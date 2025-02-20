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Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Трамп хоче позбутися Володимира Зеленського

Зухвалі виступи Дональда Трампа приголомшили президента Володимира Зеленського, тому він почав демонструвати свій гнів. Український президент скасував свою давно заплановану поїздку до Саудівської Аравії, заявив, що не хоче, щоб її асоціювали з переговорами, які там тривали між РФ та США без нього.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що рішення Трампа вести діалог з Путіним та його бажання налагодити відносини з Кремлем шокувало політиків України, проте мало хто по-справжньому здивований цим.

"Наш психічний стан був не найкращим того дня, коли ми почули цю новину, але ми цього очікували", - сказав депутат від партії Зеленського.

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Один з опозиційних депутатів заявив про відчуття "передчуття" в Раді, коли депутати готуються до перспективи, що їм, ймовірно, доведеться голосувати за принизливу угоду про припинення вогню.

Попри всі події, наразі немає нічого схожого на угоду. Але поки що багато що розвивається за найгіршим для України сценарієм. Багато представників української еліти побоюються, що мова команди Трампа повторює російський наратив. Йдеться про заклики до припинення вогню без гарантій безпеки й негайні вибори, які зруйнують єдність України.

"Схоже, що Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і якого він вважає складною людиною. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського", - заявив один із колишніх дипломатів.

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Видання пише, що швидкість Трампа, ймовірно, призведе не стільки до швидкого миру, скільки до неприйнятної пропозиції для України. Тоді Зеленському доведеться розтягувати процес і в цьому проміжку часу вести переговори.

Зеленський, на відміну від Трампа, не розкрив свої "червоні лінії". Готовність сісти за стіл переговорів з "убивцею" (Путіним) - достатній компроміс, сказав він минулого тижня. Проте Зеленський вже дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки або на будь-яку угоду, укладено за його спиною.

Один із високопоставлених українських чиновників України каже, що навряд Україна коли-небудь погодиться на визнання окупованих територій частиною РФ, проте визнає, що членство в НАТО може розглядатися як віддалена перспектива.

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За його словами, абсолютний мінімум, на який може погодитися Україна, - збереження зв'язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації, продовження поставок зброї та грошей і наявність іноземних миротворців.

"Теоретично, Україна може продовжувати боротьбу, попри угоду з Трампом. На практиці ж її становище з часом погіршуватиметься. ... Але протистояти американському лідеру, який досягає успіху у використанні ворогів для самовизначення, буде небезпечно і психологічно важко", - йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначає видання, справжній кошмар для України трапиться, якщо Трамп повністю реалізує кремлівський план - припинення вогню без ефективних гарантій безпеки; вибори, які призведуть до політичного паралічу, слабкого президента, розколотого парламенту; потім демобілізація, масова еміграція і початок внутрішньої дезінтеграції.

Читайте: Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+29
При всій повазі але позбуватися чи обсирання Українських президентів,це лише привілегія українців,так що рижий ти йдеш нах... 🖕
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20.02.2025 11:44 Відповісти
+27
Я за Зеленськог не голосував, однак так вже склалось, що від зараз президент України. З часом ми самі розберемось із ним і з його ОП. Кожному більш-менш адекватному українцю зрозуміло, що Трамп виконує забаганки кремлівського чмурла.
Однак Трамп виставляє рахунки за зброю, яку саме він не передавав Україні? Якщо рахуватись за допомогу від адміністрації Байдена, то треба виставляти рахунки і США, і кацапстану за віддану Україною ЯЗ при Клінтоні. Бізнес - так бізнес, треба готувати позиви та рахунки на компенсацію втрат України за роззброєння. Врешті решт, на Будапештському Меморандумі є підписи і американців. Всі ці хитрожопі закиди - це просто лохотрон наперсточників, банальний рекет. Ще не відомо, скільки протримається при такій політиці Трамп із своєю шайкою ідіотів та шизофреників. В США теж є адекватні люди.
Питання до ОПи Зеленського, а чого ви в жопу язики засунули? Чому на кожному будинку у Вашінгтоні не висить рахунок за нікчемний Будапештський Меморандум? Соромязливо згадали про нього кілька раз і все? Та в США з кожної праски, не кажу вже про ТБ, має звучати нагадування про зобовязання США перед Україною.
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20.02.2025 11:48 Відповісти
+21
А як нормальні українці цього Гундосого лайна хочуть позбутися, ще з 19 року!
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20.02.2025 11:44 Відповісти
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Ні пане Олеже , я опозиція , я за пана Порошенка завжди була , і буду , і за всі проукраїнські партії, і політиків . І у нас демократія , я маю право висловити свою думку .
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20.02.2025 12:32 Відповісти
Так Зеленського хоче позбутись й х. уйло. Та дехто з українських перевертнів також з цією мрією. Як гармонійно всі вони співають... 🤔
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20.02.2025 12:20 Відповісти
***** зє обергає! Навіть обстрілів немає там де є наявність цього оленя,якого раша чекала 30 років!
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20.02.2025 12:44 Відповісти
Так Зеленський вже всім набрид і не тільки Трамп хоче його позбутися, а навіть мама Ріма шкодує що таке народила.
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20.02.2025 12:21 Відповісти
Популіст нарвався на популіста
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20.02.2025 12:24 Відповісти
Популіст нарвався на пісюніста!
Чи навпаки?..
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20.02.2025 12:42 Відповісти
хйло призначив трампон зніме нашого бубочку
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20.02.2025 12:33 Відповісти
😆👍
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21.02.2025 09:33 Відповісти
якось навіть дивно, що "переможець па-жидзні" Трупм вирішив підтримати подихаючого плюгавого лузера-людожера *****..
невже 30 срібняків краденого кацапського-холопського бабла зацікавили безпринципного баригу-мародера перед недалеким вже "відходом в історію" (і на боці чи світла чи пітьми кандидат вирішує вже сам)..?
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20.02.2025 12:34 Відповісти
Олексій Петров

Бачу, що треба знов дещо нагадати… Офіційними символами України є прапор, герб та гімн. Це те, що із нами завжди. Наприклад прапор. Він скрізь. На формі військового коли він йде в бій. А якщо він загинув за свою, Богом дану землю, прапор накриває труну із його тілом. Прапори майорять в українських містах та селах. Навіть ті громадяни які змушені жити на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям малюють на стінах домів прапор України, а не… прізвище президента!

Всі так швидко побігли захищати Зеленського від злого Трампа, наче не той же Зеленський тиждень тому, своїм рішенням залишив українське військо без щотижневої… ще раз… на десятки мільйонів гривень ЩОТИЖНЕВОЇ допомоги від Петра Порошенка. Вже забули? Які ж ви спритні!

Чи не той Зеленський ігнорував (блін, знов це слово… ігнорував), неодноразові заклики дорослих політиків, що постійні, якісь дитячі образи на дії союзників (не те дали, не так, не тоді і так далі), точно не додають нам балів. Дипломатія так не працює. Це ж не пісочниця із дитячими забавками. І в чому вони були не праві, коли натякали про це президенту? Ну тепер Трамп дивним чином і зовсім неочікувано перестав на це реагувати, а сам пішов в наступ. Причому в такий, що Банкова ох@їла.
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20.02.2025 12:34 Відповісти
Просто зараз всі провладні телеграм канали в унісон заспівали , який Трамп поганий, а зеленський мученик. Ось і знову людям голову засрали, а людей наших пам ять 8 кілобайт
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20.02.2025 12:50 Відповісти
А пам ятаєте , як зовсім недавно зеленський хвалив трампа?)
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20.02.2025 12:44 Відповісти
скажу відверто - у цьому я трампа підтримую обома руками!! дуже сподіваюся, що у нього це вийде!!
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20.02.2025 12:45 Відповісти
Казали Зеленському: не чіпай Порошенка бо буде зворотня карма
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20.02.2025 12:47 Відповісти
Интересно как уберут Зелю физическая смерть или давление через санкции заморозку майна и тд..? Трамп не шутит, всё серьёзно, и Европа не поможет против США, был пример Хусейна когда Франция и Германия были против. К этому привёл Зеля с Ермаком и командой, ничего не делал кроме коррупции , потерял поддержку в конгрессе США.
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20.02.2025 12:55 Відповісти
трамп может только пососать и по...ть. кто будет президентом Украины, будет решать народ Украины. Единственное чего жалко, так тех 2500 ядерных ракет, которые уничтожили под гарантии недоделанного психопата и неудачного гитлера.
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20.02.2025 12:56 Відповісти
зеригі вже давно всіх дістали
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20.02.2025 12:59 Відповісти
Весь этот бред сумашедствия-отсутсвия у тебя совести и даже капельки разума. Просто гнида
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20.02.2025 13:23 Відповісти
іди нухай зі своєю расієй
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20.02.2025 13:42 Відповісти
Модераторы!

Удалите этого дешёвого путлеровского пса.
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20.02.2025 13:34 Відповісти
Кожен 200-й "руській" автоматично стає "хорошим" ...
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20.02.2025 13:50 Відповісти
Мдааа... Никогда не думал, что буду поддерживать Зе...
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20.02.2025 13:46 Відповісти
Підтримайте Україну, а не Зе ...
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20.02.2025 13:54 Відповісти
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20.02.2025 13:56 Відповісти
Зе тимчасові персонажі, а Україна завжди залишається ...
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20.02.2025 14:06 Відповісти
Уже 99% американцев хотят избавиться от ТрамПодонка...

Даже Fox-news уже стесняется цитировать брехню ТрамПодонка и его гоп-компании.
Не удивлюсь, если этого ТрамПодонка ликвидируют свои же республиканцы.
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20.02.2025 14:26 Відповісти
Взяли за сраку зе гниду, скільки зразу зедерьмоподляцьких шавок накинулись на Трампа, в буцигарню виродка зеленого!!!
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20.02.2025 15:11 Відповісти
пропонують або відкупитись ресурсами по дорослому, або умотатись через вибори, або почати ворухатись самому, якось воно тако...
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20.02.2025 15:19 Відповісти
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