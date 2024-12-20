Німеччина відправила в Україну шостий ЗРК IRIS-T, - Шольц

В рамках військової допомоги Німеччина відправила в Україну шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T.

Як інформує Цензор.НЕТ, канцлера Німеччини Олафа Шольца цитує моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine.

"Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.

При цьому зазначається, що Шольц не уточнив про який саме комплекс йде мова – про SLS чи SLM.

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