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Зустріч Зеленського із Келлогом відбулася без заяв для преси на прохання США, - Никифоров

зеленський,келлог

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, проте за підсумками переговорів сторони не зробили жодних публічних заяв.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, 19 лютого 2025 року, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+13
Видно Келог просто привіз маляву з вимогами від ***** на тому і всі переговори
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20.02.2025 17:32 Відповісти
+12
А що там говорити: 1. Здавайтеся путлєру. 2. Все незахоплене пуйлом віддаєте нам як плату за содєйствіє вашій капітуляції.
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20.02.2025 17:33 Відповісти
+11
так, потім трамп вильє відро гівна на Україну.
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20.02.2025 17:37 Відповісти
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а шо ж так? оставили простір для обсирання України трампу?
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20.02.2025 17:29 Відповісти
Ти й так обісране,з ніг до голови
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20.02.2025 17:32 Відповісти
адміни баньте цю суку!
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20.02.2025 17:35 Відповісти
підар *********** попоїж лайна зеленого
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Тро́лінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 інт.-сл., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F запоз. від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. trolling) - вид взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних комунікативних ресурсах (на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81) форумах, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD групах новин, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96 вікі-проєктах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогах та ін.), коли взаємодія націлена на провокацію у читачів емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, образ і тривалих марних дискусій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC флейму, нагнітання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктів для реалізації цілей інтернет-троля.

Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
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20.02.2025 17:55 Відповісти
А що там говорити: 1. Здавайтеся путлєру. 2. Все незахоплене пуйлом віддаєте нам як плату за содєйствіє вашій капітуляції.
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20.02.2025 17:33 Відповісти
а може ОПа обісралась написавши таку муйню про трампа???
так, він козел, але правила етикету не дозволяють викладати такі пости як виклала ОПа ЗЕ
про трампа, після перемовин.
зараз ми спостерігаємо реакцію сша на такі ...бануті дії потужних менеджерів.
і це ще не кінець, і далі ще буде!!!
ми за ці висери всією шкурою відчуємо що таке культура політичних відносин.
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20.02.2025 17:36 Відповісти
Напевно Келог виклав зе весь понос хворого рудого бовдура.
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20.02.2025 17:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
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20.02.2025 17:33 Відповісти
Чоловік висловив свою думку.А замість того щоб викласти свою думку ти вирішив закрити йому рота?
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20.02.2025 17:47 Відповісти
Та ставте йому дизлайки..до автобану
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20.02.2025 17:54 Відповісти
То це думка виявляється,обсирати нашого стратегічного партнера,іди поплач у куточку.
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20.02.2025 18:42 Відповісти
Ти не Стівен Кінг ти звичнний кацапорилий провокатор . Можеш йти нах через масковські болота.
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20.02.2025 18:06 Відповісти
Щось нове вигадай,бидло хуцпата.
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Щоб ти пішов нах нічого нового не треба.
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20.02.2025 18:57 Відповісти
Видно Келог просто привіз маляву з вимогами від ***** на тому і всі переговори
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20.02.2025 17:32 Відповісти
Ти окрім власної обісраної голови, нічого не побачиш.
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Тро́лінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 інт.-сл., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F запоз. від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. trolling) - вид взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних комунікативних ресурсах (на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81) форумах, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD групах новин, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96 вікі-проєктах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогах та ін.), коли взаємодія націлена на провокацію у читачів емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, образ і тривалих марних дискусій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC флейму, нагнітання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктів для реалізації цілей інтернет-троля.

Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
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20.02.2025 17:56 Відповісти
Це ж що таке архіважливе і архітаємниче там наговорили? А потім що, поставлять знову перед фактом?
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20.02.2025 17:35 Відповісти
так, потім трамп вильє відро гівна на Україну.
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Обісране ********** бидло,не скигли,ти народилося у лайні,та у лайні здохнеш
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20.02.2025 17:40 Відповісти
Тро́лінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 інт.-сл., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F запоз. від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. trolling) - вид взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних комунікативних ресурсах (на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81) форумах, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD групах новин, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96 вікі-проєктах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогах та ін.), коли взаємодія націлена на провокацію у читачів емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, образ і тривалих марних дискусій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC флейму, нагнітання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктів для реалізації цілей інтернет-троля.

Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
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20.02.2025 17:48 Відповісти
Stephen king

Реєстрація: 13.02.2025

Не звертай уваги - ботоферма
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20.02.2025 17:48 Відповісти
Тро́лінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 інт.-сл., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F запоз. від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. trolling) - вид взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних комунікативних ресурсах (на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81) форумах, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD групах новин, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96 вікі-проєктах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогах та ін.), коли взаємодія націлена на провокацію у читачів емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, образ і тривалих марних дискусій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC флейму, нагнітання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктів для реалізації цілей інтернет-троля.

Тролінг є грубим порушенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82 мережевого етикету.
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20.02.2025 17:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
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20.02.2025 17:36 Відповісти
саме ти 3.14дорас
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20.02.2025 17:49 Відповісти
До,до,обісране,твоя думка дуже важлива для мене,попоїж лайна на вечерю,та не скигли.
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20.02.2025 18:39 Відповісти
Не скигли підар ***********.
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20.02.2025 18:40 Відповісти
впоралися за 20 хвилин?
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Звичайна дипломатична практика:
"Безрезультатна (негативний результат) зустріч - немає заяв для преси".
А "на прохання США" просто тупа ВІДМАЗКА.
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Якби це недолуге не було тво Президента, я б волів, щоб Ваву "паставілі на счьотчік"...
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20.02.2025 17:44 Відповісти
А про що це свідчить... ? Шановні... ? Правильна відповідь - авторитет США - різко падає, з кождою фразаю мародерів з США... Мабудь в часи сера Черчеля, було щось подібне... зважаючи на його крилату фразу.... Але є різниця... США тонуть в гівні....
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20.02.2025 17:48 Відповісти
Ти в гімні все життя,********** бидло
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20.02.2025 18:48 Відповісти
цілих 15 хвилин або 10 поговорили ?
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20.02.2025 17:59 Відповісти
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров... Очень надежный источник, ну очень и очень.

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20.02.2025 18:22 Відповісти
Це абсолютно правильно. Бо після заяв трампа журналісти накинулись би на того діда з проханнями дати коментарі тих заяв. А воно йому треба? І друге. Чи уповноважували його на такі коментарі?
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20.02.2025 18:29 Відповісти
Насамперед Келлога треба було звозити в Бучу
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20.02.2025 18:48 Відповісти
Зєля розхльобує фортелі Їрмака.
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20.02.2025 19:55 Відповісти
Звідки на Цензорі взялося в останні дні стільки зебілів? Просто стадами бігають, схоже уся подоляцька ботва піднята по тривозі обсирати США з Трампом.
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20.02.2025 19:55 Відповісти
Люди констатируют факты, где вы увидели обсирание?
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20.02.2025 20:13 Відповісти
Констатація фактів? "Трамп - лайно! На х*й Трампа!, Не смій чіпати лідора - це НАШ Лідор!1111" - 99,9% постів від ботні, якої ще тиждень тому не було від слова зовсім.
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20.02.2025 21:27 Відповісти
з ваших ікл яд тут давно все оббризкує. Чья б корова мичала
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21.02.2025 00:11 Відповісти
Светлана, я не ботня, но тоже могу сказать : «трамп - редкостное дерьмо !!!»
А Зе хоть и мудак , но он Украинский, наш так сказать мудак и только мы можем его критиковать, а не президент другой страны .
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21.02.2025 16:19 Відповісти
 
 