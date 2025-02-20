Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist

Президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, багато українців явно розчаровані Володимиром Зеленським.

"Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутні вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному, своєму колишньому генералу, який ще не пішов у політику", - зазначається в матеріалі.

Також видання пише, що Зеленський замість прагнення отримати ширшу підтримку все більше спирається на найближчих своїх прихильників.

"Ніхто не готовий сказати йому "ні" і він робить помилки", - сказав один із співрозмовників видання.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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