У Бундестазі вважають, що зближення Трампа з Путіним означає кінець трансатлантичних відносин, - Politico

Очільник комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот заявив, що зближення президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним означає кінець трансатлантичних відносин.

Його заяву наводить видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Німецький парламентар вважає, що словесна атака Трампа на Україну є "повним провалом" для трансатлантичного альянсу.

"Це чисто кремлівська – і путінська – мова", - заявив Рот, коментуючи те, що Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" і підтримав російський наратив про те, чому почалася війна.

Він також сказав, що був здивований, "почувши цю пропаганду з Білого дому". Окрім цього, Рот описав тон нового уряду США як "найгірший сценарій".

"Трансатлантичним відносинам прийшов кінець", - сказав німецький депутат, додавши, що зростаюче зближення Трампа з Путіним залишило Європу "наодинці".

Читайте також: Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також: ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент