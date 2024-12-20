УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11954 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 676 22

Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі є передчасними розмови про можливість розгортання в Україні європейських миротворчих сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на N-tv.

За словами Шольца, питання розміщення миротворців в Україні не обговорювалось на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі.

Німецький канцлер вкотре виступив проти ідеї введення миротворчих сил в Україну у разі можливого припинення вогню.

За його словами, конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення на цей час".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем’єр Бельгії де Кроо

"Але це має бути щось, що, на нашу думку, також має трансатлантичну структуру", - наголосив Шольц.

Він додав, що не було "жодної дискусії про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Читайте також: Міністр оборони Швеції Йонсон про миротворців в Україні: Не виключаю такої можливості

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засоби ППО, артилерія і боєприпаси: Шольц і Міхал обговорили посилення військової підтримки України

Автор: 

миротворці (832) Шольц Олаф (1136) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Україні миротворчі сили не потрібні. Україні потрібні війська ... на фронті. Тобто союзники, а не суддівська команда.
показати весь коментар
20.12.2024 18:04
+3
Скажіть Шольцу шо у ***** вже немає посади у нафтогазовій сфері.
показати весь коментар
20.12.2024 18:21
+2
"...не може бути предметом розумного обговорення....". Джерело: https://censor.net/ua/n3526225

А ти тут яким боком?
показати весь коментар
20.12.2024 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україні миротворчі сили не потрібні. Україні потрібні війська ... на фронті. Тобто союзники, а не суддівська команда.
показати весь коментар
20.12.2024 18:04 Відповісти
"...не може бути предметом розумного обговорення....". Джерело: https://censor.net/ua/n3526225

А ти тут яким боком?
показати весь коментар
20.12.2024 18:05 Відповісти
"Але це має бути щось, що, на нашу думку, також має трансатлантичну структуру", - наголосив Шольц. Крім НАТО, трансатлантичної структури ,для забезпечення безпеки немає більше ніхто.Але куйло дав шольцу вказівку бути шлагбаумом перед носом України .котрий не дозволяє їй бути в альянсі.
показати весь коментар
20.12.2024 18:08 Відповісти
Щоб ввести миротворців, має настати мир й домовленості про це. Ні першого, ні другого не передбачається у будь-якій найближчій перспективі. Тому, про це говорити, взагалі не має ніякого сенсу
показати весь коментар
20.12.2024 18:09 Відповісти
мене все бентежить заява двухрiчноi давнини не останього персонажа в кацапських силових структурах iвашова.вiн казав,що якби штати дiйсно поставили собi за мету перемогу Украiни,то досягли б цього за тиждень.далi було безлiч розмов про пiдтримання текучих справ з метою витравлення в Украiнський свiдомiстi сприйняття кацапiв як братiв.якщо це все дiйсно так,то скiльки ще часу треба?...
показати весь коментар
20.12.2024 18:10 Відповісти
В смысле? США выполняют свои планы по уничтожению военной и экономической мощи рашки. Кадровая армия перестала существовать, хранилища бронетехники и артиллерии пусты, равно как и бесконечные казалось запасы снарядов. И никогда это не будет возобновлено потому что и экономике приходят гайки, в том числе и по естественным причинам. Авиация и флот РФ никогда не рассматривались США как противник, способный создать проблемы - потому пофиг, ну а то что сталось с ЧФ РФ - просто приятный бонус. То что за это пришлось нам заплатить страшную цену в людях - ну епт, за полгода же предупреждали - готовьтесь. Если не готовились ну то ок - значит будете играть по нашим правилам, не нравится - можете поискать других союзников.
показати весь коментар
20.12.2024 18:34 Відповісти
Шольц знову вмикає шольца .
А чому б і не обговорити це все зарані ? Ну хоча б про всяк випадок . Ну нехай вам зараз - не на часі , але все може різко змінитися , і коли стане - на часі , у вас все вже буде готово !! Чому не можна думати наперед ?? Клепки не вистачає , чи чого ще ?
А потім , коли знадобиться вводити миротворців , ви будете ще рік - жувати соплі ,, обговорювати - як це все зробити .!!
показати весь коментар
20.12.2024 18:10 Відповісти
Не буде ніяких миротворців. Це все фантазії.
показати весь коментар
20.12.2024 18:24 Відповісти
Ну не буде то й не буде . Але план треба мати на все . Навіть на випадок - якщо сонце згасне .
показати весь коментар
20.12.2024 18:32 Відповісти
Шольц - де тауруси? і не 1-2, а сотні...
показати весь коментар
20.12.2024 18:11 Відповісти
Скажіть Шольцу шо у ***** вже немає посади у нафтогазовій сфері.
показати весь коментар
20.12.2024 18:21 Відповісти
А що може бути предметом "розумного обговорення".
Як висунути дупу у вікно, а потім так швидко вибігти на двір щоб побачити її зображення?

Останнім часом такі кульгаві на усі чотири ноги качки, як цей Шольц, дуже багато поносять словами - і щось воно все не дуже "розумне обговорення"?
показати весь коментар
20.12.2024 18:21 Відповісти
Шольц не знає, що таке надшвидкість:
покакати на 5-му поверху, збігти вниз і впіймати на 1-му)))
показати весь коментар
20.12.2024 18:25 Відповісти
Ну так...треба залишити Україну ...тільки західну ...тоді може і ...
показати весь коментар
20.12.2024 18:24 Відповісти
Західні миротворці для плєшивого гірше ніж Нато, стратегічний пр**б, проблема шо нашкребти сьогодні в Європі 100тис солдат нереально складно.
показати весь коментар
20.12.2024 18:25 Відповісти
Йди у відставку,козел.
показати весь коментар
20.12.2024 18:31 Відповісти
Олух Шольц никак не может уразуметь, что после падения (не дай бог) Украины следующим объектом нападения будет Германия.
показати весь коментар
20.12.2024 18:39 Відповісти
Слово "Шольц " І слово "саботаж" - синоніми, той же #уй тільки в інший руцI ........
Щольц, гніда ти ї#уча, пішов ти на#уй !!
показати весь коментар
20.12.2024 18:39 Відповісти
Він просто натякає, що обговорювати треба пізніше, вже із новим канцлером.
показати весь коментар
20.12.2024 18:40 Відповісти
У європейських імпотентів тільки і є предмети РОЗУМНОГО ОБГОВОРЕННЯ .
показати весь коментар
20.12.2024 19:24 Відповісти
Та з тобою взагалі "розумно говорити" неможливо, а щоб шось "обговорювати", то взагалі гибле діло...
показати весь коментар
20.12.2024 20:17 Відповісти
Коли вже цей пацик піде?
показати весь коментар
20.12.2024 20:58 Відповісти
 
 