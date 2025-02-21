Конкретики щодо зустрічі Путіна і Трампа немає, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретики щодо зустрічі Путіна та Трампа немає.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"Конкретики щодо зустрічі Путіна і Трампа немає, поки є розуміння необхідності її проведення", - сказав він.

Пєсков вкотре заявив, що Україна "не хоче налагоджувати мир". Водночас заявив, що "Путін залишається відкритим для врегулювання українського питання через мирні переговори".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним багато в чому залежатиме від того, чи вдасться досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

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