Стармер представить Трампу план розгортання в Україні європейських військ, - The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Над планом працювала також французька сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально розповість, як європейські сили можуть контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США.

Але, за словами західних офіційних осіб, поінформованих про плани, він закликатиме Трампа залишити американські винищувачі та ракети в готовності у Східній Європі, щоб відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир’я.

Англо-французька стратегія щодо "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим лідерам Європи на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відповісти на початок мирних переговорів пана Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

План був складений на тлі побоювань, що президент США "вмиє руки" з України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди.

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Стармер доводитиме Трампу, що в інтересах США продовжувати брати участь у запобіганні вторгненню Росії втретє після закінчення бойових дій.

Згідно з англо-французьким планом до 30 000 військ під керівництвом Європи будуть розгорнуті в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту.

Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включно з даними розвідки, літаками спостереження, безпілотниками та супутниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", сказав західний чиновник.

Операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та присікати" ці атаки, аби знову відкрити повітряний простір України та забезпечити комерційні рейси.

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Морські патрульні кораблі також будуть направлені в Чорне море для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним маршрутам.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, яку б роль вони не взяли на себе.

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