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Новини Рейтинг Зеленського
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Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової – призупинив вибори під час війни, - Гілі про заяви Трампа

Гілі порівняв Зеленського з Вінстоном Черчиллем після заяв Трампа

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв президента України Володимира Зеленського з британським політиком Вінстоном Черчиллем, який також призупинив проведення виборів у країні під час Другої світової війни.

Про це він сказав під час візиту до Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Відповідаючи на запитання про коментарі Дональда Трампа, в яких він назвав Володимира Зеленського "диктатором" і закликав до виборів, Гілі сказав, що побачив "відданість українського президента своїй країні".

"Це людина, яка, віддана своїй країні, керувала своєю країною, і досі керує нею. Він обраний лідер України. І він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни – призупинив вибори під час війни", - наголосив британський міністр.

Гілі додав, що завдання світу – бути з українцями, підтримувати українців, "підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать вести переговори, також підтримати їх у переговорах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили ситуацію на полі бою, повернення полонених та дієві гарантії безпеки

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Видання The Economist написало, що президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Автор: 

вибори (6726) Зеленський Володимир (24589) Трамп Дональд (6321) Черчилль (8) Гілі Джон (54)


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Топ коментарі
+28
Черчель пройшов 1 світову, а не " голубиє огонькі"
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20.02.2025 20:17 Відповісти
+25
От тільки не треба порівнювати брехливого крадія-піськограя з сером У.Черчиллем.
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20.02.2025 20:19 Відповісти
+18
От тільки Черчіль це зробив, щоб врятувать Великобританію від розгрому та окупації, а Зеленський - щоб врятувать власну сраку, від лави підсудних...
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20.02.2025 20:28 Відповісти
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Нарешті! Хоч хтось сказав, що 2+2=4! Які вибори під час такої війни!!! Де? Коли вони проводились!!!
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20.02.2025 20:52 Відповісти
Ага , милота.Тільки ж Трамп вже майже відкрито каже , хочете перемогти - міняйте лідера.Цей злодій і брехун зі своєю кодлою тільки нищить і армію і державу.Хочете цілувати смарагдову дупу то втратите все, немає навіть сенсу допомагати в цій самогубчій справі
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20.02.2025 21:02 Відповісти
А Корея у 52 році провела вибори президента.
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20.02.2025 21:02 Відповісти
Ага. Тільки в 1952 році на території Південної Кореї перебувала півмільйонна армія союзників, - американців, британців, та інших. Під таким захистом можна і вибори проводити.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Британія - один з декількох послідовних та адекватних партнерів України.
Це по твому Зеленський "шістка" ВБ? Коли це він нею став - може коли патякав про "вдячність" з трибуни саміту НАТО на МО Британії Волеса та розігрував сценку з Рєзніковим?
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20.02.2025 21:17 Відповісти
Ти чого, бабцю, я тобі на мозоль наступив що ти свій писок з прокльонами відкрило?
Британія - не воює.
Тобто ти з тих олігофренів які (разом із кацапами) вважають що ***** напало в Україні на НАТО (при тому що НАТО на війну не прийшло), румуне? Україна мала не пручатися повномасштабному кацапському нападу? То може Джонсон "заставив" українців чинити спротив кацапським людожерам?
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20.02.2025 21:53 Відповісти
Ти хоч розумієш про що пишеш, кацап-конспіролог?
З чиїх слів брешеш? Звідки таки "глибокі знання" про те що "вигідно" британцям?
Ти навіщо логіку ***** та кацапів приписуєш притомним країнам та суспільствам?
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20.02.2025 22:10 Відповісти
Зеленський нічого не вчиняв бо це ще до нього прописано у Конституції України - вибори під час військового стану не проводять. Був би на місці Зеленського Порошенко чи будь хто інший мусив би виконувати закон так само.
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20.02.2025 21:05 Відповісти
Порівняв сухий стручок (не хочу матюкатися) з пальцем! Ким був Черчіль, і чим є зеленський?
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20.02.2025 21:12 Відповісти
Нелюблю Зеленського, але підорів-ботів які грають за парашу, та брешуть про вибори та сіють всюди розбрат та зраду - ненавиджу. Падли...
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20.02.2025 21:15 Відповісти
А за що ти не любиш Зеленського?
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20.02.2025 21:31 Відповісти
За то, що кинув сцену та пішов у президенти.
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20.02.2025 22:06 Відповісти
Блд, як усі проплачені сороські ліваки та інша гниль, купою виступили на захист гундосого Калігули! Звісно, усій цій шоблі потрібен вічний самодцур-узурпатор, який буде вести вічну війну до повного знищення України, але яке їм взагалі до України діло? Тримає *****, щоб він на НАТО не сунувся - хай тримає, мільон хохлів туди, мільон хохлів сюди, нах вони треба? Завеземо чорножопих замість них!
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20.02.2025 21:20 Відповісти
Сподіваюсь, ви живете десь на тих територіях Херсонської чи Запорізької області, які під ваші бурні оплески трамп з ****** заберуть в роісю.

Хоча, такого не станеться, і ви таки залишитесь зі своєю отрутою на іклах в Україні.
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20.02.2025 21:57 Відповісти
Хер там правда, що Черчіль прийшов до влади за допомогою "рашистського big band".
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20.02.2025 21:27 Відповісти
"Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової - призупинив вибори під час війни" Зеленський звичайно не Черчіль, як і Україна з населенням яке так і не стало народом, не Великобританія - країна зі зрілою демократією

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Щоб мати уяву який хаос/ср*ч у головах того ж незрілого населення, яке так і не стало народом навіть за 10-ть років війни, необхідно прочитати їх коментарі... під любим з повідомлень на Цензор. Нет

Свобода слововиверження, тим більше на папір дає невичерпний матеріал для пізнання навколишнього світу ... людей, які перебувають на більш ніж 95% з різновидами ідіотизму.

Від природи вони не були такими - їх такими зробило ТБ, інтернет, пропаганда...
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20.02.2025 22:02 Відповісти
Але є маленька різниця між ними: Черчіль думав про свою державу, а Торчіль думає, як виконати оманські договорняки.
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20.02.2025 22:11 Відповісти
Дивна якась дискусія - мабуть тому, що йдеться про різні речі і різне уявлення зсередини і ззовні. Звичайно порівнювати з Черчилем некоректно, до речі дуже класний серіал про Черчиля "Churchill at War" (є в оригіналі і українською на сайті uakino). Так само мене обурив дубляж голосом Зе перед виборами фільма про Рональда Рейгана (з дурним натяком, що мовляв той актором був і цей...). Але з іншого боку - це ніяк не порівняння з Черчилем, а підтримка суверенності України на противагу ідіотським закидам Трампа, який не має жодного права втручатися у внутрішні справи іншої країни, та ще й таким хамським способом.
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20.02.2025 22:22 Відповісти
В нас різна форма правління.
Можна було залишити всі повноваження тимчасовому уряду, яким є ВР. Бо в нас парламентсько президенська республіка а не конституційна монархія.
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20.02.2025 22:49 Відповісти
Джон Гілі - розумний чоловік.
Але в даному випадку він помилився.
Зеленське лайно тут ні до чого.
Це вимога Конституції України, прийнятої в 1996 році.
У Великої Британії такої норми не було - ось Черчилль і виправив.
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20.02.2025 22:52 Відповісти
Дякую британцям за влучні докази на очевидних прикладах.
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21.02.2025 02:24 Відповісти
Брехню треба викривати максимально швидко, доказово і максимально публічно.

Не важливо, хто бреше - якщо людина говорить брехню (інформацію, яка не відповідає дійсності), то цю брехню треба викривати.

Якщо Трамп хоче, щоб його не показували брехуном, публічно доводячи неправдивість його тверджень, то Трамп може дуже просто і швидко цього досягти - для цього Трампу достатньо просто припинити брехати.
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21.02.2025 02:29 Відповісти
У ху@ла печєнєгі в голові, а у трампа вибори. Тобто обидва пришпарені
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21.02.2025 08:32 Відповісти
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