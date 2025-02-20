Для виборів потрібне закінчення воєнного стану, наразі це малоймовірно, - голова ЦВК Діденко

Теоретично проведення виборів в Україні у 2025 році можливе, але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Можливість проведення виборів 26 жовтня 2025 року

"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", - пояснив він.

В поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко.

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Підготовки до виборів немає

"Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні. Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", - зазначив глава ЦВК.

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Обрахунок вартості друку бюлетенів

Також Діденко прокоментував заяви Петра Порошенка, який казав, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори.

За словами глави ЦВК, це не є підготовкою до виборів.

"До поліграфічного комбінату "Україна" ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив", - сказав він.

Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі "зміну форми бюлетеня". Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.

Крім того, каже Діденко, були звернення щодо того, чи може поліграфічний комбінат "Україна" виготовляти бюлетені за допомогою шрифта Брайля, щоб зробити їх доступнішими для людей з вадами зору.

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Відновлення роботи Державного реєстру виборців

Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК "не потрапили в руки ворога, в першу чергу через відділи ведення реєстру, які знаходились на тих територіях, які опинилися під окупацією дуже швидко". Це було зроблено також з міркувань кібербезпеки.

"Коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення реєстру в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей всіх в реєстр. Вона тривала якийсь час, більше ніж пів року, вона завершилась. Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися", - сказав Діденко.

За його словами, реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він "повинен бути актуальний завжди".

"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальністю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", - підсумував очільник ЦВК.

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