Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили ситуацію на полі бою, повернення полонених та дієві гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський висловив вдячність США за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

Співрозмовники детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки.

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"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів", - написав президент.

Як писав Цензор.НЕТ, зустріч відбулась без участі преси.

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