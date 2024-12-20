Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі є передчасними розмови про можливість розгортання в Україні європейських миротворчих сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на N-tv.
За словами Шольца, питання розміщення миротворців в Україні не обговорювалось на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі.
Німецький канцлер вкотре виступив проти ідеї введення миротворчих сил в Україну у разі можливого припинення вогню.
За його словами, конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення на цей час".
"Але це має бути щось, що, на нашу думку, також має трансатлантичну структуру", - наголосив Шольц.
Він додав, що не було "жодної дискусії про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
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А ти тут яким боком?
А чому б і не обговорити це все зарані ? Ну хоча б про всяк випадок . Ну нехай вам зараз - не на часі , але все може різко змінитися , і коли стане - на часі , у вас все вже буде готово !! Чому не можна думати наперед ?? Клепки не вистачає , чи чого ще ?
А потім , коли знадобиться вводити миротворців , ви будете ще рік - жувати соплі ,, обговорювати - як це все зробити .!!
Як висунути дупу у вікно, а потім так швидко вибігти на двір щоб побачити її зображення?
Останнім часом такі кульгаві на усі чотири ноги качки, як цей Шольц, дуже багато поносять словами - і щось воно все не дуже "розумне обговорення"?
покакати на 5-му поверху, збігти вниз і впіймати на 1-му)))
Щольц, гніда ти ї#уча, пішов ти на#уй !!