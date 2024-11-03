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Тайвань повністю припинив постачання до РФ верстатів, які використовують на військових підприємствах

Тайвань повністю припинив постачання до РФ верстатів

Міністерство економіки Тайваню заявило про повне припинення постачання до Росії верстатів. Йдеться про верстати, які можуть використовуватись на військових підприємствах.

Про це пише DW з посиланням на Міністерство економіки Тайваню, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після виходу низки розслідувань щодо таких поставок на острові посилили правила експортного контролю. Зокрема, суттєво збільшено штрафи за первинне порушення санкцій, введених проти РФ та Білорусі - до 1 млн тайванських доларів (приблизно 31 100 доларів США).

Крім цього, Мінекономіки Тайваню заявляє, що веде "активну роз'яснювальну роботу" з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За даними відомства, зміни є дієвими та обсяг експорту верстатів з Тайваню до Росії "впав до нуля".

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Тайвань був важливим постачальником верстатів до РФ

Раніше видання The Insider і The Reporter опублікували спільне розслідування, в якому йшлося про те, що Тайвань, попри проукраїнську позицію влади, став головним постачальником металообробних верстатів для підприємств військово-промислового комплексу Росії. У матеріалах зазначалося, що цей експорт йде через треті країни, наприклад Туреччину.

У лютому цьогоріч Тайбей ввів санкції проти кількох російських компаній, які фігурували у статті.

У липні вийшло нове розслідування The Insider про те, що тайванська компанія Giant Force має намір в обхід обмежень надати Росії прилад для тестування термостійкого покриття корпусів ракет ‒ камеру соляного туману. У цій схемі, за даними видання, брали участь китайський завод тайванської фірми, малайзійська транспортна компанія та киргизький банк. Завдяки пильності банків, зокрема, китайських, які побоювалиса санкцій, постачання було зірвано.

DW додає, що про постачання тайванських верстатів до Росії йшлося також у доповідях британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre - урядового центру США, який аналізує інформацію з відкритих джерел для американських спецслужб.

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Автор: 

росія (66417) Тайвань (185) експорт (4545) поставки (274)


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Топ коментарі
+12
Тисячу верстатів поставили і зупинились - чого? - а гроші?
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03.11.2024 17:08 Відповісти
+10
Договори було заключено якраз у 2022му, коли ***** зрозуміло, щовзяти Україну за тиждень не вийде іколи були введені проти Московії санкції.
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03.11.2024 17:11 Відповісти
+9
Високотехнологічний верстат - це не пачка масла - це одиничні екземпляри під конкретні цілі з маркуванням і відстеженням місця роботи з постійною технічною підтримкою онлайн і запчастинами.
Таке не купиш в універмазі.
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03.11.2024 17:40 Відповісти
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Тисячу верстатів поставили і зупинились - чого? - а гроші?
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03.11.2024 17:08 Відповісти
В нас "Мотор Січ" напряму авіаційні двигуни постачала ворогу, а ти кепкуєш з тайванців, які заробляли через треті країни.
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03.11.2024 18:45 Відповісти
Нічого я не кепкую - 1000 верстатів поставили напряму
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03.11.2024 20:34 Відповісти
Добре, але потрібно було це зробити ще у 2022 році. Але мабуть потрібно було виконати договори.
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03.11.2024 17:09 Відповісти
Договори було заключено якраз у 2022му, коли ***** зрозуміло, щовзяти Україну за тиждень не вийде іколи були введені проти Московії санкції.
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03.11.2024 17:11 Відповісти
Та чого ми обговорюємо дії Тайваня, коли боневтіковські "Свати" показують на росії, а Володя отнримує грошенята. Коли заключаємо контракти в цьому році на транзит кацапського газу і нафти.
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03.11.2024 17:32 Відповісти
"Свати" зброю не ввиробляють і окупантам аж ніяк не допомогають. Тому на сватів побоку.
Якщо Тафвань завалить РФ серіалами - у мене не буде жодних претензій до Тайваню, навпаки - най валюту витрачають на беспечні серіальчики.
А верстати використовуються саме для виробницства зброї! Яка вбиває!
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03.11.2024 18:51 Відповісти
А Лідору то й не побоку! Як з цим і що з цим ?
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03.11.2024 20:30 Відповісти
мабудь дійшло шо гроші не варти свободи...
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04.11.2024 05:01 Відповісти
Може, трохи "Боржомі"?
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03.11.2024 17:10 Відповісти
Росіяни викуплять втридорога у тих, кому не перестали постачати. Потужно.
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03.11.2024 17:12 Відповісти
Високотехнологічний верстат - це не пачка масла - це одиничні екземпляри під конкретні цілі з маркуванням і відстеженням місця роботи з постійною технічною підтримкою онлайн і запчастинами.
Таке не купиш в універмазі.
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03.11.2024 17:40 Відповісти
Потужно
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03.11.2024 17:22 Відповісти
Бо буде ескалація. Та й "нічого особистого, тільки бізнес"
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03.11.2024 17:25 Відповісти
Тут постає одне цікаве питання: а чому до цього часу прецизійні станки з ЧПУ, поставлені Тайванем й іншими технологічно розвинутими країнами до пітьми, не відключені від американських сервісів і програмного забезпечення, доступ до яких здійснюється завдяки хмарним технологіям ?
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03.11.2024 17:25 Відповісти
І шо з того, купить верстат армяшка або айзер і перепродась кацапу, вот і все.
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03.11.2024 17:26 Відповісти
Так не працює. Високотехнологічний верстат - це "бугатті вейрон" серед верстатів - унікальний, індивідуальний і дуже складний у обслуговуванні.
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03.11.2024 17:42 Відповісти
Не прошло и 3 года
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03.11.2024 17:28 Відповісти
Головне, як оперативно. А штраф в 31 000 доларів просто вражає захмарністю, особливо для тих, хто в курсі скільки може коштувати серйозний промисловий металообробний верстат.
Втім можна відразу "порадіти" за економіки Казахстану, Грузії, Таджикистану котрі різко збільшують закупівлю підсанкційних товарів. Просто випадковий збіг.
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03.11.2024 17:30 Відповісти
Дебіли кислооки, китаєць з кацапом браття на вік !
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03.11.2024 17:47 Відповісти
2.5 года... Быстро, однако
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03.11.2024 17:53 Відповісти
Тобто наводнили верстатами рашу, а тепер вже не постачають?
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03.11.2024 17:56 Відповісти
1000 днів поставляли , всі жовто-пикі однакові
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03.11.2024 18:01 Відповісти
Тут дітки недосултана ердогана прославляти *******....
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03.11.2024 18:18 Відповісти
31 100 долларів штрафу при вартості деяких під 200 тис це не штраф а просто підняття податків.

За те Тайвань поставляє ті верстати в Китай який реекспортує як в рашу так і в КНДР.
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03.11.2024 18:19 Відповісти
"Шустрі" парні...
Меньше трьох років "думали"...
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03.11.2024 18:37 Відповісти
Підари вузькоокі...Орки закупили за три роки верстатів стільки, скільки їм було потрібно. Я так думаю що і багато чого іншого продавали кацапам.
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03.11.2024 18:42 Відповісти
Я був іншої думки про цих підарів.
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03.11.2024 18:43 Відповісти
кинулись. https://theins.ru/politika/268586 "Новина", якій щонайменше рік.
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03.11.2024 18:44 Відповісти
Пізно всралим. Ми будемо спостерігати як Китай вас дисциплінує
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03.11.2024 18:57 Відповісти
Україна може розраховувати тільки на себе! Так звані партнери підітерлись вже всими можливими договорами про безпеку, включно з будапештським **********. Україні власну ЯЗ - один єдиний дійсний гарант безпеки.
********* з кндр, перед відправкою військ, задав кацапам одне єдине питання: "чи є в Україні зброя, яка здатна досягти кндр?"
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03.11.2024 19:01 Відповісти
Украине дали огромную помощь.
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03.11.2024 20:26 Відповісти
Україні кидають соломинки, а не рятівний круг.
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03.11.2024 20:36 Відповісти
Украина имеет кучу ресурсов, дешевую рабочую силу, огромную территорию. Ей дали кучу денег. Кто виноват, что у нас весь госаппарат состоит из воров.
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03.11.2024 20:52 Відповісти
кучой дєнєг була застаріла зброя, яка ще й не на ходу, та літаки, з яких знімали все, що можна зняти. ну, якщо дійсно розібратись.
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03.11.2024 20:56 Відповісти
нарід, бо вори то і є нарід також
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04.11.2024 05:03 Відповісти
Нет. Народы везде одинаковые. Отличия в государстве.
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04.11.2024 05:48 Відповісти
буде, пончику, буде,
Зеніт преробимо й до пончика достанемо
але не при Зе мабуть...
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04.11.2024 05:04 Відповісти
То який вже рік війни? Аж тепер роздуплились. Москальня закупилась і більше їй наку ті верстати. Ось і перестали поставляти.
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03.11.2024 19:09 Відповісти
зупинили продаж тому, що москалі вже всього собі накупили? Запчастини для верстатів теж припинили продавати?
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03.11.2024 20:02 Відповісти
Я стверджую. Санкції - це вже у минулому. Вони діяли у 20 сторіччі. У 21 їх обійти як стовп можна. Тому зациклюватись на них - помилка. Зараз мають працювати жорстокі методи. Порушив міжнародне право - отримай по башці чи Томагавком, чи контрСВО.
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03.11.2024 20:34 Відповісти
вірно. в 2014 меркель наполягала на НЕ спротиві України в криму, що санкціями задавлять, а з 2014-2015р німеччина настроїла надцять авто заводів під москвою, та турбіни сіменс поставили в крим. доки нам тут лапшу вішали, вони насолоджувались анексією нашою землі.
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03.11.2024 20:40 Відповісти
а чого її слухали? вона нам хто? мама?
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04.11.2024 05:10 Відповісти
Меркель, саркозі, Обама тисли на Україну, а у нас все ******** і армію Яник розформував
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04.11.2024 07:21 Відповісти
зате на тайвані в нас навіть торгівельної місії немає, зате на ******** таварісча сі іще більш ****** зе-лупа з єлдаком моляться...
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03.11.2024 21:56 Відповісти
 
 