ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент
Речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер заявив, що позиція Євросоюзу щодо президента України Володимира Зеленського чітка: він був легітимно обраний на чесних виборах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Де Кеерсмахер наголосив, що для Євросоюзу Зеленський – легітимний, обраний на демократичних виборах президент.
"Ми маємо досить просту і чітку позицію з цього приводу. Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", - сказав він.
Речник ЄК нагадав, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".
"Що стосується інформації, яку використовує американська влада, то, звісно, я не можу пролити на це світло", - додав речник Єврокомісії.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Легітимний - якщо визнають. В Європі та світі визнають.
А до голосів з-під мавзолею - нам яке діло?