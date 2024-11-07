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Новости Война
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Российский завод-производитель Су-57 закупает западное оборудование, - InformNapalm

Росія побудувала військовий завод на західному обладнанні

Российский завод-производитель Су-57 до сих пор закупает западное оборудование.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Российский оборонный завод "Микроприбор", расположенный в поселке Конаково в Тверской области РФ, участвует в производстве новейшего российского боевого самолета Су-57. Издание The Telegraph писало о проблемах с этим проектом из-за нехватки деталей к устройству МППУ-50, которое производит именно "Микроприбор". Производство устройств для Су-57 невозможно без западных компонентов, которые продолжают поставлять в Россию в обход санкций.

Активистам "КіберСпротиву", совместно с частной аналитическо-разведывательной компанией "Даллас", удалось загрузить шпионское ПО во внутреннюю сеть завода, что позволило получить доступ к ТТХ вооружений, к производству которых причастен "Микроприбор".

Согласно документам, значительная часть завода - это иностранные мощности.

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В секции механической обработки самое новое оборудование (до 5 лет) - почти полностью иностранное, а доля дружественного к России Китая невысока. В оборудовании возрастом от 5 до 10 лет, по меньшей мере, половина - иностранное (Германия и Тайвань).

При этом в монтажном цехе больше российских приборов, чем в механообработке. Аналитики обращают внимание, что доля нового российского оборудования на заводе 12 лет назад была выше, чем семь лет назад.

В отделе контроля и измерения - основная часть оборудования уже также иностранная (Китай, США, Германия и Тайвань).

InformNapalm пишет, что западные производители внесли решающий вклад в налаживание производства на заводе "Микроприбор". Речь идет именно о военном заводе, который работает над "приоритетными образцами вооружений".

"В частности, 45 из 100 образцов новой техники (в возрасте до 10 лет) для производства российского оружия (например, Су-57) составляло импортируемое оборудование. Процентный показатель импортируемого оборудования был еще выше для новейшей техники возрастом до пяти лет: 18 образцов из 29 (62%). Напомним, что по состоянию на момент написания аналитической записки (2022 год) агрессия России против Украины продолжалась уже восемь лет. Раскрутка российской антизападной пропаганды - и того дольше. "Микроприбор" сегодня - это тайваньские станки MCV-300 (производитель Long Chang Machinery Co ltd), японско-немецкие DMG CTX 310, немецкие Alzmetall ALZTRONIC 9, чешские Ergonomic, итальянские ATS DSI 192, американские Mini-Circuits ZHL-5W-1+ и т.д.", - говорится в расследовании.

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Даже после полномасштабного вторжения РФ завод и дальше успешно "перевооружается" новейшим оборудованием.

По состоянию на начало 2022-го отдел контроля и измерений "Микроприбора" располагал четырьмя анализаторами спектра производства Германии, но неназванной компании. Анализаторы спектра применяют, например, в производстве радиоаппаратуры. При этом "Микроприбор" разрабатывает не только узлы к Су-57, но и российскую армейскую радиостанцию "Арахис-2".

Документы свидетельствуют, что "Микроприбор" продолжил закупать немецкие анализаторы спектра в 2023 году. Становится известным и производитель: Rohde&Schwarz. ООО "АМТЕСТ" поставило такого и подобных изделий на сумму почти 30 млн рублей в январе 2023-го.

Росія побудувала військовий завод на західних потужностях

ООО "Амтест" на своем сайте прямо предлагает поставку измерительного оборудования "от мировых производителей во все регионы России".

Росія побудувала військовий завод на західних потужностях

Закупка станков

Закупка крупных станков также продолжается после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 27 июля 2022 года заключили договор с ООО "КАМИ-ГРУПП" на поставку токарного станка KLE 360 с ЧПУ Siemens.

"Из спецификации видно, что в формально китайском станке, которым является KLE 360, используют немалую часть узлов производства Тайваня. В частности, компаний Auto Strong и HIWIN. Программное управление - немецкой компании Siemens", - пояснили авторы материала.

На ООО "КАМИ-ГРУПП" наложили санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии".

"Из негативного: значительное беспокойство вызывает уровень промышленного сотрудничества и взаимопроникновения технологий Китая и Тайваня, которые являются противниками на политическом уровне. На примере "Микроприбора" до мелочей видно, как Китай "заменяет" западное оборудование в России. Но "заменяет" именно в кавычках", - добавили там.

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В феврале 2023 года "Микроприбор" закупает оборудование у ООО "ДМ ТЕХНОЛОДЖИС". Однако почему-то российский завод покупает у российской компании российский станок, а рассчитываются между собой в китайских юанях.

Расследователи The Insider объяснили это, опираясь на российские таможенные документы. Все станки завезены из Китая, а в России лишь вешают табличку с названием "DMT". Однако, и "начинка" станков - не китайская. Программный комплекс управления - немецкой Siemens. Далее измерительный щуп для минимизации человеческого фактора при производстве - тоже немецкой компании Blum-Novotest.

"Поворотный стол TJR FAR 125b произведен в Тайване, а сама компания является одной из ведущих в своей отрасли. Еще один пример кооперации между Китаем и Тайванем в якобы невоенной отрасли, которая (и это видно на примере "Микроприбора") напрямую связана с ВПК", - отметили они.

Расследователи рассказали, что против ООО "ДМ Технолоджис" ввели санкции США в декабре 2023 года, однако нет сведений, вводили ли хоть какие-то ограничения или давление против контрагентов компании в Китае.

"А самое главное - перед компаниями из других юрисдикций, таких как Тайвань или Германия, до сих пор не ставят четкие дополнительные требования запрашивать информацию о конечном потребителе их продуктов. Компании не несут никакой ответственности за поставки своих товаров в Россию. Поэтому стоимость их продукции для российских покупателей не растет заоблачно", - подытожили они.

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Автор: 

Китай (3069) россия (96446) Тайвань (117) ОПК (157)


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Топ комментарии
+3
які претензій до заходу? наші можновладці самі заробляють в сосії,як там було:ничего личного-это просто бизнес!
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07.11.2024 15:40 Ответить
+3
За "бажанням" виробника, достатньо оновити прошивку с завода, яка зупинить у призначений час весь процес, або внесе критичну похибку... Це те, що вже давно закладено виробником у обладнання, але "спить" до призначеного часу. З приходом Трампа до влади, Европі варто переглянути свої можливості якомого скоріше.
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07.11.2024 15:47 Ответить
+1
Претензії в тому, що цивільний бізнес це одна справа, а допомога російській оборонці - зовсім інша.
Список західних компаній, які торгують з руснею товарами невоєнного призначення - величиною від Києва до Львова дрібним шрифтом.
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07.11.2024 15:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
які претензій до заходу? наші можновладці самі заробляють в сосії,як там було:ничего личного-это просто бизнес!
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07.11.2024 15:40 Ответить
Претензії в тому, що цивільний бізнес це одна справа, а допомога російській оборонці - зовсім інша.
Список західних компаній, які торгують з руснею товарами невоєнного призначення - величиною від Києва до Львова дрібним шрифтом.
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07.11.2024 15:44 Ответить
ніяких претензій. якщо татарики зелені 10 розів в макшанію літали - які можуть бути претензії?
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07.11.2024 15:48 Ответить
Кому війна, кому мать рідна! І в Україні таких покидьків, ще немало, особливо в зеленій владі! 🤬
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07.11.2024 15:41 Ответить
Захід - це вам не Китай, де якщо Партія сказала "нє продайом" - то і не продають.
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07.11.2024 15:43 Ответить
Потужні партнери знову обіср..ись?
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07.11.2024 15:46 Ответить
Мда... Ну я ще можу зрозуміти еуропейців та американців. Але Тайвань?
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07.11.2024 15:46 Ответить
ось чому німці так прагнуть знизити рівень підтримки України..., вони прагнуть продавати своє обладнання рашці, щоб вона продовжувала виробляти озброєння, яке може бути застосоване в тому числі й проти західних країн - це мрія будь якого німецького бюргера... це ж гроші, багато грошей..., в Україні стільки не заробиш...
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07.11.2024 15:47 Ответить
І шо? Стурбуються знов?
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07.11.2024 15:47 Ответить
За "бажанням" виробника, достатньо оновити прошивку с завода, яка зупинить у призначений час весь процес, або внесе критичну похибку... Це те, що вже давно закладено виробником у обладнання, але "спить" до призначеного часу. З приходом Трампа до влади, Европі варто переглянути свої можливості якомого скоріше.
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07.11.2024 15:47 Ответить
Як з пейджерами..
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07.11.2024 16:11 Ответить
Норм. То фігня. Скіко там тих 57х? Тю! Ми от з кацапами газ, нафту, аміак ганяємо до Європи. І вони нас навіть не тицькають! Ось.
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07.11.2024 15:59 Ответить
Аміак не ганяємо.
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07.11.2024 16:12 Ответить
Перепрошую, пані. Тутки пан мо й помилився.
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07.11.2024 16:47 Ответить
А зе-типіли досі згадують "липецьку фабрику" ПОРОШЕНКО!!!!
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07.11.2024 16:00 Ответить
Зовсім не здивований. Та йще не здивуюся, що й США тут не в стороні. Це тільки для недоумків пропаганда щось наспівує що до так званих санкцій...
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07.11.2024 17:10 Ответить
Дивно для чого Тайвань продає такі станки своєму потенційному ворогу і агресору?
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07.11.2024 18:22 Ответить
Якіі вони там всі погані на тому Заході, а от у нас в Україні навіть без санкцій та ще зі всією грошеньковою допомогою ну НІ-ХУ--Я зробити не можуть, навіть через 3 роки повного нападу. Досить на квітках гадають : Трамп не Трамп, дадуть не дадуть. Дитинство....
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08.11.2024 00:05 Ответить
 
 