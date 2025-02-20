РФ хоче змінити владу в Україні шляхом виборів, щоб відновити війну з потрійною силою, - Bloomberg
Росія хоче розсварити українських політиків у разі президентських виборів, щоб після цього поновити атаки з потрійною силою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
За їхніми даними, ключова мета Росії –– посварити всіх українських політиків між собою, якщо голосування відбудеться, а потім відновити війну з потрійною силою після зміни влади.
Наголошується, що вибори не просто складно організувати й провести в умовах війни, вони суперечать воєнному стану, оголошеному після вторгнення Росії.
Вибори теоретично можуть відбутися, але тільки якщо США та інші союзники введуть свої війська після припинення вогню і патрулюватимуть лінію фронту, а це те, що Трамп виключив, сказала співрозмовниця Bloomberg.
"Додатковий ризик полягає в тому, що навіть перспектива усунення Зеленського може виявитися для Трампа недостатньою", - додає агентство.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Видання The Economist написало, що президент Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, проте може програти вибори Валерію Залужному, якщо той візьме в них участь.
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про це пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
Бубачка в небезпеці!
Не працює , в Україні , демократія - від неї лише руїна і розбрат
Їх усіх варто було пересадити після кожної революції по-правильному, або хоча б люструвати це по-мінімуму. Натомість уся ця мразота московська продовжує правити, грабувати і знищувати державу.
Згадуй собі що завгодно, наведені історичні події і близько не мають нічого спільного із нинішньою ситуацією.
П.С - читайте історію - завжди так було !
Для американців це явно прозріння?
Як завжди - заклякли і покірно чекають , доки їм запропонують готове рішення
Два Майдани було.
Чи Майдани це теж таке мовчання?
Поясни.
Третій поотрібен ? Навряд чи ... але 100% зрозуміло , що Україну будуть розхитувати з середини ...
бо українці мовчать ! Як завжди
Третій поотрібен ? Навряд чи
Труси чіпляй обо хрестик знімай.
На кацапах дійсно ця поговорка працює - "убей всех - однім кулом останься"
Проте терорист вимагає ще й гарантій безпеки для себе, а саме юридичного підтвердження, що Україна і західні війська не звільнятимуть окуповані території, тобто як висловився адвокат путіна Келлог: "Потрібна угода про втрату територій Україною".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-20/war-hardened-ukrainians-remain-defiant-in-face-of-trump-s-blows Bloomberg із посиланням на українські спецслужби.
українці воюють за україну! за свою землю, дім, сім'ю!
як би зе!гниді не хотілося б порулити подовше, скільки б бабла єрмачина не вкинув у продажну пресу, але прийдеться відповісти за все, поповній!
Якби путін та Трамп дійсно хотіли списати та змінити Зеленського, то вони б почали видавати наявні в них компромати на Зеленського.
Видаючи через Трампа брехню і російську позицію щодо України, путін робить з Зеленського опозицію Трампу, і цим піднімає йому рейтинг. Хоче залишити Зеленського і його кротівню у владі в Україні.
Стравити між собою обох своїх пташенят - це план путіна по знищенню тилового забезпечення України, яку він не може взяти на фронті.
Компромат, може спрацювати в таких країнах як: Великобританія, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Франція. Тоб-то в країнах, де працюють незалежні ЗМІ, є реальна опозиція, працює незалежна судова система, інститут імпічмента. Тоді компромат - має величезне значеня, тому що в разі оприлюднення компромату, та доказової бази, Президент, може не тільки втратити пост, а потрапити за грати та отримати років 10 сроку. А в нашому випадку, до того компромату, нікому в Україні не має ніякого діла. Навіть якщо виявиться, що Зеленський педофіл, що п'є кров молодих дівчат на сніданок - це ніяк не вплине на думку 90% Українців і Зеленського
Залужний вже НЕВІЙСЬКОВИЙ.
ЗАЛУЖНИЙ ВЖЕ ЦИВІЛЬНА ЛЮДИНА.
Це також діє і відносно посольств інших держав в УКРАЇНІ, бо вони також не є территорією України, а ТЕРИТОРІЯ ПОСОЛЬСТВА Є ТЕРИТОРІЄЮ ТІЄЇ ДЕРЖАВИ ЧИЄ ТО ПОСОЛЬСТВО.
І цей принцип діє допоки між країнами небудуть розірвані дипломатичні відносини.
Якшо Залужний балотуватиметься в презіденти.
Ахахахах ще ніколи штірліц що вводить санкції проти лідера опозиції не був такий близький до провалу.
нашої держави,який вони так довго створювали .
Споруд захисту побудувати не можуть, мін 2ї світової виробити не можуть. Все піздять. Деж ми переможемо?
А так хочь шанс що щось лишиться.
ЗАЛУЖНИЙ СТАЄ ПРЕЕЗИДЕНТОМ . Після цього москалі нападають в три рази сильніше .
І Залужний здає Україну Путіну . ГЕНІАЛЬНИЙ ТА БЕЗДОГАННИЙ ПЛАН .