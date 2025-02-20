Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg
Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України за останні дні стали несподіванкою навіть для Кремля.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерел агентства, навіть російські високопосадовці були здивовані жорсткістю коментарів американського лідера, яких не дозволяв собі навіть Володимир Путін.
Москва розглядає ситуацію як потенційний шанс змінити міжнародну позицію щодо війни на свою користь. Попри це, російська влада поки що не до кінця розуміє стратегію Трампа та побоюється можливих пасток чи непередбачуваних змін у його підході.
Анонімне джерело агентства наголошує, що Кремль прагне максимально використати цю можливість, аби отримати вигідні умови у будь-якій потенційній угоді щодо врегулювання конфлікту.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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положити ще 50 тис. лаптєй в черговому м'ясному штурмі на український хутір?
орда не зупиняється ні перед чим окрім як перед більшою силою.
Але походу там так просто ж не з пздш. От наші і сидять на схемах " допомог".
старий кдб-шний прийом
НЕ ЛЕГІТИМНІСТЬ Зеленського НЕ ДОЗВОЛЯЄ підписання будь яких угод.
Тому план попередній:
1. Припинення вогню.
2. Вибори.
3. Підписання мирних угод.
Припинення вогню - це потенційна майбутня війна бо росія накопить сили.
Вибори - мудрий нарід може вибрати ворога демократії і євроінтеграції.
Підписання мирних угод - це капітуляція України на невигідних умовах.
Таким чином Рашка "накопичувала сили" май-же 70 років!
Чи ви гадаєте, що вона зможе все, що витратила відновити за 5-10 років?!
А ми будемо увесь цей час знов "готуватися до шашликів"?
Бажано не посилаючись на слова Трампа чи Такера Карсона.
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.
А що там за особливе рішення Конституційного Суду? Можете дати посилання, чи назвати хоча б тему чи дату цього рішення?
Що вам не зрозуміло у цьому реченні з чотирьох слів?
Тепер прочитайте про таке - що "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України"
І про те, що вибори заборонено проводити під час дії військового стану.
Я в вас вірю, ви зможете.
А вибори, ви, якщо пам'ятаєте, "ВІДМІНИЛИ".
Немає "новообраного" - немає підстав виконувати обов'язки "до вступу".
"if this then this else that until those"
там ЧІТКО вказано: "строк повноважень 5 років" - то може ви погуглите, скільки часу ті наші нечисленні президенти ФАКТИЧНО виконували свої обов'язки, а?
Кравчук = 2 роки, 7 місяців, 15 днів
Кучма (2 строки) = 10 років, 6 місяців, 7 днів
Ющенко = 5 років, 1 місяць, 3 дні
..
Порошенко = 4 роки, 11 місяців, 14 днів
То про що ви взагалі зараз говорите - що при Кучмі ми жили 6 місяців без легітимного президента, чи он місяць при Ющенку.
Закон - то логічна конструкція. І коли сказано, що "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України", то те і означає, що попередній президент легітимно керує аж до дати інавгурації нового президента.
То є норма про неперервність влади.
А не 5 років пройшло, все, пішов нах, і країна без керівництва, поки нарід не обере через кілька місяців і кілька турів нового карманича. А допоки - нелегітимна дірка в правлінні країною.
І ото ваше "А вибори, ви, якщо пам'ятаєте, "ВІДМІНИЛИ"."
То може то ви так персонально спримаєте, що вибори взяли і відмінили. То ж не понеділок, який можно, взять і "атменить".
В законі сказано:
if ("в країні війсковий стан" )
then {
"виборів нового президента немає"
&
"Президент [поточний] України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України"
}
А зараз виборів НЕМАЄ - "продовження повноважень до вступу новообранного" - НЕМОЖЛИВО!
Про що я тобі й писав.
І ти мені НІЧОГО ДОКАЗАТИ НЕ ЗМОЖЕШ!
Доказати легітимність МОЖЕ ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД!!!
І це "НЕ МОЯ ПРОБЛЕМА" що рішення Конституційного Суда немає, це проблема не легітимного Зеленського та Верховної Ради.
Потрібно було на початку 2024-го року про це ПОДБАТИ.
У мене немає потреби в чомусь вас переконувати чи доказувати, бо по ФАКТУ все працює згідно закону, і зараз поточний президент керує країною до інавгурації нового президента.
А вибори будуть одразу після скасування воєнного стану - після всіх інстанцій закінчуючи схваленням того Верховною Радою.
Закони працюють так як вони і були заплановані і розроблені, подобається вам те, чи ні.
А Україна може і ЗАКІНЧИТЬСЯ ДО "відміни військового стану".
Може як раз цього ви й бажаєте?
Якщо скаже Трамп, що в Україні одні підерасти і трансгендери, то ви погоните всіх **@стісь в гетеросексуальному стилі на Щековицю, щоб щось довести рудому ідіоту і його друзям-фашистам?
Представники ООН вже сказали вашому Трампу, що поточний президент легітимно керує країною. Представники ЕС сказали те саме.
Як ще доводити?
"Зняти штани і пісюном станцювати на роялі", аби Трамп не засмутився?
Представники ООН та ЄС сказали, що "Зеленський легітимно обраний президент на демократичних виборах".
Навіщо Трампу говорити "що в Україні одні підерасти і трансгендери", коли Уйло ВЖЕ СКАЗАВ, "що в Україні одні фашисти та русофоби" та пішов нас ЗНИЩУВАТИ.
Тут ми повністю згодні - все повинно відбуватися згідно закону України - а не хотелок будь-якиї закордонних дідів.
Дякую за гарну розмову.
"Який повинен керувати країною П'ЯТЬ РОКІВ!
І тільки за для безперервності влади, під час виборів, може виконувати обов'язки, до вступу новообраного Президенту, який повинен вступити в повноваження не довше, чим за 30 днів"
Це ваше власне припущення згідно загально-людської логики, чи це прописана норма закону, яку ви десь вичитали? Що це за фантазії?
І як в цю логіку вписуються зайві 6 місяців правління Кучми?
у вас рейтинг 4% і ви мені винні 500 лярдівне довше ніж 30 днів після 5 років
Які не просто "виривати цитати" потрібно, а читати КОМПЛЕКСНО, та ще й ураховуючи у якому РОЗДІЛУ, що знаходиться, та у якому ПОРЯДКУ там написано.
Я ж свої докази зміг викласти в двох нормах закону, які ви досі не змогли спростувати.
Питання суперечності Конституції вирішує ТІЛЬКИ Конституційний Суд.
Зеленський та Верховна Рада ВИННІ у НЕ ПОДАНІ Запиту у Конституційний Суд.
А у суперечці між Президентом та Народом (може керувати, чи не може) при не визначеності Закону, право завжди на стороні НАРОДУ!
Бо "джерелом влади є НАРОД"!
А Президент всього лиш "провідник влади НАРОДУ".
Якщо немає такої постанови, то всі ваші додумування - то все на користь таксистів і бідних.
По-перше, НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.
По-друге, потрібен висновок Конституційного Суду НЕ про те, що він не легітимний, а про те, що він МАЄ ПРАВО "виконувати обов'язки".
Потрібен висновок Конституційного Суду, що Конституція НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ владою.
Як завжди кожне ваше ствердження капсом і знаками оклику не підкліплюється жодним доказом.
1) НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.
Хто вам таке сказав. Де ви таке прочитали? Де таке написано, що президент до передачі посади новому президенту повинен робити якісь там подання до Конституційного Суду, а таке неподання є злочином. Що за пересмикувальні фантазії
2) потрібен висновок Конституційного Суду НЕ про те, що він не легітимний, а про те, що він МАЄ ПРАВО "виконувати обов'язки".
Кому потрібен - вам, щоб ви нарешті угомонилися? кому потрібен, нащо?
3) Потрібен висновок Конституційного Суду, що Конституція НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ владою.
Знов, з якого недосипу ви видумали таку сентенцію? Що за фантазії Веснухина?
Є!
Інакше би тут не було суперечки.
Президент - ГАРАНТ Конституції?
Гарант!
Він виконав свій обов'язок вирішити колізію?
Не ВИКОНАВ!
Він поставив "Конституцію на паузу" (пряма цитата)
Президент ПОРУШИВ СВОЇ ПРЯМІ ОБОВ'ЯЗКИ як Гаранта Конституції!
Тільки не посилайтеся на нашу з вами бесіду, у намаганні переконати вас, що ви не правий і видаєте свої хотелкі за дійсний стан речей. Це не колізія-суперечка.
В законах все чітко і не суперечливо
1)...
2)...
3)...
То, що вам хотілось би персонально отримати якісь там тлумачення і бажано вибачення за незручності - то ваше персональна біль. Ніхто не повинен вам нічого пояснювати і доводити.
Навіть в законі такий пункт є - "Незнання законів не позбавляє від відповідальності"
Так що, ніхто вам нічого не забов'язаний обгрунтовувати колізії, дергати з вашої хотелкі Конституційни Суд.
Але щоб закрити всі ті дурні чорні роти, які кричать про "нелегитимність" - він звісно по людськи міг зробити такий запит (при чому ніхто і ніщо його не забов'язує то робити) і тицати цим папірцем отаким от в обличчя.
Але б тоді ви написали - клятий продажний конституційний суд!!!!
P.S. Вже немає бажання заходити на третє коло - ви все одне нічого не сприймаєте.
Гарного дня, і більше за Зеленського не голосуйте.
Все, точка - більше у цій статті НІЧОГО НЕМАЄ.
Як бути з повторними виборами, коли з першого разу не вдалось обрати
А 5 років вже пройшло - то хто тоді є президентом?
В нас юриспруденція НЕ прецедентна!
(якщо ви знаєте, що означає це слово)
Це ви тут кричите, що Зеля нелегитимний, бо сидить більше 5 років поспіль - "ніколи такого не було, я ось знову".
Якось вас не хвилювало раніше, що хтось там майже на півроку пересидів (це ви так рахуєте, що нелегітимно пересидів) в президентах, а тут і зараз прям заметушились, намагаючись підігнати закони під свою хибну лінію.
В нас НЕ ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО!
І посилатися на те, що "когось там щось не хвилювало при Кучмі" ви НЕ МОЖЕТЕ.
Є "ТУТ і ЗАРАЗ" - ВСЕ!
Що за дивна вибірковість?
Чи ви вийшли в доросле життя тільки при Зеленському, а в школі вас не хвилювало, як влаштована "неперервність влади" в країні, громадянином якої ви є?
Тоді, було зрозуміло: КОМУ та КОЛИ "кермо передасться", а зараз НІ!
Кого обрали на демократичних виборах новим, сьомим президентом України - не підкажете, не знаю його ім'я?
Пішли "на друге коло"?
Новообранного НЕМАЄ - передачі влади НЕМАЄ - подовження повноважень ДО передачі влади НЕМАЄ - легітимного Президента НЕМАЄ = анті-конституційна ДИКТАТУРА.
Тепер зрозуміло?
Ми вже дійшли згоди, що ""кермо" НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ аби кому", кермо попередній президент може здихатись зі своїх рук лише передавши в руки нового демократично обраного президента.
Це вже добре.
І другий момент, який чітко і прямо прописаний в законі про те, як мають відбуватися ці демократичні вибори нового президента України - там прописані всі пункти, як повинен вибиратися новий карманич, до вступу в правління якого легітимно править попередній президент.
І от тут саме цікаве. Вибори не ВІДМІНИЛИ якимось там своєвольним рішенням, як ви висловились. Закон про вибори ЗАБОРОНЯЄ проводити вибори під час воєнного стану. І цю норму в закон вкрутив не Зеленьский - це було законом задовго до нього.
Тобто поки буде військовий стан, виборів не буде, не буде нової руки, в яку Зеля повинен передати кермо, і тому до того періоду Зеля буде легітимно, згідно всім законам, крутити руль.
І щодо війскового стану - він не встановлюється "від забору і до вечора". Він пропонується РНБО, підтримується президентом і затверджується Верховною Радою, оскільки ми парламентсько президентська республіка.
Війсковий стан оголошується на 3 місяці, і кожен раз проходить ця цепочка затверджень - РНБО -президент -Рада. Якщо в якийся момент цепочка не спряцює - війсковий стан не буде подовжено.
До вашого відома поточний війсковий стан діє до 9го травня 2025 (як символічно). Тобто ще буде продовжуватися 78 днів.
Якщо Верховна Рада (а це не одна особа - "нелегітимний диктатор" Зеленскій, а купа людей, за яку ви голосували) не подовжить продовження війскового стану - в той же день повинні бути оголошені вибори.
А передається Спікеру Верховної Ради.
"Привіт" вам від Януковича.
Перечитайте Закон:
Заборонено проводити вибори Верховної Ради під час війни, про вибори Президента там "забули згадати".
І я у СОТИЙ РАЗ ПОВТОРЮЮ:
Колізію Конституції може вирішити тільки Конституційний Суд.
Якщо рішення Конституційного Суду немає, то все повертається до ПЕРШОДЖЕРЕЛ:
Єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД.
А Президент стає не легітимним АВТОМАТИЧНО.
Це на стаканчику з Лате таке було таке написано, чи таксист насвистів?
А у Президента тільки ТИМЧАСОВИЙ "проїзний квіток" у якого є ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ!
"Ст. 103 Президент України ... обирається строком на п'ять років."
Ваш "сарказм" - ТУПИЙ та не доречний.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
2) ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України;
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
Цей закон НЕ Конституція.
І його Верховна Рада може змінити у будь який час.
Зараз дискусія йде ВИКЛЮЧЕНО про Конституцію, як ГОЛОВНИЙ Закон України.
Де у вашій уяві та границя між тим, на що українці повинні спиратися, а що можна засунути комусь в дупу.
Як то в вашій голові працює - якщо чогось немає в Конституції - на то звертати не треба, воруй, вбивай, ПЕРЕСМИКУЙ гусей?
Конституція - ГОЛОВНИЙ Закон України та має ОСОБЛИВИЙ статус.
Якщо ти цього не розумієш то ти не розумієш і проблеми в якій намагаєшся приймати участь.
Про що з тобою сперечатися?!
Можете показати, де то записано в Конституції? Бо, я вже зрозумів з ваших слів, що тільки Конституція регламентує законність - все решту можна засунути вам в дупу.
І що в Конституції записано про воєнний стан - чи там немає такого? А раз немає в Конституції - то немає такого і як явище.
Іди почитай, щось "про закони для чайників" для дітей молодшого шкільного віку.
А потім вже тут дискусуй.
Бо роз'яснювати БАЗОВІ речі, які повинен знати про Закони навіть звичайний громадянин я не збираюся.
Не знаєш таких ЄЛЕМЕНТАРНИХ речей, а все туди ж - Конституційну Кризу обговорювати.
То як бути, порадьте, чи доставати з вашої сраки решту законів і орієнтуватися на них в прикладних питаннях чи ні?
Конституциє, допоможи!
Зеленський НЕ ЛЕГІТИМНИЙ.
А ти тут "мурах рахуєш" - дільниці та спостерігачів.
А ви вперто чепляєтесь тільки за одну Конституцією (бо тільки так ви можете спробувати щось довести) - при чому ви кожен день живете в Україні не по одній Конституції, а згідно Законів України.
Закон, а не Конституція забороняє мені знайти вас і вбити - і це ваш влаштовує.
Закони, а не Конституція регламентують як, де, на яких умовах проводяться вибори.
І так далі. Але ви як аутіст вечепилися в речення Конституції - і вам хоч на голові кол теши.
І постійно брешете, перекручуєте і уникаєте відповіді.
От наприклад, нахрена ви тупо брехали, пишучи це?:
-Єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД.
А Президент стає не легітимним АВТОМАТИЧНО.
-НЕ ПОДАННЯ до Конституційного Суду - ВЖЕ Є злочином.
-Зеленський та Верховна Рада ВИННІ у НЕ ПОДАНІ Запиту у Конституційний Суд.
І так далі. Скільки в вас злоби, що ви як скаженна собака брешете, бо вам в роті муляє.
Я не хочу з вами заходити на третій круг - бо то безсенсово.
І я радий, що конкретно ви ні на що в даній ситуації не впливаєте і тільки іможете з безсилої злоби кусати себе за локті, поки Зеленський буде продовжувати виконувати до наступних виборів обв'язки президента. Адьйос
1. Конституція ВИЩЕ за інші закони.
2. Конституцію ЗАБОРОНЕНО змінювати у військовий час, на відміну від інших Законів.
3. Колізії Конституції може вирішити тільки Конституційний Суд.
4. Питання стоїть у НЕОБХІДНОСТІ проведення виборів, що вирішує Конституція, а НЕ Закони.
5. про "знайти та вбити" - ЧИТАЙ ІІ Розділ Конституції, статті 21-29
6. "скільки в мене злоби" - то, це Я переходжу на особистість та ПОГРОЗИ ВБИВСТВА?
та
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.
Давай посилання на рішення
Рішень Конституційного Суда по Зеленському НЕМАЄ.
Висновок: він - НЕ легітимний.
1. Конституція України.
2. Рішення Конституційного Суду.
Все оприлюднено в інтернеті.
А надати посилання на рішення Конституційного Суду не може
Отже
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v Конституція ст.103
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#Text Про вибори Президента України
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.
ЗАКОН https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20150512#Text Про правовий режим воєнного стану
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
ВРУ не призначала вибори президента
Щоб провести вибори потрібно відмінити режим воєнного стану, або змінити закон про правовий режим
Вони НИЖЧЕ Конституції по вагомості.
Та їх Верховна Рада може у будь який час ЗМІНИТИ! (На відміну від Конституції)
Законом встановлено, що ВРУ повинна оголосити вибори
Іншим законом, є обмеження, коли ВРУ не може оголосити вибори
Що робити?
Чи всі закони потрібно переносити до Конституції?
Конституція НЕ забороняє змінювати закони у час Військового Стану!
Закони НИЖЧЕ Конституції по важливості.
Ти взагалі читаєш, розумієш про що мова, чи просто висмуєшь "знайомі слова"?
Та відмовився надати посилання
Тепер "Конституція НЕ забороняє змінювати закони у час Військового Стану!"
Так що ти пропонуеш?
Вони НЕ аргумент, для цієї дискусії.
Тепер "Пропоную припинити посилатися на звичайні Закони."
А без закону вибори не провести, тому що деталі прописані в законах, на які тепер не можна посилатись
ВР може легко ЗМІНИТИ закон!
І провести вибори!
1. Імітація припонення вогню
2. Вибори = хаос + розпуск війська в Україні
3. Відновлення вогню!
4. Захоплення ще більшої частини України під схвальні відгуки Трампона та ішних неадекватів (джуніора, марсіанина, "мамасвамі", інших)
Ви ще скажіть, що "настане апокаліпсіс".
А "захоплення ще більшої території" було, коли в нас НЕ БУЛО "хаосу", а усі "готувалися до шашликів".
Не бажаєте припинення вогню: а чим та кому стріляти - у вас Є?!
ХТО та ЗА ЩО вам винен таке пообіцяти?
"За красиві очі"?
Є спеціальні люди, яки отримують спеціальні зарплати і у яких спеціальна робота - ПРОВОДИТИ ВИБОРИ!
А взагалі:
Офіційна доплата-премія командирам підрозділів і вони МИТТЄВО проведуть вибори у власному підрозділу!
Вчора всі ще мовчали , а сьогодні же посипались їдкі коментарі від багатьох політиків , дипломатів , журналістів , від бізнесу , і навіть від голлівудських зірок .!