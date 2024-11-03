Тайвань полностью остановил поставки в РФ станков, использующихся на военных предприятиях

Министерство экономики Тайваня заявило о полной остановке поставок в Россию станков. Речь идет о станках, которые могут использоваться на военных предприятиях.

Об этом пишет DW со ссылкой на Министерство экономики Тайваня, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после выхода ряда расследований относительно таких поставок на острове ужесточили правила экспортного контроля. В частности, существенно увеличены штрафы за первичное нарушение санкций, введенных против РФ и Беларуси - до 1 млн тайваньских долларов (примерно 31 100 долларов США).

Кроме этого, Минэкономики Тайваня заявляет, что ведет "активную разъяснительную работу" с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

По данным ведомства, изменения являются действенными и объем экспорта станков из Тайваня в Россию "упал до нуля".

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Тайвань был важным поставщиком станков в РФ

Ранее издания The Insider и The Reporter опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о том, что Тайвань, несмотря на проукраинскую позицию властей, стал главным поставщиком металлообрабатывающих станков для предприятий военно-промышленного комплекса России. В материалах отмечалось, что этот экспорт идет через третьи страны - например, Турцию.

В феврале этого года Тайбэй ввел санкции против нескольких российских компаний, которые фигурировали в статье.

В июле вышло новое расследование The Insider о том, что тайваньская компания Giant Force намерена в обход ограничений предоставить России прибор для тестирования термостойкого покрытия корпусов ракет - камеру соляного тумана. В этой схеме, по данным издания, участвовали китайский завод тайваньской фирмы, малазийская транспортная компания и киргизский банк. Благодаря бдительности банков, в частности, китайских, которые опасались санкций, поставки были сорваны.

DW добавляет, что о поставках тайваньских станков в Россию говорилось также в докладах британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre - правительственного центра США, который анализирует информацию из открытых источников для американских спецслужб.

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