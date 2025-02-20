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Новини
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20 країн Європи та Канада домовилися надалі підтримувати Україну на тлі провокаційних та різких заяв Трампа, - DW.

Допомога Україні від Європи

На тлі зміненої політики США інші партнери України заявили, що продовжать допомагати Києву у протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ми підтримуємо Україну і виконуватимемо всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі", - заявив у середу, 19 лютого, президент Франції Емманюель Макрон після закінчення неформального саміту в Парижі. 

Макрон наголосив, що Україна має завжди брати участь у зусиллях із досягнення миру і що її права слід поважати. Крім того, сказав він, необхідно враховувати стурбованість європейських країн у сфері безпеки. Мир має бути стійким і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру, наголосив французький президент.

Нагадуємо, 19 лютого Франція провела другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки. У ньому в режимі відеозв'язку брали участь глави держав і урядів Литви, Фінляндії, Кіпру, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Португалії, Швеції, Словенії та Чехії. Крім того, на зустрічі особисто були присутні, крім Макрона, тимчасово виконуючий обов'язки президента Румунії Іліє Боложан і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

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Автор: 

Європа (1903) саміт (824) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+16
Світло переможе темряву.
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20.02.2025 06:18 Відповісти
+15
От, і добре, ми не самі!
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20.02.2025 06:21 Відповісти
+5
Ви не завернули увагу на присутність Канади!
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20.02.2025 06:35 Відповісти
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Світло переможе темряву.
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20.02.2025 06:18 Відповісти
От, і добре, ми не самі!
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20.02.2025 06:21 Відповісти
Ви не завернули увагу на присутність Канади!
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20.02.2025 06:35 Відповісти
А Ви не звернули увагу на відсутність Німеччини..Польщі.. Іспанії з Португалією...Нідерландів з Італією.... ((( Чи хрипатий і з ними посрався? Чи підтримка від них згасла? Дурний заголовок новини викликав стільки дурних емоцій... !!!???)))
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20.02.2025 07:39 Відповісти
А "ви" не звернув увагу що "Німеччини..Польщі.. Іспанії з Португалією...Нідерландів з Італією...." збирались у Макрона в перший раз, а це ті що образились що їх не погукали? Чи ботам платять тільки за гавкання на владу України?
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20.02.2025 10:32 Відповісти
Навигатор, ну Вы хотя бы читайте текст, который комментируете. Это я по поводу Португалии. Она, если что, как раз и указана. Аккурат между Норвегией и Швецией.
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20.02.2025 14:15 Відповісти
Трамп торгується за корисні копалини. Спочатку від адміністрації Трампа йде тиск на Україну, потім підсовується договір про корисні копалини. Вже другий цикл такого тиску спостерігається.

Справа в тому що Трамп не хоче надавати ніяких гарантій в обмін на корисні копалини. А це вже означає що нам хочуть підсунути троянського коня. Нас не влаштовує аналог будапештського меморандуму, нас не влаштують будь які російські елементи які Трамп може залучити для видобутку, а тим більше для охорони цих територій.

І в першу чергу - Гарантії безпеки від США
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20.02.2025 06:25 Відповісти
Знаєш... колись Володя Великий, за для того, щоб потрахать Аню, 100першу наложницю. Теж пішов під протекторат Константинополя, навіть надав війська Василю 2 придушити повстання.
Тільки Константинополь не надав допомоги Київській Русі ні у 1169 році, коли Київ був розграбований військами Андрія Боголюбського, ні у 1240 році, коли місто...
А Володя Вялікій так старався заради них, роками рубав незгодних прийняти християнство.
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20.02.2025 07:02 Відповісти
Кацап вчергове вирішив продемонструвати свою дурість, ніби хтось у ній сумнівався. ))
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20.02.2025 23:38 Відповісти
трампон використовує тупу сокирну стратегію підстави - нідолугість якої видно здалеку
... бо її писали на лубянці
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20.02.2025 12:51 Відповісти
Деньги и оружие от каждой из 20 стран, а не просто слова поддержки...
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20.02.2025 06:26 Відповісти
і Орбан теж ?
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20.02.2025 06:32 Відповісти
Орбану и Фрицо пора уже задуматься куда чухнуть после выборов. Путинские пешки первыми падут
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20.02.2025 06:37 Відповісти
Балачки.
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20.02.2025 06:45 Відповісти
З 50-ти залишилось 20...
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20.02.2025 08:20 Відповісти
Вы только отделяйте Украину от одного маленького узурпаотра с его тцк
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20.02.2025 12:19 Відповісти
Могутні США, які вибрали собі президентом нарциса Трампушку, через його незламний ідіотизм ризикують залишитись наодинці в протистоянні з Китаєм, Росією , Іраном та Північною Кореєю! А там і інші диктатури підтягнуться і кінець хваленій демократії...
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20.02.2025 12:47 Відповісти
тому що виборці трампа - теж самозакохані нарциси
таке в історії було - коли варвари знищили тисячолітню римську імперію нарцисів
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20.02.2025 12:54 Відповісти
Эти слова продолжаются третий год , Украина разрушается , с вашими ограничениями туда не стрелять . там не бомбить . два года в обороне сидели. Всего не описать...
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20.02.2025 13:07 Відповісти
Оружие надо и побольше. А США больше не сила и не авторитет
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20.02.2025 13:37 Відповісти
у нас же є 27 безпрецедентних двохсторонніх безпекових угод, і столітній договір з бритами .
чого там боятись?

(нервовий сарказм якщо що)
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20.02.2025 15:00 Відповісти
 
 