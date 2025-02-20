У Бундестазі вважають, що зближення Трампа з Путіним означає кінець трансатлантичних відносин, - Politico
Очільник комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот заявив, що зближення президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним означає кінець трансатлантичних відносин.
Його заяву наводить видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Німецький парламентар вважає, що словесна атака Трампа на Україну є "повним провалом" для трансатлантичного альянсу.
"Це чисто кремлівська – і путінська – мова", - заявив Рот, коментуючи те, що Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" і підтримав російський наратив про те, чому почалася війна.
Він також сказав, що був здивований, "почувши цю пропаганду з Білого дому". Окрім цього, Рот описав тон нового уряду США як "найгірший сценарій".
"Трансатлантичним відносинам прийшов кінець", - сказав німецький депутат, додавши, що зростаюче зближення Трампа з Путіним залишило Європу "наодинці".
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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хвиля антиамереканізму набуває силу по всьому світу!
оце трамп замутив тєму....
Трамп представляє думку американського народу, що в один день вирішив порвати зв'язки з Європою і дружити з росією...
... чому? бо американських лохів Трамп залякав міфічною загрозою збоку Китаю
ви про це?
почитайте світову стрічку новин.
дій дуже багато.
Чи вони вважають що Трамп їх не кине як Україну. Ага...