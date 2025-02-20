Макрон відвідає США: говоритиме про Україну від імені Європи, - Le Figaro

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Le Figaro.

За його словами, візит відбудеться найближчим часом, "можливо, в понеділок".

"Макрон приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", - зазначив Хаддад.

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Він зазначив, що Європа має важливі важелі впливу, серед яких:

Підтримка України , яка "більша, ніж у Сполучених Штатів".

, яка "більша, ніж у Сполучених Штатів". Економічний тиск на Росію .

. Здатність Європи надавати гарантії безпеки.

Також він прокоментував нещодавню заяву Трампа, в якій той назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

"Єдиний диктатор у цій війні - Путін, а Зеленський - герой", - наголосив Хаддад.

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