РФ хоче змінити владу в Україні шляхом виборів, щоб відновити війну з потрійною силою, - Bloomberg

Росія хоче розсварити українських політиків у разі президентських виборів, щоб після цього поновити атаки з потрійною силою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.

За їхніми даними, ключова мета Росії –– посварити всіх українських політиків між собою, якщо голосування відбудеться, а потім відновити війну з потрійною силою після зміни влади.

Наголошується, що вибори не просто складно організувати й провести в умовах війни, вони суперечать воєнному стану, оголошеному після вторгнення Росії.

Вибори теоретично можуть відбутися, але тільки якщо США та інші союзники введуть свої війська після припинення вогню і патрулюватимуть лінію фронту, а це те, що Трамп виключив, сказала співрозмовниця Bloomberg.

"Додатковий ризик полягає в тому, що навіть перспектива усунення Зеленського може виявитися для Трампа недостатньою", - додає агентство.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Видання The Economist написало, що президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.

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