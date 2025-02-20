Макрон відвідає США: говоритиме про Україну від імені Європи, - Le Figaro
Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.
Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Le Figaro.
За його словами, візит відбудеться найближчим часом, "можливо, в понеділок".
"Макрон приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", - зазначив Хаддад.
Він зазначив, що Європа має важливі важелі впливу, серед яких:
- Підтримка України, яка "більша, ніж у Сполучених Штатів".
- Економічний тиск на Росію.
- Здатність Європи надавати гарантії безпеки.
Також він прокоментував нещодавню заяву Трампа, в якій той назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".
"Єдиний диктатор у цій війні - Путін, а Зеленський - герой", - наголосив Хаддад.
Топ коментарі
+5 Panda Freeav
показати весь коментар20.02.2025 11:41 Відповісти Посилання
+4 Besya #601314
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+4 wadpas
показати весь коментар20.02.2025 11:45 Відповісти Посилання
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Особливо ті, хто під американським прапорцем на Цензорі вчать "уму-розуму"...
«перманентні»- це безперервні.
а що? має мовчати, має вгамуватись?
риже трамло треба ставити на місце, і постійно показувати який він дебіл.
і так, Європа підтримує Україну. не на тому рівні як хотілось би всім нам, але й у нас не всі підтримують власну країну.
але досить суттєво, бюджет тримається на європі, скандинави, Нідерланди безперебійно постачають класну зброю.
Тому, якщо Макрон хоче поїхати і сказати - Донні, ти мудак. то хай їде і каже. нам від того гірше не буде..
скільки треба років нормальній людині щоб навчитися з хамами розмовлять?
хами сприймають умовляння як слабкість.