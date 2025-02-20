20 країн Європи та Канада домовилися надалі підтримувати Україну на тлі провокаційних та різких заяв Трампа, - DW.

На тлі зміненої політики США інші партнери України заявили, що продовжать допомагати Києву у протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ми підтримуємо Україну і виконуватимемо всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі", - заявив у середу, 19 лютого, президент Франції Емманюель Макрон після закінчення неформального саміту в Парижі.

Макрон наголосив, що Україна має завжди брати участь у зусиллях із досягнення миру і що її права слід поважати. Крім того, сказав він, необхідно враховувати стурбованість європейських країн у сфері безпеки. Мир має бути стійким і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру, наголосив французький президент.

Нагадуємо, 19 лютого Франція провела другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки. У ньому в режимі відеозв'язку брали участь глави держав і урядів Литви, Фінляндії, Кіпру, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Португалії, Швеції, Словенії та Чехії. Крім того, на зустрічі особисто були присутні, крім Макрона, тимчасово виконуючий обов'язки президента Румунії Іліє Боложан і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

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