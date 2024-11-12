Тайвань, імовірно, передав Україні 15 ракетних комплексів HAWK, - Forbes

Тайвань "без особливого галасу" міг передати Україні 15 своїх систем протиповітряної оборони HAWK виробництва американської компанії Raytheon.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes із посиланням на коментар колишнього чиновника Пентагону Тоні Ху.

Видання зазначає, що коментарі Ху підтверджують попередні заяви про угоду між Україною та Тайванем за посередництва США. Вказується, що тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також їхні пускові установки та радари доповнять додаткові HAWK, подаровані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яким має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язані з ними радари. На початку повномасштабної війни Київ мав близько 50 батарей ЗРК - переважно С-300 та інші радянські моделі. За підрахунками видання, HAWK можуть складати третину озброєння українських сил.

Forbes наголошує, що HAWK не настільки гарний, як Patriot, але водночас він простий, надійний, "дуже мобільний", легко модернізується й "чудово працює" проти безпілотників, крилатих ракет і літаків, а одна з ракет HAWK сумісна з іншою, сучаснішою системою ППО NASAMS. протиповітряної оборони.

Що відомо про цей зенітний комплекс?

MIM-23 Hawk - основний ЗРК НАТО часів Холодної війни. Попри те що виведений з експлуатації у 90-х у США, залишається у строю ще у близько двох десятках країн.

Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція сучасного радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у сучасному ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

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