с этим клоуном победы точно не будет. 6 лет хаоса
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20.02.2025 23:57 Відповісти
то приїдь - жени і суди тут, в Україні. за бугром багато мудрагеликів!
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21.02.2025 00:07 Відповісти
панове, ви притомні? які нафіг вибори??? де хоч маленька не те що гарантія, а хоча би надія, що українці не виберуть когось ще значно гіршого персонажа на роль президента??? єдності в країні - мізер, зрадників - зграї, ухилянтів - безліч! і це в часі війни!!
та схаменіться трохи, нехай вже вовчик розрулює те, що накерував.
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21.02.2025 00:05 Відповісти
Отут Маск дійсно правий! Українці зневажають блазня...
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21.02.2025 00:06 Відповісти
цим то кремль і користується
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21.02.2025 09:44 Відповісти
Так, без фальсифікації гундосий Калігула вибори просре однозначно. Там у Залужного рейтинг вдвічі більший, Порох на другому місці. Навіть Юлька у гундосого чма зможе виграти.
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21.02.2025 00:09 Відповісти
Вся армия Украины (ВСУ ) сидит в кармане у Илона Маска бесплатно , один щелчек и вашее комуникация переходит под "барабанную дробь " на горе и шестфий с факелами. Успокойтесь ... танки "леопард" на американских компонентах , англиские ракеты тоже , французкие гаубицы тоже ,немецкие "таурусы " тоже . Без разрешения США великие соседи и друзья их непоставят. Усмирите "детский сад "..... которыи поднимает крик как ему недают игрушку.
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21.02.2025 00:23 Відповісти
Москаляка
заберися звідси зі своїм тупим коментом і своїм обкуреним маском якого скоро приберуть на Марс чи в Пекло
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21.02.2025 09:37 Відповісти
Tu katiuša ...kai nežinai ką šnekėti ?..... tai liežuvi isikišk žinai kur...
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21.02.2025 22:10 Відповісти
Погрозами нічого не досягнеш.
Брудом поливають Маска проплачені зе узурпатором тролі
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21.02.2025 13:12 Відповісти
Маск законченный мудак, спору нет. Но я боюсь, что в случае проведения выборов, украинский нарид ему докажет, что он не только мудак, но еще и ничего не знающий дурак. Надеюсь меня здесь поймут.
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21.02.2025 01:00 Відповісти
Маск заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори, бо українці його "зневажають" ...
Кого, Маска?!
А це тут до чого?
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21.02.2025 01:04 Відповісти
Тут він хоч раз, в десятку
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21.02.2025 01:33 Відповісти
А чого це Маск так перезбудився? Навіть якщо вибори проведуть під час війни, то кандидату від ху йла нічого не світить. Якщо на вибори піде Залужний, однозначно він виграє. А там ще є Порошенко, може ще хтось з нових засвітиться. Хто б новий не прийшов, ясно як божий день, під ху йла не ляже.
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21.02.2025 01:34 Відповісти
Цікаво, а де ви прочитали, що Маск топить за "кандидатуру від ху йла", до речі, про кого мова? Де він казав, що, наприклад проти кандидатур Залужного та Порошенка?
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21.02.2025 03:03 Відповісти
Напевно начитався коментарів які тут пропагандують постійно як не москальня ботівська, то наші постійно поливають і обзивають Зелень і тп, ніби якщо сидиш на дивані і пишеш коментарі з лайном то ти кращий…
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21.02.2025 05:09 Відповісти
Звідки воно бере інфу про зневагу? З ботів на цензорі? Чи з рашистських ТГканалів?
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21.02.2025 07:59 Відповісти
Обкурок маск за х уйла тому ,що він українофоб і не треба його відбілювати,він ненавидить Україну як і ху йло і трампло і вся їхня магівська секта
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21.02.2025 09:32 Відповісти
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21.02.2025 08:32 Відповісти
Маск, что ты куришь? Забористая штука... Полный бред несет...
А если без шуток, какой сюрреализм в мире... Полная циничность с его стороны...
Который кричал о продажных и заказных СМИ постоянно...
Маск использует свой Twitter как оружие вообще... Мы на полном ходу к войне росии с Европой, может у американцев и план такой? Руками Европы уничтожить росию, при своем минимальном участии?
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21.02.2025 09:16 Відповісти
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