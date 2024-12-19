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Бійці ССО відбили атаку солдатів КНДР на Курщині: знищили 12, поранили 20. ВIДЕО

Воїни 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил оборони України в Курській області РФ.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Під час спроби ворожого штурму оператори ССО відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів. В результаті знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано 50 військових КНДР та поранено ще 47: результати 3 днів роботи ССО на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1215) ССО (519) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+9
Слава шановним спецпризначенцям 🤙
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19.12.2024 19:26
+5
Якби хтось сказав Українці будуть воювати з північнокорейськими вилупками тоб йому очі заплював.
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19.12.2024 19:11
+4
Таэквондо против автоматического гранотомета не прокатило..
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19.12.2024 19:07
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Ідеині пупси - вони своєю смертю не помруть
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19.12.2024 19:07 Відповісти
Таэквондо против автоматического гранотомета не прокатило..
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19.12.2024 19:07 Відповісти
... не вистачило "розтяжки"!
Тепер собаки розтягнуть по полю
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19.12.2024 20:25 Відповісти
Зараз рахують ще скілько корейці з'їли
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19.12.2024 19:11 Відповісти
Якби хтось сказав Українці будуть воювати з північнокорейськими вилупками тоб йому очі заплював.
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19.12.2024 19:11 Відповісти
Чучхеїсти -це щось типу корів,яких завели на м'ясокомбінат. Інтелект в них такий же. Просто йдуть і ...все. Так кабан Ин повєлєл. Ненависті немає. Навіть виникає співчуття до цієї вузькоокої скотини. 21 століття на дворі. А хтось когось посилає на смерть невідомо за що. А ці "когось" слухаються цього "хтось" як умовно кажучи Ісуса Христа.Це треш.
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19.12.2024 19:16 Відповісти
Слава шановним спецпризначенцям 🤙
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19.12.2024 19:26 Відповісти
МК-19 в умілих руках - це зброя масованого знищення
РЕСПЕКТ! Слава ССО!
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19.12.2024 20:21 Відповісти
Чавіть тих пхень ****.
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19.12.2024 20:58 Відповісти
Їдуть як Гуси, до ставку ... недороблені
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19.12.2024 21:10 Відповісти
Чудова робота! Приємно дивитись. Хоч зранку, хоч на сон.
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19.12.2024 22:13 Відповісти
Використовувати морський спецназ в якості простої піхоти? Це дебілізм вищої проби.
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21.12.2024 16:17 Відповісти
 
 