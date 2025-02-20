Зеленський провів розмову з прем’єркою Данії Фредеріксен: обговорили постачання та спільне виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови глава держави подякував очільниці уряду Данії за постачання зброї та спільне виробництво.

"Дуже хороша розмова з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, саме так – поважний діалог, повне взаєморозуміння. Подякував за постачання зброї та спільне виробництво, яке збільшуємо. Метте поінформувала про свої розмови з іншими лідерами", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна цінує позицію щодо справжнього миру – "миру, якого ми всі хочемо, миру, заради якого працюємо, миру, який маємо надійно гарантувати".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має збільшити військову підтримку України і зняти будь-які обмеження на використання українцями зброї.

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