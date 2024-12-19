Бійці ССО відбили атаку солдатів КНДР на Курщині: знищили 12, поранили 20. ВIДЕО
Воїни 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил оборони України в Курській області РФ.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ССО, інформує Цензор.НЕТ.
Під час спроби ворожого штурму оператори ССО відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів. В результаті знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20.
Топ коментарі
+9 Dmitriy Prudko
показати весь коментар19.12.2024 19:26
+5 ОсвальдКоблпот #588757
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+4 govtva
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