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Німеччина відправила в Україну шостий ЗРК IRIS-T, - Шольц

IRIS-T їде в Україну

 В рамках військової допомоги Німеччина відправила в Україну шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T.

Як інформує Цензор.НЕТ, канцлера Німеччини Олафа Шольца цитує моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine.

"Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.

При цьому зазначається, що Шольц не уточнив про який саме комплекс йде мова – про SLS чи SLM.

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Автор: 

Німеччина (7351) Шольц Олаф (1136) ЗРК (204)


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Шольц шольцьом - а допомагає нехило! - респект!
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20.12.2024 12:12 Відповісти
Тауруси би теж лишніми не були....
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20.12.2024 12:16 Відповісти
Ймовірний запуск балістичної ракети середньої дальності з Астраханської області рф

Будь ласка йдіть до укриття!
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20.12.2024 12:16 Відповісти
❗️Загроза дальньої балістики з Капустиного Яру. Загроза пуску «Орєшніка».
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20.12.2024 12:17 Відповісти
*какашніка*
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20.12.2024 12:28 Відповісти
Ну от, швейцарці скурвились, не дали дозволу постачати ********** для гепардів, вироблені по ліцензії Швейцарії - в результаті Німеччина відновила власне, "неліцензійне" виробництво (бо я не вірю, що швейцарці схаменулись). Відповідно, Швейцарія втратила доходи і від ліцензій, і політичний вплив на Німеччину, і майбутні доходи від постачання і ***********, і ліцензій на виробництво - ідіотів, які б купили таке після того, як Швейцарія напряму заборонила використовувати зброю за призначенням - не факт, що багато залишилось.
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20.12.2024 13:12 Відповісти
 
 