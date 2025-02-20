Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, - Макрон

Припинення вогню буде рівноцінним капітуляції України і це є неприпустимим.

Про це заявив президент Франції Емманюєль Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України", - сказав Макрон.

Він вважає, що "наша безпека та інтереси Франції поставлені на карту", коли США та РФ розпочинають переговори війни в Україні і закликав європейців "збільшити військові зусилля". "Ми, французи, маємо сильну армію, найефективнішу в Європі. Ми повинні зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав Макрон.

При цьому він не виключає введення французьких військ в Україну в разі досягнення мирної угоди з РФ. "Ми не маємо наміру відправляти комбатантів в Україну", - сказав Макрон, не виключивши відправку французьких військ "після того, як будуть проведені переговори про мир..., щоб гарантувати безпеку українців" і "щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий і підписаний".

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