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Тайвань, імовірно, передав Україні 15 ракетних комплексів HAWK, - Forbes

ЗРК HAWK

Тайвань "без особливого галасу" міг передати Україні 15 своїх систем протиповітряної оборони HAWK виробництва американської компанії Raytheon.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes із посиланням на коментар колишнього чиновника Пентагону Тоні Ху.

Видання зазначає, що коментарі Ху підтверджують попередні заяви про угоду між Україною та Тайванем за посередництва США. Вказується, що тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також їхні пускові установки та радари доповнять додаткові HAWK, подаровані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яким має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язані з ними радари. На початку повномасштабної війни Київ мав близько 50 батарей ЗРК - переважно С-300 та інші радянські моделі. За підрахунками видання, HAWK можуть складати третину озброєння українських сил.

Forbes наголошує, що HAWK не настільки гарний, як Patriot, але водночас він простий, надійний, "дуже мобільний", легко модернізується й "чудово працює" проти безпілотників, крилатих ракет і літаків, а одна з ракет HAWK сумісна з іншою, сучаснішою системою ППО NASAMS. протиповітряної оборони.

Що відомо про цей зенітний комплекс?

MIM-23 Hawk - основний ЗРК НАТО часів Холодної війни. Попри те що  виведений з експлуатації у 90-х у США, залишається у строю ще у близько двох десятках країн.

Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція сучасного радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у сучасному ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

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Автор: 

Тайвань (180) Україна (5868) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+10
А яке тому FORBES діло хто і що нам передав.
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12.11.2024 11:58
+7
А як це на нас впливає? До нас йде купа зброї - у чому таємниця? Це у Тайваня можуть бути проблеми з комуняками.
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12.11.2024 12:06
+4
Не плутайте ракети та рекетні комплекси. Наразі це дуже потрібний Україні вид озброєння, важлива кожна одиниця.
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12.11.2024 12:14
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Нігуя собі! - а як жеж Китаи? - мабуть США поставили шось сериозніше
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12.11.2024 11:53 Відповісти
Добра новина
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12.11.2024 11:54 Відповісти
А яке тому FORBES діло хто і що нам передав.
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12.11.2024 11:58 Відповісти
Боже мій , яка убогість , мало крові наших бійців, ще дислокацію їх повідомте, язик як помело, а потім кричать про те що гинуть наші бійці
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12.11.2024 12:04 Відповісти
А як це на нас впливає? До нас йде купа зброї - у чому таємниця? Це у Тайваня можуть бути проблеми з комуняками.
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12.11.2024 12:06 Відповісти
Якщо про таке не повідомляти - люди будуть писати, що нічого немає
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12.11.2024 12:59 Відповісти
200 ракет від сев кореї й 15 ракет від Тайваню... можна порівняти...
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12.11.2024 12:07 Відповісти
Не відволікайся, працюй на оборону!
А може не на оборону, а на свого пана прокурора

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 12:14 Відповісти
Не плутайте ракети та рекетні комплекси. Наразі це дуже потрібний Україні вид озброєння, важлива кожна одиниця.
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12.11.2024 12:14 Відповісти
Так собі одиниця, якщо вона не підключена до системи ППО натівського стандарту це тільки Стінгер, що на плечі не втримаєш.
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12.11.2024 12:53 Відповісти
ну так стінгер, який здатен уражати цілі на відстані 40 км.
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12.11.2024 14:01 Відповісти
15 ракет ? Читайте та рахуйте уважніше.
"Тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари."
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12.11.2024 12:32 Відповісти
Це не 15 ракет , а 15 комплексів зрк HAWK. А кожен комплекс це 6 пускових. А кожна пускова це 4 ракети. ...... Тепер порівнюйте..... .
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12.11.2024 12:38 Відповісти
Імовірно жіночка помилилася
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12.11.2024 13:00 Відповісти
Нічого дивного. Навіть ведучі телеканалів ,на початку війни ,всю військову техніку ,що на гусеницях, називали танками.
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12.11.2024 13:05 Відповісти
то не жіночка, а чоловік
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12.11.2024 14:02 Відповісти
а може чоложіночка, чи жіновік?! спробуй розберись у сортах тих *******...
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12.11.2024 14:43 Відповісти
Нік наче жіночий
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12.11.2024 17:01 Відповісти
Тайвань нам друг, Китай ворог. Потрібно нам сприяти, щоб Тайвань визволив материковій Китай від тоталітарної сволоти.
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12.11.2024 12:17 Відповісти
А на кацапстан станки и микросхемы.
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12.11.2024 12:38 Відповісти
І шо, про це треба голосно 3,14здіти на вісь світ?
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12.11.2024 12:42 Відповісти
кацапи і так знають що куди передають, тим паче комплекси які годяться хіба для збиття шахедів.
добре що їх багато наклепали, і ракет до них десятки тисяч.
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12.11.2024 14:04 Відповісти
Навіщо про це патякати на весь світ!?!
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12.11.2024 12:56 Відповісти
 
 