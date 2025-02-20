УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5644 відвідувача онлайн
Новини Рейтинг Зеленського
24 281 458

Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist

Зеленський програє вибори Валерію Залужному

Президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, багато українців явно розчаровані Володимиром Зеленським.

"Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутні вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному, своєму колишньому генералу, який ще не пішов у політику", - зазначається в матеріалі.

Також видання пише, що Зеленський замість прагнення отримати ширшу підтримку все більше спирається на найближчих своїх прихильників.

"Ніхто не готовий сказати йому "ні" і він робить помилки", - сказав один із співрозмовників видання.

Також читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також: Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) рейтинг (1668) Залужний Валерій (728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+67
це потрібно бути конченим ідіотом щоб ще голосувати за зеленського
показати весь коментар
20.02.2025 13:52 Відповісти
+65
показати весь коментар
20.02.2025 13:51 Відповісти
+51
І цей строк у нього ще навіть не починався. Сидітиме доки не подохне.
показати весь коментар
20.02.2025 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Зрозуміло, що завдання платних ботів-інкогніто хамити усім підряд... і просувати дурість, за яку платять...
Боте-інкогніто не пишіть більше до мене - відправлятиму відразу в спам.
показати весь коментар
20.02.2025 22:00 Відповісти
В спам - москальський бот медведчука.
показати весь коментар
20.02.2025 23:36 Відповісти
у зеленого є амбіції тупость та рога якими він упирається....це те що ви за яйци прийняли
показати весь коментар
20.02.2025 15:55 Відповісти
Дайте вгадаю, оті 30% - це як раз та корупційна складова нашої країни, починаючи з суддів закінчуючи митниками.
показати весь коментар
20.02.2025 15:56 Відповісти
Залужний сказав, що любі розмови про вибори зараз не доречні...для чого ти працюеш на дискредацію? МАЛО тобі ворогів? НАДІЕСЯ, що Залужний розпустити армію і знище Украіну, чи тебе не знайде?
показати весь коментар
20.02.2025 16:06 Відповісти
Якщо зейло не змінити - то країні гарантований кінець. Замість перекривати волонтерські збори, зейло купило якийсь радіактивний металобрух по ціні нових реакторів - і це лише крихітна частка тої величезної шкоди, яку завдає преЗедент державі кожного дня свого "правління".
Де ж ви беретесь такі, і як ви доживаєте до зрілого віку..
показати весь коментар
20.02.2025 17:02 Відповісти
Знищити Україну своїми недолугими, бездумними діями в нас може тільки ЗЄ.
Дякуючи його його неадекватності країна вже на краю прірви
показати весь коментар
20.02.2025 21:25 Відповісти
Трамп з путіним шукають слабких політиків, надіючись на лохів по всьому світу , щоб потім можна було іх нагинати...
Чи Украінці поведуться?...
показати весь коментар
20.02.2025 16:03 Відповісти
Головне , щоби боневтік з переляку не нагнувся..
Українці витримають
показати весь коментар
20.02.2025 21:26 Відповісти
Теперь будет травма,следом травля.
показати весь коментар
20.02.2025 16:10 Відповісти
30 % ??? Не больше 3% Это позорище должно уйти в отставку
показати весь коментар
20.02.2025 16:11 Відповісти
От вас щами пахнет..
показати весь коментар
20.02.2025 17:15 Відповісти
Aleks ,так ти ж забув, що ти у расєє, от тобі і пахне. Проветри кухню
показати весь коментар
20.02.2025 21:28 Відповісти
Залужний можливо чудовий генерал, але що він пропонує українцям?
Зеленський ( гнида) казав за все добре.
Залужний взагалі щось казав?
Судді лишаться ті, менти ті, дбр, податкова, беб, сап, СБУ, набу ( всі ті що на довічному утримуванні і ні ху я мишів не ловлять) всі ті. То як можна змінити Україну????
Я провангую....
Оберуть Залужного ( а кого зараз ставити олігархам як смотрящего за УА?). Пройде 5 років. Як при Порошенко буде купа переатестувань-пересувань ( бо треба робити роботу, типу реформи))). Україна залишиться тим болотом що була. Нарід розчаруєтеся в надцятий раз. Путін підготується в надцятий раз і ... Ні не нападе. Витягне з кишені свого знов, але буде набагато хитрішим і обережнішим. Нарід уа це схаває і піде в той бік в пошуках "сильного лідера" пастуха (якого він постійно шукає), а далі лишиться тільки спостерігати за руками і м'якою силої . Всєпрощєніє, поніманіє, помощ і тд
Як не перший кишеньковий то другий, але буде"...
Бо не буде кап ремонту країни і переробки фугдамента, не буде віри у власне майбутнє, а помирати в другий раз за обіцянки цицянки ніхто не піде.
показати весь коментар
20.02.2025 16:18 Відповісти
А шо вже вибори щоб щось говорити?І твоя прапазиція всі на Тису бо шось один туман в твоєму ессе!
показати весь коментар
20.02.2025 17:02 Відповісти
Да, Вован.... Все бабы *****, мир - бардак.
Піду втоплюся у річці глибокій!
показати весь коментар
20.02.2025 17:27 Відповісти
З теперішнім лідором всєя планети у українців точно майбутнього нема.
Залужний взагалі щось казав? Казав, та ти не чуєш.
А гундосики щовечора він звичайно влаштовувати не буде, слава Богу, бо вихована і розумна людина.
Совесною діареєю не страждає.
Якщо вже говорити, то по ділу.
показати весь коментар
20.02.2025 21:40 Відповісти
Що таке цицянки?
"Судді лишаться ті, менти ті, дбр, податкова, беб, сап, СБУ, набу ( всі ті що на довічному утримуванні і ні ху я мишів не ловлять) всі ті"
Так це ж і є ЗЄ судді і всі інші
показати весь коментар
20.02.2025 23:56 Відповісти
Цікаво, якщо б вибір був між Ярошем і Залужним, кого би люди вибрали Ківаловського доктора-інваліда Залужного, чи Яроша.
показати весь коментар
20.02.2025 16:49 Відповісти
Ай красиво комаринскую пишеш ,може між Бандерою і Ярошем запропонуєш?
показати весь коментар
20.02.2025 16:59 Відповісти
Бандера на жаль вже помер. Мабуть міг би замість нього запропонувати хоча б Андрія Білецького.
показати весь коментар
20.02.2025 17:05 Відповісти
Або краще Дениса Прокопенко.
показати весь коментар
20.02.2025 17:07 Відповісти
Ще до війни мій друг з Азову коли демобілізувався ложив матом його,на моє здивування .І як би хто не розпинався а дженераль буде гарантом .
показати весь коментар
20.02.2025 17:32 Відповісти
Люди бояться війни... і хочуть миру, якщо дати їм вибір між Зе, Залужним і наприклад Юлією, як думаєш кого виберуть?, того, що скаже, що зможе домовитись про "мир", як це вже було в 19 р., і це буде однозначно не відставний генераль))
показати весь коментар
20.02.2025 17:41 Відповісти
Це ви, інвалід, тільки, мабуть, на голову.
показати весь коментар
20.02.2025 23:57 Відповісти
зеленский - політик - це зовсім несумістні поняття. Звичайний гопнік-клоун. Більшості було дуже весело, але хотілось ще веселіше. Ну, шо отримали повний регіт, убогі.
показати весь коментар
20.02.2025 17:21 Відповісти
Люди будуть голосувати за Юлю, Юля ще не була президентом... люди віритимуть, що вона зможе домовитись з пуйлом про "мир" і завершити війну, Залужного не виберуть, бо боятимуться продовження війни...
показати весь коментар
20.02.2025 17:27 Відповісти
Юля вже тхне нафталіном.

За всі три роки війни її не видно і не чути. Вона зайнята чимось іншим. Війна її не хвилює.
показати весь коментар
20.02.2025 21:42 Відповісти
Куди ти тулиш цю стару ватну прошм@ндовку?
показати весь коментар
21.02.2025 00:26 Відповісти
Не показуйте цю статтю Зєлє, бо капець Залужному.
показати весь коментар
20.02.2025 18:18 Відповісти
А що ЗЄля? Він же бив себе копитом у груди, що йде на один термін.

Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ,

що збирається на президентський пост ЛИШЕ НА ОДИН ТЕРМІН

Про це йдеться в його передвиборчій програмі.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
показати весь коментар
20.02.2025 21:51 Відповісти
То чому ми ж ми тут сперечаємось, хто буде кандидатом у президенти.

Зеленський же чітко сказав, що йде на один термін. Ви ж тоді йому довіряли. Всім його обіцянкам

Так він тримає своє слово, чи просто збрехав тоді?
І як завжди, "он вам нічего нє должен"

Тоді він просто брехун. Нам такий през не потрібен.
показати весь коментар
20.02.2025 21:57 Відповісти
"Тоді він просто брехун."
Нарешті почало доходити

"Нам такий през не потрібен. "
Я це з самого початку казав
показати весь коментар
20.02.2025 22:13 Відповісти
так вони з одного тіста і одного болота. А чи не таку заміну готує собі теперішній
показати весь коментар
21.02.2025 06:18 Відповісти
Х"йло розраховує що вибори а як наслідок політична боротьба приведуть до розбрату та поразки України.
показати весь коментар
20.02.2025 18:55 Відповісти
До поразки країни нас "планомєрно" підводить ЗЄ і його єрмаки і агрохамії
показати весь коментар
20.02.2025 21:58 Відповісти
А в цей час керівництво ДСНС проводить зачистку в областях. Так наказали писати рапорти керівництву ДСНС в Хмельницькій, Тернопільській, Віницькій області. Повний треш. Другий фронт Трампа. ( Напевно усі хренові ? )
показати весь коментар
20.02.2025 19:03 Відповісти
"Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3536917
The Economist, це вже плагіат. не дивись більше 95 кривий квартал, а то буде тобі, як в Одесі.
показати весь коментар
20.02.2025 19:57 Відповісти
то виходить Трамп правий - 4%
показати весь коментар
20.02.2025 20:52 Відповісти
Може й не зовсім правий , але те , що рейтинг у ЗЄ кволий, це точно.

А ще воно збрехало, що йде на один термін, а тепер лізе на другий
показати весь коментар
20.02.2025 22:01 Відповісти
Поясніть то будьте так ласкаві,вельмишановне паньство, чому Залужний може бути,або подасть свою кандидатуру в президенти, з чого і з якої нагоди це рішення прийшло. Пан Залужний ніяких програм не прогнозував і нігди не писав, що в нього є команда на вибори президента і я нігди не читала його програму. І таких питань за дуже купа.?
показати весь коментар
20.02.2025 20:59 Відповісти
Коли розпочнеться передвиборча, тоді все й буде, а зараз ще зарано.
показати весь коментар
21.02.2025 00:05 Відповісти
Перед виборами буде вам програма. Зараз ще мова не йде . Та й на що зараз дражнити ЗЄ.
В ньогож піна ротом піде, буде санкції накладати і битися у конвульсіях.
Здається він психопат

Он у ЗЄ була програма у вигляді мрій, які не здійснилися.

І команда, зібрана по об"явам в інтернеті і обучена в "трускавецькій академії"
І нічого, ви ж за нього голосували.
Навіть після того, що він сказав, що він нікому нічого нє должен
показати весь коментар
21.02.2025 00:08 Відповісти
стадо створюе ідола з Залужного як колись створювали з Зеленського,
показати весь коментар
20.02.2025 21:52 Відповісти
Залужний якраз не ідол, в якого перетворюється ЗЄ, викошуючи навкруг себе оппонентів,

а розумна і достойна людина, освічена і може зайняти місце керівника країни,

за якого буде не соромно!

Це бездумне стадо, якому було аби поржать, вибрало у прези чортика з табакерки, який сказав , що він нікому нічого не винний
показати весь коментар
20.02.2025 22:10 Відповісти
30% в другому турі - мабуть, це перебільшення. Хоча, 20% в першому турі - може взяти. Але: а який рівень фальсифікацій буде?
показати весь коментар
20.02.2025 23:55 Відповісти
А фальсифікації таки будуть. І не дай Боже, якщо все піде через ДІЮ.
Там взагалі вже нічого не перевіриш.
показати весь коментар
21.02.2025 00:09 Відповісти
Кто эти 30 процентов? Что им конкретно нравится в Зеленском?
показати весь коментар
21.02.2025 00:35 Відповісти
Дива Залужний не створив би, але він
1. найменш токсичний
2. розуміє потреби оборони більше за будь-кого і навряд чи тринькатиме гроші на друзів з кварталу і родичів слуг
3. не в контрах з іншими політиками і зможе об'єднати їх
Але зважаючи що в зеАналах почала з'являтися чорнуха на Залужного, то не факт що Зеленський захоче піти з влади добровільно.
показати весь коментар
21.02.2025 00:39 Відповісти
Опитування The Guardian українців (англійською мовою) про ініціативи Трампа та ставлення до виборів в Україні
https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/ukrainians-share-your-views-on-the-ukraine-russia-war-peace-talks
показати весь коментар
21.02.2025 00:59 Відповісти
Залужный конечно хороший мужик, но у него нет такого острого ума как у Зеленского. Нельзя забывать что Зеленский был в клубе веселых и находчивых. А Задужному в нужный момент как раз и не будет хватать находчивости.
показати весь коментар
21.02.2025 01:02 Відповісти
Супер! вже вчу англійську мову! А яким ми штатом будемо? Як цих зелених гнид та олігархів переможемо перевернути потрібно прапор та змінити гімн слова на пісню Олега Скрипки Квітне рідна Україна як весняне поле....бо вибору іншого нема
показати весь коментар
21.02.2025 04:31 Відповісти
Це ж треба, бути таким безпросвітним ідіотом, що коли на кону стоїть саме існування країни- думати про рейтинги??? Наш боневтік зовсім кукухой тронувся? Потрібно негайно щось робити, щоб отримати американську зброю. Так, погано, що від нас вимагають корисні копалини, але краще нехай американські компанії їх розробляють, та створюють тут робочі місця та податки платять, ніж обдристана русня буде нас знищувати. Вот вже китайськи приватні компанії на окупованих ******* наші надра, так може прогнати цих підорів з нашої землі. Тільки потрібно відправляти нормальних переговорний до Трапма, а не дерьмака фсб-ного, а когось розумного.
показати весь коментар
21.02.2025 06:36 Відповісти
А шо слабо ще раз мудрому наріду проголосувати по приколу за віслюка
показати весь коментар
21.02.2025 07:50 Відповісти
с одной диктатури на другу, народ идиотов.
показати весь коментар
22.02.2025 14:44 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 