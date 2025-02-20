Макрон про зустріч з Трампом: Збираюся сказати йому, що з Путіним не можна бути слабким

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за декілька днів, щоб попередити його про небезпеку поступок Кремлю.

Про це французький лідер сказав, відповідаючи на питання користувачів X під час прямого ефіру, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, під час зустрічі з Трампом він збирається переконати американського лідера, що інтереси США та Європи збігаються.

"Я збираюся сказати йому, що з президентом Путіним, в принципі, не можна бути слабким. Це не те, ким ви є, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви будете користуватися довірою Китаю, якщо будете слабкими з Путіним?",- сказав Макрон.

Водночас,як зауважив президент Франції, Трамп створює невизначеність для Путіна - це добре для Заходу.

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"Дональд Трамп створює невизначеність для інших, тому що він хоче укладати угоди, знаходити домовленості. Він створює невизначеність для Путіна - це дуже добре для нас. Трамп приходить з новою адміністрацією, і російський президент спостерігає за ним, не знаючи, що він буде робити. Він думає, що той здатен на все, і це створює невизначеність. Що ж, ця невизначеність хороша для нас і для України",-вважає Макрон.

Також політик сказав, що не вірить в те, що президент США "може пожертвувати Україною".

"Є страх, що він (Трамп,- ред.) може бути здатний домовитися про щось недостатнє. Що він може залишити занадто багато на столі, пожертвувати Україною і так далі. Я в це не вірю",- заявив очільник Франції.

Він додав, що причина цієї тривоги – не Дональд Трамп, а загроза, яку несе Росія.

"Сьогодні я небезпідставно занепокоєний, тому що ситуація викликає занепокоєння. Але це не через президента Трампа, а через те, що Росія розпочала цю війну, і Росія озброєна до зубів і стоїть на наших кордонах",- наголосив Макрон.

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Французький лідер розповів, що має намір обговорити з Трампом ключові питання і докласти всіх можливих зусиль для захисту європейських інтересів.

"Я йду туди із зобов'язаннями, з питаннями, які я хочу вирішити, докладаючи всіх можливих зусиль. І я буду робити це невтомно, з єдиним фронтом європейців",- сказав Макрон.

Раніше у Білому домі розповіли, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

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