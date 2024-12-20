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Новини Війна
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Ідею Макрона щодо розміщення військового контингенту в Україні готові підтримати вже кілька країн, - МЗС

Тихий про підтримку союзниками ідеї Макрона щодо миротворців

Наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час спілкуванні зі ЗМІ, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий нагадав, що президент України Володимир Зеленський після зустрічей у Брюсселі заявив про свою підтримку ідеї французького лідера Емманюеля Макрона про можливе розміщення в Україні військового контингенту західних союзників як складової гарантій безпеки.

За словами речника відомства, наразі, окрім Франції ще є декілька країн, які висловили готовність зробити такий крок. Проте він не озвучив, які саме країни висловили готовність.

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"Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо розміщення іноземного контингенту в Україні, в межах гарантій безпеки, які обговорюються серед європейських країн. Так, є ще низка країн, які висловлюють готовність. Ми таку готовність вітаємо, але поки що це загальна дискусія про важливість і готовність", - заявив Тихий.

Також речник МЗС додав, що не має бути жодних табу в обговорені у форм підтримки України.

"Конкретні плани будуть кристалізуватися пізніше", - сказав Тихий.

Окрім цього, він заявив, що Київ бере активну участь у цих обговореннях і принцип "нічого про Україну без України" зберігається.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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Автор: 

МЗС (4122) миротворці (832) Франція (3060) обговорення (21) Макрон Емманюель (1456) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
1812 рік! французи під московією...
"Можєм пофторіть"
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20.12.2024 18:40
+2
***** буде проти.
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20.12.2024 18:30
+2
Під мацквою в кущах Кутузов з армією своєю сидів, французи біли в мацкві...
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20.12.2024 18:55
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***** буде проти.
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20.12.2024 18:30 Відповісти
Нехай смокче свій какошнік...
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20.12.2024 18:53 Відповісти
У нього можна розмістити контингент, який складається з олафа
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20.12.2024 19:23 Відповісти
Шольца вже проти
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20.12.2024 18:34 Відповісти
Там вибори скоро, його вже нема...
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20.12.2024 18:54 Відповісти
На те має бути перемовини й згода куйла. Звичайно ж ні першого, ні другого - не буде. Тоді для чого це мусолити?
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20.12.2024 18:36 Відповісти
1812 рік! французи під московією...
"Можєм пофторіть"
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20.12.2024 18:40 Відповісти
Під мацквою в кущах Кутузов з армією своєю сидів, французи біли в мацкві...
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20.12.2024 18:55 Відповісти
Це йде в розріз з Оманськими домовленостями.
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20.12.2024 18:57 Відповісти
Що за безглуздя ? Що за миротворці, коли немає згоди на зупинку вогню та перемир'я ? Щоб після першого пострілу кацапа вся миротворча місія чкурнула додому хто на чому ? Миротворці у разі справи з кацапами - це блеф ! Який всі бачили з 2014 року по 2022 рік. На Донбасі. Хочуть допомагати партнери, то ставайте союзниками: на танки з криком "смерть кацапам" аж до самого кордону. Можна й далі, якщо рф не розвалиться.
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20.12.2024 19:22 Відповісти
В результаті спецоперації комуняк на ЧАЕС вдалося залякати всю Європу "мирним атомом" і втюхати кацапські нафту і газ. Німці охоче на це повелись і знищили власну атомну енергетику повністю. В результат стали залежними від **********. Франція не повелась. Натомість французи запускали більше атомних електростанцій і мають власне ЯО. Звідси стає очевидним що Німеччина підсаджена на залежність від ********** втрачає лідерство в Європі. Загравання з віськовим злочинцем і продажність німецьких політиків стає все більш очевидним. Німеччина - могильщик Європи? Ні! Вона просто тихо сповзає в економічне провалля і прямоє до дефедералізації. Ну що, помогли їм, млять, кацапи!?
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20.12.2024 20:16 Відповісти
німецький підкуйловник штольц, проти
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20.12.2024 20:26 Відповісти
 
 