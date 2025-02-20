Макрон зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 24 лютого, а Стармер 27 лютого, - Білий дім

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Трамп уже приймав лідерів Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії. Наступного понеділка президент прийме президента Франції Еммануеля Макрона, а в четвер прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відвідає Білий дім", - пояснила Лівітт.

Раніше повідомлялось, що Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

Також Цензор.НЕТ писав, що Стармер має представити Трампу миротворчий план щодо України. Над планом працювала також французька сторона.

Читайте: Макрон скликає лідерів партій: обговорять війну в Україні та безпеку Європи, - The Guardian