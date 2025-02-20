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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Стармер представить Трампу план розгортання в Україні європейських військ, - The Telegraph

Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Над планом працювала також французька сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Telegraph.

Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально розповість, як європейські сили можуть контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США.

Але, за словами західних офіційних осіб, поінформованих про плани, він закликатиме Трампа залишити американські винищувачі та ракети в готовності у Східній Європі, щоб відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир’я.

Англо-французька стратегія щодо "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим лідерам Європи на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відповісти на початок мирних переговорів пана Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

План був складений на тлі побоювань, що президент США "вмиє руки" з України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди.

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Стармер доводитиме Трампу, що в інтересах США продовжувати брати участь у запобіганні вторгненню Росії втретє після закінчення бойових дій.

Згідно з англо-французьким планом до 30 000 військ під керівництвом Європи будуть розгорнуті в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту.

Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включно з даними розвідки, літаками спостереження, безпілотниками та супутниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", сказав західний чиновник.

Операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та присікати" ці атаки, аби знову відкрити повітряний простір України та забезпечити комерційні рейси.

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Морські патрульні кораблі також будуть направлені в Чорне море для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним маршрутам.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, яку б роль вони не взяли на себе.

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Автор: 

Трамп Дональд (6321) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+8
Якщо планується розгортання в Україні європейських військових, то навіщо рижу путінську шалаву ставити до відома? Щоб воно пуйлу все злило? США за нинішньої влади недоговороздатні.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
+7
ЗСУ є Армією Європи.
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20.02.2025 09:47 Відповісти
+4
Це все одно що ввести х. уйла в деталі та секрети. Не поспішайте... Влада тромба починає котитись в пекло.
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20.02.2025 09:36 Відповісти
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Якщо планується розгортання в Україні європейських військових, то навіщо рижу путінську шалаву ставити до відома? Щоб воно пуйлу все злило? США за нинішньої влади недоговороздатні.
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20.02.2025 09:35 Відповісти
рижий планує розформувати Європейське командування сил США в Європі та скоротити бюджет Пентагону на третину. Просіть і кланяйтеся, допоможе.
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20.02.2025 09:56 Відповісти
Не допоможе.
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20.02.2025 10:07 Відповісти
Це все одно що ввести х. уйла в деталі та секрети. Не поспішайте... Влада тромба починає котитись в пекло.
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20.02.2025 09:36 Відповісти
Не представить надо план а предоставить палату в хорошей, дорогой, частной клинике для душевнобольных .
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20.02.2025 09:38 Відповісти
Дякую Богу що в Україні є такі союзники!
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20.02.2025 09:38 Відповісти
Вони хотять нас контролювати. Бо інакше давно підсилили б нас тими засобами про які говорять. Це окупація? Хитра окупація.
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20.02.2025 09:53 Відповісти
аби тіки рудий донні не радився щодо цього плану зі своїм другом @уйлом
бо тоді кабзда цьому плану
як і Західній Європі
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20.02.2025 09:40 Відповісти
ну це вже повний піздець!
невже трамп таки додавив наших євперських тєрпіл лєваков толєрастів?
******, великобританія, повинна доповідати сша, про розгортання десь європейської армії?
до речі:
бріти не член єс!
не існує єдиної армії єс!
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20.02.2025 09:43 Відповісти
ЗСУ є Армією Європи.
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20.02.2025 09:47 Відповісти
Якщо Тампон вмиває руки і відсторонюється від захисту України то про які корисні копалини воно мріє? Копалини отримає той хто буде захищати Україну
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20.02.2025 09:49 Відповісти
Видобуток українських корисних копалин на користь США будуть захищати європейці?
То нехай європейці і видобувають.
Хитрий донні. Але русня - хитріше.
Сьогодні був ракетний по Україні з ТУшок.
Це все зєля не хоче міра. Десь Х-шки надибав і "стратеги" та сам запустив. Як дрон по ЧАЕС.
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20.02.2025 09:50 Відповісти
зе!гандон хоче мира і дрочить на мааасквууу, з самого дня народження.
і вже б давно підписав всі капітуляції, але саме сильна емоція у людини, це страх!
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20.02.2025 09:53 Відповісти
Ви розумієте, що це окупація країни?????
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20.02.2025 09:51 Відповісти
Скільки української армії треба виділити для охорони цього контингенту в тилу?
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20.02.2025 09:53 Відповісти
так вже є.
300 тис в окопах і 700 тис в тилу. і буде ще 50 тис буржуїв у львові черновцях та ужгороді.
всі такі чисті красиві підтягнуті. розмовляють незрозумілою мовою.
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20.02.2025 09:56 Відповісти
на мою думку .правильно це звучить так- "Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально розповість, як європейські сили можуть контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва російського агента ,президента США. в ЄС
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20.02.2025 10:00 Відповісти
Вони охоронятимуть свої активи від розграбування.

Про це йдеться.
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20.02.2025 10:19 Відповісти
це ясн як "білий день".Рашист буде вести війну .але не буде атакувати обєкти які будуть належати США...Африка.тому приклад. Два світових шулєра рішили розподілити Україну
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20.02.2025 10:23 Відповісти
Це все одно, що до москви відвезти.
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20.02.2025 12:06 Відповісти
Ага, а Трампушко тут же "стукане" шефу Путлеру! Краще йому все не говорити, в загальних рисах...
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20.02.2025 13:02 Відповісти
 
 