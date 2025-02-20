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Маск заявив, що Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори та тисне на пресу
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти народ України, бо не проводить вибори в країні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів", - вважає Маск.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Топ коментарі
+70 Lada2014
показати весь коментар20.02.2025 02:12 Відповісти Посилання
+43 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.02.2025 02:22 Відповісти Посилання
+28 Марина #594701
показати весь коментар20.02.2025 02:11 Відповісти Посилання
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Так, а як і були б вибори президента в Україні, то щоб вони дали Трапу і )(уйлу?
Зовсім нічого при опитуваннях на вершині рейтингу одні яскраві патріоти України!
SOCIS, 21 січня 2025 року. Регіон опитування: Україна
Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором презедента.
1.Валерій Залужний -36.1%
2.Володимир Зеленський -24.3%
3.Петр Порошенко -9.4%
4.Дмитрий Розумков -8.3%
5. Юлія Тимошенко -6%
6. ...................................
решта кандидатів менше 5%
Та невже: В.Залужний або В.Зеленський і П.Порошенко продали б Україну фашистському
кремлю? Продали святе суверенітет та територіальну цілісність України? Ні ніколи
в житті !Тобто виходить те, що хто б не був у нас президентом, боротьба України
за святе свій суверенітет і територіальну цілісність тільки наростати! До повної Перемоги України над кацапами загарбниками, та визволення своєї рідної української,
але тимчасово окупованої землі!
Метод гебешных пропагандистов-винить противника в том же в чем винят их.Пытаться стравить союзников.Метод разделяй и властвуй.Натравить демократов на якобы диктатора.Но они видят кто есть кто.
Хлопче, в тебе щось з адекватністю.
думаю що зараз його рейтинги знову зростуть.
Рейтингами будем воевать ?
Это теперь будет нашим оружием на передовой?
На передовой всем насрать на рейтинги
На передовой нужно побольше оружия
Желательно - американского
А вы оружие на рейтинги решили обменять?
Флаг в руки!!!!!!
Знімати Зеленського чи ні - це наше рішення, а ти займайся бізнесом в США і не пхай свого носа, куди не просять. МСК ПНХ.
Свободы сворачиваются. Политические конкуренты устраняются. нет никаких правовых рычагов в что бы устранить диктатора. Нас разделяют и разжигают между нами вражду и они не собираются это заканчивать. Нет никаких видимых намерений закончить войну или хотя бы вести ее эффективно, что доказывает их цель оставаться у власти как можно дольше.