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Макрон зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 24 лютого, а Стармер 27 лютого, - Білий дім

Білий дім

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Трамп уже приймав лідерів Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії. Наступного понеділка президент прийме президента Франції Еммануеля Макрона, а в четвер прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відвідає Білий дім", - пояснила Лівітт.

Раніше повідомлялось, що  Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

Також Цензор.НЕТ писав, що Стармер має представити Трампу миротворчий план щодо України. Над планом працювала також французька сторона.

Читайте: Макрон скликає лідерів партій: обговорять війну в Україні та безпеку Європи, - The Guardian

Автор: 

Трамп Дональд (6321) Макрон Емманюель (1535) Стармер Кір (232)


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Раніше ходаки йшли к Лєніну. (картина) Тепер за правдою ходаки йдуть до грьобнутого.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Это хорошая тема, Франция и Великобритания не последние страны в мире.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Це для США вже вороги.
Трамп чекає на приїзд справжніх друзів ху-йла, сі і кім-чен-ина. Ну може ще Талібан під'їде подякувати за такий чудовий підгон в Афгані....
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20.02.2025 21:24 Відповісти
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20.02.2025 21:30 Відповісти
коли макрон повернеться в париж?
в той же вечір почне названювати плєшивій крємляді?
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20.02.2025 21:32 Відповісти
Буде замах?))
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20.02.2025 21:41 Відповісти
Таке... Трамп вже трапився, і це не виправити.
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20.02.2025 21:52 Відповісти
 
 