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Новости
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Тайвань, вероятно, передал Украине 15 ракетных комплексов HAWK, - Forbes

ЗРК HAWK

Тайвань "без особого шума" мог передать Украине 15 своих систем противовоздушной обороны HAWK производства американской компании Raytheon.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes со ссылкой на комментарий бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

Издание отмечает, что комментарии Ху подтверждают предыдущие заявления о соглашении между Украиной и Тайванем при посредничестве США. Указывается, что тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также их пусковые установки и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине Соединенными Штатами и Испанией.

Теперь ВСУ могут развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары. В начале полномасштабной войны Киев имел около 50 батарей ЗРК - в основном С-300 и другие советские модели. По подсчетам издания, HAWK могут составлять треть вооружения украинских сил.

Forbes отмечает, что HAWK не настолько хорош, как Patriot, но при этом он прост, надежен, "очень мобилен", легко модернизируется и "отлично работает" против беспилотников, крылатых ракет и самолетов, а одна из ракет HAWK совместима с другой, более современной системой ПВО NASAMS. противовоздушной обороны.

Что известно об этом зенитном комплексе?

MIM-23 Hawk - основной ЗРК НАТО времен Холодной войны. Несмотря на то, что выведен из эксплуатации в 90-х в США, остается в строю еще в около двух десятках стран.

Последняя распространенная модернизация включала цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Благодаря компьютеризации MIM-23 Hawk удалось организовать и дальнейшую модернизацию этого ЗРК более известную, как Hawk XXI, которая сейчас стоит на вооружении Турции. Ее главная особенность - интеграция современного радара AN/MPQ-64 Sentinel, который также используется в современном ЗРК NASAMS, а также уже общая цифровизация всех систем комплекса.

В то же время огневые возможности комплекса продолжили опираться на зенитную ракету MIM-23, которая постоянно проходила обновление и модернизацию до середины 90-х годов.

Так как конфигурации радиолокационных средств MIM-23 Hawk, которые могут быть переданы, предсказать крайне сложно, то единственный параметр относительно боевых возможностей Hawk как раз и заключается в этой ракете. Дальность уничтожения целей - до 45-50 км, высотность цели - до 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

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Автор: 

Тайвань (113) Украина (44914) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+10
А яке тому FORBES діло хто і що нам передав.
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12.11.2024 11:58
+7
А як це на нас впливає? До нас йде купа зброї - у чому таємниця? Це у Тайваня можуть бути проблеми з комуняками.
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12.11.2024 12:06
+4
Не плутайте ракети та рекетні комплекси. Наразі це дуже потрібний Україні вид озброєння, важлива кожна одиниця.
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12.11.2024 12:14
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Нігуя собі! - а як жеж Китаи? - мабуть США поставили шось сериозніше
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12.11.2024 11:53 Ответить
Добра новина
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12.11.2024 11:54 Ответить
А яке тому FORBES діло хто і що нам передав.
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12.11.2024 11:58 Ответить
Боже мій , яка убогість , мало крові наших бійців, ще дислокацію їх повідомте, язик як помело, а потім кричать про те що гинуть наші бійці
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12.11.2024 12:04 Ответить
А як це на нас впливає? До нас йде купа зброї - у чому таємниця? Це у Тайваня можуть бути проблеми з комуняками.
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12.11.2024 12:06 Ответить
Якщо про таке не повідомляти - люди будуть писати, що нічого немає
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12.11.2024 12:59 Ответить
200 ракет від сев кореї й 15 ракет від Тайваню... можна порівняти...
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12.11.2024 12:07 Ответить
Не відволікайся, працюй на оборону!
А може не на оборону, а на свого пана прокурора

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 12:14 Ответить
Не плутайте ракети та рекетні комплекси. Наразі це дуже потрібний Україні вид озброєння, важлива кожна одиниця.
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12.11.2024 12:14 Ответить
Так собі одиниця, якщо вона не підключена до системи ППО натівського стандарту це тільки Стінгер, що на плечі не втримаєш.
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12.11.2024 12:53 Ответить
ну так стінгер, який здатен уражати цілі на відстані 40 км.
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12.11.2024 14:01 Ответить
15 ракет ? Читайте та рахуйте уважніше.
"Тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари."
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12.11.2024 12:32 Ответить
Це не 15 ракет , а 15 комплексів зрк HAWK. А кожен комплекс це 6 пускових. А кожна пускова це 4 ракети. ...... Тепер порівнюйте..... .
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12.11.2024 12:38 Ответить
Імовірно жіночка помилилася
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12.11.2024 13:00 Ответить
Нічого дивного. Навіть ведучі телеканалів ,на початку війни ,всю військову техніку ,що на гусеницях, називали танками.
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12.11.2024 13:05 Ответить
то не жіночка, а чоловік
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12.11.2024 14:02 Ответить
а може чоложіночка, чи жіновік?! спробуй розберись у сортах тих *******...
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12.11.2024 14:43 Ответить
Нік наче жіночий
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12.11.2024 17:01 Ответить
Тайвань нам друг, Китай ворог. Потрібно нам сприяти, щоб Тайвань визволив материковій Китай від тоталітарної сволоти.
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12.11.2024 12:17 Ответить
А на кацапстан станки и микросхемы.
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12.11.2024 12:38 Ответить
І шо, про це треба голосно 3,14здіти на вісь світ?
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12.11.2024 12:42 Ответить
кацапи і так знають що куди передають, тим паче комплекси які годяться хіба для збиття шахедів.
добре що їх багато наклепали, і ракет до них десятки тисяч.
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12.11.2024 14:04 Ответить
Навіщо про це патякати на весь світ!?!
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12.11.2024 12:56 Ответить
 
 