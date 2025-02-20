Макрон про зустріч з Трампом: Збираюся сказати йому, що з Путіним не можна бути слабким
Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за декілька днів, щоб попередити його про небезпеку поступок Кремлю.
Про це французький лідер сказав, відповідаючи на питання користувачів X під час прямого ефіру, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Макрона, під час зустрічі з Трампом він збирається переконати американського лідера, що інтереси США та Європи збігаються.
"Я збираюся сказати йому, що з президентом Путіним, в принципі, не можна бути слабким. Це не те, ким ви є, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви будете користуватися довірою Китаю, якщо будете слабкими з Путіним?",- сказав Макрон.
Водночас,як зауважив президент Франції, Трамп створює невизначеність для Путіна - це добре для Заходу.
"Дональд Трамп створює невизначеність для інших, тому що він хоче укладати угоди, знаходити домовленості. Він створює невизначеність для Путіна - це дуже добре для нас. Трамп приходить з новою адміністрацією, і російський президент спостерігає за ним, не знаючи, що він буде робити. Він думає, що той здатен на все, і це створює невизначеність. Що ж, ця невизначеність хороша для нас і для України",-вважає Макрон.
Також політик сказав, що не вірить в те, що президент США "може пожертвувати Україною".
"Є страх, що він (Трамп,- ред.) може бути здатний домовитися про щось недостатнє. Що він може залишити занадто багато на столі, пожертвувати Україною і так далі. Я в це не вірю",- заявив очільник Франції.
Він додав, що причина цієї тривоги – не Дональд Трамп, а загроза, яку несе Росія.
"Сьогодні я небезпідставно занепокоєний, тому що ситуація викликає занепокоєння. Але це не через президента Трампа, а через те, що Росія розпочала цю війну, і Росія озброєна до зубів і стоїть на наших кордонах",- наголосив Макрон.
Французький лідер розповів, що має намір обговорити з Трампом ключові питання і докласти всіх можливих зусиль для захисту європейських інтересів.
"Я йду туди із зобов'язаннями, з питаннями, які я хочу вирішити, докладаючи всіх можливих зусиль. І я буду робити це невтомно, з єдиним фронтом європейців",- сказав Макрон.
Раніше у Білому домі розповіли, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.
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І цей вирішив плазонути , та нагадати Трампу який він величний.
або фізично знищити , за всі звірства , які він скоює
в Украіні !
З терористом не може бути жодних розмов 😡
КОНГЕНІАЛЬНО ! (с)
--- Дональд , скажи мені хто твій друг, тоді я скажу хто ти.
Коли ми побачимо можливість для бізнесу, ми намагатимемося її використовувати", - цитує його Financial Times.
ЕС наповнюється мігрантами, витрати на оборону мізерні, китайський автопром почав конкурувати з німецьким. Сотні заводів і важливих виробництв Америки передислоковані в Китай.
Майже недіючі санкції проти РФ.
Ситуація така, що одна північна Корея вже сильніша ніж усі армії Євросоюзу.
В такій ситуації прагматичніше просто купити Путіна і відкласти протистояння на декілька років.
Проблема як завжди у ЄС, поки всередині не буде єдності і саме головне страх розпаду не переможе бажання грошей, доки будуть торгувати з ворогами. Тому США і психують і погрожують вивести війська.
Только чтобы остановить войну