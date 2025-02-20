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Макрон про зустріч з Трампом: Збираюся сказати йому, що з Путіним не можна бути слабким

Еманнюель Макрон про своюзустріч із Трампом

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за декілька днів, щоб попередити його про небезпеку поступок Кремлю.

Про це французький лідер сказав, відповідаючи на питання користувачів X під час прямого ефіру, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, під час зустрічі з Трампом він збирається переконати американського лідера, що інтереси США та Європи збігаються.

"Я збираюся сказати йому, що з президентом Путіним, в принципі, не можна бути слабким. Це не те, ким ви є, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви будете користуватися довірою Китаю, якщо будете слабкими з Путіним?",- сказав Макрон.

Водночас,як зауважив президент Франції, Трамп створює невизначеність для Путіна - це добре для Заходу.

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"Дональд Трамп створює невизначеність для інших, тому що він хоче укладати угоди, знаходити домовленості. Він створює невизначеність для Путіна - це дуже добре для нас. Трамп приходить з новою адміністрацією, і російський президент спостерігає за ним, не знаючи, що він буде робити. Він думає, що той здатен на все, і це створює невизначеність. Що ж, ця невизначеність хороша для нас і для України",-вважає Макрон.

Також політик сказав, що не вірить в те, що президент США "може пожертвувати Україною".

"Є страх, що він (Трамп,- ред.) може бути здатний домовитися про щось недостатнє. Що він може залишити занадто багато на столі, пожертвувати Україною і так далі. Я в це не вірю",- заявив очільник Франції.

Він додав, що причина цієї тривоги – не Дональд Трамп, а загроза, яку несе Росія.

"Сьогодні я небезпідставно занепокоєний, тому що ситуація викликає занепокоєння. Але це не через президента Трампа, а через те, що Росія розпочала цю війну, і Росія озброєна до зубів і стоїть на наших кордонах",- наголосив Макрон.

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Французький лідер розповів, що має намір обговорити з Трампом ключові питання і докласти всіх можливих зусиль для захисту європейських інтересів.

"Я йду туди із зобов'язаннями, з питаннями, які я хочу вирішити, докладаючи всіх можливих зусиль. І я буду робити це невтомно, з єдиним фронтом європейців",- сказав Макрон.

Раніше у Білому домі розповіли, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

Читайте також: Макрон зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 24 лютого, а Стармер 27 лютого, - Білий дім

Автор: 

путін володимир (24230) Трамп Дональд (6321) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+12
Путлер воєнний злочинець і його потрібно або судити ,
або фізично знищити , за всі звірства , які він скоює
в Украіні !
З терористом не може бути жодних розмов 😡
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20.02.2025 23:00 Відповісти
+4
Не з трампоном треба говорити, а з маском. Це він йому заносить у голову всю цю дичину про Україну. Ну а самому маску мізки добряче засрали кацапи, які у нього працюють + його спілкування з ******
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20.02.2025 23:01 Відповісти
+4
Сказати, зауважити,обговорити,занепокоїтися - єдине на що здатна теперішня Європа.Тому ху**ло з Трампом і вилазять їй на голову та диктують умови.
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20.02.2025 23:02 Відповісти
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Трамп не слабкий, просто в нього така гм орієнтація.
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20.02.2025 22:58 Відповісти
Я збираюся сказати йому, що з президентом Путіним, в принципі, не можна бути слабким. Це не те, ким ви є, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви будете користуватися довірою Китаю, якщо будете слабкими з Путіним?",- сказав Макрон. Джерело: https://censor.net/ua/n3537038
І цей вирішив плазонути , та нагадати Трампу який він величний.
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20.02.2025 22:58 Відповісти
Ага, 80 річного нарциса перевиховає, не тут то було
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20.02.2025 22:59 Відповісти
Путлер воєнний злочинець і його потрібно або судити ,
або фізично знищити , за всі звірства , які він скоює
в Украіні !
З терористом не може бути жодних розмов 😡
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20.02.2025 23:00 Відповісти
Макрон розімне Трампон до твердості!
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20.02.2025 23:00 Відповісти
Набагато краще спочатку сказати, а вже потім повідомляти що ти сказав. Давай не сци, все буде добре...😉😂🤣🤣🤣
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20.02.2025 23:01 Відповісти
Не з трампоном треба говорити, а з маском. Це він йому заносить у голову всю цю дичину про Україну. Ну а самому маску мізки добряче засрали кацапи, які у нього працюють + його спілкування з ******
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20.02.2025 23:01 Відповісти
Сказати, зауважити,обговорити,занепокоїтися - єдине на що здатна теперішня Європа.Тому ху**ло з Трампом і вилазять їй на голову та диктують умови.
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20.02.2025 23:02 Відповісти
а що таке Європа ?..це якесь незрозуміле утворення яке чпокає Орбан та Фіцо?
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20.02.2025 23:16 Відповісти
Ну як дитина, чесне слово. Він збирається сказати.... У підсумку даремно витратить гас на літак, буде обкладений куями і копняками випханий до Парижу відмиватися від слини і лайна. "Сатана там править бал" - французький фільм 1962 року. Назва фільму - відповідь Макрону на усі його добрі наміри.
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20.02.2025 23:04 Відповісти
Макрон хоче сказати трампону , що він був слабким )))...

КОНГЕНІАЛЬНО ! (с)
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20.02.2025 23:06 Відповісти
Трамп дає слабину чи дуркує - він вже стільки наговорив - шо будь він презом Гаіті вже б наділи гамівну сорочку а так сама сильна віиськова потуга і заглядають в рота
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20.02.2025 23:10 Відповісти
Макрон Трампу:
--- Дональд , скажи мені хто твій друг, тоді я скажу хто ти.
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20.02.2025 23:11 Відповісти
А почему же вы были слабыми с ****** все эти годы? Почему постоянно пели мантры про "эскалацию" и "глубокую озабоченность"? Ведь если бы были "сильными", давали бы оружие и разрешение на его применение сразу, многих жертв можно было избежать... Может и война уже закончилась бы.
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20.02.2025 23:16 Відповісти
Renault не відкидає повернення до росії, заявив гендиректор компанії Лука де Мео.
Коли ми побачимо можливість для бізнесу, ми намагатимемося її використовувати", - цитує його Financial Times.
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20.02.2025 23:19 Відповісти
Я не вірю, що Європа прям таки бажає поразки росії. Точніше повного розгрому.
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20.02.2025 23:27 Відповісти
Это какойто звиздец, детский сад, я ему скажу шо козявки жрать нельзя и в жопе пальцем ковырять тоже!
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20.02.2025 23:21 Відповісти
Обурення на Трампа нічим не допоможе а от спробувати зрозуміти його варто.
ЕС наповнюється мігрантами, витрати на оборону мізерні, китайський автопром почав конкурувати з німецьким. Сотні заводів і важливих виробництв Америки передислоковані в Китай.
Майже недіючі санкції проти РФ.
Ситуація така, що одна північна Корея вже сильніша ніж усі армії Євросоюзу.
В такій ситуації прагматичніше просто купити Путіна і відкласти протистояння на декілька років.
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20.02.2025 23:22 Відповісти
Купити путіна ціною України ??? Нехай орки нас пожерають?? Ми - не бутерброд. )
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20.02.2025 23:36 Відповісти
А в думаєте що зараз відбувається? Саме так, продаж України в усіх сенсах.
Проблема як завжди у ЄС, поки всередині не буде єдності і саме головне страх розпаду не переможе бажання грошей, доки будуть торгувати з ворогами. Тому США і психують і погрожують вивести війська.
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21.02.2025 05:52 Відповісти
В 1945 союзники отдали Сталину пол - Европы
Только чтобы остановить войну
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20.02.2025 23:38 Відповісти
Умиротворяти крокодила… хм, не вдячна робота.
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20.02.2025 23:41 Відповісти
Щось дуже дивну мапу намалював Макрон - на місці не окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включно із містами Запоріжжя, Херсон, Краматорськ, Словянськ тощо - якась сіра зона, що може означати відведення українських військ та зайняття цих територій невідомо ким та не зрозуміло якою адміністрацією. Ймовірно, що пітьми.

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20.02.2025 23:46 Відповісти
В такому разі Україна має вимагати, щоб Курськ також увійшов до сірої зони і туди так само увійшли європейські війська. Гулять, - так гулять! )))
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20.02.2025 23:56 Відповісти
Як вбачається, Суджанську безпекову зону в Курській області рф Україна має віддати ворогу "за так".
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21.02.2025 00:05 Відповісти
Це фейк? Він що лекцію читав в Сорбоні?
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21.02.2025 11:57 Відповісти
Europe is more of a target than an ally. It is a fat scared turkey that can't really fly, or run, or fight, and is just sitting out there waiting to be harvested. It has lots of money and goodies though, and if you are a hungry situational predator looking for a quick redistribution of wealth in your favor, it's ideal prey - unless it remembers that development is driven by conflict and ambition rather than by consensus.
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21.02.2025 00:19 Відповісти
Свіжа ідея.... Як взагалі можна щось обговорювати с покидьком у якого руки по лікоть у крові..
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21.02.2025 07:43 Відповісти
Путін крутить внутрішню політику країн Західної Європи на ... . Меньший успіх має тільки там, де сильна контррозвідка.
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21.02.2025 11:55 Відповісти
 
 