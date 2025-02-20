Маск заявив, що Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори та тисне на пресу

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори в країні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів", - вважає Маск.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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