Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем’єр Бельгії де Кроо

Наразі говорити про відправку миротворчого контингенту в Україну не варто.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У відповідь на питання про можливе встановлення режиму припинення вогню у війні Росії проти України, бельгійський очільник наголосив, що пріоритетом має стати допомога Україні перемогти Росію.

"Перш за все, Україна повинна виграти цю війну. Давайте не будемо змінювати послідовність: перше – виграти війну, відштовхнути назад росіян. Потім, звісно, нічого не виключено. Ми повинні бути досить відкритими, якщо на якомусь етапі війна буде виграна (Україною - Ред.) і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки", – заявив де Кроо.

Він вважає, що говорити вже зараз про розміщення миротворчих сил Євросоюзу на території України передчасно.

"Будь ласка, перша дискусія це – як Україна має виграти війну. Як мир буде підтримуватися після війни, і що для цього потрібно, це інше питання. Але говорити сьогодні про "чоботи на землі" (boots on the ground) – це неправильна річ", – сказав прем'єр.

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