УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5844 відвідувача онлайн
Новини
3 176 28

Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, - Макрон

Емманюель макрон

Припинення вогню буде рівноцінним капітуляції України і це є неприпустимим.

Про це заявив президент Франції Емманюєль Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України", - сказав Макрон.

Він вважає, що "наша безпека та інтереси Франції поставлені на карту", коли США та РФ розпочинають переговори війни в Україні і закликав європейців "збільшити військові зусилля". "Ми, французи, маємо сильну армію, найефективнішу в Європі. Ми повинні зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав Макрон.

При цьому він не виключає введення французьких військ в Україну в разі досягнення мирної угоди з РФ. "Ми не маємо наміру відправляти комбатантів в Україну", - сказав Макрон, не виключивши відправку французьких військ "після того, як будуть проведені переговори про мир..., щоб гарантувати безпеку українців" і "щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий і підписаний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп робить заангажовані заяви, без жодних консультацій з Європою, - речниця уряду Франції

Автор: 

Франція (3122) Макрон Емманюель (1535) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, а потім і всій Європи , тому трамп пішов нах... - Макрон
показати весь коментар
20.02.2025 21:39 Відповісти
+7
Будь-яке припинення вогню означатиме автоматичну поразку, капітуляцію і відмову від окупованих територій, а це суперечить як інтересам України, так і Європи. Кремль сам вибрав тактику довгої війни на виснаження, тому тут переможе той хто буде здатний довго і постійно воювати.
показати весь коментар
20.02.2025 21:41 Відповісти
+6
Я вже казав, припинення вогню буде, коли кацапи видохнуться і ЗСУ почнуть їх потроху відганяти.....
показати весь коментар
20.02.2025 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
💯
показати весь коментар
20.02.2025 21:37 Відповісти
Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, а потім і всій Європи , тому трамп пішов нах... - Макрон
показати весь коментар
20.02.2025 21:39 Відповісти
Він міг би уточнити, якого миру він хоче. Капітуляції росії? Ну то якось погано вони стараються. Хотіти хочуть, а робити - не роблять.
показати весь коментар
20.02.2025 21:59 Відповісти
Будь-яке припинення вогню означатиме автоматичну поразку, капітуляцію і відмову від окупованих територій, а це суперечить як інтересам України, так і Європи. Кремль сам вибрав тактику довгої війни на виснаження, тому тут переможе той хто буде здатний довго і постійно воювати.
показати весь коментар
20.02.2025 21:41 Відповісти
Ти там цей, бургером в США не подавись будь ласка, хлопці в окопах дуже переживають 😸
показати весь коментар
20.02.2025 22:03 Відповісти
Та це ж найвідданіші партіоти України, дзяволять з-за кордону.
показати весь коментар
21.02.2025 02:52 Відповісти
ми хочемо миру, а не втрати територій!
передайте макрону, хто там ближче.
показати весь коментар
20.02.2025 21:45 Відповісти
Я вже казав, припинення вогню буде, коли кацапи видохнуться і ЗСУ почнуть їх потроху відганяти.....
показати весь коментар
20.02.2025 21:46 Відповісти
Кацапи видихаються а ЗСУ ні? Що ти куриш?
показати весь коментар
20.02.2025 22:35 Відповісти
не буде довіри до влади, не буде ї перемоги
показати весь коментар
20.02.2025 21:48 Відповісти
"Хочу быть миллионером , как и мой отец! Он шо, миллионер? Нет, тоже хочет". Анекдот древний, но все еще актуальный.
показати весь коментар
20.02.2025 21:52 Відповісти
Маячня!
Конкретика повинна бути! Цілі!
Цілей перемогти ***** вже давно нема зрозуміло, також кордонів 91 нема зрозуміло.
Але ж Україна зточує своє військо теж , а дизпропорція з московитами величезна!
отже потрібні конкретні рішення , війська Європейські , загальний штаб ведення управління , так це 3 світова , але давайте будемо чесними без 3 світової питання ***** і московіі вирішенн не буде !
показати весь коментар
20.02.2025 21:56 Відповісти
Якщо закрити очі і навмання дати копняка - поцілиш у Макрона!
показати весь коментар
20.02.2025 22:00 Відповісти
Ми, французи, маємо сильну армію, найефективнішу в Європі. Ми повинні зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав Макрон. Джерело: https://censor.net/ua/n3537025
А ось було негарно... Пане Макрон.😿🤢
показати весь коментар
20.02.2025 22:01 Відповісти
Риторика шизофренiка. Як тут не згадати 1984: Вiйна - це мир. Свобода - це рабство. Незнания - це сила.
показати весь коментар
20.02.2025 22:03 Відповісти
Я тут згадав, як Франція Гітлера ганяла, чи то здалося мені.
показати весь коментар
20.02.2025 22:06 Відповісти
Зараз ця риторика в усієї Європи. Всі хочуть миру, але щоб вогонь не припинявся. Що це за мир не зовсім зрозуміло.
показати весь коментар
20.02.2025 22:39 Відповісти
"Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України"

А мир це хіба не припинення вогню?
показати весь коментар
20.02.2025 22:36 Відповісти
А мир це хіба не припинення вогню?

Цікаво, а що таке мир в Україні? Повне, фізичне знищення мордору? Ну так, нема питань. Welcome з пабів Манчестеру на нуль в Україну.)
показати весь коментар
21.02.2025 02:56 Відповісти
Та вам, підарасам лицемірним, аби Україна вічно воювала, щоб по ваші сраки ***** не прийшло. Не ваші ж діти гинуть в окопаї і під ракетами. Гниди.
показати весь коментар
21.02.2025 00:08 Відповісти
Цікаво, а що на це каже чоловік Макрона
показати весь коментар
21.02.2025 02:58 Відповісти
Макроша - справжній лідер Європи!
+ ще є Ердоган та Британія
німцям треба трохи ще дотиснути
показати весь коментар
21.02.2025 00:51 Відповісти
Нарешті. ***....
показати весь коментар
21.02.2025 03:46 Відповісти
 
 