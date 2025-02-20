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Зеленський є легітимним президентом України, - ООН

ООН підтвердила легітимність Володимира Зеленського

Організація Об'єднаних Націй не вважає Володимира Зеленського нелегітимним президентом України.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", - сказав він.

Читайте: Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Також читайте: Зеленський спав: Трамп заявив, що Україна "грубо повелася" з міністром фінансів Бессентом

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) ООН (3397) легітимність (28) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+27
В лютому називати легітимним то дурна прикмета
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20.02.2025 14:49 Відповісти
+15
ЗЕлена чума продовжить свій пир розбухая від крові українців та краденого бабла.
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20.02.2025 14:50 Відповісти
+14
Кому не достатньо? Які вибори під час широкомасштабної війни? Путіну треба і ще Трампу. Літій пече!
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20.02.2025 14:48 Відповісти
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ООН - Организация Объединенных Немощей.
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20.02.2025 15:25 Відповісти
Просроченный, но легитимный
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20.02.2025 15:21 Відповісти
Маніпуляція в чистому вигляді.Є КУ де вказано все зі сроками президенства і його повноваження і передачу влади.Не потрібно плутати проведені виборі і їх результати зі сроками бути президентом !!!!
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20.02.2025 15:31 Відповісти
І саме там вказано що повноваження президента закінчуються в попередника ПІСЛЯ інаугуруції наступного!!!
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20.02.2025 15:37 Відповісти
Там вказано передача в.о президента голові верховної ради до наступних виборів президента ! Ось чому Стефанчук так упав на очко і бісився з піною у пащі коли йому на це вказали.Бо він розмів яка відповідальність.
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20.02.2025 15:44 Відповісти
Як би я не відносився до Зеленського через його злочинні дії при владі, але згідно законодавства України він повністю легітимно займає свій пост і саме )(уйло своїм повномаштабним нападом все зробив для того щоб українці не могли зараз його переобрати. А проводити вибори під час воєнного стану це якраз спосіб йому виграти вибори використовуючи узурпацію влади так само як рашисти проводили свої "референдуми" та "вибори" на окупованих ними територіях і саме тому усі ці заходи були засуджені цивілізованими країнами та їх результати не визнані! Тому Трамп та його оточення несуть нісенітницю стосовно негайного проведення виборів в Україні!!!
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20.02.2025 15:36 Відповісти
ООН підтвердила, що Україну Зеленський знищує легітимно.
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20.02.2025 15:39 Відповісти
І так буває, але не треба перекладати з хворої голови на здорову, бо зараз намагається знищіти Україну )(уйло із його посіпаками та з великою кодлою інших рашистів. Може ти "Боря" ще й заявиш що це Україна "напала" на Московію?! Тож досить вже працювати на Кремль чи то через твою любов до рашизму, чи то за рашистські гроші!!!
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20.02.2025 15:49 Відповісти
Є Зеленський - є Україна, нема Зеленського - нема України?
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20.02.2025 16:03 Відповісти
Не перекручуй, Танчик", і не записуй усіх, хто проти агента ************, тварини хрипатої, у рашисти і пуйловці, бо путін не сам напав, йому відчинив ворота глист гундосий. Носитеся з гнидою квартальною, ухилянтом і посібником путіна, як з героєм. На ваших руках крові не менше, ніж на руках блазня і його кумира путіна.
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20.02.2025 18:40 Відповісти
Президент у Конституції є інституцією, а не особою!
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20.02.2025 16:02 Відповісти
Ненавиджу цього наріка, але не американському підару розказувати нам хто у нас хазяїн. Самі вирішемо.
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20.02.2025 16:04 Відповісти
Підкацапчики, годі рохкати за миску помиїв від путлєра. Зеленський є і буде Президентом України до моменту складання присяги перед Верховною Радою України особою, яку буде всенародно обрано на наступних виборах, які відбудуться після скасування режиму воєнного стану. Цей режим може бути скасовано лише у разі настання стійкого миру, підтвердженого відповідними мирними угодами між ворогуючими сторонами, у яких сторони заявлять про припинення воєнних дій та подальше залагодження протиріч дипломатичним шляхом. Цей документ буде зареєстровано в ООН. Отож годі базікати. Усі до праці і оборони України від кацапського нацизму!!! Ворога буде розбито. Усе буде - УКРАЇНА !!!
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20.02.2025 16:43 Відповісти
А ти вже мобілізувався ,бо без тебе ворога ,аж ніяк не розіб"ємо.
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20.02.2025 20:29 Відповісти
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