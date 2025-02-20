Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України за останні дні стали несподіванкою навіть для Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел агентства, навіть російські високопосадовці були здивовані жорсткістю коментарів американського лідера, яких не дозволяв собі навіть Володимир Путін.

Москва розглядає ситуацію як потенційний шанс змінити міжнародну позицію щодо війни на свою користь. Попри це, російська влада поки що не до кінця розуміє стратегію Трампа та побоюється можливих пасток чи непередбачуваних змін у його підході.

Анонімне джерело агентства наголошує, що Кремль прагне максимально використати цю можливість, аби отримати вигідні умови у будь-якій потенційній угоді щодо врегулювання конфлікту.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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