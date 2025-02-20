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Новини
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Макрон відвідає США: говоритиме про Україну від імені Європи, - Le Figaro

Французькі депутати критикують Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Le Figaro.

За його словами, візит відбудеться найближчим часом, "можливо, в понеділок".

"Макрон приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", - зазначив Хаддад.

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Він зазначив, що Європа має важливі важелі впливу, серед яких:

  • Підтримка України, яка "більша, ніж у Сполучених Штатів".
  • Економічний тиск на Росію.
  • Здатність Європи надавати гарантії безпеки.

Також він прокоментував нещодавню заяву Трампа, в якій той назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

"Єдиний диктатор у цій війні - Путін, а Зеленський - герой", - наголосив Хаддад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 країн Європи та Канада домовилися надалі підтримувати Україну на тлі провокаційних та різких заяв Трампа, - DW.

Автор: 

США (23618) Макрон Емманюель (1535) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+5
питання до вас, хейтерів у коментах?
а що? має мовчати, має вгамуватись?
риже трамло треба ставити на місце, і постійно показувати який він дебіл.
і так, Європа підтримує Україну. не на тому рівні як хотілось би всім нам, але й у нас не всі підтримують власну країну.
але досить суттєво, бюджет тримається на європі, скандинави, Нідерланди безперебійно постачають класну зброю.
Тому, якщо Макрон хоче поїхати і сказати - Донні, ти мудак. то хай їде і каже. нам від того гірше не буде..
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20.02.2025 11:41 Відповісти
+4
А що там доречі українська діаспора в США? Вже палатки коло капітолію розгорнули?
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20.02.2025 11:35 Відповісти
+4
Складна місія. Сказати долбойобу, що він долбойобу і не посваритися
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20.02.2025 11:45 Відповісти
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Макрон безхребетний писдобол
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Я думаю Макрон усвідомлює всю відповідальність перед коментаторами цензору. Дивись, а то й до "імпічменту" не далеко 😸
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20.02.2025 11:33 Відповісти
Сідай пʼять. По 12-ти бальній системі
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20.02.2025 11:37 Відповісти
Ееее, я хочу 12, я ж тягну на високий рівень 😸
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Разговор может быть только один, послать рыжего шизойда вслед за рюским кораблём.
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20.02.2025 11:33 Відповісти
Я не скажу за всю Одесу - но за Європу можу
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20.02.2025 11:34 Відповісти
А що там доречі українська діаспора в США? Вже палатки коло капітолію розгорнули?
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20.02.2025 11:35 Відповісти
👍👍👍
Особливо ті, хто під американським прапорцем на Цензорі вчать "уму-розуму"...
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20.02.2025 11:58 Відповісти
Черговий балабол: він чогось думає, якшо він говорить «розумні речі», то це якось поможе Європі та його вазі як «європейському лідеру». А як справа дійшла до відправки військ - то включив задню.
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20.02.2025 11:36 Відповісти
Як показують останні події багатьох дуже влаштовують просто гарно сказані слова.
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20.02.2025 11:37 Відповісти
Я вже бачу трампа: "Рідкоземельні елементи є? А єслі найду?"
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20.02.2025 11:37 Відповісти
Макрон все ніяк не вгамується.
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20.02.2025 11:37 Відповісти
Ці перманентні балачки нічого не вирішують.
«перманентні»- це безперервні.
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20.02.2025 11:40 Відповісти
питання до вас, хейтерів у коментах?
а що? має мовчати, має вгамуватись?
риже трамло треба ставити на місце, і постійно показувати який він дебіл.
і так, Європа підтримує Україну. не на тому рівні як хотілось би всім нам, але й у нас не всі підтримують власну країну.
але досить суттєво, бюджет тримається на європі, скандинави, Нідерланди безперебійно постачають класну зброю.
Тому, якщо Макрон хоче поїхати і сказати - Донні, ти мудак. то хай їде і каже. нам від того гірше не буде..
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20.02.2025 11:41 Відповісти
Його має ставити на місце президент, а не ховатися за відео та коментаторами. Один на одного гавкають через океан.
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20.02.2025 11:45 Відповісти
Складна місія. Сказати долбойобу, що він долбойобу і не посваритися
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20.02.2025 11:45 Відповісти
Але у результаті скаже що він розумний і робить все правильно
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20.02.2025 11:48 Відповісти
Ну-ну,Єманюєль.Удачи тебе с Трапмоном.Хуйлу ты по три таза на дню звонил-отрывал его от игры в хоккей.Рыжий тебе тоже скажет,что ему некогда-у него игра в гольф.
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20.02.2025 11:53 Відповісти
дебіл, бл.
скільки треба років нормальній людині щоб навчитися з хамами розмовлять?
хами сприймають умовляння як слабкість.
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20.02.2025 11:53 Відповісти
Зєлєнскій - герой???
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20.02.2025 11:55 Відповісти
Куди ще ти не встромився, жабоїде?
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20.02.2025 12:18 Відповісти
 
 