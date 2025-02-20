Зеленський є легітимним президентом України, - ООН

Організація Об'єднаних Націй не вважає Володимира Зеленського нелегітимним президентом України.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", - сказав він.

Читайте: Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Також читайте: Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом