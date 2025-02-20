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РФ хоче змінити владу в Україні шляхом виборів, щоб відновити війну з потрійною силою, - Bloomberg

Росія хоче виборів в Україні і зміни влади

Росія хоче розсварити українських політиків у разі президентських виборів, щоб після цього поновити атаки з потрійною силою. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на українські спецслужби. 

За їхніми даними, ключова мета Росії –– посварити всіх українських політиків між собою, якщо голосування відбудеться, а потім відновити війну з потрійною силою після зміни влади.

Наголошується, що вибори не просто складно організувати й провести в умовах війни, вони суперечать воєнному стану, оголошеному після вторгнення Росії.

Вибори теоретично можуть відбутися, але тільки якщо США та інші союзники введуть свої війська після припинення вогню і патрулюватимуть лінію фронту, а це те, що Трамп виключив, сказала співрозмовниця Bloomberg. 

"Додатковий ризик полягає в тому, що навіть перспектива усунення Зеленського може виявитися для Трампа недостатньою", - додає агентство. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Видання The Economist написало, що президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для виборів потрібне закінчення воєнного стану, наразі це малоймовірно, - голова ЦВК Діденко

Автор: 

вибори (6726) росія (66478) Bloomberg (237) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+18
100 % - цього і слід було очікувати ! Не зумівши зламати Україну сзовні , кацапня як завжди буде намагатися розсварити Україну з середини !
П.С - читайте історію - завжди так було !
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20.02.2025 19:58 Відповісти
+12
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20.02.2025 19:56 Відповісти
+12
Потрібно виконати вимоги по відновленню Конституції, бо перемогу робить ЗСУ, а не узурпатор Зе. Без США нам буде фактично неможливо захиститися. А без Зе, ми підемо в бік розвитку і позбудемося від марафонів, корупційних схем і мародерів. Чи нарід побіжить підтримувати ЗЕ і гадити Україні?
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20.02.2025 19:59 Відповісти
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20.02.2025 19:56 Відповісти
Все пояснюється дуже просто!
про це пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
Бубачка в небезпеці!
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20.02.2025 20:02 Відповісти
То й хрен з ним. Згадаймо Руїну 1657 -1687 роки. Боротьба груп козацької старшини за владу. Згадаймо атаманщину 1919 року. Чим все закінчилося. Бажаєтее дубль 3?
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20.02.2025 20:07 Відповісти
Царя бажаю. Пожиттєвого! Це вже на часі?

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20.02.2025 20:11 Відповісти
Цей дядько,закордон був виїхав в 22 році.
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20.02.2025 20:13 Відповісти
Типове зебидло. Наспівало, наголосувало та здристнуло. Не сподобалося йому в країні мрії зе.
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20.02.2025 20:16 Відповісти
Ну він вже старий.Він напевно і не назавжди.Але багато хто з тих,хто лайкав його пісеньку в 2019 році,виїхали також закордон і звідти вболівають за Україну.
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20.02.2025 20:55 Відповісти
І чим далі від України, тим щиріші патріоти.
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20.02.2025 21:06 Відповісти
Жіночок до речі дуже багато і всі за Зеленського.
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20.02.2025 21:39 Відповісти
Давно вже на часі ...
Не працює , в Україні , демократія - від неї лише руїна і розбрат
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20.02.2025 20:13 Відповісти
Потрібен сильний, рішучий лідер. Коло якого потрібно об'єднуватися, ну і т. д. Десь я вже це чув...
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20.02.2025 20:21 Відповісти
Так ваша ботоферма , про це , весь час кричить ...і лідер ваш офшорний ...))
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20.02.2025 20:30 Відповісти
І що саме кричить? Невже нахер демократію?
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20.02.2025 20:34 Відповісти
Лідер лише у фашистів. Потрібна бажання, ефективна система управління і відповідальності щоб суворо карати запроданців. Тоді держава буде успішною і ефективною без лідера, бо на неї працюватимуть усі, як у Пд.Кореї
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21.02.2025 10:40 Відповісти
.рен їм жОПу тим політикам, нехай хоч постріляють один одного, Україна від цього тільки виграє.
Їх усіх варто було пересадити після кожної революції по-правильному, або хоча б люструвати це по-мінімуму. Натомість уся ця мразота московська продовжує правити, грабувати і знищувати державу.
Згадуй собі що завгодно, наведені історичні події і близько не мають нічого спільного із нинішньою ситуацією.
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21.02.2025 10:35 Відповісти
вибори НІТ ... а зеленського нах...!!!
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20.02.2025 19:57 Відповісти
Якби це було можливо. Але ж...
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20.02.2025 19:58 Відповісти
Зеленського і його 6 "ефективних менеджера", та все "зелене" болото, яке засіло у військово-цивільтних адміністраціях та міністерствах.
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20.02.2025 20:00 Відповісти
100 % - цього і слід було очікувати ! Не зумівши зламати Україну сзовні , кацапня як завжди буде намагатися розсварити Україну з середини !
П.С - читайте історію - завжди так було !
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20.02.2025 19:58 Відповісти
Нічого нового для Українців - бо це триває з 1991 року.
Для американців це явно прозріння?
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20.02.2025 20:05 Відповісти
Універсальна формула - на 2 хахла три гетьмана. Пуйло і трампло бажають знову запустити. Чим закінчитьчя? Хреново закінчиться.
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20.02.2025 20:11 Відповісти
Закінчиться хрєново бо українці мовчать !
Як завжди - заклякли і покірно чекають , доки їм запропонують готове рішення
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20.02.2025 20:15 Відповісти
В якому сенсі "як завжди мовчать"?
Два Майдани було.
Чи Майдани це теж таке мовчання?
Поясни.
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20.02.2025 20:25 Відповісти
Толку з тих майданів ? Перший закінчився тим , що Ющ віддав владу Янику , а чим закінчився другий - видно зараз ...
Третій поотрібен ? Навряд чи ... але 100% зрозуміло , що Україну будуть розхитувати з середини ...
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20.02.2025 20:29 Відповісти
Ти протирічиш сам собі прямо на очах у здивованої публіки!!!
бо українці мовчать ! Як завжди
Третій поотрібен ? Навряд чи
Труси чіпляй обо хрестик знімай.
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20.02.2025 20:34 Відповісти
В Україні немає хахлів - ти путаєшся з касапською пропагандою.
На кацапах дійсно ця поговорка працює - "убей всех - однім кулом останься"
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20.02.2025 20:23 Відповісти
Трамп примушуватиме російського терориста до миру насправді не силою, яка схожа на пустий дзвін, а виконанням всіх його вимог на шкоду Україні. Позаблоковість та відсутність гарантій безпеки для України вже зараз стало аксіомою для терориста і світового поліцейського, який пішов на змову з ним.

Проте терорист вимагає ще й гарантій безпеки для себе, а саме юридичного підтвердження, що Україна і західні війська не звільнятимуть окуповані території, тобто як висловився адвокат путіна Келлог: "Потрібна угода про втрату територій Україною".
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20.02.2025 19:58 Відповісти
Потрібно виконати вимоги по відновленню Конституції, бо перемогу робить ЗСУ, а не узурпатор Зе. Без США нам буде фактично неможливо захиститися. А без Зе, ми підемо в бік розвитку і позбудемося від марафонів, корупційних схем і мародерів. Чи нарід побіжить підтримувати ЗЕ і гадити Україні?
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20.02.2025 19:59 Відповісти
И шо ты предлагаешь, в таежный союз?
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20.02.2025 20:03 Відповісти
Україна має велику кількість матеріалу для виготовлення брудної бомби і створення судного дня. Має безпілотники які погриють 1500-1800 км вглиб і вибухнуть над головами ворога. Це також аргумент
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20.02.2025 20:03 Відповісти
Хєровий аргумент.
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20.02.2025 20:39 Відповісти
Скоріше побіжить гадити Трампу, прямо як у 2019-му хотіли всі нагадити Порошенку. Коли вже українці почнуть вибирати владу для себе, а не щоб піднас*ати комусь?
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20.02.2025 20:35 Відповісти
А я думаю, шо за х-я а потом прочел это и понял -
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
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20.02.2025 20:00 Відповісти
хтось стукніть того журналюгу по голові, та скажіть, що українці воюють не за політиків!
українці воюють за україну! за свою землю, дім, сім'ю!
як би зе!гниді не хотілося б порулити подовше, скільки б бабла єрмачина не вкинув у продажну пресу, але прийдеться відповісти за все, поповній!
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20.02.2025 20:00 Відповісти
Начебто зараз в Україні політична злагода, а вибори всіх посварять! Що це за маячня?
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20.02.2025 20:02 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
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20.02.2025 20:04 Відповісти
Це такий наратив із зелено-кремлівських помийок. А злагода між ними таки є, не дарма ж підписали між собою договорняк про узурпацію влади і саботаж конституційних виборів та повалення конституційного ладу в Україні
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21.02.2025 10:48 Відповісти
Для Зе зростає вірогідність бути усунутим з поста без виборів.
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20.02.2025 20:04 Відповісти
Miroslav Logiyko

Якби путін та Трамп дійсно хотіли списати та змінити Зеленського, то вони б почали видавати наявні в них компромати на Зеленського.

Видаючи через Трампа брехню і російську позицію щодо України, путін робить з Зеленського опозицію Трампу, і цим піднімає йому рейтинг. Хоче залишити Зеленського і його кротівню у владі в Україні.

Стравити між собою обох своїх пташенят - це план путіна по знищенню тилового забезпечення України, яку він не може взяти на фронті.
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20.02.2025 20:04 Відповісти
Розмови про компромат на Зеленського - це повна маячня, яка може прийти в голову лише розумово відсталому з IQ менше 69.
Компромат, може спрацювати в таких країнах як: Великобританія, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Франція. Тоб-то в країнах, де працюють незалежні ЗМІ, є реальна опозиція, працює незалежна судова система, інститут імпічмента. Тоді компромат - має величезне значеня, тому що в разі оприлюднення компромату, та доказової бази, Президент, може не тільки втратити пост, а потрапити за грати та отримати років 10 сроку. А в нашому випадку, до того компромату, нікому в Україні не має ніякого діла. Навіть якщо виявиться, що Зеленський педофіл, що п'є кров молодих дівчат на сніданок - це ніяк не вплине на думку 90% Українців і Зеленського
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20.02.2025 20:16 Відповісти
Ееххх... І звідки такі дурні беруться? :-/
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20.02.2025 20:42 Відповісти
А сейчас усилить атаки, им видимо мешает Ермак и Татаров, которые успешно отстреливаются на линии фронта?)
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20.02.2025 20:06 Відповісти
"блюмберг" за гроші.що хочеш напише...
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20.02.2025 20:06 Відповісти
так знову ж переможе або Порошенко або Залужний. Чи путлєр тут хоче бачити медведчука ? Якась маячня. Взагалі путлєру потрібен хаос в Україні бо він блефує що кацапська армія непереможна, вона вже сточується до нуля - до ослів. Йде хитра гра щоб Україна здалась і в цій грі приймають участь трампісти на користь кремля.
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20.02.2025 20:07 Відповісти
Залужний не може приймати участь у Президентських виборах. Це норма ст.103 Конституції України.
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20.02.2025 20:23 Відповісти
ЧОГО ЦЕ ???
Залужний вже НЕВІЙСЬКОВИЙ.
ЗАЛУЖНИЙ ВЖЕ ЦИВІЛЬНА ЛЮДИНА.
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20.02.2025 22:00 Відповісти
ст. 103 Конституції України: "Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою."
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20.02.2025 22:27 Відповісти
Невігласе - ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ЛЮБІЙ КРАЇНІ СВІТУ Є ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ.
Це також діє і відносно посольств інших держав в УКРАЇНІ, бо вони також не є территорією України, а ТЕРИТОРІЯ ПОСОЛЬСТВА Є ТЕРИТОРІЄЮ ТІЄЇ ДЕРЖАВИ ЧИЄ ТО ПОСОЛЬСТВО.
І цей принцип діє допоки між країнами небудуть розірвані дипломатичні відносини.
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Більше капсу! А по факту, розумний ти наш, побачимо як Залужного зареєструє ЦВК.
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20.02.2025 23:17 Відповісти
ЗАРЕЄСТРУЄ.
Якшо Залужний балотуватиметься в презіденти.
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20.02.2025 23:27 Відповісти
Росія хоче розсварити українських політиків у разі президентських виборів, щоб після цього поновити атаки з потрійною силою. Джерело: https://censor.net/ua/n3537006
Ахахахах ще ніколи штірліц що вводить санкції проти лідера опозиції не був такий близький до провалу.
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20.02.2025 20:09 Відповісти
От як вони викрутили. А справді теперешня влада України і є той інструмент кремля по завоюванню
нашої держави,який вони так довго створювали .
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20.02.2025 20:11 Відповісти
Схоже на юмореску
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20.02.2025 20:13 Відповісти
Це зрозуміло кожній адекватній людині. Якщо зараз "домовитись" про перемир'я і потім провести вибори - населення України втратить тонус до війни, багато хто виїде, інші не захочуть повертати окуповані території тільки б більше не стріляли, а знайдуться навіть такі що проголосують за малоросів какая разніца і згорнуть всі програми по євроінтеграції і вступу в НАТО заради примарного миру. Подивіться яку ганьбу зараз обрали для себе грузини тільки б не воювати проти русні.
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20.02.2025 20:14 Відповісти
Вибори необхідно проводити без перемир'я і вбити двох зайців одним пострілом
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21.02.2025 10:57 Відповісти
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби. Джерело: https://censor.net/ua/n3537006

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20.02.2025 20:14 Відповісти
А як це вони з потрійною силою зроблять?Чому зараз потрійно не наступають?
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20.02.2025 20:14 Відповісти
Ну це вони ще не воюють, так пллучається. А взагалі маячня написана
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20.02.2025 22:06 Відповісти
А еще пуйло стремится рассорить страны ЕС между собой, ЕС и США, Украину и США , Украину и ЕС, Одним словом --рассорить всех со всеми....
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20.02.2025 20:15 Відповісти
Гроші на вибори, чи гроші на зброю? Тільки зброя робить Україну сильнішою.
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20.02.2025 20:18 Відповісти
Так і є. Це вічна проблема українців. Коли починаються вибори то українці починають один одному рвати чуби і забувають про зовнішніх ворогів. В результаті знову століття московського рабства
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20.02.2025 20:21 Відповісти
У тебе вже мабуть взагалі чуба немає, все висмикали😆
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21.02.2025 10:58 Відповісти
В"Блумберзі " ,напевно " гівномарафону і зєліних відосиків передивилися.
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20.02.2025 20:31 Відповісти
Зебілам і їх лідору потрібно визнати, що вони дебіли. Потім створити уряд національної єдності замість шопіто. Це єдиний шлях для порятунку, у тому числі для клоуна
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20.02.2025 20:34 Відповісти
Не буде в Україні ніяких виборів до закінчення війни та звільнення усіх своїх територій! Кацапські новини можете залишити при собі
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20.02.2025 20:55 Відповісти
Із посиланням на українські спецслужби, тобто Буданова і ОП, хоча якраз тільки ОП і переслідує інших (проукраїнських) політиків.
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20.02.2025 21:11 Відповісти
І Україні також треба міняти владу, бо з цією, навіть не оновлюючи сили РФ переможе..
Споруд захисту побудувати не можуть, мін 2ї світової виробити не можуть. Все піздять. Деж ми переможемо?
А так хочь шанс що щось лишиться.
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20.02.2025 21:19 Відповісти
Ваші тупі проплачені лякалки вже ні на кого не діють. Попустіться. Вибори будуть, як би вам, гнидам зеленим, не хотілося вічно сидіти в кориті. А далі - суд за все, що ви наробили.
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20.02.2025 21:24 Відповісти
Українські спецслужби? Це Буданов, щолі? Великій підриватель Кримських мостів, які усі повинні були впасти ще до кінця 2014 року, але чомусь не впали? Так він вам і не таке розкаже.......
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20.02.2025 21:29 Відповісти
вибори неможливі.
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20.02.2025 21:55 Відповісти
Нічого у Трампа не вийде, бо ми знову проголосуєм за Зеленського. Прямо зараз у нашого президента 88% підтримки населення. Всі мої родичи, сусіди и колегі будут голосувати за Зе на майбутніх виборах.
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20.02.2025 21:58 Відповісти
Згідно останніх опитувань - ЗАЛУЖНИЙ виграє в зеленського БЕЗ ВАРІАНТІВ .

ЗАЛУЖНИЙ СТАЄ ПРЕЕЗИДЕНТОМ . Після цього москалі нападають в три рази сильніше .

І Залужний здає Україну Путіну . ГЕНІАЛЬНИЙ ТА БЕЗДОГАННИЙ ПЛАН .
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20.02.2025 22:11 Відповісти
Залишається єдине питання ... План - колумбійський ?
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20.02.2025 22:13 Відповісти
 
 