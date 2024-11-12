Тайвань, вероятно, передал Украине 15 ракетных комплексов HAWK, - Forbes

Тайвань "без особого шума" мог передать Украине 15 своих систем противовоздушной обороны HAWK производства американской компании Raytheon.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes со ссылкой на комментарий бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

Издание отмечает, что комментарии Ху подтверждают предыдущие заявления о соглашении между Украиной и Тайванем при посредничестве США. Указывается, что тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также их пусковые установки и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине Соединенными Штатами и Испанией.

Теперь ВСУ могут развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары. В начале полномасштабной войны Киев имел около 50 батарей ЗРК - в основном С-300 и другие советские модели. По подсчетам издания, HAWK могут составлять треть вооружения украинских сил.

Forbes отмечает, что HAWK не настолько хорош, как Patriot, но при этом он прост, надежен, "очень мобилен", легко модернизируется и "отлично работает" против беспилотников, крылатых ракет и самолетов, а одна из ракет HAWK совместима с другой, более современной системой ПВО NASAMS. противовоздушной обороны.

Что известно об этом зенитном комплексе?

MIM-23 Hawk - основной ЗРК НАТО времен Холодной войны. Несмотря на то, что выведен из эксплуатации в 90-х в США, остается в строю еще в около двух десятках стран.

Последняя распространенная модернизация включала цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Благодаря компьютеризации MIM-23 Hawk удалось организовать и дальнейшую модернизацию этого ЗРК более известную, как Hawk XXI, которая сейчас стоит на вооружении Турции. Ее главная особенность - интеграция современного радара AN/MPQ-64 Sentinel, который также используется в современном ЗРК NASAMS, а также уже общая цифровизация всех систем комплекса.

В то же время огневые возможности комплекса продолжили опираться на зенитную ракету MIM-23, которая постоянно проходила обновление и модернизацию до середины 90-х годов.

Так как конфигурации радиолокационных средств MIM-23 Hawk, которые могут быть переданы, предсказать крайне сложно, то единственный параметр относительно боевых возможностей Hawk как раз и заключается в этой ракете. Дальность уничтожения целей - до 45-50 км, высотность цели - до 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

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