Зустріч Зеленського із Келлогом відбулася без заяв для преси на прохання США, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, проте за підсумками переговорів сторони не зробили жодних публічних заяв.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, 19 лютого 2025 року, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

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