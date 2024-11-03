Тайвань повністю припинив постачання до РФ верстатів, які використовують на військових підприємствах

Міністерство економіки Тайваню заявило про повне припинення постачання до Росії верстатів. Йдеться про верстати, які можуть використовуватись на військових підприємствах.

Про це пише DW з посиланням на Міністерство економіки Тайваню, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після виходу низки розслідувань щодо таких поставок на острові посилили правила експортного контролю. Зокрема, суттєво збільшено штрафи за первинне порушення санкцій, введених проти РФ та Білорусі - до 1 млн тайванських доларів (приблизно 31 100 доларів США).

Крім цього, Мінекономіки Тайваню заявляє, що веде "активну роз'яснювальну роботу" з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За даними відомства, зміни є дієвими та обсяг експорту верстатів з Тайваню до Росії "впав до нуля".

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Тайвань був важливим постачальником верстатів до РФ

Раніше видання The Insider і The Reporter опублікували спільне розслідування, в якому йшлося про те, що Тайвань, попри проукраїнську позицію влади, став головним постачальником металообробних верстатів для підприємств військово-промислового комплексу Росії. У матеріалах зазначалося, що цей експорт йде через треті країни, наприклад Туреччину.

У лютому цьогоріч Тайбей ввів санкції проти кількох російських компаній, які фігурували у статті.

У липні вийшло нове розслідування The Insider про те, що тайванська компанія Giant Force має намір в обхід обмежень надати Росії прилад для тестування термостійкого покриття корпусів ракет ‒ камеру соляного туману. У цій схемі, за даними видання, брали участь китайський завод тайванської фірми, малайзійська транспортна компанія та киргизький банк. Завдяки пильності банків, зокрема, китайських, які побоювалиса санкцій, постачання було зірвано.

DW додає, що про постачання тайванських верстатів до Росії йшлося також у доповідях британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre - урядового центру США, який аналізує інформацію з відкритих джерел для американських спецслужб.

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