ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер заявив, що позиція Євросоюзу щодо президента України Володимира Зеленського чітка: він був легітимно обраний на чесних виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Де Кеерсмахер наголосив, що для Євросоюзу Зеленський – легітимний, обраний на демократичних виборах президент.

"Ми маємо досить просту і чітку позицію з цього приводу. Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", - сказав він.

Речник ЄК нагадав, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

"Що стосується інформації, яку використовує американська влада, то, звісно, я не можу пролити на це світло", - додав речник Єврокомісії.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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