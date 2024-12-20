Засоби ППО, артилерія і боєприпаси: Шольц і Міхал обговорили посилення військової підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі в Берліні обговорили, серед іншого, посилення військової підтримки України, зокрема йшлося про засоби ППО, артилерію і боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Шольц на спільній з Міхалом пресконференції.

Так, за словами Шольца, однією з тем переговорів було посилення військової підтримки України, зокрема йшлося про засоби ППО, артилерію і боєприпаси. Він зазначив, що в німецькому бюджеті на 2025 рік на військову допомогу Україні закладено 4 млрд євро, а надана та обіцяна військова допомога сягає 28 млрд євро.

"Путін хотів би мати проксі-режим в Україні, який би він контролював… Росія не має виграти цю війну. Для України має бути справедливий сталий мир, про який… вона повинна бути в змозі сама вести переговори, про те, що для неї важливо", - заявив Шольц.

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Водночас він заявив про готовність знову зателефонувати Путіну, щоб закликати його припинити агресію та вивести війська.

Також Шольц наголосив на необхідності тісної кооперації між США та Європою щодо підтримки України.

"Жахлива російська війна проти України впливає на всю безпекову архітектуру Європи. Ми рішуче реагуємо на це та … разом захищаємо європейську безпеку та кожен сантиметр НАТО", - заявив Шольц і додав, що в регіоні Балтії, на східному фланзі Альянсу, нині напружена безпекова ситуація

Крім того, канцлер наголосив на необхідності більше інвестувати в безпеку "суверенної Європи" та акцентував, що Німеччина досягла рівня 2% ВВП видатків на оборону, а з 2028 року бюджет Бундесверу сягатиме 80 млрд євро.

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