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Тайвань полностью остановил поставки в РФ станков, использующихся на военных предприятиях

Тайвань повністю припинив постачання до РФ верстатів

Министерство экономики Тайваня заявило о полной остановке поставок в Россию станков. Речь идет о станках, которые могут использоваться на военных предприятиях.

Об этом пишет DW со ссылкой на Министерство экономики Тайваня, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после выхода ряда расследований относительно таких поставок на острове ужесточили правила экспортного контроля. В частности, существенно увеличены штрафы за первичное нарушение санкций, введенных против РФ и Беларуси - до 1 млн тайваньских долларов (примерно 31 100 долларов США).

Кроме этого, Минэкономики Тайваня заявляет, что ведет "активную разъяснительную работу" с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

По данным ведомства, изменения являются действенными и объем экспорта станков из Тайваня в Россию "упал до нуля".

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Тайвань был важным поставщиком станков в РФ

Ранее издания The Insider и The Reporter опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о том, что Тайвань, несмотря на проукраинскую позицию властей, стал главным поставщиком металлообрабатывающих станков для предприятий военно-промышленного комплекса России. В материалах отмечалось, что этот экспорт идет через третьи страны - например, Турцию.

В феврале этого года Тайбэй ввел санкции против нескольких российских компаний, которые фигурировали в статье.

В июле вышло новое расследование The Insider о том, что тайваньская компания Giant Force намерена в обход ограничений предоставить России прибор для тестирования термостойкого покрытия корпусов ракет - камеру соляного тумана. В этой схеме, по данным издания, участвовали китайский завод тайваньской фирмы, малазийская транспортная компания и киргизский банк. Благодаря бдительности банков, в частности, китайских, которые опасались санкций, поставки были сорваны.

DW добавляет, что о поставках тайваньских станков в Россию говорилось также в докладах британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre - правительственного центра США, который анализирует информацию из открытых источников для американских спецслужб.

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Автор: 

россия (96413) Тайвань (117) экспорт (881) поставки (225)


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Топ комментарии
+12
Тисячу верстатів поставили і зупинились - чого? - а гроші?
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03.11.2024 17:08 Ответить
+10
Договори було заключено якраз у 2022му, коли ***** зрозуміло, щовзяти Україну за тиждень не вийде іколи були введені проти Московії санкції.
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03.11.2024 17:11 Ответить
+9
Високотехнологічний верстат - це не пачка масла - це одиничні екземпляри під конкретні цілі з маркуванням і відстеженням місця роботи з постійною технічною підтримкою онлайн і запчастинами.
Таке не купиш в універмазі.
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03.11.2024 17:40 Ответить
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Тисячу верстатів поставили і зупинились - чого? - а гроші?
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03.11.2024 17:08 Ответить
В нас "Мотор Січ" напряму авіаційні двигуни постачала ворогу, а ти кепкуєш з тайванців, які заробляли через треті країни.
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03.11.2024 18:45 Ответить
Нічого я не кепкую - 1000 верстатів поставили напряму
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03.11.2024 20:34 Ответить
Добре, але потрібно було це зробити ще у 2022 році. Але мабуть потрібно було виконати договори.
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03.11.2024 17:09 Ответить
Договори було заключено якраз у 2022му, коли ***** зрозуміло, щовзяти Україну за тиждень не вийде іколи були введені проти Московії санкції.
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03.11.2024 17:11 Ответить
Та чого ми обговорюємо дії Тайваня, коли боневтіковські "Свати" показують на росії, а Володя отнримує грошенята. Коли заключаємо контракти в цьому році на транзит кацапського газу і нафти.
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03.11.2024 17:32 Ответить
"Свати" зброю не ввиробляють і окупантам аж ніяк не допомогають. Тому на сватів побоку.
Якщо Тафвань завалить РФ серіалами - у мене не буде жодних претензій до Тайваню, навпаки - най валюту витрачають на беспечні серіальчики.
А верстати використовуються саме для виробницства зброї! Яка вбиває!
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03.11.2024 18:51 Ответить
А Лідору то й не побоку! Як з цим і що з цим ?
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03.11.2024 20:30 Ответить
мабудь дійшло шо гроші не варти свободи...
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04.11.2024 05:01 Ответить
Може, трохи "Боржомі"?
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03.11.2024 17:10 Ответить
Росіяни викуплять втридорога у тих, кому не перестали постачати. Потужно.
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03.11.2024 17:12 Ответить
Високотехнологічний верстат - це не пачка масла - це одиничні екземпляри під конкретні цілі з маркуванням і відстеженням місця роботи з постійною технічною підтримкою онлайн і запчастинами.
Таке не купиш в універмазі.
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03.11.2024 17:40 Ответить
Потужно
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03.11.2024 17:22 Ответить
Бо буде ескалація. Та й "нічого особистого, тільки бізнес"
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03.11.2024 17:25 Ответить
Тут постає одне цікаве питання: а чому до цього часу прецизійні станки з ЧПУ, поставлені Тайванем й іншими технологічно розвинутими країнами до пітьми, не відключені від американських сервісів і програмного забезпечення, доступ до яких здійснюється завдяки хмарним технологіям ?
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03.11.2024 17:25 Ответить
І шо з того, купить верстат армяшка або айзер і перепродась кацапу, вот і все.
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03.11.2024 17:26 Ответить
Так не працює. Високотехнологічний верстат - це "бугатті вейрон" серед верстатів - унікальний, індивідуальний і дуже складний у обслуговуванні.
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03.11.2024 17:42 Ответить
Не прошло и 3 года
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03.11.2024 17:28 Ответить
Головне, як оперативно. А штраф в 31 000 доларів просто вражає захмарністю, особливо для тих, хто в курсі скільки може коштувати серйозний промисловий металообробний верстат.
Втім можна відразу "порадіти" за економіки Казахстану, Грузії, Таджикистану котрі різко збільшують закупівлю підсанкційних товарів. Просто випадковий збіг.
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03.11.2024 17:30 Ответить
Дебіли кислооки, китаєць з кацапом браття на вік !
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03.11.2024 17:47 Ответить
2.5 года... Быстро, однако
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03.11.2024 17:53 Ответить
Тобто наводнили верстатами рашу, а тепер вже не постачають?
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03.11.2024 17:56 Ответить
1000 днів поставляли , всі жовто-пикі однакові
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03.11.2024 18:01 Ответить
Тут дітки недосултана ердогана прославляти *******....
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03.11.2024 18:18 Ответить
31 100 долларів штрафу при вартості деяких під 200 тис це не штраф а просто підняття податків.

За те Тайвань поставляє ті верстати в Китай який реекспортує як в рашу так і в КНДР.
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03.11.2024 18:19 Ответить
"Шустрі" парні...
Меньше трьох років "думали"...
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03.11.2024 18:37 Ответить
Підари вузькоокі...Орки закупили за три роки верстатів стільки, скільки їм було потрібно. Я так думаю що і багато чого іншого продавали кацапам.
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03.11.2024 18:42 Ответить
Я був іншої думки про цих підарів.
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03.11.2024 18:43 Ответить
кинулись. https://theins.ru/politika/268586 "Новина", якій щонайменше рік.
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03.11.2024 18:44 Ответить
Пізно всралим. Ми будемо спостерігати як Китай вас дисциплінує
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03.11.2024 18:57 Ответить
Україна може розраховувати тільки на себе! Так звані партнери підітерлись вже всими можливими договорами про безпеку, включно з будапештським **********. Україні власну ЯЗ - один єдиний дійсний гарант безпеки.
********* з кндр, перед відправкою військ, задав кацапам одне єдине питання: "чи є в Україні зброя, яка здатна досягти кндр?"
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03.11.2024 19:01 Ответить
Украине дали огромную помощь.
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03.11.2024 20:26 Ответить
Україні кидають соломинки, а не рятівний круг.
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03.11.2024 20:36 Ответить
Украина имеет кучу ресурсов, дешевую рабочую силу, огромную территорию. Ей дали кучу денег. Кто виноват, что у нас весь госаппарат состоит из воров.
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03.11.2024 20:52 Ответить
кучой дєнєг була застаріла зброя, яка ще й не на ходу, та літаки, з яких знімали все, що можна зняти. ну, якщо дійсно розібратись.
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03.11.2024 20:56 Ответить
нарід, бо вори то і є нарід також
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04.11.2024 05:03 Ответить
Нет. Народы везде одинаковые. Отличия в государстве.
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04.11.2024 05:48 Ответить
буде, пончику, буде,
Зеніт преробимо й до пончика достанемо
але не при Зе мабуть...
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04.11.2024 05:04 Ответить
То який вже рік війни? Аж тепер роздуплились. Москальня закупилась і більше їй наку ті верстати. Ось і перестали поставляти.
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03.11.2024 19:09 Ответить
зупинили продаж тому, що москалі вже всього собі накупили? Запчастини для верстатів теж припинили продавати?
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03.11.2024 20:02 Ответить
Я стверджую. Санкції - це вже у минулому. Вони діяли у 20 сторіччі. У 21 їх обійти як стовп можна. Тому зациклюватись на них - помилка. Зараз мають працювати жорстокі методи. Порушив міжнародне право - отримай по башці чи Томагавком, чи контрСВО.
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03.11.2024 20:34 Ответить
вірно. в 2014 меркель наполягала на НЕ спротиві України в криму, що санкціями задавлять, а з 2014-2015р німеччина настроїла надцять авто заводів під москвою, та турбіни сіменс поставили в крим. доки нам тут лапшу вішали, вони насолоджувались анексією нашою землі.
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03.11.2024 20:40 Ответить
а чого її слухали? вона нам хто? мама?
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04.11.2024 05:10 Ответить
Меркель, саркозі, Обама тисли на Україну, а у нас все ******** і армію Яник розформував
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04.11.2024 07:21 Ответить
зате на тайвані в нас навіть торгівельної місії немає, зате на ******** таварісча сі іще більш ****** зе-лупа з єлдаком моляться...
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03.11.2024 21:56 Ответить
 
 