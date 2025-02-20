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Новини
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Зеленський провів розмову з прем’єркою Данії Фредеріксен: обговорили постачання та спільне виробництво зброї

Відбулася розмова Зеленського та Фредеріксен

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови глава держави подякував очільниці уряду Данії за постачання зброї та спільне виробництво.

"Дуже хороша розмова з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, саме так – поважний діалог, повне взаєморозуміння. Подякував за постачання зброї та спільне виробництво, яке збільшуємо. Метте поінформувала про свої розмови з іншими лідерами", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна цінує позицію щодо справжнього миру – "миру, якого ми всі хочемо, миру, заради якого працюємо, миру, який маємо надійно гарантувати".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має збільшити військову підтримку України і зняти будь-які обмеження на використання українцями зброї.

Читайте також: Фредеріксен про умиротворення агресора: Це було неправильно в Мюнхені у 1938 році, і це буде помилкою сьогодні

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) зброя (7567) виробництво (1677) Фредеріксен Метте (101)


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Топ коментарі
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підар *********** іди застрелься
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20.02.2025 18:49 Відповісти
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підар *********** іди застрелься
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20.02.2025 18:49 Відповісти
ти чого підкинувся, нововилуплений кацап ?

13.02.2025

оно тєбя ійдьот ?

.
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20.02.2025 18:54 Відповісти
На третьому році війни заговорили ро спільне виробництво зброї??? Після того як послав Трампа.
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20.02.2025 18:54 Відповісти
Знову міфічні безпекові угоди? Трампакс звісно ще те "риже" лайно(і притомні люди завжди розуміли, що очікувати від любителя золотого дощу), але не потрібно забувати і про нашого піар- президента і скільки його слуги урода йому намородерили за останні 3 роки. Тільки з того що розслідували журналісти - це десятки і десятки мільярдів. А скільки ще нам невідомо?
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20.02.2025 19:04 Відповісти
Третий год говорильня.

Ну теперь хоть понятно почему говоруны боятся Трампа как огня))
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20.02.2025 19:04 Відповісти
Слава Богу, почти откачали после ближневосточного турне.
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20.02.2025 19:09 Відповісти
Коли уже новини проте як він в туалет сходив ,
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20.02.2025 19:16 Відповісти
корумпованій мафії ніхто грошей не дасть
немає довіри
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20.02.2025 19:24 Відповісти
А сегодня День Памяти Геоев Небесной Сотни... А зеленое чувырло в коматозе после ближневосточного турне... Для него это не День Памяти. Эбонитовые палочки так и торчат у него из дупы.
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20.02.2025 20:06 Відповісти
Не потягне Європа війну без Америки, а тим часом США зупинили продаж зброї в Україну
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20.02.2025 22:25 Відповісти
Наче, спростували вже.
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21.02.2025 00:13 Відповісти
 
 