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У Бундестазі вважають, що зближення Трампа з Путіним означає кінець трансатлантичних відносин, - Politico

Міхаель Рот про різкі висловлювання Трампа

Очільник комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот заявив, що зближення президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним означає кінець трансатлантичних відносин.

Його заяву наводить видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Німецький парламентар вважає, що словесна атака Трампа на Україну є "повним провалом" для трансатлантичного альянсу.

"Це чисто кремлівська – і путінська – мова", - заявив Рот, коментуючи те, що Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" і підтримав російський наратив про те, чому почалася війна.

Він також сказав, що був здивований, "почувши цю пропаганду з Білого дому". Окрім цього, Рот описав тон нового уряду США як "найгірший сценарій".

"Трансатлантичним відносинам прийшов кінець", - сказав німецький депутат, додавши, що зростаюче зближення Трампа з Путіним залишило Європу "наодинці".

Читайте також: Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також: ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Автор: 

Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) путін володимир (24230) Бундестаг (196) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+9
ну нарешті, хтось у європі знайшов у себе яйця.
хвиля антиамереканізму набуває силу по всьому світу!
оце трамп замутив тєму....
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20.02.2025 16:05 Відповісти
+5
Не антиамериканізму , а антитрампізму !
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20.02.2025 16:08 Відповісти
+5
Злигалися рашисти з трампістами. Будь вони неладні. Огида та ганьба...
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20.02.2025 17:01 Відповісти
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ну нарешті, хтось у європі знайшов у себе яйця.
хвиля антиамереканізму набуває силу по всьому світу!
оце трамп замутив тєму....
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20.02.2025 16:05 Відповісти
Не антиамериканізму , а антитрампізму !
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20.02.2025 16:08 Відповісти
А в чому ріниця?
Трамп представляє думку американського народу, що в один день вирішив порвати зв'язки з Європою і дружити з росією...
... чому? бо американських лохів Трамп залякав міфічною загрозою збоку Китаю
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20.02.2025 16:32 Відповісти
Так тож слова, а деж дії?? але якщо вам подрбаються слова--то слухайте. (с),)
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20.02.2025 16:17 Відповісти
хвиля антиамереканізму набуває силу по всьому світу!

ви про це?
почитайте світову стрічку новин.
дій дуже багато.
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20.02.2025 16:20 Відповісти
Цікаво де ті дуди-туски які тут клялися що Трамп такий боєць, куди тому Байдену?
Чи вони вважають що Трамп їх не кине як Україну. Ага...
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20.02.2025 16:07 Відповісти
Пусті заяви з нічого. Европа вже припинила купувати кацапську ресурси?
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20.02.2025 16:16 Відповісти
Дружба з кацапами, це як дружба з крокодилом, - рано, чи пізно, але він захоче тебе зжерти.

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20.02.2025 16:18 Відповісти
Воно думає, що разом з "другом " пуйлом поділять світ , і буде правити вічно, але він його зжере . Один уже домовився в Омані , зараз його роздирають і принижують , через Трампа ті , з ким воно домовлялося , бо неможна брати гроші , домовлятися з злочинцями .
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20.02.2025 18:08 Відповісти
трампон - затичка *****. америка із світового лідера перетворилася на посміховисько, яким керує руде чмо. причому відбите наглухо
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20.02.2025 16:48 Відповісти
Злигалися рашисти з трампістами. Будь вони неладні. Огида та ганьба...
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20.02.2025 17:01 Відповісти
Кінець трансатлантичних відносин почав закінчуватись ще в 2008-му році коли весь демократичний світ проковтнув агресію ***** на Грузію. Потім почався Крим, Бамбас та повномасштабка на Україну...
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20.02.2025 17:02 Відповісти
У Трампа риторика агресора , наче пуйло його покусало , почався сказ.
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20.02.2025 18:03 Відповісти
 
 