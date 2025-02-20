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Новини Вибори під час війни
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Маск заявив, що Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори та тисне на пресу

Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори в країні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів", - вважає Маск.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соцмережа Ілона Маска слідом за власником Facebook виплатить Трампу багатомільйонну компенсацію за блокування акаунту

Автор: 

вибори (6726) Зеленський Володимир (24589) Маск Ілон (686)


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Топ коментарі
+70
А к Путину , диктатору, убийце и брехуну , у маска вопросов нет? 20 лет нет вопросов?
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20.02.2025 02:12 Відповісти
+43
доручи кретинам "диктатора" зкидати, то вони його народним героєм зроблять.

ще трішки і ЗЄля знову матиме 75%

.
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20.02.2025 02:22 Відповісти
+28
А американці такі наївні..гроші віддали...чи може їх загіпнотизували? Чи тиснули? Шантажували? Світом рулять наркомани та психопати.
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20.02.2025 02:11 Відповісти
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20.02.2025 08:33 Відповісти
Щоб воно здохло разом зі своїми помічниками і дружбаном Пуйлом
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20.02.2025 08:43 Відповісти
Інбрідінг в дії,дебілами народжуються.Закон природи.
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20.02.2025 08:34 Відповісти
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20.02.2025 08:35 Відповісти
..з усією повагою відношусть до тебе Маск, як генія але як політик ти ніхто!!!!
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20.02.2025 08:42 Відповісти
Він фашист ! ти поважає фашистів?
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20.02.2025 08:44 Відповісти
Він-не геній. Він-талановитий бізнесмен. Усе за нього винайшли вчені та конструктори. Він просто дуже вдало втілив ідеї, які намагалися втілити набагато раніше за нього.
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20.02.2025 08:47 Відповісти
щось мені все це нагадує Голобородька-2. Весь світ зайнятий тим щоб знову рейинг Зе підняти до 73% і вище, а зашуганий мудрий нарід проголосує папріколу вдруге бо бачите Голобородько вже герой в оточенні ворогів по всьому світу. Дай Бог мені помилитись, інакше ця війна не закінчиться ніколи
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20.02.2025 08:43 Відповісти
Кремлівський холуй маск, за вимогою )(уйла наказує Україні провести вибори.
Так, а як і були б вибори президента в Україні, то щоб вони дали Трапу і )(уйлу?
Зовсім нічого при опитуваннях на вершині рейтингу одні яскраві патріоти України!
SOCIS, 21 січня 2025 року. Регіон опитування: Україна
Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором презедента.
1.Валерій Залужний -36.1%
2.Володимир Зеленський -24.3%
3.Петр Порошенко -9.4%
4.Дмитрий Розумков -8.3%
5. Юлія Тимошенко -6%
6. ...................................
решта кандидатів менше 5%
Та невже: В.Залужний або В.Зеленський і П.Порошенко продали б Україну фашистському
кремлю? Продали святе суверенітет та територіальну цілісність України? Ні ніколи
в житті !Тобто виходить те, що хто б не був у нас президентом, боротьба України
за святе свій суверенітет і територіальну цілісність тільки наростати! До повної Перемоги України над кацапами загарбниками, та визволення своєї рідної української,
але тимчасово окупованої землі!
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20.02.2025 08:45 Відповісти
А хіба не шайка зе руйнувала українську Армію перед вторгненням? Хіба не шайка зе розмінувала чонгар здала південь і готувала здачу усієї України, присипаючи народ шашликами?
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20.02.2025 08:56 Відповісти
один раз зеленський 🤡зробив помилку , вліз в президенство а другий, коли вчасно не пішов з нього ...тупе мстливе наркоманське чмо !!!
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20.02.2025 08:52 Відповісти
Вільна людина, каже що думає. Не має питань. Є побажання, підмінити на місяць і продемонструвати фаховість.
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20.02.2025 08:56 Відповісти
гитлер и путлер и ким чен ын которых хвалит маск являються диктаторами.Но он их не критикует.
Метод гебешных пропагандистов-винить противника в том же в чем винят их.Пытаться стравить союзников.Метод разделяй и властвуй.Натравить демократов на якобы диктатора.Но они видят кто есть кто.
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20.02.2025 09:00 Відповісти
А я бачу , як зейло з першого дня ПРІШЕСТВІЯ , почав мавпувати владу ДИКТАТОРА ***** ! Видужував дуру блідноі молі:» я бачив « мир « в оч пуйла , призначив агентів ФСБ - ермака Баканова Наумова, Кулініча , ТАТАРОВА , смірнова демченко і роззброювати ЗСУ, відводити війська з обладнаних позицій на ‼️українській землі ‼️Розмінував акваторіі Маріуполя , закрив ракетні програми і будував дороги в напрямку ойму відомому нараду РАШИСТІВ , закрив школу зовньошніі розвідки …………… якого біса ⁉️
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20.02.2025 11:23 Відповісти
Нормас, у мудрого нарида есть отличная возможность проголосовать за пороха и ес и перестать ныть. Но и тут недовольны чем-то
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20.02.2025 09:02 Відповісти
Можливість є, але цього не станеться. У Пороха великий антирейтинг. Певною мірою - це його провина. Не треба було, свого часу, тягнути у владу своїх бізнес-партнерів. Зараз - надія на Залужного, а Порох, в принципі, може стати прем'єр-міністром.
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20.02.2025 11:35 Відповісти
Для чого знов???
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Залужний це Надія позбавитись 30- річного правління олігархів та їх любих друзів.
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20.02.2025 11:51 Відповісти
Порох - прем'єр? Він вже показав себе, як ефективний менеджер-державник. Якщо ти цього не зрозумів, то це з цієї "опери" - https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
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20.02.2025 12:47 Відповісти
Дуже цікаво, особливо що Ви запропонували держзаколот як подарунок Путіну. Геніальний Ви чел. А скажіть, людям будь ласка, кого ж Ви зараз на президенство вважаєте доцільним? Чи зільєтесь як дешева кремлівська дівка.?
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20.02.2025 12:29 Відповісти
Ну канешна подарунок путину, не на часи. Червинский боевые генералы по тюрягам, сми под контролем опы. Сбу, суды под офисом. Главное что не пыхтеть а потерпеть или это в рашке говорили?... Ох вейт...😄
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20.02.2025 12:58 Відповісти
Порох единственный адекватный кандидат. Все остальные ни о чем
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Залужний не про що?
Хлопче, в тебе щось з адекватністю.
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21.02.2025 18:00 Відповісти
Дитино! Іди грайся м'ячиком і дорослішай!
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20.02.2025 12:41 Відповісти
Ничего умнее я от тебя и не ожидал услышать 😄
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20.02.2025 12:55 Відповісти
"Не ожидал" - то й прямуй собі у кільватері руссского воєнного корабля!
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20.02.2025 13:05 Відповісти
Маск не є особою,яка може говорити від імені держави.Окрім того його не вибирали! Аналогічно як і синка Трампа! Здається,скоро будуть різкі зміни в керівництві цієї держави-тепер не вухо постраждає а щось друге із важливих органів!
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20.02.2025 09:06 Відповісти
Володья , а хто з вас 🤢🤡🎪73% , ВИБИРАВ Рига АГЕНТА ермака «козиря «, вбивцю героїв Майдану ТАТАРОВА , РИГІВ : ПОДОЛЯКА , портнова( який склав для списки ГЕУШОДНИХ ПАТРІОТІВ) шурму, ……… кирилку Тимошенко …………
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20.02.2025 11:28 Відповісти
Ларечнік Ермак , апріорі немає втручатися в державні справи, а , тим паче в дипломатію , призначати сексологінь, КРАДІЇВ , мародерів послами
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Маск державний службовець США DOGE, він говорить від народу США
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20.02.2025 11:39 Відповісти
Лизун амерських срак, державний клерк це призначений апаратчик а не виборна особа. Його рівень - розмір будки в яку його посадили. От хай і тявкає той олігофрен про ефективність уряду своїх штатів. А не сує пику не в свою миску
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20.02.2025 13:33 Відповісти
Зараз Китай має унікальну можливість стати найбільшим політичним гравцем в світі! Приструнивши кацапів із повним виведенням військ та репараціями,гарантувавши повний захист ЄС та Україні із найкращими угодами залишить США на задвірках світу! На фоні останніх подій політики Трампа із Канадою,Панамою,ЄС,Україною,Мексикою,Гренландією США втрачають свою першість та статус надійного союзника!
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20.02.2025 09:15 Відповісти
Даун
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20.02.2025 09:59 Відповісти
ТАРАСА ЧЕРНОВОЛА В ПРЕЗИДЕНТЫ !!!
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20.02.2025 10:00 Відповісти
тоді вже Вітю зека . нащо обирати прислугу якщо можно покликати господаря .
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20.02.2025 22:59 Відповісти
ВІН НЕ СЛУГА ЙОГО !!! А ТОЙ ЩО ПЕРЕД НИМ ТАНЦЮВАВ КРАЩЕ !?)
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21.02.2025 01:59 Відповісти
в даному випадку обидва використані тампони ! міняти один використаний тампон на інший немає сенсу .
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21.02.2025 02:30 Відповісти
Трамп і Маск просто повторюють мантри тупіна. Неймовірно
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Неймовірно, що ви , такі тупі! Він прав 💯Свобода слова , це не ЗЕБЛОМАРАФОН ПРОПАГАНДИ ! Закриття трех патріотичних каналів , Цє свобода слова ⁉️І не пі…… , що війна Тому , що війна Йдє з 2014 р ! В Ізраїлі війна , там нема ніякого утиску ОПОЗИЦІЇ І ЖУРНАЛІСТАМ РОЗСЛІДУВАЧАМ , а ЗЕЙЛО ВЛАШТУВАЛО СЛІЖКУ СБУшників по САУНАХ , коли їх викрили на оборудках МІЛЬЯРДНИХ в МО
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20.02.2025 10:35 Відповісти
Тупо нет слов... Он-то куда лезет и зачем? В чем его мотивация нести этот бред?
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20.02.2025 10:22 Відповісти
Літій хоче, бажає дешевий уральський алюміній. Він на Марс хоче себаться.
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20.02.2025 11:45 Відповісти
так а суддя маск хто? неповносправне опудало, вузькоокий фрік.
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20.02.2025 10:32 Відповісти
Чи народ америки вибирав куди-небудь Маска, що він зараз скрізь представляє США?
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20.02.2025 10:35 Відповісти
Він так і робить. Вся наша біда через дебільний вибір 2019. Пожинаємо плоди...
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20.02.2025 10:39 Відповісти
наїздом на зеленського америка дала зеленському друге дихання.
думаю що зараз його рейтинги знову зростуть.
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20.02.2025 10:45 Відповісти
И шо?
Рейтингами будем воевать ?
Это теперь будет нашим оружием на передовой?
На передовой всем насрать на рейтинги
На передовой нужно побольше оружия
Желательно - американского
А вы оружие на рейтинги решили обменять?
Флаг в руки!!!!!!
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20.02.2025 12:06 Відповісти
Мерця скільки не кутуй все одне не зігрієш.
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20.02.2025 12:26 Відповісти
Так Маска взагалі ніхто в Америці не вибирав, на якій підставі він пхає свого носа? Тільки тому, що любить Пуйла? Куди ж поділась американська демократія з приходом до влади гопника Трампа?
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20.02.2025 10:53 Відповісти
В принципі, він, як і будь-яка людина, має право висловити свою думку, а ми маємо таке ж право з нею не погодитись: "Тебе призначили оптимізатором роботи уряду? Ось і займайся своєю справою!"
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20.02.2025 11:04 Відповісти
10:53 , а ти ермака обирала⁉️😀А він пхає носа в кожну щелину 💯, гірше Маска !
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20.02.2025 11:34 Відповісти
На Бубу знову нападають! Не здамо Бубу! До останнього українця!
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20.02.2025 10:54 Відповісти
Я, жодним чином, не за Зеленського. Не був, не є і не буду. Але вибори в Україні мають проводитись відповідно до українського законодавства, а не через зовнішній тиск. Ніхто з українських політиків незалежних від немитої зараз не наполягає на негайному проведенні виборів. Вибори - це не просто вкидання бюлетенів у скриньки, цьому передує передвиборча компанія, провести яку належним чином зараз неможливо.
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20.02.2025 11:01 Відповісти
А, можливо, це навіяно москвою, і ціллю цього є звільнення Зеленського від підписання акту капітуляції. Він усе необхідне для цього зробив, і залишається білим і пухнастим, а ганьба нехай впаде на іншого.
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20.02.2025 11:20 Відповісти
Наркоридло заангажоване.. хай поїде на свою першу батьківщину в ЮАР і бореться з жополизом х...ла Рамафосою ..
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Туда кстати полетела сегодня тупая коняка на какой-то "саммит"
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20.02.2025 11:40 Відповісти
Все как по команде из кремля. Такое впечатление, что вчера перевод пришел и началась "работа"...
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Маск, а ти взагалі хто такий, аби вказувати українцям ?
Знімати Зеленського чи ні - це наше рішення, а ти займайся бізнесом в США і не пхай свого носа, куди не просять. МСК ПНХ.
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20.02.2025 12:14 Відповісти
Он и его подручные нас вообще всех держит в заложниках. Нам нужна помощь США и других развитых стран. Нас ловят на улицах и как скот держат в застенках нового гестапо созданного узурпаторами. Тех из нас кто идет добровольно и хочет защищать Украину он сделал ресурсом и поставил везде своих мясных генералов.
Свободы сворачиваются. Политические конкуренты устраняются. нет никаких правовых рычагов в что бы устранить диктатора. Нас разделяют и разжигают между нами вражду и они не собираются это заканчивать. Нет никаких видимых намерений закончить войну или хотя бы вести ее эффективно, что доказывает их цель оставаться у власти как можно дольше.
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20.02.2025 12:25 Відповісти
Нашому мудрому нариду это не интересно) они на телемарафоне 24/7 даже почитать тут цензор таких дебилов порой читаешь что диву даешься с кем заперли в одной клетке)
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20.02.2025 13:06 Відповісти
Как вариант много тех кто тут на работе + те кто присосался к корыту.
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20.02.2025 15:52 Відповісти
А хіба це не правда?)))
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20.02.2025 12:42 Відповісти
Камуфлюють свою зрадницьку позицію щодо України. Сценарій божевільних. А хто в оркестрі ?За дирижера Донні Рудий Чубчик, перша скрипка нарік-аутист, а меблі пересовує -синок Трампа. Незабаром будуть тягнути - нєвінаватиє ми, ето ані всьо самі, ані віновати. Валодя, прасті, что так долго.
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20.02.2025 13:11 Відповісти
Дивлячись на Censor такого не скажеш, на платформі Х тебе скоріше забанять.. Судячи Маск вже на Марсі, хто йому скиду таку інформацію?
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20.02.2025 13:29 Відповісти
Musk , це ти трампу через 4 роки скажи
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20.02.2025 15:44 Відповісти
Elon sucks!!!
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20.02.2025 14:15 Відповісти
А навіщо взагалі коментувати чи цитувати Маска - він навіть не посадовець, а приватна особа, жодного значення його слова не мають в контексті політичних видносин. Давайте тоді ще публікувати думки баби Галі, яка розказує про політику на лавці біля будінку - цензор перетворюється на якусб жовту пресу.
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20.02.2025 14:48 Відповісти
Аутист должен в больнице лежать, а не заявления заявлять
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20.02.2025 17:26 Відповісти
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