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Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg

президент США Трамп

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України за останні дні стали несподіванкою навіть для Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел агентства, навіть російські високопосадовці були здивовані жорсткістю коментарів американського лідера, яких не дозволяв собі навіть Володимир Путін.

Москва розглядає ситуацію як потенційний шанс змінити міжнародну позицію щодо війни на свою користь. Попри це, російська влада поки що не до кінця розуміє стратегію Трампа та побоюється можливих пасток чи непередбачуваних змін у його підході.

Анонімне джерело агентства наголошує, що Кремль прагне максимально використати цю можливість, аби отримати вигідні умови у будь-якій потенційній угоді щодо врегулювання конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський є легітимним президентом України, - ООН

Автор: 

кремль (531) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+10
От такого бреда не ахренеть могут только видавшие виды психиатры.
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20.02.2025 15:33 Відповісти
+7
подякують як за крим і підуть далі.
орда не зупиняється ні перед чим окрім як перед більшою силою.
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20.02.2025 15:34 Відповісти
+4
як?
положити ще 50 тис. лаптєй в черговому м'ясному штурмі на український хутір?
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20.02.2025 15:33 Відповісти
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Великкої депресії вам пане рижий.
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20.02.2025 15:37 Відповісти
От такого бреда не ахренеть могут только видавшие виды психиатры.
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20.02.2025 15:33 Відповісти
як?
положити ще 50 тис. лаптєй в черговому м'ясному штурмі на український хутір?
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20.02.2025 15:33 Відповісти
подякують як за крим і підуть далі.
орда не зупиняється ні перед чим окрім як перед більшою силою.
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20.02.2025 15:34 Відповісти
"Тут мнє, Пєтька, карта і попьорла..." (с)
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20.02.2025 15:34 Відповісти
Що по суті і є правдою , що Трампу пофік на путіна та нажаль і Україну, він звичайний баригам, є гроші - допомогу отримаєш. По суті це потрібно було зробити ще на початку війни - воювати не на подачках, а на ленд-лізі. Де непрібно нічного випрошувати, а поставки без перебійні.
Але походу там так просто ж не з пздш. От наші і сидять на схемах " допомог".
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20.02.2025 15:35 Відповісти
трамп як фіцо і орбан ві не нейтральний
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20.02.2025 16:53 Відповісти
так и есть даже путлер вчера охернел от такого, что вылез с обращение что Украина тоже будет за столом переговоров в любом случае. Трампушка попер как танк что все охренели
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20.02.2025 15:36 Відповісти
@уйло на стрьомі та робить вигляд, шо не в курсах
старий кдб-шний прийом
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20.02.2025 15:40 Відповісти
Все просто:
НЕ ЛЕГІТИМНІСТЬ Зеленського НЕ ДОЗВОЛЯЄ підписання будь яких угод.
Тому план попередній:
1. Припинення вогню.
2. Вибори.
3. Підписання мирних угод.
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20.02.2025 15:45 Відповісти
І яка вигода Україні від цих пунктів?
Припинення вогню - це потенційна майбутня війна бо росія накопить сили.
Вибори - мудрий нарід може вибрати ворога демократії і євроінтеграції.
Підписання мирних угод - це капітуляція України на невигідних умовах.
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20.02.2025 15:54 Відповісти
На полі бою зараз танки-літаки 50-60-х років!
Таким чином Рашка "накопичувала сили" май-же 70 років!
Чи ви гадаєте, що вона зможе все, що витратила відновити за 5-10 років?!
А ми будемо увесь цей час знов "готуватися до шашликів"?
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20.02.2025 15:59 Відповісти
то шо війну вести без кінця і края? ким? коаліцією ботоферм зеригів? скількі людей в України? скількі виїхало? скількі ще людей можуть мобілізувати Україна і РФ? що би що? ще влаштувати 5-6 Бахмутів\Авдіївок?
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Можна глянути на документи та норми закону, які підтримують вашу персональну думку, що Зеленський - нелегітимний керівник країни?
Бажано не посилаючись на слова Трампа чи Такера Карсона.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
1. Конституція України.
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Супер. Почитайте тоді Конституцію України (вона оприлюднена в інтернеті). І там ЧІТКО зазначено, що Зеленській має продовжувати повноваження президента. І нічого там немає, що може підтримати вашу точку зору.

А що там за особливе рішення Конституційного Суду? Можете дати посилання, чи назвати хоча б тему чи дату цього рішення?
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20.02.2025 16:11 Відповісти
Так, там ЧІТКО вказано: "строк повноважень 5 років"!
Що вам не зрозуміло у цьому реченні з чотирьох слів?
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20.02.2025 16:14 Відповісти
Супер, читать ви вмієте, і навіть вже знайшли де читати!

Тепер прочитайте про таке - що "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України"
І про те, що вибори заборонено проводити під час дії військового стану.
Я в вас вірю, ви зможете.
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20.02.2025 16:24 Відповісти
Це розділ Конституції, що СТОСУЄТЬСЯ ВИБОРІВ!
А вибори, ви, якщо пам'ятаєте, "ВІДМІНИЛИ".
Немає "новообраного" - немає підстав виконувати обов'язки "до вступу".
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20.02.2025 16:28 Відповісти
Закони так і працюють - може ви не знали - як логічна, доповнююча одна одну конструкцію.

"if this then this else that until those"

там ЧІТКО вказано: "строк повноважень 5 років" - то може ви погуглите, скільки часу ті наші нечисленні президенти ФАКТИЧНО виконували свої обов'язки, а?

Кравчук = 2 роки, 7 місяців, 15 днів
Кучма (2 строки) = 10 років, 6 місяців, 7 днів
Ющенко = 5 років, 1 місяць, 3 дні
..
Порошенко = 4 роки, 11 місяців, 14 днів

То про що ви взагалі зараз говорите - що при Кучмі ми жили 6 місяців без легітимного президента, чи он місяць при Ющенку.

Закон - то логічна конструкція. І коли сказано, що "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України", то те і означає, що попередній президент легітимно керує аж до дати інавгурації нового президента.
То є норма про неперервність влади.

А не 5 років пройшло, все, пішов нах, і країна без керівництва, поки нарід не обере через кілька місяців і кілька турів нового карманича. А допоки - нелегітимна дірка в правлінні країною.

І ото ваше "А вибори, ви, якщо пам'ятаєте, "ВІДМІНИЛИ"."
То може то ви так персонально спримаєте, що вибори взяли і відмінили. То ж не понеділок, який можно, взять і "атменить".

В законі сказано:
if ("в країні війсковий стан" )
then {
"виборів нового президента немає"
&
"Президент [поточний] України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України"
}
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20.02.2025 16:48 Відповісти
Так тоді же ВИБОРИ БУЛИ - розділ Конституції "про вибори" ЗАСТОСОВУВАВСЯ!
А зараз виборів НЕМАЄ - "продовження повноважень до вступу новообранного" - НЕМОЖЛИВО!
Про що я тобі й писав.
І ти мені НІЧОГО ДОКАЗАТИ НЕ ЗМОЖЕШ!
Доказати легітимність МОЖЕ ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД!!!
І це "НЕ МОЯ ПРОБЛЕМА" що рішення Конституційного Суда немає, це проблема не легітимного Зеленського та Верховної Ради.
Потрібно було на початку 2024-го року про це ПОДБАТИ.
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20.02.2025 17:02 Відповісти
Продовжуйте себе заспокоювати, що ваша думка про якусь там нелегітимність вірна

У мене немає потреби в чомусь вас переконувати чи доказувати, бо по ФАКТУ все працює згідно закону, і зараз поточний президент керує країною до інавгурації нового президента.

А вибори будуть одразу після скасування воєнного стану - після всіх інстанцій закінчуючи схваленням того Верховною Радою.

Закони працюють так як вони і були заплановані і розроблені, подобається вам те, чи ні.
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20.02.2025 17:12 Відповісти
А вам і не потрібно мене переконувати - спробуйте ПЕРЕКОНАТИ ТРАМПА!
А Україна може і ЗАКІНЧИТЬСЯ ДО "відміни військового стану".
Може як раз цього ви й бажаєте?
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Переконати Трампа, переконати путена, який тороче те й саме. Кого ще тр**а переконати?

Якщо скаже Трамп, що в Україні одні підерасти і трансгендери, то ви погоните всіх **@стісь в гетеросексуальному стилі на Щековицю, щоб щось довести рудому ідіоту і його друзям-фашистам?

Представники ООН вже сказали вашому Трампу, що поточний президент легітимно керує країною. Представники ЕС сказали те саме.
Як ще доводити?
"Зняти штани і пісюном станцювати на роялі", аби Трамп не засмутився?
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20.02.2025 17:21 Відповісти
Ви чуєте те, що БАЖАЄТЕ почути, але НЕ ЧУЄТЕ, те що реально ГОВОРЯТЬ!
Представники ООН та ЄС сказали, що "Зеленський легітимно обраний президент на демократичних виборах".
Навіщо Трампу говорити "що в Україні одні підерасти і трансгендери", коли Уйло ВЖЕ СКАЗАВ, "що в Україні одні фашисти та русофоби" та пішов нас ЗНИЩУВАТИ.
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20.02.2025 17:35 Відповісти
Ок, всі признають, що Зеленський легітимно обраний президент України, який повинен керувати країною до вступу на посаду нового президента, коли б це не сталося - і щоб все було з повним дотриманням законів України.
Тут ми повністю згодні - все повинно відбуватися згідно закону України - а не хотелок будь-якиї закордонних дідів.
Дякую за гарну розмову.
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20.02.2025 17:43 Відповісти
"який повинен керувати країною до вступу на посаду нового президента" - знов ти ПЕРЕСМИКУЄШ!
"Який повинен керувати країною П'ЯТЬ РОКІВ!
І тільки за для безперервності влади, під час виборів, може виконувати обов'язки, до вступу новообраного Президенту, який повинен вступити в повноваження не довше, чим за 30 днів"
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20.02.2025 17:54 Відповісти
"І тільки за для безперервності влади, під час виборів, може виконувати обов'язки, до вступу новообраного Президенту, який повинен вступити в повноваження не довше, чим за 30 днів"

Це ваше власне припущення згідно загально-людської логики, чи це прописана норма закону, яку ви десь вичитали? Що це за фантазії?

І як в цю логіку вписуються зайві 6 місяців правління Кучми?
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20.02.2025 17:59 Відповісти
Це написано в Конституції!
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20.02.2025 18:03 Відповісти
Невже так важко, якщо вже посилаєтесь на щось як доказ, привести або повну цитату, або посилання? Ви ж не трамп якийся, який може просто сказати у вас рейтинг 4% і ви мені винні 500 лярдів не довше ніж 30 днів після 5 років
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20.02.2025 18:09 Відповісти
"Повна цитата" це 2-3 РОЗДІЛУ Конституції з та кілька ДЕСЯТКІВ статей.
Які не просто "виривати цитати" потрібно, а читати КОМПЛЕКСНО, та ще й ураховуючи у якому РОЗДІЛУ, що знаходиться, та у якому ПОРЯДКУ там написано.
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20.02.2025 18:13 Відповісти
А куди нам поспішати - давайте, викладайте на стіл вашу доказову базу.

Я ж свої докази зміг викласти в двох нормах закону, які ви досі не змогли спростувати.
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20.02.2025 18:16 Відповісти
Ви НЕ МОЖЕТЕ "викласти доказову базу", тому, що ви НЕ Конституційний Суд.
Питання суперечності Конституції вирішує ТІЛЬКИ Конституційний Суд.
Зеленський та Верховна Рада ВИННІ у НЕ ПОДАНІ Запиту у Конституційний Суд.
А у суперечці між Президентом та Народом (може керувати, чи не може) при не визначеності Закону, право завжди на стороні НАРОДУ!
Бо "джерелом влади є НАРОД"!
А Президент всього лиш "провідник влади НАРОДУ".
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20.02.2025 18:26 Відповісти
Якщо є висновок Конституційного Суду, що доводить, що Зеленський зараз нелегітимний - то, нема далі про що говорити. Давайте посилання, і я почну з вами під кожною темою на Цензорі писати "Геть нелегітимного".

Якщо немає такої постанови, то всі ваші додумування - то все на користь таксистів і бідних.
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20.02.2025 18:32 Відповісти
Ви знов ПЕРЕСМИКУЄТЕ!
По-перше, НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.
По-друге, потрібен висновок Конституційного Суду НЕ про те, що він не легітимний, а про те, що він МАЄ ПРАВО "виконувати обов'язки".
Потрібен висновок Конституційного Суду, що Конституція НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ владою.
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20.02.2025 18:48 Відповісти
Напишіть ще разів 5 капсом "ПЕРЕСМИКУЄТЕ", "ПЕРЕСМИКУЄТЕ", "ПЕРЕСМИКУЄТЕ", "ПЕРЕСМИКУЄТЕ", "ПЕРЕСМИКУЄТЕ" - щоб ніхто не здогадався, що ви там сидите за компом і ПЕРЕСМИКУЄТЕ.

Як завжди кожне ваше ствердження капсом і знаками оклику не підкліплюється жодним доказом.

1) НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.
Хто вам таке сказав. Де ви таке прочитали? Де таке написано, що президент до передачі посади новому президенту повинен робити якісь там подання до Конституційного Суду, а таке неподання є злочином. Що за пересмикувальні фантазії

2) потрібен висновок Конституційного Суду НЕ про те, що він не легітимний, а про те, що він МАЄ ПРАВО "виконувати обов'язки".
Кому потрібен - вам, щоб ви нарешті угомонилися? кому потрібен, нащо?

3) Потрібен висновок Конституційного Суду, що Конституція НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ владою.

Знов, з якого недосипу ви видумали таку сентенцію? Що за фантазії Веснухина?
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20.02.2025 19:13 Відповісти
Колізія/суперечка у тлумаченні Конституції Є?
Є!
Інакше би тут не було суперечки.
Президент - ГАРАНТ Конституції?
Гарант!
Він виконав свій обов'язок вирішити колізію?
Не ВИКОНАВ!
Він поставив "Конституцію на паузу" (пряма цитата)
Президент ПОРУШИВ СВОЇ ПРЯМІ ОБОВ'ЯЗКИ як Гаранта Конституції!
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20.02.2025 19:32 Відповісти
Де ви бачите колізію/суперечку у тлумаченні Конституції?

Тільки не посилайтеся на нашу з вами бесіду, у намаганні переконати вас, що ви не правий і видаєте свої хотелкі за дійсний стан речей. Це не колізія-суперечка.

В законах все чітко і не суперечливо
1)...
2)...
3)...

То, що вам хотілось би персонально отримати якісь там тлумачення і бажано вибачення за незручності - то ваше персональна біль. Ніхто не повинен вам нічого пояснювати і доводити.
Навіть в законі такий пункт є - "Незнання законів не позбавляє від відповідальності"

Так що, ніхто вам нічого не забов'язаний обгрунтовувати колізії, дергати з вашої хотелкі Конституційни Суд.
Але щоб закрити всі ті дурні чорні роти, які кричать про "нелегитимність" - він звісно по людськи міг зробити такий запит (при чому ніхто і ніщо його не забов'язує то робити) і тицати цим папірцем отаким от в обличчя.

Але б тоді ви написали - клятий продажний конституційний суд!!!!

P.S. Вже немає бажання заходити на третє коло - ви все одне нічого не сприймаєте.
Гарного дня, і більше за Зеленського не голосуйте.
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20.02.2025 19:43 Відповісти
Ст. 103 "Президент України обирається ... строком на п'ять років."
Все, точка - більше у цій статті НІЧОГО НЕМАЄ.
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20.02.2025 19:53 Відповісти
Як тоді проводять дострокові вибори, коли 5 років не пройшло?

Як бути з повторними виборами, коли з першого разу не вдалось обрати
А 5 років вже пройшло - то хто тоді є президентом?
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20.02.2025 20:05 Відповісти
На те, що "було при Кучмі"- НЕ ПОСИЛАЙТЕСЯ!
В нас юриспруденція НЕ прецедентна!
(якщо ви знаєте, що означає це слово)
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20.02.2025 18:05 Відповісти
Я знаю, що таке судовий прецедент і з чим його їдять.

Це ви тут кричите, що Зеля нелегитимний, бо сидить більше 5 років поспіль - "ніколи такого не було, я ось знову".
Якось вас не хвилювало раніше, що хтось там майже на півроку пересидів (це ви так рахуєте, що нелегітимно пересидів) в президентах, а тут і зараз прям заметушились, намагаючись підігнати закони під свою хибну лінію.
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20.02.2025 18:13 Відповісти
А я, мля!, вам повторюю:
В нас НЕ ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО!
І посилатися на те, що "когось там щось не хвилювало при Кучмі" ви НЕ МОЖЕТЕ.
Є "ТУТ і ЗАРАЗ" - ВСЕ!
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20.02.2025 18:16 Відповісти
Та я хіба проти. Я просто питаю вас, чому вас те, яким чином передається кермо з рук в руки президентів України почало хвилювати тільки на шостому президенті.
Що за дивна вибірковість?
Чи ви вийшли в доросле життя тільки при Зеленському, а в школі вас не хвилювало, як влаштована "неперервність влади" в країні, громадянином якої ви є?
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20.02.2025 18:20 Відповісти
Тому, що "кермо" НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ.
Тоді, було зрозуміло: КОМУ та КОЛИ "кермо передасться", а зараз НІ!
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20.02.2025 18:28 Відповісти
Звісно, кермо передається не "незрозуміло кому", а законно обраному на демократичних виборах новому президенту України - як тут з вами не погодитись. "Кермо" не можна кудись там жбурнути.

Кого обрали на демократичних виборах новим, сьомим президентом України - не підкажете, не знаю його ім'я?
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20.02.2025 18:35 Відповісти
Ви тупий?
Пішли "на друге коло"?
Новообранного НЕМАЄ - передачі влади НЕМАЄ - подовження повноважень ДО передачі влади НЕМАЄ - легітимного Президента НЕМАЄ = анті-конституційна ДИКТАТУРА.
Тепер зрозуміло?
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Бо з першого разу ви відмовляєтесь признати свою неправоту. Але прогрес вже є, сподіваюсь третього заходу не знадобиться.

Ми вже дійшли згоди, що ""кермо" НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ аби кому", кермо попередній президент може здихатись зі своїх рук лише передавши в руки нового демократично обраного президента.

Це вже добре.

І другий момент, який чітко і прямо прописаний в законі про те, як мають відбуватися ці демократичні вибори нового президента України - там прописані всі пункти, як повинен вибиратися новий карманич, до вступу в правління якого легітимно править попередній президент.

І от тут саме цікаве. Вибори не ВІДМІНИЛИ якимось там своєвольним рішенням, як ви висловились. Закон про вибори ЗАБОРОНЯЄ проводити вибори під час воєнного стану. І цю норму в закон вкрутив не Зеленьский - це було законом задовго до нього.

Тобто поки буде військовий стан, виборів не буде, не буде нової руки, в яку Зеля повинен передати кермо, і тому до того періоду Зеля буде легітимно, згідно всім законам, крутити руль.

І щодо війскового стану - він не встановлюється "від забору і до вечора". Він пропонується РНБО, підтримується президентом і затверджується Верховною Радою, оскільки ми парламентсько президентська республіка.
Війсковий стан оголошується на 3 місяці, і кожен раз проходить ця цепочка затверджень - РНБО -президент -Рада. Якщо в якийся момент цепочка не спряцює - війсковий стан не буде подовжено.

До вашого відома поточний війсковий стан діє до 9го травня 2025 (як символічно). Тобто ще буде продовжуватися 78 днів.
Якщо Верховна Рада (а це не одна особа - "нелегітимний диктатор" Зеленскій, а купа людей, за яку ви голосували) не подовжить продовження війскового стану - в той же день повинні бути оголошені вибори.
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20.02.2025 18:59 Відповісти
"кермо не передається аби кому".
А передається Спікеру Верховної Ради.
"Привіт" вам від Януковича.
Перечитайте Закон:
Заборонено проводити вибори Верховної Ради під час війни, про вибори Президента там "забули згадати".
І я у СОТИЙ РАЗ ПОВТОРЮЮ:
Колізію Конституції може вирішити тільки Конституційний Суд.
Якщо рішення Конституційного Суду немає, то все повертається до ПЕРШОДЖЕРЕЛ:
Єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД.
А Президент стає не легітимним АВТОМАТИЧНО.
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20.02.2025 19:27 Відповісти
"А Президент стає не легітимним АВТОМАТИЧНО. "

Це на стаканчику з Лате таке було таке написано, чи таксист насвистів?
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20.02.2025 19:44 Відповісти
"Єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД."
А у Президента тільки ТИМЧАСОВИЙ "проїзний квіток" у якого є ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ!
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20.02.2025 19:49 Відповісти
А цю мудрість ви вже явно почерпнули з китайського печива з передбаченнями.
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20.02.2025 19:51 Відповісти
Конституція України:
"Ст. 103 Президент України ... обирається строком на п'ять років."
Ваш "сарказм" - ТУПИЙ та не доречний.
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20.02.2025 19:58 Відповісти
1) Конституція України - Розділ V:

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.




2) ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану

1. В умовах воєнного стану забороняються:

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України;

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

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20.02.2025 20:10 Відповісти
"Закон про правовий режим..." - засунь у дупу.
Цей закон НЕ Конституція.
І його Верховна Рада може змінити у будь який час.
Зараз дискусія йде ВИКЛЮЧЕНО про Конституцію, як ГОЛОВНИЙ Закон України.
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20.02.2025 20:20 Відповісти
Тобто, якщо в Конституції не записано, що я не повинен вбивати вас, тому що ви мені не подобаєтесь, то я можу решту законів окрім Конституції засунути вам в дупу і преспокійно вбити?

Де у вашій уяві та границя між тим, на що українці повинні спиратися, а що можна засунути комусь в дупу.

Як то в вашій голові працює - якщо чогось немає в Конституції - на то звертати не треба, воруй, вбивай, ПЕРЕСМИКУЙ гусей?
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20.02.2025 20:34 Відповісти
Тобто, ти тупий, зовсім не в темі, та нічого не розумієш у законах.
Конституція - ГОЛОВНИЙ Закон України та має ОСОБЛИВИЙ статус.
Якщо ти цього не розумієш то ти не розумієш і проблеми в якій намагаєшся приймати участь.
Про що з тобою сперечатися?!
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20.02.2025 20:54 Відповісти
А що Конституція каже про вибори - там (в Конституції) записано, як і де треба проводити ці вибори - скільки дільниць, скільки спостерігачів, скільки голосів потрібно, щоб призначити людину президентом - 4 відсотка вистачить, щоб переобрати людину президентом.

Можете показати, де то записано в Конституції? Бо, я вже зрозумів з ваших слів, що тільки Конституція регламентує законність - все решту можна засунути вам в дупу.

І що в Конституції записано про воєнний стан - чи там немає такого? А раз немає в Конституції - то немає такого і як явище.
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20.02.2025 21:42 Відповісти
Аууу, "юрист" рівня БоНеВтіка!
Іди почитай, щось "про закони для чайників" для дітей молодшого шкільного віку.
А потім вже тут дискусуй.
Бо роз'яснювати БАЗОВІ речі, які повинен знати про Закони навіть звичайний громадянин я не збираюся.
Не знаєш таких ЄЛЕМЕНТАРНИХ речей, а все туди ж - Конституційну Кризу обговорювати.
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20.02.2025 21:54 Відповісти
Ну, тобто немає таких деталей в Конституції?
То як бути, порадьте, чи доставати з вашої сраки решту законів і орієнтуватися на них в прикладних питаннях чи ні?
Конституциє, допоможи!
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20.02.2025 22:00 Відповісти
Ти просто ЗЛИВСЯ та намагаєшся перевести тему.
Зеленський НЕ ЛЕГІТИМНИЙ.
А ти тут "мурах рахуєш" - дільниці та спостерігачів.
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20.02.2025 22:03 Відповісти
Я вам привів статті і з Конституції і з Закону про війсковий стан.
А ви вперто чепляєтесь тільки за одну Конституцією (бо тільки так ви можете спробувати щось довести) - при чому ви кожен день живете в Україні не по одній Конституції, а згідно Законів України.
Закон, а не Конституція забороняє мені знайти вас і вбити - і це ваш влаштовує.
Закони, а не Конституція регламентують як, де, на яких умовах проводяться вибори.

І так далі. Але ви як аутіст вечепилися в речення Конституції - і вам хоч на голові кол теши.
І постійно брешете, перекручуєте і уникаєте відповіді.
От наприклад, нахрена ви тупо брехали, пишучи це?:

-Єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД.
А Президент стає не легітимним АВТОМАТИЧНО.

-НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.

-Зеленський та Верховна Рада ВИННІ у НЕ ПОДАНІ Запиту у Конституційний Суд.

І так далі. Скільки в вас злоби, що ви як скаженна собака брешете, бо вам в роті муляє.
Я не хочу з вами заходити на третій круг - бо то безсенсово.
І я радий, що конкретно ви ні на що в даній ситуації не впливаєте і тільки іможете з безсилої злоби кусати себе за локті, поки Зеленський буде продовжувати виконувати до наступних виборів обв'язки президента. Адьйос
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20.02.2025 22:19 Відповісти
Бо ти ІДІОТ!
1. Конституція ВИЩЕ за інші закони.
2. Конституцію ЗАБОРОНЕНО змінювати у військовий час, на відміну від інших Законів.
3. Колізії Конституції може вирішити тільки Конституційний Суд.
4. Питання стоїть у НЕОБХІДНОСТІ проведення виборів, що вирішує Конституція, а НЕ Закони.
5. про "знайти та вбити" - ЧИТАЙ ІІ Розділ Конституції, статті 21-29
6. "скільки в мене злоби" - то, це Я переходжу на особистість та ПОГРОЗИ ВБИВСТВА?
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20.02.2025 22:54 Відповісти
Доказати легітимність МОЖЕ ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД!!!
та
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.

Давай посилання на рішення
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Ще один "розумний" у тему прийшов?
Рішень Конституційного Суда по Зеленському НЕМАЄ.
Висновок: він - НЕ легітимний.
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20.02.2025 19:28 Відповісти
"Розумний" написав

1. Конституція України.
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.

А надати посилання на рішення Конституційного Суду не може

Отже
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v Конституція ст.103
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#Text Про вибори Президента України
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.

ЗАКОН https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20150512#Text Про правовий режим воєнного стану

Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

ВРУ не призначала вибори президента
Щоб провести вибори потрібно відмінити режим воєнного стану, або змінити закон про правовий режим
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20.02.2025 19:59 Відповісти
Закони "Про вибори..." та "Про правовий стан..." - НЕ КОНСТИТУЦІЯ.
Вони НИЖЧЕ Конституції по вагомості.
Та їх Верховна Рада може у будь який час ЗМІНИТИ! (На відміну від Конституції)
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20.02.2025 20:05 Відповісти
В Конституції сказано, що порядок виборів встановлюється законом
Законом встановлено, що ВРУ повинна оголосити вибори
Іншим законом, є обмеження, коли ВРУ не може оголосити вибори

Що робити?

Чи всі закони потрібно переносити до Конституції?
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20.02.2025 20:21 Відповісти
Я же тобі написав:
Конституція НЕ забороняє змінювати закони у час Військового Стану!
Закони НИЖЧЕ Конституції по важливості.
Ти взагалі читаєш, розумієш про що мова, чи просто висмуєшь "знайомі слова"?
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20.02.2025 20:27 Відповісти
Ти сказав, що в інтернеті є рішення Конституційного суду
Та відмовився надати посилання

Тепер "Конституція НЕ забороняє змінювати закони у час Військового Стану!"

Так що ти пропонуеш?
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20.02.2025 20:38 Відповісти
Пропоную припинити посилатися на звичайні Закони.
Вони НЕ аргумент, для цієї дискусії.
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20.02.2025 20:47 Відповісти
Так в Конституції так записано, що регулюється законом

Тепер "Пропоную припинити посилатися на звичайні Закони."

А без закону вибори не провести, тому що деталі прописані в законах, на які тепер не можна посилатись
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20.02.2025 20:50 Відповісти
Теж не розумієш різниці між Конституцією та звичайним законом?
ВР може легко ЗМІНИТИ закон!
І провести вибори!
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20.02.2025 20:56 Відповісти
План ***** виглядає так:
1. Імітація припонення вогню
2. Вибори = хаос + розпуск війська в Україні
3. Відновлення вогню!
4. Захоплення ще більшої частини України під схвальні відгуки Трампона та ішних неадекватів (джуніора, марсіанина, "мамасвамі", інших)
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20.02.2025 16:11 Відповісти
Звідки такі БРЕДОВІ ФАНТАЗІЇ про "хаос", про "розпуск війська"?!
Ви ще скажіть, що "настане апокаліпсіс".
А "захоплення ще більшої території" було, коли в нас НЕ БУЛО "хаосу", а усі "готувалися до шашликів".
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20.02.2025 16:19 Відповісти
Ніяких виборів, чи навіть припинень вогню до підписання конкретних гарантій безпеки не буде, забудьте. Гарантія вступу в НАТО, або гарантія вступу у війну на боці України у випадку повторного нападу, гарантії і графіки постачань зброї ітд.
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20.02.2025 16:34 Відповісти
А може вам ще золоту рибку та ядерну зброю?
Не бажаєте припинення вогню: а чим та кому стріляти - у вас Є?!
ХТО та ЗА ЩО вам винен таке пообіцяти?
"За красиві очі"?
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20.02.2025 16:47 Відповісти
Я не фанат зелі абсолютно, але як проводити вибори коли солдати в окопах. А вони повинні не лише голосувати, а й обиратися. Проводити зустрічі з виборцями наприклад. Я б проголосував з а Білецького. Але як йому приймати участь у виборах якщо він командує корпусом??? Багато просто є запитань...
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21.02.2025 12:33 Відповісти
Це ТЕБЕ повинно хвилювати "як провести вибори"?!!
Є спеціальні люди, яки отримують спеціальні зарплати і у яких спеціальна робота - ПРОВОДИТИ ВИБОРИ!
А взагалі:
Офіційна доплата-премія командирам підрозділів і вони МИТТЄВО проведуть вибори у власному підрозділу!
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21.02.2025 12:49 Відповісти
Навіть ***** *****, мля
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20.02.2025 15:46 Відповісти
Іржавий виставив себе перед всім світом круглим ідіотом . Його й..бнуту істеричну поведінку не можуть зрозуміти ні на кацапії , ні в самих штатах , та й взагалі - ніде в світі ..
Вчора всі ще мовчали , а сьогодні же посипались їдкі коментарі від багатьох політиків , дипломатів , журналістів , від бізнесу , і навіть від голлівудських зірок .!
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20.02.2025 15:49 Відповісти
немає там жодної стратегії в діда - тільки голова два вуха. В надії повернути колишню велич підхід трампа більше нагадує лудомана який хоче відігратися якнайшвидше
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20.02.2025 15:49 Відповісти
"Бій своїх, щоб чужі боялиcя" От хай московити і боятся непередбачуванності та палкого характера Трампа.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
"Диктатор без выборов" - ? Не х*йло, не лука, не мадуро, не ким, не иранские полотенца, не си... Все они для рыжего самодура - понятные, близкие и родные...
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20.02.2025 16:26 Відповісти
где второй ли харви освальд?!
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20.02.2025 16:41 Відповісти
ніхто не очікував такого МАРАЗМУ від старого рудого шахрая. Чому шокована росія - бо явно викритий агент кремля вже не має довіри, дя хоч якихось перемовин.
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20.02.2025 17:04 Відповісти
во порноактёр что делает
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20.02.2025 17:21 Відповісти
готуються святкувати разом 9 травня на червоній площі. Це сюр якийсь
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21.02.2025 00:42 Відповісти
 
 