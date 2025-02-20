Маск заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори, бо українці його "зневажають"
Американський мільярдер та директор Департаменту ефективності уряду США(DOGE) Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче проводити вибори, бо український народ "зневажає його" і він "знає, що програє".
Про це він написав у соцмережі Х 20 лютого, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, CommunityNotes (функція у Х на перевірку фактчекінгу - ред.) все частіше використовується урядами та традиційними ЗМІ для маніпуляцій. Працюємо над тим, щоб це виправити", - написав Маск.
За його словами, "контрольоване Зеленським опитування про його власну підтримку не заслуговує на довіру".
"Якби Зеленського дійсно любив народ України, він би провів вибори. Він знає, що програє з великим відривом, попри те, що захопив контроль над всіма українськими ЗМІ, тому скасував вибори", - стверджує соратник Трампа.
"Насправді народ України зневажає його, і саме тому він відмовився від виборів. Я закликаю Зеленського провести вибори й спростувати це. Він цього не зробить", - продовжив Маск.
Американський мільярдер додав, що Трамп нібито має рацію, що ігнорує його і "прагне до миру незалежно від огидної, масивної машини підкупу, що живиться мертвими тілами українських солдатів".
Нагадаємо, напередодні Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори в країні.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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та схаменіться трохи, нехай вже вовчик розрулює те, що накерував.
заберися звідси зі своїм тупим коментом і своїм обкуреним маском якого скоро приберуть на Марс чи в Пекло
Брудом поливають Маска проплачені зе узурпатором тролі
Кого, Маска?!
А це тут до чого?
А если без шуток, какой сюрреализм в мире... Полная циничность с его стороны...
Который кричал о продажных и заказных СМИ постоянно...
Маск использует свой Twitter как оружие вообще... Мы на полном ходу к войне росии с Европой, может у американцев и план такой? Руками Европы уничтожить росию, при своем минимальном участии?