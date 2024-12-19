Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем’єр Бельгії де Кроо
Наразі говорити про відправку миротворчого контингенту в Україну не варто.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У відповідь на питання про можливе встановлення режиму припинення вогню у війні Росії проти України, бельгійський очільник наголосив, що пріоритетом має стати допомога Україні перемогти Росію.
"Перш за все, Україна повинна виграти цю війну. Давайте не будемо змінювати послідовність: перше – виграти війну, відштовхнути назад росіян. Потім, звісно, нічого не виключено. Ми повинні бути досить відкритими, якщо на якомусь етапі війна буде виграна (Україною - Ред.) і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки", – заявив де Кроо.
Він вважає, що говорити вже зараз про розміщення миротворчих сил Євросоюзу на території України передчасно.
"Будь ласка, перша дискусія це – як Україна має виграти війну. Як мир буде підтримуватися після війни, і що для цього потрібно, це інше питання. Але говорити сьогодні про "чоботи на землі" (boots on the ground) – це неправильна річ", – сказав прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А хіба не ти про це говориш?
Однак він проігнорований трампістами, і вони схиляють Україну до Істамбульської Капітуляції, як це проінтерпретував Пєсков.
В цьому випадку західні війська прийдуть в Україну, щоб святкувати перемогу путіна та контролювати проведення Україною "демілітаризації", "денацифікації" та повернення метропольного статус-кво УПЦ МП та росЯЗЫКу.
Это идеальный вариант как раз. Хотя тебе не понять,в окопе побудь хоть раз,потом почитаем твои комментарии об отказе от завершении войны и что хорошо,а что плохо)) как меня умиляют эти диванные эксперты,не имеющие отношения к войне)
До того ж, він не довбойоб, то був би йому комплімент, воно *****.
нічо, скоро наші ТЦК будуть европейців ловити на війну з амерікою