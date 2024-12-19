УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 026 20

Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем’єр Бельгії де Кроо

Александр де Кроо

Наразі говорити про відправку миротворчого контингенту в Україну не варто.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У відповідь на питання про можливе встановлення режиму припинення вогню у війні Росії проти України, бельгійський очільник наголосив, що пріоритетом має стати допомога Україні перемогти Росію.

"Перш за все, Україна повинна виграти цю війну. Давайте не будемо змінювати послідовність: перше – виграти війну, відштовхнути назад росіян. Потім, звісно, нічого не виключено. Ми повинні бути досить відкритими, якщо на якомусь етапі війна буде виграна (Україною - Ред.) і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки", – заявив де Кроо.

Він вважає, що говорити вже зараз про розміщення миротворчих сил Євросоюзу на території України передчасно.

"Будь ласка, перша дискусія це – як Україна має виграти війну. Як мир буде підтримуватися після війни, і що для цього потрібно, це інше питання. Але говорити сьогодні про "чоботи на землі" (boots on the ground) – це неправильна річ", – сказав прем'єр.

Дивіться: Бійці ССО відбили атаку солдатів КНДР на Курщині: знищили 12, поранили 20. ВIДЕО

Автор: 

миротворці (832) переговори з Росією (1080) Александр Де Кроо (39) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
коли війна Україною буде виграна і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, - нафіга тоді тут будуть ті миротворці?...
показати весь коментар
19.12.2024 20:24
+1
Вірно говорить, однак ф 16 від Бельгіх все затримуються та затримуються.
показати весь коментар
19.12.2024 20:19
+1
Нариваються на *****************/баяришнік?

До того ж, він не довбойоб, то був би йому комплімент, воно *****.
показати весь коментар
19.12.2024 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірно говорить, однак ф 16 від Бельгіх все затримуються та затримуються.
показати весь коментар
19.12.2024 20:19 Відповісти
Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем'єр Бельгії де Кроо

А хіба не ти про це говориш?
показати весь коментар
19.12.2024 20:20 Відповісти
До останього Українця?
показати весь коментар
19.12.2024 20:21 Відповісти
Україна не отримає раніше обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3525873
показати весь коментар
19.12.2024 20:22 Відповісти
коли війна Україною буде виграна і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, - нафіга тоді тут будуть ті миротворці?...
показати весь коментар
19.12.2024 20:24 Відповісти
Введення миротворчих військ в Україну допустиме тільки в рамках антитерористичної операції після того, як в США та Європі визнають росію країною-спонсором тероризму, як те пропонував раніше республіканець Грем.

Однак він проігнорований трампістами, і вони схиляють Україну до Істамбульської Капітуляції, як це проінтерпретував Пєсков.

В цьому випадку західні війська прийдуть в Україну, щоб святкувати перемогу путіна та контролювати проведення Україною "демілітаризації", "денацифікації" та повернення метропольного статус-кво УПЦ МП та росЯЗЫКу.
показати весь коментар
19.12.2024 20:29 Відповісти
Друзі, не займайтесь самообманом. Ці миротворці - пуста діра, коли кацапи підуть бронеколоною. Вони навіть себе не захищатимуть. Тікати будуть наввипередки. У Серебряниці німці вдягали бюстгальтери та панталони (жартую, але кинули вони всіх ЗНАТНО). Хочемо якусь безпеку ? Нічого кращого ніж СОЮЗНИЦТВО світ ще не вигадав. Союзники і в Першу, і в Другу світові війни ПЕРЕМОГЛИ. На холеру нам блакитні засранці ? Якщо захотіли бути партнерами, то що шукаєте у баби під подолом !!!
показати весь коментар
19.12.2024 20:30 Відповісти
Нападение на миротворцев будет означать нападение на войска НАТО. Во-вторых кто мешает ВСУ стоять за миротворцами? Плюс развивать военку и т.д,что б рашке не захотелось напасть.
Это идеальный вариант как раз. Хотя тебе не понять,в окопе побудь хоть раз,потом почитаем твои комментарии об отказе от завершении войны и что хорошо,а что плохо)) как меня умиляют эти диванные эксперты,не имеющие отношения к войне)
показати весь коментар
20.12.2024 02:24 Відповісти
Шановний, мене дуже непокоять ті люди, які вигадують щось з ПЕКЕЛЬНОГО набору своїх думок. В окопі я був не раз, але в минулому. В далекому минулому. І особисто копав протитанкові рви. У минулому. Далекому. Так ось, твій ПЕКЕЛЬНИЙ набір працював би до 2019 року. Аби не обрали пана, який у керуванні країною не бельмеса. Звалив на своїх ПАТУЖНИХ, які з тієї ж категорії, але навчились красиво базікати та красти. Україні без військ партнерів не виграти війну. А зупинка на пару місяців - це зупинка перед бурею.
показати весь коментар
20.12.2024 13:44 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2024 20:31 Відповісти
Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак https://t.me/ermaka2022/5621 назвав Путіна "старим божевільним кретином".
показати весь коментар
19.12.2024 20:33 Відповісти
Нариваються на *****************/баяришнік?

До того ж, він не довбойоб, то був би йому комплімент, воно *****.
показати весь коментар
19.12.2024 20:38 Відповісти
Треба мінувати аес
показати весь коментар
19.12.2024 21:17 Відповісти
маладец! смари шобы не была позна
показати весь коментар
19.12.2024 21:31 Відповісти
Пшло мраzzеянский федераст...
показати весь коментар
19.12.2024 21:33 Відповісти
сам туда иди, гавнюк безмозглый
показати весь коментар
19.12.2024 21:40 Відповісти
Пшло кацапzіна...,за поребрик снохач!
показати весь коментар
19.12.2024 22:33 Відповісти
куле взять с унылого имбецила кроме анализов
показати весь коментар
20.12.2024 12:18 Відповісти
Кацап...срыгнул вафел дырявый.
показати весь коментар
20.12.2024 18:05 Відповісти
зараз ще рано, а потім вже піздно
нічо, скоро наші ТЦК будуть европейців ловити на війну з амерікою
показати весь коментар
20.12.2024 01:15 Відповісти
 
 