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ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

У ЄС заявили про легітимність Володимира Зеленського після заяв Трампа

Речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер заявив, що позиція Євросоюзу щодо президента України Володимира Зеленського чітка: він був легітимно обраний на чесних виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Де Кеерсмахер наголосив, що для Євросоюзу Зеленський – легітимний, обраний на демократичних виборах президент.

"Ми маємо досить просту і чітку позицію з цього приводу. Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", - сказав він. 

Речник ЄК нагадав, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

"Що стосується інформації, яку використовує американська влада, то, звісно, я не можу пролити на це світло", - додав речник Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський є легітимним президентом України, - ООН

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також: Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Автор: 

вибори (6726) Зеленський Володимир (24589) легітимність (28) Євросоюз (13787) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+19
Легітимно вибраний, але на 5 років, а не скільки сам захоче.
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20.02.2025 15:09 Відповісти
+13
ЄС визнає, ООН визнає, і тільки русня з-під мавзолею триндить "нєляітімний, нєлягітімний".
Легітимний - якщо визнають. В Європі та світі визнають.
А до голосів з-під мавзолею - нам яке діло?
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20.02.2025 15:10 Відповісти
+10
Це як один раз купив за гроші квиток у касі Укрзалізниці і всім доказуєш, що я тепер можу скільки завгодно їздити.
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20.02.2025 15:12 Відповісти
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А взагалі якби таким завзяттям, з яким доводять легітимність, ЄС та ООН тисли на росію та надавали зброю було б краще для України.
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20.02.2025 15:23 Відповісти
Срок бениного Оманского Нарика выбранного отупевшим Быдлом закончился, дров нарубало это Существо хватит на три пожизненных вместе с фсбєшником Елдаком и про какую демократию они говорят если это Чмо через рыговско-фсбєшние консервы пресует СМИ, боевых генералов, оппонентов и телевидение..
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20.02.2025 15:23 Відповісти
Законість виборів і їх результати не підіймають.А от його легітимність по срокам закінчення і їх передання по КУ (навіть якщо війна )от тут питання.КУ має пряму дію.Якщо там немає чогось значить немає.Це не означає що потрібно придумувати щось своє і трактувати так як хочеться по своєму на свою користь.Не кажучи про заяву що КУ на паузі ,за такі речі гарант повинен був негайно отримати імпічмент навіть в умовах війни і арешт ,так як він є гарантом КУ.
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20.02.2025 15:25 Відповісти
Бувають такі парадокси-по при все негативне що уособлює собою Зеленський,по при всі бажання й потреби у зміні Президента,на цей момент і у цих обставинах ми маємо стати на **** захист,не як персони,як державного інституту! Зовнішній ,позазаконний, тиск на посадову особу України,безвідносно до прізвища,є актом агресії проти України!
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20.02.2025 15:25 Відповісти
Бачу питання як осуджений шахрай трумп став президентом нікого не хвилює, а зеля може і легітимний але має піти та сприяти обранню другого голови ВР який і стане вріо президента поки йде війна
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20.02.2025 15:38 Відповісти
а шо вони пропонують ?
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20.02.2025 15:58 Відповісти
єдиний "легітимний" втік в Ростов, так шо "астанавітєсь!"
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Ну все. Тепер рудий альцгеймерист оголосить про вихід США із ООН.
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20.02.2025 16:36 Відповісти
це ж теба бути на стільки конченним , шоб добровільно переслідувати Порошенко та опозицію , яка могла би підтримати цього 🤡 ...здається шо зеленському по сценарію, треба такі налисникі ,шоб потім , сказати , шо його загнали у кут ...
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20.02.2025 17:06 Відповісти
Так легітимно обраний ніхто і не оспорює цей вибір 73% мудреців але за п"ять +1 років таке начудив що йому краще за власним бажанням в зв"яку з невиліковною хворобою тихенько піти в ліс і там дожити до старості якщо повезе.
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20.02.2025 18:03 Відповісти
Вот она!!! Та статья где видно бот ***** или Украинец! Дякую комадi цензор нет.
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20.02.2025 20:29 Відповісти
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