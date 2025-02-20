Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist
Зухвалі виступи Дональда Трампа приголомшили президента Володимира Зеленського, тому він почав демонструвати свій гнів. Український президент скасував свою давно заплановану поїздку до Саудівської Аравії, заявив, що не хоче, щоб її асоціювали з переговорами, які там тривали між РФ та США без нього.
Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що рішення Трампа вести діалог з Путіним та його бажання налагодити відносини з Кремлем шокувало політиків України, проте мало хто по-справжньому здивований цим.
"Наш психічний стан був не найкращим того дня, коли ми почули цю новину, але ми цього очікували", - сказав депутат від партії Зеленського.
Один з опозиційних депутатів заявив про відчуття "передчуття" в Раді, коли депутати готуються до перспективи, що їм, ймовірно, доведеться голосувати за принизливу угоду про припинення вогню.
Попри всі події, наразі немає нічого схожого на угоду. Але поки що багато що розвивається за найгіршим для України сценарієм. Багато представників української еліти побоюються, що мова команди Трампа повторює російський наратив. Йдеться про заклики до припинення вогню без гарантій безпеки й негайні вибори, які зруйнують єдність України.
"Схоже, що Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і якого він вважає складною людиною. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського", - заявив один із колишніх дипломатів.
Видання пише, що швидкість Трампа, ймовірно, призведе не стільки до швидкого миру, скільки до неприйнятної пропозиції для України. Тоді Зеленському доведеться розтягувати процес і в цьому проміжку часу вести переговори.
Зеленський, на відміну від Трампа, не розкрив свої "червоні лінії". Готовність сісти за стіл переговорів з "убивцею" (Путіним) - достатній компроміс, сказав він минулого тижня. Проте Зеленський вже дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки або на будь-яку угоду, укладено за його спиною.
Один із високопоставлених українських чиновників України каже, що навряд Україна коли-небудь погодиться на визнання окупованих територій частиною РФ, проте визнає, що членство в НАТО може розглядатися як віддалена перспектива.
За його словами, абсолютний мінімум, на який може погодитися Україна, - збереження зв'язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації, продовження поставок зброї та грошей і наявність іноземних миротворців.
"Теоретично, Україна може продовжувати боротьбу, попри угоду з Трампом. На практиці ж її становище з часом погіршуватиметься. ... Але протистояти американському лідеру, який досягає успіху у використанні ворогів для самовизначення, буде небезпечно і психологічно важко", - йдеться в матеріалі.
Водночас, зазначає видання, справжній кошмар для України трапиться, якщо Трамп повністю реалізує кремлівський план - припинення вогню без ефективних гарантій безпеки; вибори, які призведуть до політичного паралічу, слабкого президента, розколотого парламенту; потім демобілізація, масова еміграція і початок внутрішньої дезінтеграції.
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Чи навпаки?..
невже 30 срібняків краденого кацапського-холопського бабла зацікавили безпринципного баригу-мародера перед недалеким вже "відходом в історію" (і на боці чи світла чи пітьми кандидат вирішує вже сам)..?
Бачу, що треба знов дещо нагадати… Офіційними символами України є прапор, герб та гімн. Це те, що із нами завжди. Наприклад прапор. Він скрізь. На формі військового коли він йде в бій. А якщо він загинув за свою, Богом дану землю, прапор накриває труну із його тілом. Прапори майорять в українських містах та селах. Навіть ті громадяни які змушені жити на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям малюють на стінах домів прапор України, а не… прізвище президента!
Всі так швидко побігли захищати Зеленського від злого Трампа, наче не той же Зеленський тиждень тому, своїм рішенням залишив українське військо без щотижневої… ще раз… на десятки мільйонів гривень ЩОТИЖНЕВОЇ допомоги від Петра Порошенка. Вже забули? Які ж ви спритні!
Чи не той Зеленський ігнорував (блін, знов це слово… ігнорував), неодноразові заклики дорослих політиків, що постійні, якісь дитячі образи на дії союзників (не те дали, не так, не тоді і так далі), точно не додають нам балів. Дипломатія так не працює. Це ж не пісочниця із дитячими забавками. І в чому вони були не праві, коли натякали про це президенту? Ну тепер Трамп дивним чином і зовсім неочікувано перестав на це реагувати, а сам пішов в наступ. Причому в такий, що Банкова ох@їла.
Удалите этого дешёвого путлеровского пса.
Даже Fox-news уже стесняется цитировать брехню ТрамПодонка и его гоп-компании.
Не удивлюсь, если этого ТрамПодонка ликвидируют свои же республиканцы.