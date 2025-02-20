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Україна самостійно вирішуватиме про час проведення виборів президента, - Сікорський

Сікорський про проведення виборів в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо ж вибори відбуватимуться в Україні, то їх слід провести й у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

Під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту Сікорський зазначив, для того, щоб усі сторони майбутніх переговорів про мир мали демократичний мандат, необхідно провести вибори президента не лише в Україні, а й у Росії.

Він заявив, що базуючись на нормах Конституції, Україна самостійно вирішуватиме, коли проводити вибори президента в країні. Однак, якщо ж Росія наполягатиме на демократичному підтвердженні повноважень, то вибори мають пройти як в Україні, так і в РФ.

"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – наголосив польський міністр.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни, Сікорський сказав: "Це – внутрішнє питання України".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у новій заяві назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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Автор: 

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Трамп піднімає рейтинги зеленського, Зеля піднімає рейтинг Порошенко ., скоро баба Юля вже прогріаатиме свою інвалідну коляску, любі мАї..
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20.02.2025 07:11 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.02.2025 07:18 Відповісти
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20.02.2025 07:33 Відповісти
на виборчуільницю як прилетить русский голос - усім буде харашо
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20.02.2025 08:08 Відповісти
 
 