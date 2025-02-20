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Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили ситуацію на полі бою, повернення полонених та дієві гарантії безпеки

Володимир Зеленськи та Кіт Келлог

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський висловив вдячність США за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

Співрозмовники детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки.

Також читайте: Зеленський провів розмову з прем’єркою Данії Фредеріксен: обговорили постачання та спільне виробництво зброї

"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів", - написав президент.

Як писав Цензор.НЕТ, зустріч відбулась без участі преси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі вважають, що зближення Трампа з Путіним означає кінець трансатлантичних відносин, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+3
С Келлогом обговаривать что либо не имеет смысла, он никто . Чувак всё понимает, но в своём преклонном возрасте боится называть вещи своими именами, боится потерять должность. Полагаю Трамп кончит плохо, как именно плохо не знаю, но то что плохо ,это точно.
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20.02.2025 20:04 Відповісти
+3
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20.02.2025 20:05 Відповісти
+1
ДІЄВІ!!!!Гарантії .Чекаємо на інші гарантії
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20.02.2025 20:38 Відповісти
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С Келлогом обговаривать что либо не имеет смысла, он никто . Чувак всё понимает, но в своём преклонном возрасте боится называть вещи своими именами, боится потерять должность. Полагаю Трамп кончит плохо, как именно плохо не знаю, но то что плохо ,это точно.
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20.02.2025 20:04 Відповісти
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20.02.2025 20:05 Відповісти
Ситуация на поле боя: отступаем
Возвращение пленных: время от времени обмениваем
Гарантии безопасности: что русня наобещает, то и будет
"Дякую генералу Келлогу"...
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20.02.2025 20:11 Відповісти
У трампона закончилась запись с флешки и он пошел по второму кругу -
Трамп знову заговорив про Канаду як про штат США і назвав Трюдо губернатором
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20.02.2025 20:14 Відповісти
ДІЄВІ!!!!Гарантії .Чекаємо на інші гарантії
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20.02.2025 20:38 Відповісти
Дії ні в кого нема,не можуть такого забеспечити .Дія у всьому світі бути!!!
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20.02.2025 20:40 Відповісти
Именно поэтому в свое время Зе позакрывал все ракетные программы а деньги кинул на велике крадівництво"?я правильно понимаю ситуацию?
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21.02.2025 05:32 Відповісти
 
 