Российский завод-производитель Су-57 закупает западное оборудование, - InformNapalm

Российский завод-производитель Су-57 до сих пор закупает западное оборудование.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Российский оборонный завод "Микроприбор", расположенный в поселке Конаково в Тверской области РФ, участвует в производстве новейшего российского боевого самолета Су-57. Издание The Telegraph писало о проблемах с этим проектом из-за нехватки деталей к устройству МППУ-50, которое производит именно "Микроприбор". Производство устройств для Су-57 невозможно без западных компонентов, которые продолжают поставлять в Россию в обход санкций.

Активистам "КіберСпротиву", совместно с частной аналитическо-разведывательной компанией "Даллас", удалось загрузить шпионское ПО во внутреннюю сеть завода, что позволило получить доступ к ТТХ вооружений, к производству которых причастен "Микроприбор".

Согласно документам, значительная часть завода - это иностранные мощности.

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В секции механической обработки самое новое оборудование (до 5 лет) - почти полностью иностранное, а доля дружественного к России Китая невысока. В оборудовании возрастом от 5 до 10 лет, по меньшей мере, половина - иностранное (Германия и Тайвань).

При этом в монтажном цехе больше российских приборов, чем в механообработке. Аналитики обращают внимание, что доля нового российского оборудования на заводе 12 лет назад была выше, чем семь лет назад.

В отделе контроля и измерения - основная часть оборудования уже также иностранная (Китай, США, Германия и Тайвань).

InformNapalm пишет, что западные производители внесли решающий вклад в налаживание производства на заводе "Микроприбор". Речь идет именно о военном заводе, который работает над "приоритетными образцами вооружений".

"В частности, 45 из 100 образцов новой техники (в возрасте до 10 лет) для производства российского оружия (например, Су-57) составляло импортируемое оборудование. Процентный показатель импортируемого оборудования был еще выше для новейшей техники возрастом до пяти лет: 18 образцов из 29 (62%). Напомним, что по состоянию на момент написания аналитической записки (2022 год) агрессия России против Украины продолжалась уже восемь лет. Раскрутка российской антизападной пропаганды - и того дольше. "Микроприбор" сегодня - это тайваньские станки MCV-300 (производитель Long Chang Machinery Co ltd), японско-немецкие DMG CTX 310, немецкие Alzmetall ALZTRONIC 9, чешские Ergonomic, итальянские ATS DSI 192, американские Mini-Circuits ZHL-5W-1+ и т.д.", - говорится в расследовании.

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Даже после полномасштабного вторжения РФ завод и дальше успешно "перевооружается" новейшим оборудованием.

По состоянию на начало 2022-го отдел контроля и измерений "Микроприбора" располагал четырьмя анализаторами спектра производства Германии, но неназванной компании. Анализаторы спектра применяют, например, в производстве радиоаппаратуры. При этом "Микроприбор" разрабатывает не только узлы к Су-57, но и российскую армейскую радиостанцию "Арахис-2".

Документы свидетельствуют, что "Микроприбор" продолжил закупать немецкие анализаторы спектра в 2023 году. Становится известным и производитель: Rohde&Schwarz. ООО "АМТЕСТ" поставило такого и подобных изделий на сумму почти 30 млн рублей в январе 2023-го.

ООО "Амтест" на своем сайте прямо предлагает поставку измерительного оборудования "от мировых производителей во все регионы России".

Закупка станков

Закупка крупных станков также продолжается после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 27 июля 2022 года заключили договор с ООО "КАМИ-ГРУПП" на поставку токарного станка KLE 360 с ЧПУ Siemens.

"Из спецификации видно, что в формально китайском станке, которым является KLE 360, используют немалую часть узлов производства Тайваня. В частности, компаний Auto Strong и HIWIN. Программное управление - немецкой компании Siemens", - пояснили авторы материала.

На ООО "КАМИ-ГРУПП" наложили санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии".

"Из негативного: значительное беспокойство вызывает уровень промышленного сотрудничества и взаимопроникновения технологий Китая и Тайваня, которые являются противниками на политическом уровне. На примере "Микроприбора" до мелочей видно, как Китай "заменяет" западное оборудование в России. Но "заменяет" именно в кавычках", - добавили там.

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В феврале 2023 года "Микроприбор" закупает оборудование у ООО "ДМ ТЕХНОЛОДЖИС". Однако почему-то российский завод покупает у российской компании российский станок, а рассчитываются между собой в китайских юанях.

Расследователи The Insider объяснили это, опираясь на российские таможенные документы. Все станки завезены из Китая, а в России лишь вешают табличку с названием "DMT". Однако, и "начинка" станков - не китайская. Программный комплекс управления - немецкой Siemens. Далее измерительный щуп для минимизации человеческого фактора при производстве - тоже немецкой компании Blum-Novotest.

"Поворотный стол TJR FAR 125b произведен в Тайване, а сама компания является одной из ведущих в своей отрасли. Еще один пример кооперации между Китаем и Тайванем в якобы невоенной отрасли, которая (и это видно на примере "Микроприбора") напрямую связана с ВПК", - отметили они.

Расследователи рассказали, что против ООО "ДМ Технолоджис" ввели санкции США в декабре 2023 года, однако нет сведений, вводили ли хоть какие-то ограничения или давление против контрагентов компании в Китае.

"А самое главное - перед компаниями из других юрисдикций, таких как Тайвань или Германия, до сих пор не ставят четкие дополнительные требования запрашивать информацию о конечном потребителе их продуктов. Компании не несут никакой ответственности за поставки своих товаров в Россию. Поэтому стоимость их продукции для российских покупателей не растет заоблачно", - подытожили они.

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