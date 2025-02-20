20 країн Європи та Канада домовилися надалі підтримувати Україну на тлі провокаційних та різких заяв Трампа, - DW.
На тлі зміненої політики США інші партнери України заявили, що продовжать допомагати Києву у протистоянні російській агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Ми підтримуємо Україну і виконуватимемо всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі", - заявив у середу, 19 лютого, президент Франції Емманюель Макрон після закінчення неформального саміту в Парижі.
Макрон наголосив, що Україна має завжди брати участь у зусиллях із досягнення миру і що її права слід поважати. Крім того, сказав він, необхідно враховувати стурбованість європейських країн у сфері безпеки. Мир має бути стійким і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру, наголосив французький президент.
Нагадуємо, 19 лютого Франція провела другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки. У ньому в режимі відеозв'язку брали участь глави держав і урядів Литви, Фінляндії, Кіпру, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Португалії, Швеції, Словенії та Чехії. Крім того, на зустрічі особисто були присутні, крім Макрона, тимчасово виконуючий обов'язки президента Румунії Іліє Боложан і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Справа в тому що Трамп не хоче надавати ніяких гарантій в обмін на корисні копалини. А це вже означає що нам хочуть підсунути троянського коня. Нас не влаштовує аналог будапештського меморандуму, нас не влаштують будь які російські елементи які Трамп може залучити для видобутку, а тим більше для охорони цих територій.
І в першу чергу - Гарантії безпеки від США
Тільки Константинополь не надав допомоги Київській Русі ні у 1169 році, коли Київ був розграбований військами Андрія Боголюбського, ні у 1240 році, коли місто...
А Володя Вялікій так старався заради них, роками рубав незгодних прийняти християнство.
... бо її писали на лубянці
таке в історії було - коли варвари знищили тисячолітню римську імперію нарцисів
чого там боятись?
(нервовий сарказм якщо що)