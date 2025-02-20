Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, - Макрон
Припинення вогню буде рівноцінним капітуляції України і це є неприпустимим.
Про це заявив президент Франції Емманюєль Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України", - сказав Макрон.
Він вважає, що "наша безпека та інтереси Франції поставлені на карту", коли США та РФ розпочинають переговори війни в Україні і закликав європейців "збільшити військові зусилля". "Ми, французи, маємо сильну армію, найефективнішу в Європі. Ми повинні зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав Макрон.
При цьому він не виключає введення французьких військ в Україну в разі досягнення мирної угоди з РФ. "Ми не маємо наміру відправляти комбатантів в Україну", - сказав Макрон, не виключивши відправку французьких військ "після того, як будуть проведені переговори про мир..., щоб гарантувати безпеку українців" і "щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий і підписаний".
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передайте макрону, хто там ближче.
Конкретика повинна бути! Цілі!
Цілей перемогти ***** вже давно нема зрозуміло, також кордонів 91 нема зрозуміло.
Але ж Україна зточує своє військо теж , а дизпропорція з московитами величезна!
отже потрібні конкретні рішення , війська Європейські , загальний штаб ведення управління , так це 3 світова , але давайте будемо чесними без 3 світової питання ***** і московіі вирішенн не буде !
А ось було негарно... Пане Макрон.😿🤢
А мир це хіба не припинення вогню?
Цікаво, а що таке мир в Україні? Повне, фізичне знищення мордору? Ну так, нема питань. Welcome з пабів Манчестеру на нуль в Україну.)
+ ще є Ердоган та Британія
німцям треба трохи ще дотиснути