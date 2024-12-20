Ідею Макрона щодо розміщення військового контингенту в Україні готові підтримати вже кілька країн, - МЗС

Наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час спілкуванні зі ЗМІ, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий нагадав, що президент України Володимир Зеленський після зустрічей у Брюсселі заявив про свою підтримку ідеї французького лідера Емманюеля Макрона про можливе розміщення в Україні військового контингенту західних союзників як складової гарантій безпеки.

За словами речника відомства, наразі, окрім Франції ще є декілька країн, які висловили готовність зробити такий крок. Проте він не озвучив, які саме країни висловили готовність.

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"Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо розміщення іноземного контингенту в Україні, в межах гарантій безпеки, які обговорюються серед європейських країн. Так, є ще низка країн, які висловлюють готовність. Ми таку готовність вітаємо, але поки що це загальна дискусія про важливість і готовність", - заявив Тихий.

Також речник МЗС додав, що не має бути жодних табу в обговорені у форм підтримки України.

"Конкретні плани будуть кристалізуватися пізніше", - сказав Тихий.

Окрім цього, він заявив, що Київ бере активну участь у цих обговореннях і принцип "нічого про Україну без України" зберігається.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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