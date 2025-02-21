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Конкретики щодо зустрічі Путіна і Трампа немає, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна та Трампа

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретики щодо зустрічі Путіна та Трампа немає.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"Конкретики щодо зустрічі Путіна і Трампа немає, поки є розуміння необхідності її проведення", - сказав він.

Пєсков вкотре заявив, що Україна "не хоче налагоджувати мир". Водночас заявив, що "Путін залишається відкритим для врегулювання українського питання через мирні переговори".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним багато в чому залежатиме від того, чи вдасться досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

Читайте: Макрон про зустріч з Трампом: Збираюся сказати йому, що з Путіним не можна бути слабким

Автор: 

Пєсков Дмитро (1710) путін володимир (24230) росія (66478) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+5
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21.02.2025 11:53 Відповісти
+3
Зніміть їм номер в мотелі, нехай "зустрінуться".
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21.02.2025 11:49 Відповісти
+3
"кімната для молодят" є в тому готелі?
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21.02.2025 11:52 Відповісти
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21.02.2025 11:49 Відповісти
хобі і трамп так "зістарився", як та ківа...

.
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21.02.2025 11:53 Відповісти
Зніміть їм номер в мотелі, нехай "зустрінуться".
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21.02.2025 11:49 Відповісти
"кімната для молодят" є в тому готелі?
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21.02.2025 11:52 Відповісти
Є тільки для старих маразматичних диктаторів-пердунів.
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21.02.2025 11:59 Відповісти
Та номер вже зняли, спеціально обучені люди, але ще не визначились з сексуальними іграшками, яким надають перевагу обидві сторони ... ЗА ЗГОДОЮ... !!!
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21.02.2025 11:52 Відповісти
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21.02.2025 11:53 Відповісти
Ось і я про теж, рудий дід з америки любить щось потужне, технологічне, щоб діставало аж до пустої черепної коробки(через дупу звичайно) і заміняло там відсутність мізків....
А дідуля з паРАШІ взагалі в не сознаке... мальчіка в пузико???? Гімастку на шпагате, але обов"язково мають бути - гівностічєскя булави... яму в жопу...
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21.02.2025 12:04 Відповісти
Піди, сам себе подрочи,піська.
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21.02.2025 11:51 Відповісти
Канєша! Нікчкой канкрєтікі. Ані встрєтятся інкогніто. Как Штврліц с женой в Елєфантє.
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21.02.2025 11:54 Відповісти
а зустрічі НЕ буде !

зовсім!
скільки б ці старі альфа-самці не зливали Україну, хтось із них буде "програвшим".

.
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21.02.2025 11:57 Відповісти
Значит конкретика уже есть.
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21.02.2025 11:58 Відповісти
не тільки Трамп із пієтетом ставився до Путіна, а й Путін до Трампа. зі слів Трампа, вимовлених уже під час президентської кампанії у червні 2016 року: "він сказав дещо особливе про мене.

він сказав, що я - геній"
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21.02.2025 11:59 Відповісти
трамп успішно наближається до свого імпічменту
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21.02.2025 12:00 Відповісти
Этот еще усатый скопец
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21.02.2025 13:38 Відповісти
Пройдёт время и вы все убедитесь, то даже дебил трамп не захочет встречаться с дебилом путлером, так будет!
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21.02.2025 14:14 Відповісти
 
 