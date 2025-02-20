Зустріч Зеленського із Келлогом відбулася без заяв для преси на прохання США, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, проте за підсумками переговорів сторони не зробили жодних публічних заяв.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань", - зазначив Никифоров.
Нагадаємо, 19 лютого 2025 року, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.
Топ коментарі
+13 ALEX SUROVV #593022
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+12 Василь Довганенко #589385
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+11 Vik Tor #521724
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Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
так, він козел, але правила етикету не дозволяють викладати такі пости як виклала ОПа ЗЕ
про трампа, після перемовин.
зараз ми спостерігаємо реакцію сша на такі ...бануті дії потужних менеджерів.
і це ще не кінець, і далі ще буде!!!
ми за ці висери всією шкурою відчуємо що таке культура політичних відносин.
Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
Реєстрація: 13.02.2025
Не звертай уваги - ботоферма
Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
"Безрезультатна (негативний результат) зустріч - немає заяв для преси".
А "на прохання США" просто тупа ВІДМАЗКА.
А Зе хоть и мудак , но он Украинский, наш так сказать мудак и только мы можем его критиковать, а не президент другой страны .