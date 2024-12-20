Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі є передчасними розмови про можливість розгортання в Україні європейських миротворчих сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на N-tv.

За словами Шольца, питання розміщення миротворців в Україні не обговорювалось на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі.

Німецький канцлер вкотре виступив проти ідеї введення миротворчих сил в Україну у разі можливого припинення вогню.

За його словами, конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення на цей час".

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"Але це має бути щось, що, на нашу думку, також має трансатлантичну структуру", - наголосив Шольц.

Він додав, що не було "жодної дискусії про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

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Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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