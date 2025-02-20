Для виборів потрібне закінчення воєнного стану, наразі це малоймовірно, - голова ЦВК Діденко
Теоретично проведення виборів в Україні у 2025 році можливе, але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану.
Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Можливість проведення виборів 26 жовтня 2025 року
"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", - пояснив він.
В поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко.
Підготовки до виборів немає
"Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні. Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", - зазначив глава ЦВК.
Обрахунок вартості друку бюлетенів
Також Діденко прокоментував заяви Петра Порошенка, який казав, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори.
За словами глави ЦВК, це не є підготовкою до виборів.
"До поліграфічного комбінату "Україна" ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив", - сказав він.
Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі "зміну форми бюлетеня". Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.
Крім того, каже Діденко, були звернення щодо того, чи може поліграфічний комбінат "Україна" виготовляти бюлетені за допомогою шрифта Брайля, щоб зробити їх доступнішими для людей з вадами зору.
Відновлення роботи Державного реєстру виборців
Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК "не потрапили в руки ворога, в першу чергу через відділи ведення реєстру, які знаходились на тих територіях, які опинилися під окупацією дуже швидко". Це було зроблено також з міркувань кібербезпеки.
"Коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення реєстру в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей всіх в реєстр. Вона тривала якийсь час, більше ніж пів року, вона завершилась. Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися", - сказав Діденко.
За його словами, реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він "повинен бути актуальний завжди".
"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальністю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", - підсумував очільник ЦВК.
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зе!гнида!
тобі ж казали, в травні 2024, йди по хорошому.
нє!
вперлося.
поки зе!шобла при владі, у україни все менше шансів зберегти свою державність!
Про вибори Президента такої заборони НЕМАЄ!
Як Єрмака скаже - так вони і брешуть.
Вони теж "на паузі"...
ти прочитав статтю, доволі велику.
бачив хоч одне слово, ВІЙНА????
я не бачив.....
тож у них, зелених, війни дійсно нема!!!
і подивись на його сурйозне ...бало!!!
як думаєш, його можна замінити жінкою????
я думаю так, та 90% остальних жополизів.
але вони броньовані.
ваші ВИБОРИ ТО НАШ ДЄМБЕЛЬ.
І велком ту ю в ЗСУ.
АЛЕ НА КОНТРАКТ.
ЩОБ ВАС НЕ ДЕМОБІЛІЗУВАЛИ У ЗВ"ЯЗКУ З ВІДМІНЮ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ.
змусять
По негодному обрали Кловуна. А тоді війни не було, не був окупований Крим та Донецьк з Луганськом.
Уточнили списки виборців - хто хоче той проголосує. І вперед з піснями.
Чи зразу ЗСУ піднімуть руки та підуть здаватись?
Дебільній тупизні немає пределу.
ТВОЇ ,,ВИБОРИ" ТО Є МІЙ ДЄМБЄЛЬ.
А заодно перевірка на твій патріотізи і любов до УКРАЇНИ.
Чи не розумно булоб цвк обєднати з інститутом статистики, а кошти за організцію та проведення виборів виплачувати лише у період виборів
згідно з опублікованими деклараціями членів Центрвиборчкому за 2023 рік - менше 2 мільйонів ніхто з них не отримав. Зокрема голова ЦВК Олег Діденко задекларував за минулий рік 2 504 875 грн заробітної плати, його заступник Сергій Дубовик - 2 374 079 грн, ще один заступник Віталій Плукар - 2 322 404 грн, а секретар ЦВК Олена Гатаулліна - 2 310 170 грн.
Члени ЦВК отримали трохи нижчу зарплату: Оксана Боярчук - 2 066 127 грн, Андрій Гевко - 2 063 036 грн, Вікторія Глущенко - 2 093 920 грн, Віталій Грень - 2 081 651 грн, Андрій Євстігнєєв - 2 069 765 грн, Ірина Єфремова - 2 062 751 грн, Олександра Кармаза - 2 077 176 грн, Павло Любченко - 2 141 509 грн, Юрій Мірошниченко - 2 057 700 грн, Володимир Перепелюк - 2 095 433 грн, Сергій Постівій - 2 282 558 грн.
https://www.komersant.info/do-170-tys-hrn-misiats-skilky-***********-chleny-tsvk-u-mizhvyborchyy-period/
Думаю, для лояльності владі.
Кругова порука, круговий компромат один на одного тримають ту шайку у купі.
В Конституції України існує заборона виборів у Верховну Раду під час дії воєнного чи надзвичайного стану - Конституція Стаття 83.
Нічого подібного для виборів президента не передбачено.
А отут, як це сталось.
2023-12-23 Україна. Конституційний переворот.
https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
Мало окончания военного положения, нужно, чтобы Украина восстановила свои границы, чтобы возвратились с войны наши ребята, чтобы возвратились все наши беженцы, чтобы все они обустроились, чтобы страна узнала всю правду, кто и на кого работал во время войны, кто и как будет наказан за дела свои, вот только тогда, можно будет говорить о выборах.
Прошу на форуме поддержать мою статью " Вставай, Украина!"
ДАЄШЬ ДЕМБЄЛЬ МОБІЛІЗОВАНИМ.
А усі ,,завиборці" У ЗСУ та НАЦГВАРДІЮ.
Але НА КОНТРАКТ