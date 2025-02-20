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Для виборів потрібне закінчення воєнного стану, наразі це малоймовірно, - голова ЦВК Діденко

Чи можливі вибори 26 жовтня. Відповідь ЦВК

Теоретично проведення виборів в Україні у 2025 році можливе, але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Можливість проведення виборів 26 жовтня 2025 року

"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", - пояснив він.

В поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко.

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Підготовки до виборів немає

"Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні. Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", - зазначив глава ЦВК.

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Обрахунок вартості друку бюлетенів

Також Діденко прокоментував заяви Петра Порошенка, який казав, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори.

За словами глави ЦВК, це не є підготовкою до виборів.

"До поліграфічного комбінату "Україна" ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив", - сказав він.

Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі "зміну форми бюлетеня". Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.

Крім того, каже Діденко, були звернення щодо того, чи може поліграфічний комбінат "Україна" виготовляти бюлетені за допомогою шрифта Брайля, щоб зробити їх доступнішими для людей з вадами зору.

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Відновлення роботи Державного реєстру виборців

Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК "не потрапили в руки ворога, в першу чергу через відділи ведення реєстру, які знаходились на тих територіях, які опинилися під окупацією дуже швидко". Це було зроблено також з міркувань кібербезпеки.

"Коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення реєстру в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей всіх в реєстр. Вона тривала якийсь час, більше ніж пів року, вона завершилась. Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися", - сказав Діденко.

За його словами, реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він "повинен бути актуальний завжди".

"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальністю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", - підсумував очільник ЦВК.

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Автор: 

вибори (6726) ЦВК (1177) Діденко Олег (30)


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Топ коментарі
+14
черговий зелений дегенерат кинувся на захист свого кормільця.

зе!гнида!
тобі ж казали, в травні 2024, йди по хорошому.
нє!
вперлося.
поки зе!шобла при владі, у україни все менше шансів зберегти свою державність!
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20.02.2025 09:37 Відповісти
+13
О... вилізли трудяги-держслужбовці із ЦВК Тоді поясни голова цИвИкА, хто і як формував кошторис у частині заробітних плат вам, як ні виборчого процесу не має, ні підготовки до нього, а у вас одні з найбільших премій та надбавок у державному секторі...
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20.02.2025 09:33 Відповісти
+8
Подивіться скільки нам коштують ці дармоїди ЦВК у період між виборами
Чи не розумно булоб цвк обєднати з інститутом статистики, а кошти за організцію та проведення виборів виплачувати лише у період виборів

згідно з опублікованими деклараціями членів Центрвиборчкому за 2023 рік - менше 2 мільйонів ніхто з них не отримав. Зокрема голова ЦВК Олег Діденко задекларував за минулий рік 2 504 875 грн заробітної плати, його заступник Сергій Дубовик - 2 374 079 грн, ще один заступник Віталій Плукар - 2 322 404 грн, а секретар ЦВК Олена Гатаулліна - 2 310 170 грн.

Члени ЦВК отримали трохи нижчу зарплату: Оксана Боярчук - 2 066 127 грн, Андрій Гевко - 2 063 036 грн, Вікторія Глущенко - 2 093 920 грн, Віталій Грень - 2 081 651 грн, Андрій Євстігнєєв - 2 069 765 грн, Ірина Єфремова - 2 062 751 грн, Олександра Кармаза - 2 077 176 грн, Павло Любченко - 2 141 509 грн, Юрій Мірошниченко - 2 057 700 грн, Володимир Перепелюк - 2 095 433 грн, Сергій Постівій - 2 282 558 грн.

https://www.komersant.info/do-170-tys-hrn-misiats-skilky-***********-chleny-tsvk-u-mizhvyborchyy-period/
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20.02.2025 09:49 Відповісти
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О... вилізли трудяги-держслужбовці із ЦВК Тоді поясни голова цИвИкА, хто і як формував кошторис у частині заробітних плат вам, як ні виборчого процесу не має, ні підготовки до нього, а у вас одні з найбільших премій та надбавок у державному секторі...
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20.02.2025 09:33 Відповісти
Сам в шоці , дійсно якщо немає виборів то якого вони там роблять в ЦВК ? Дружненько потопав в ТЦК і на фронт , хай там своєю пошкарябаною харею орків лякає .
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20.02.2025 10:36 Відповісти
Головне, щоб Козир і далі керував маріонеткою
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20.02.2025 09:36 Відповісти
черговий зелений дегенерат кинувся на захист свого кормільця.

зе!гнида!
тобі ж казали, в травні 2024, йди по хорошому.
нє!
вперлося.
поки зе!шобла при владі, у україни все менше шансів зберегти свою державність!
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20.02.2025 09:37 Відповісти
Конституція забороняє вибори Верховної Ради при ВС!
Про вибори Президента такої заборони НЕМАЄ!
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20.02.2025 09:38 Відповісти
Вони керуються законом про вибори.
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20.02.2025 09:41 Відповісти
Вони керуються ЦУ з ОПи!
Як Єрмака скаже - так вони і брешуть.
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20.02.2025 09:43 Відповісти
Ще раз. Зеленохвостий Конституцію поставив на паузу. Тому - вони всюди тикають Закон України "Про вибори".
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Повноваження президента та ВР теж прописані у Конституції.
Вони теж "на паузі"...
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20.02.2025 10:30 Відповісти
Отак у зелених вибірково працює конституційна пауза..от що хорошего Ви очікуєте від клованів, нарків, крадіїв, фсбшних кротів при владі?((
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20.02.2025 10:39 Відповісти
Про воєнний стан
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20.02.2025 11:46 Відповісти
на конституції зараз те, чим грав на роялі.
ти прочитав статтю, доволі велику.
бачив хоч одне слово, ВІЙНА????
я не бачив.....
тож у них, зелених, війни дійсно нема!!!
і подивись на його сурйозне ...бало!!!
як думаєш, його можна замінити жінкою????
я думаю так, та 90% остальних жополизів.
але вони броньовані.
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20.02.2025 09:51 Відповісти
Усі мобілізовані, особливо ті шо вже відвоювали майже три роки З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЮТЬ ваших ВИБОРІВ.
ваші ВИБОРИ ТО НАШ ДЄМБЕЛЬ.

І велком ту ю в ЗСУ.
АЛЕ НА КОНТРАКТ.
ЩОБ ВАС НЕ ДЕМОБІЛІЗУВАЛИ У ЗВ"ЯЗКУ З ВІДМІНЮ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ.
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20.02.2025 13:25 Відповісти
Банду зелених - геть !!!
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20.02.2025 09:39 Відповісти
А ти кого би хотів бачити наступним Президентом?
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20.02.2025 10:09 Відповісти
нікуди від виборів Україна не подінеться
змусять
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20.02.2025 09:42 Відповісти
Так. Обов'язково потрібно змінити законодавство бо попереднє не годиться.
По негодному обрали Кловуна. А тоді війни не було, не був окупований Крим та Донецьк з Луганськом.
Уточнили списки виборців - хто хоче той проголосує. І вперед з піснями.
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20.02.2025 09:42 Відповісти
Тоді небуло ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ.
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Так відмінити його. Зникне "комендантський час" який нікому не потрібен та "блокпости" якими ментура прикриває свій безпредел. Та й все.
Чи зразу ЗСУ піднімуть руки та підуть здаватись?
Дебільній тупизні немає пределу.
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20.02.2025 14:13 Відповісти
Я ТІКО ЗА.
ТВОЇ ,,ВИБОРИ" ТО Є МІЙ ДЄМБЄЛЬ.
А заодно перевірка на твій патріотізи і любов до УКРАЇНИ.
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20.02.2025 17:06 Відповісти
В кварталі95 служиш? Чи артист? Тоді да - тобі дембель.
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Не безталанним діванним героям розмірковувати хто де служить.
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20.02.2025 17:46 Відповісти
Подивіться скільки нам коштують ці дармоїди ЦВК у період між виборами
Чи не розумно булоб цвк обєднати з інститутом статистики, а кошти за організцію та проведення виборів виплачувати лише у період виборів

згідно з опублікованими деклараціями членів Центрвиборчкому за 2023 рік - менше 2 мільйонів ніхто з них не отримав. Зокрема голова ЦВК Олег Діденко задекларував за минулий рік 2 504 875 грн заробітної плати, його заступник Сергій Дубовик - 2 374 079 грн, ще один заступник Віталій Плукар - 2 322 404 грн, а секретар ЦВК Олена Гатаулліна - 2 310 170 грн.

Члени ЦВК отримали трохи нижчу зарплату: Оксана Боярчук - 2 066 127 грн, Андрій Гевко - 2 063 036 грн, Вікторія Глущенко - 2 093 920 грн, Віталій Грень - 2 081 651 грн, Андрій Євстігнєєв - 2 069 765 грн, Ірина Єфремова - 2 062 751 грн, Олександра Кармаза - 2 077 176 грн, Павло Любченко - 2 141 509 грн, Юрій Мірошниченко - 2 057 700 грн, Володимир Перепелюк - 2 095 433 грн, Сергій Постівій - 2 282 558 грн.

https://www.komersant.info/do-170-tys-hrn-misiats-skilky-***********-chleny-tsvk-u-mizhvyborchyy-period/
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20.02.2025 09:49 Відповісти
Ніхто на це не дасть відповіді. Так як і про зарплати суддям та прокурорам.
Думаю, для лояльності владі.
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20.02.2025 09:55 Відповісти
Якщо вони не будуть платити великі гроші тим підрафуям, вони всі втратять владу. Чесні вибори нікому з них не цікаві
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Ты тут не хитри,суть проблемы - это замена туманоголового,а там схема простая,меняют голову рады на того,на кого покажут спонсоры бюджета,а потом пианист пишет заяву на увольнение по причине несоответствия уровня образования и интеллектуальным способностям занимаемой должности,все легко и просто.
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Для виборів потрібне виконання Конституції України ,а для непроведення їх , є бажання "зелених пройдисвітів її нарушувати , для того , щоб залишитися при владі..
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20.02.2025 10:13 Відповісти
а от якщо таки оголосити вибори - міжнародні спостерігачі - всякі німці, американці, іспанці і прочі мадяри - поїдуть на дільниці десь під Покровськом чи хоча б у Харків? чи скажуть,що вірять нам на слово?
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20.02.2025 10:23 Відповісти
зачем платить столько бабла всяким цвк и депутатам без легитимности во время войны? всех на минималку и дать питание в столовой мивиной максимум. в тех же США почему-то всякие шатдауны - остановки работы правительства без бабла (или даже без закона о нем) регулярно, а у нас во время войны вместо заводов\обучения населения\ постройки линий обороны\конструкторских бюро и т.п. всяким мудозвонам раздают полбюджета на просирание, и считают, что так победят. мародеры.
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20.02.2025 10:59 Відповісти
Головних фальсифікаторів, за допомогою яких весь цей кремлівський зброд дорвався до влади, потрібно тримати на прикормі.
Кругова порука, круговий компромат один на одного тримають ту шайку у купі.
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20.02.2025 11:54 Відповісти
Діденко не знає законодавства

В Конституції України існує заборона виборів у Верховну Раду під час дії воєнного чи надзвичайного стану - Конституція Стаття 83.
Нічого подібного для виборів президента не передбачено.

А отут, як це сталось.

2023-12-23 Україна. Конституційний переворот.


https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
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20.02.2025 11:02 Відповісти
Наразі готовьтесь к выборам, заставят похоже и седьмой год посидеть не получится...
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20.02.2025 11:53 Відповісти
Зельоні масово брешуть про вибори. Вже повним ходом підготовка. Держпідприємству "Україна" наказали зробити розрахунки роздруківки бюлетенів на президентські вибори. В навчальні заклади розіслані директиви про поновлення оновлення даних щодо приміщень дільничих виборчих комісій, та приміщень для голосування.
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20.02.2025 12:20 Відповісти
Что же ты такое тупое, председатель ЦВК?

Мало окончания военного положения, нужно, чтобы Украина восстановила свои границы, чтобы возвратились с войны наши ребята, чтобы возвратились все наши беженцы, чтобы все они обустроились, чтобы страна узнала всю правду, кто и на кого работал во время войны, кто и как будет наказан за дела свои, вот только тогда, можно будет говорить о выборах.

Прошу на форуме поддержать мою статью " Вставай, Украина!"
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20.02.2025 13:19 Відповісти
ДАЄШЬ ВИБОРИ.
ДАЄШЬ ДЕМБЄЛЬ МОБІЛІЗОВАНИМ.

А усі ,,завиборці" У ЗСУ та НАЦГВАРДІЮ.
Але НА КОНТРАКТ
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20.02.2025 13:32 Відповісти
 
 