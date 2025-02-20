Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової – призупинив вибори під час війни, - Гілі про заяви Трампа
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв президента України Володимира Зеленського з британським політиком Вінстоном Черчиллем, який також призупинив проведення виборів у країні під час Другої світової війни.
Про це він сказав під час візиту до Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Відповідаючи на запитання про коментарі Дональда Трампа, в яких він назвав Володимира Зеленського "диктатором" і закликав до виборів, Гілі сказав, що побачив "відданість українського президента своїй країні".
"Це людина, яка, віддана своїй країні, керувала своєю країною, і досі керує нею. Він обраний лідер України. І він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни – призупинив вибори під час війни", - наголосив британський міністр.
Гілі додав, що завдання світу – бути з українцями, підтримувати українців, "підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать вести переговори, також підтримати їх у переговорах".
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Видання The Economist написало, що президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.
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Це по твому Зеленський "шістка" ВБ? Коли це він нею став - може коли патякав про "вдячність" з трибуни саміту НАТО на МО Британії Волеса та розігрував сценку з Рєзніковим?
Британія - не воює.
Тобто ти з тих олігофренів які (разом із кацапами) вважають що ***** напало в Україні на НАТО (при тому що НАТО на війну не прийшло), румуне? Україна мала не пручатися повномасштабному кацапському нападу? То може Джонсон "заставив" українців чинити спротив кацапським людожерам?
З чиїх слів брешеш? Звідки таки "глибокі знання" про те що "вигідно" британцям?
Ти навіщо логіку ***** та кацапів приписуєш притомним країнам та суспільствам?
Хоча, такого не станеться, і ви таки залишитесь зі своєю отрутою на іклах в Україні.
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Щоб мати уяву який хаос/ср*ч у головах того ж незрілого населення, яке так і не стало народом навіть за 10-ть років війни, необхідно прочитати їх коментарі... під любим з повідомлень на Цензор. Нет
Свобода слововиверження, тим більше на папір дає невичерпний матеріал для пізнання навколишнього світу ... людей, які перебувають на більш ніж 95% з різновидами ідіотизму.
Від природи вони не були такими - їх такими зробило ТБ, інтернет, пропаганда...
Можна було залишити всі повноваження тимчасовому уряду, яким є ВР. Бо в нас парламентсько президенська республіка а не конституційна монархія.
Але в даному випадку він помилився.
Зеленське лайно тут ні до чого.
Це вимога Конституції України, прийнятої в 1996 році.
У Великої Британії такої норми не було - ось Черчилль і виправив.
Не важливо, хто бреше - якщо людина говорить брехню (інформацію, яка не відповідає дійсності), то цю брехню треба викривати.
Якщо Трамп хоче, щоб його не показували брехуном, публічно доводячи неправдивість його тверджень, то Трамп може дуже просто і швидко цього досягти - для цього Трампу достатньо просто припинити брехати.