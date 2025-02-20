Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
Президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.
Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, багато українців явно розчаровані Володимиром Зеленським.
"Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутні вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному, своєму колишньому генералу, який ще не пішов у політику", - зазначається в матеріалі.
Також видання пише, що Зеленський замість прагнення отримати ширшу підтримку все більше спирається на найближчих своїх прихильників.
"Ніхто не готовий сказати йому "ні" і він робить помилки", - сказав один із співрозмовників видання.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Де ж ви беретесь такі, і як ви доживаєте до зрілого віку..
Дякуючи його його неадекватності країна вже на краю прірви
Чи Украінці поведуться?...
Українці витримають
Зеленський ( гнида) казав за все добре.
Залужний взагалі щось казав?
Судді лишаться ті, менти ті, дбр, податкова, беб, сап, СБУ, набу ( всі ті що на довічному утримуванні і ні ху я мишів не ловлять) всі ті. То як можна змінити Україну????
Я провангую....
Оберуть Залужного ( а кого зараз ставити олігархам як смотрящего за УА?). Пройде 5 років. Як при Порошенко буде купа переатестувань-пересувань ( бо треба робити роботу, типу реформи))). Україна залишиться тим болотом що була. Нарід розчаруєтеся в надцятий раз. Путін підготується в надцятий раз і ... Ні не нападе. Витягне з кишені свого знов, але буде набагато хитрішим і обережнішим. Нарід уа це схаває і піде в той бік в пошуках "сильного лідера" пастуха (якого він постійно шукає), а далі лишиться тільки спостерігати за руками і м'якою силої . Всєпрощєніє, поніманіє, помощ і тд
Як не перший кишеньковий то другий, але буде"...
Бо не буде кап ремонту країни і переробки фугдамента, не буде віри у власне майбутнє, а помирати в другий раз за обіцянки цицянки ніхто не піде.
Піду втоплюся у річці глибокій!
Залужний взагалі щось казав? Казав, та ти не чуєш.
А гундосики щовечора він звичайно влаштовувати не буде, слава Богу, бо вихована і розумна людина.
Совесною діареєю не страждає.
Якщо вже говорити, то по ділу.
"Судді лишаться ті, менти ті, дбр, податкова, беб, сап, СБУ, набу ( всі ті що на довічному утримуванні і ні ху я мишів не ловлять) всі ті"
Так це ж і є ЗЄ судді і всі інші
За всі три роки війни її не видно і не чути. Вона зайнята чимось іншим. Війна її не хвилює.
Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ,
що збирається на президентський пост ЛИШЕ НА ОДИН ТЕРМІН
Про це йдеться в його передвиборчій програмі.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
Зеленський же чітко сказав, що йде на один термін. Ви ж тоді йому довіряли. Всім його обіцянкам
Так він тримає своє слово, чи просто збрехав тоді?
І як завжди, "он вам нічего нє должен"
Тоді він просто брехун. Нам такий през не потрібен.
Нарешті почало доходити
"Нам такий през не потрібен. "
Я це з самого початку казав
The Economist, це вже плагіат. не дивись більше 95 кривий квартал, а то буде тобі, як в Одесі.
А ще воно збрехало, що йде на один термін, а тепер лізе на другий
В ньогож піна ротом піде, буде санкції накладати і битися у конвульсіях.
Здається він психопат
Он у ЗЄ була програма у вигляді мрій, які не здійснилися.
І команда, зібрана по об"явам в інтернеті і обучена в "трускавецькій академії"
І нічого, ви ж за нього голосували.
Навіть після того, що він сказав, що він нікому нічого нє должен
а розумна і достойна людина, освічена і може зайняти місце керівника країни,
за якого буде не соромно!
Це бездумне стадо, якому було аби поржать, вибрало у прези чортика з табакерки, який сказав , що він нікому нічого не винний
Там взагалі вже нічого не перевіриш.
1. найменш токсичний
2. розуміє потреби оборони більше за будь-кого і навряд чи тринькатиме гроші на друзів з кварталу і родичів слуг
3. не в контрах з іншими політиками і зможе об'єднати їх
Але зважаючи що в зеАналах почала з'являтися чорнуха на Залужного, то не факт що Зеленський захоче піти з влади добровільно.
https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/ukrainians-share-your-views-on-the-ukraine-russia-war-peace-talks